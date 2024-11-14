أطلقت شركة Playnance خدمة PlayBlock: مستقبل تقنية Blockchain الخالية من الغاز للتداول والألعاب وتبني Web3

رامات جان، إسرائيل، 14 نوفمبر 2024/تشين واير/--توفر تقنية بلوكتشين من الطبقة 3 معاملات عالية السرعة ومستقرة وخالية من الغاز ونظام بيئي كامل لـ Web3 يربط بين Web2 وWeb3 أعلنت شركة Playnance، الشركة الرائدة في تقنية Web3، عن إطلاق PlayBlock، وهي تقنية بلوكتشين من الطبقة 3 المتطورة التي تعمل على تحويل المشهد للتجارة والألعاب والتمويل اللامركزي (DeFi).





باستخدام PlayBlock كأساس، تهدف Playnance إلى دفع تبني Web3 على نطاق واسع من خلال تقديم معاملات بدون غاز، واستقرار مرتبط بالدولار الأمريكي عبر USDP، وتوافق سلس مع Ethereum Virtual Machine (EVM) لتزويد المستخدمين بمسار سلس وسهل الوصول إليه من Web2 إلى Web3. نظام Playnance البيئي: خمسة مكونات أساسية لدفع تبني Web3 على نطاق واسع طورت Playnance نظامًا بيئيًا متماسكًا يركز حول خمسة مكونات متكاملة، كل منها مصمم لتبسيط وتعزيز تجربة Web3:





PlayBlock Blockchain: سلسلة كتل عالية السرعة ومتوافقة مع EVM وخالية من الغاز وتدعم ما يصل إلى 40000 معاملة في الثانية (TPS). تضمن PlayBlock، التي تم إنشاؤها باستخدام Arbitrum Orbit وRollups-as-a-Service من Gelato، معاملات سريعة وقابلة للتطوير ومناسبة لكل من الألعاب والتجارة. Playnance Studio: استوديو ألعاب Web3 يقدم مجموعة من ألعاب blockchain المبنية على PlayBlock، مما يوفر تجارب آمنة وشفافة وجذابة. جسر Playnance ( CoinsExchange.com ): بفضل جسر Playnance على CoinsExchange.com ، يمكن للمستخدمين مبادلة الأصول بسهولة مع رسوم دخول وخروج صفرية، مما يوفر دخولاً بأسعار معقولة إلى نظام Playnance البيئي. محفظة PlayWall ومتجر التطبيقات اللامركزي: محفظة لامركزية ومركز تطبيقات لـ PlayBlock dApps، تعمل PlayWall على تبسيط تخزين وإدارة الأصول الرقمية وسيتم إطلاقها قريبًا كوجهة واحدة لتطبيقات Web3. شركاء Playnance: شبكة شركاء تقدم حلول العلامة البيضاء ودعم التطوير، مما يتيح للشركات التكامل مع النظام البيئي الخاص بـ Playnance والتواصل مع جمهور Web3 المتنامي.

فوائد PlayBlock للتجار واللاعبين والمطورين

للمتداولين رسوم غاز صفرية: تجعل معاملات PlayBlock الخالية من الغاز تداول Web3 ميسور التكلفة ويمكن الوصول إليه. استقرار مرتبط بالدولار الأمريكي: يستخدم PlayBlock USDP، وهي عملة مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي، لتوفير معاملات موثوقة وآمنة.





المعاملات عالية السرعة: تدعم البنية الأساسية لـ PlayBlock عمليات التداول عالية التردد، وهي مُحسَّنة لكل من التداول الاحترافي والتجزئة. بالنسبة للاعبي الألعاب، اللعب بدون تكلفة: تتيح التفاعلات الخالية من الغاز للمستخدمين المشاركة في GameFi دون تكاليف إضافية، مما يتيح تجربة أكثر شمولاً.





شفافية ونزاهة: جميع الألعاب والمعاملات مؤمنة على السلسلة، مما يضمن بيئة عادلة وجديرة بالثقة. متجر PlayWall dApp: سيوفر متجر PlayWall dApp الذي سيتم إطلاقه قريبًا سهولة الوصول إلى جميع الألعاب والتطبيقات المستندة إلى PlayBlock.

للمطورين والشركاء

منصة صديقة للمطورين ومتوافقة مع EVM: يدعم PlayBlock Solidity ويوفر حزم SDK وواجهات برمجة تطبيقات شاملة للتكامل الفعال.





الشراكة وحلول العلامة البيضاء: تقدم Playnance Partners دعمًا واسع النطاق للشركات التي تتطلع إلى توسيع نطاق وصولها إلى Web3 من خلال حلول العلامة البيضاء.

رؤية Playnance: قيادة تبني Web3 من Web2 إلى Web3

قال بيني، الرئيس التنفيذي لشركة Playnance: "تم تطوير PlayBlock ونظام Playnance البيئي لجعل Web3 متاحًا وقابلًا للتطوير وسهل الاستخدام". "مع مكاتبنا في رامات جان بإسرائيل ودبي بالإمارات العربية المتحدة، نحن ملتزمون بربط مستخدمي Web2 بالعالم اللامركزي من خلال نظام بيئي يجمع بين المعاملات الخالية من الغاز وموثوقية العملات المستقرة وتكنولوجيا blockchain المبتكرة.

نبذة عن بلاينانس

تعد شركة Playnance، التي يقع مقرها الرئيسي في رامات جان، إسرائيل، ولها مكاتب في دبي، الإمارات العربية المتحدة، نظامًا بيئيًا شاملًا لـ Web3 يركز على تحويل تجربة المستخدم في التداول والألعاب والتمويل اللامركزي. من خلال دمج المعاملات التي لا تتطلب غازًا، وعملة USDP المستقرة، وتوافق EVM داخل سلسلة الكتل PlayBlock، تلتزم Playnance بإنشاء انتقال سلس وسهل الوصول إلى Web3 لقاعدة مستخدمين عالمية. لمزيد من المعلومات حول PlayBlock ونظام Playnance البيئي، يمكن للمستخدمين زيارة الموقع الرسمي لـ PlayBlock أو الانضمام إلى مجتمع PlayBlock.

اتصال

المؤسس والرئيس التنفيذي

بيني بيتر

بلاينانس

بيني@playnance.com

تم توزيع هذه القصة كإصدار من Chainwire ضمن برنامج التدوين التجاري التابع لـ HackerNoon. تعرف على المزيد حول البرنامج هنا



