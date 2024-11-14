Playnance Yatangije PlayBlock: Ejo hazaza ha Zero-Gazi Guhagarika Ubucuruzi, Gukina na Web3 Kwakira

RAMAT GAN, Isiraheli, Ku ya 14 Ugushyingo 2024 / Chainwire / - Inzira ya 3 ya Blockchain izana umuvuduko mwinshi, uhamye, Zeru-gazi hamwe na Web3 Ecosystem Bridging Web2 na Web3 Playnance, umuyobozi mu ikoranabuhanga rya Web3, iratangaza ko hatangijwe PlayBlock, igicucu cya Layeri-3 ihindura imiterere yubucuruzi, imikino, hamwe n’imari yegerejwe abaturage (DeFi).





Hamwe na PlayBlock nk'ishingiro, Playnance igamije gutwara imbuga za interineti 3 itanga ibicuruzwa bya zeru-gazi, USD-yashizwemo ituze binyuze muri USDP, hamwe na Ethereum Virtual Machine (EVM) idafite aho ihuriye no guha abakoresha inzira yoroshye, igerwaho kuva kuri Web2 kugera kuri Web3. Ibinyabuzima bya Playnance: Ibice bitanu byingenzi bigamije gutwara imbuga za interineti3 Kwakira Adoption Playnance yateje imbere urusobe rwibinyabuzima rushingiye ku bice bitanu byahujwe, buri kimwe cyagenewe koroshya no kuzamura uburambe bwa Web3:





PlayBlock Blockchain: Umuvuduko mwinshi, uhuza na EVM, udafite gazi ifasha ibicuruzwa bigera ku 40.000 kumasegonda (TPS). PlayBlock, yubatswe na Arbitrum Orbit hamwe na Rollups ya Gelato-nka-a-Service, itanga ibikorwa byihuse, binini bikwiranye no gukina no gucuruza. Sitidiyo ya Playnance: Sitidiyo yimikino ya Web3 itanga icyegeranyo cyimikino yo guhagarika yubatswe kuri PlayBlock, itanga umutekano, mucyo, kandi ushimishije. Ikiraro cya Playnance ( CoinsExchange.com ): Byakozwe nikiraro cya Playnance kuri CoinsExchange.com , abayikoresha barashobora guhinduranya imbaraga zumutungo hamwe na zeru zinjira-zisohoka, bitanga uburyo bworoshye bwo kwinjira mubidukikije bya Playnance. Ububiko bwa PlayWall hamwe nububiko bwa dApp: Igikapo cyegerejwe abaturage hamwe nububiko bwa porogaramu ya PlayBlock dApps, PlayWall yoroshya ububiko nogucunga umutungo wa digitale kandi izahita itangiza nkicyerekezo kimwe cyo gusaba kuri Web3. Abafatanyabikorwa ba Playnance: Urusobe rwabafatanyabikorwa rutanga ibisubizo byera-label ibisubizo hamwe niterambere ryiterambere, bigafasha ubucuruzi guhuza nibidukikije bya Playnance no guhuza nabakunzi ba Web3 biyongera.

Inyungu za PlayBlock Inyungu kubacuruzi, Abakina, nabateza imbere

Kubacuruzi Amafaranga Zeru-Gazi: Igicuruzwa cya gaze ya PlayBlock ituma ubucuruzi bwa Web3 buhendutse kandi bworoshye. USD-Pegged Stabilite: PlayBlock ikoresha USDP, stabilcoin yometse kuri USD, kugirango itange ibikorwa byizewe, byizewe.





Ibicuruzwa byihuta cyane: Gushyigikira ubucuruzi bwihuse, ibikorwa remezo bya PlayBlock bitezimbere haba mubucuruzi bwumwuga nubucuruzi. Kubakinyi Bidafite Ubusa Gukina: Imikoranire idafite gaze yemerera abakoresha kwishora muri GameFi nta kiguzi cyinyongera, bigatuma uburambe burimo.





Gukorera mu mucyo no kurenganura: Imikino yose hamwe nubucuruzi byizewe kumurongo, byemeza ibidukikije byiza kandi byizewe. Ububiko bwa PlayWall dApp: Ububiko bwa vuba bwa PlayWall dApp buzatanga uburyo bworoshye bwo gukina imikino yose ishingiye kuri PlayBlock.

Kubateza imbere n'abafatanyabikorwa

Iterambere-Nshuti, EVM-Ihuza Ihuriro: PlayBlock ishyigikira Solidity kandi itanga SDKs na APIs byuzuye kugirango bihuze neza.





Ubufatanye hamwe na White-Label Ibisubizo: Abafatanyabikorwa ba Playnance batanga inkunga nini kubucuruzi bashaka kwagura ibikorwa byabo kuri Web3 binyuze mubisubizo byera-label.

Icyerekezo cya Playnance: Gutwara Urubuga3 Kwemererwa kuva kuri Web2 kugeza kuri Web3

Umuyobozi mukuru wa Playnance, Pini yagize ati: "PlayBlock hamwe n’ibidukikije bya Playnance byashyizweho kugira ngo Web3 igerweho, igaragare kandi yoroherezwe n’abakoresha." isi yegerejwe abaturage binyuze muri ecosystem ihuza ibikorwa bya zeru-gaze, kwizerwa kwa stabilcoin, hamwe nikoranabuhanga rishya rya blocain.

Kubijyanye na Playnance

Playnance, ifite icyicaro i Ramat Gan, muri Isiraheli, ifite ibiro i Dubai, UAE, ni urusobe rw’ibinyabuzima rwa Web3 rwibanze ku guhindura uburambe bw’abakoresha mu bucuruzi, imikino, na DeFi. Muguhuza ibikorwa bya zeru-gazi, USDP stabilcoin, hamwe na EVM ihuza muburyo bwa PlayBlock, Playnance yitangiye gukora inzibacyuho, itagerwaho kuri Web3 kubakoresha isi yose. Kubindi bisobanuro kuri PlayBlock hamwe na ecosystem ya Playnance, abakoresha barashobora gusura urubuga rwemewe rwa PlayBlock cyangwa bakinjira mumuryango wa PlayBlock.

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Uwashinze, Umuyobozi mukuru

Pini Peter

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Iyi nkuru yatanzwe nkisohoka na Chainwire muri Gahunda ya Business ya Blog ya HackerNoon. Wige byinshi kuri gahunda hano



