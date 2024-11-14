Playnance ເປີດຕົວ PlayBlock: ອະນາຄົດຂອງ Zero-Gas Blockchain ສໍາລັບການຊື້ຂາຍ, ການຫຼິ້ນເກມແລະການຮັບຮອງເອົາ Web3

RAMAT GAN, ອິດສະຣາເອນ, ວັນທີ 14 ເດືອນພະຈິກ, 2024/Chainwire/--Layer-3 Blockchain ນໍາເອົາທຸລະກໍາທີ່ມີຄວາມໄວສູງ, ຄວາມຫມັ້ນຄົງ, Zero-Gas ແລະລະບົບນິເວດ Web3 ທີ່ສົມບູນແບບ Bridging Web2 ແລະ Web3 Playnance, ຜູ້ນໍາໃນເຕັກໂນໂລຢີ Web3, ປະກາດການເປີດຕົວຂອງ PlayBlock, ເປັນ Layer-3 blockchain ທີ່ທັນສະໄຫມທີ່ກໍາລັງຫັນປ່ຽນພູມສັນຖານສໍາລັບການຊື້ຂາຍ, ເກມ, ແລະ ການເງິນແບບກະແຈກກະຈາຍ (DeFi).
ດ້ວຍ PlayBlock ເປັນພື້ນຖານ, Playnance ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຊຸກຍູ້ການຮັບຮອງເອົາ Web3 ມະຫາຊົນໂດຍການສະເຫນີການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ບໍ່ມີອາຍແກັສ, ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງ USD-pegged ຜ່ານ USDP, ແລະຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງ Ethereum Virtual Machine (EVM) ທີ່ບໍ່ມີຮອຍຕໍ່ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ມີເສັ້ນທາງທີ່ລຽບງ່າຍ, ເຂົ້າເຖິງຈາກ Web2 ຫາ Web3. ລະບົບນິເວດ Playnance: ຫ້າອົງປະກອບຫຼັກເພື່ອຂັບເຄື່ອນການຮັບຮອງເອົາ Mass Web3 Playnance ໄດ້ພັດທະນາລະບົບນິເວດທີ່ສອດຄ່ອງກັນໂດຍມີສູນກາງປະມານຫ້າອົງປະກອບປະສົມປະສານ, ແຕ່ລະອັນອອກແບບມາເພື່ອງ່າຍ ແລະປັບປຸງປະສົບການ Web3:
ສໍາລັບ Traders Zero-Gas ຄ່າທຳນຽມ: ທຸລະກຳທີ່ບໍ່ມີອາຍແກັສຂອງ PlayBlock ເຮັດໃຫ້ການຊື້ຂາຍ Web3 ສາມາດຊື້ໄດ້ ແລະສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້. USD-Pegged Stability: PlayBlock ໃຊ້ USDP, ເງິນຄົງທີ່ທີ່ pegged ເປັນ USD, ເພື່ອໃຫ້ທຸລະກໍາທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ປອດໄພ.
ການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ມີຄວາມໄວສູງ: ສະຫນັບສະຫນູນການຊື້ຂາຍທີ່ມີຄວາມຖີ່ສູງ, ໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງ PlayBlock ໄດ້ຖືກປັບປຸງໃຫ້ເຫມາະສົມສໍາລັບການຊື້ຂາຍແບບມືອາຊີບແລະການຄ້າຂາຍຍ່ອຍ. ສຳລັບການຫຼິ້ນແບບບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຜູ້ຫຼິ້ນເກມ: ການໂຕ້ຕອບແບບບໍ່ມີອາຍແກັສເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມໃນ GameFi ໂດຍບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມ, ເຮັດໃຫ້ປະສົບການທີ່ລວມເຂົ້າກັນຫຼາຍຂຶ້ນ.
ໂປ່ງໃສ ແລະຍຸດຕິທຳ: ການຫຼິ້ນເກມ ແລະທຸລະກຳທັງໝົດແມ່ນຮັບປະກັນໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້, ຮັບປະກັນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຍຸດຕິທຳ ແລະເຊື່ອຖືໄດ້. PlayWall dApp Store: PlayWall dApp Store ທີ່ຈະເປີດໃນໄວໆນີ້ຈະໃຫ້ການເຂົ້າເຖິງທຸກເກມ ແລະແອັບພລິເຄຊັນທີ່ອີງໃສ່ PlayBlock ໄດ້ງ່າຍໆ.
Developer-Friendly, EVM-Compatible Platform: PlayBlock ສະຫນັບສະຫນູນ Solidity ແລະສະຫນອງ SDKs ແລະ APIs ທີ່ສົມບູນແບບສໍາລັບການປະສົມປະສານທີ່ມີປະສິດທິພາບ.
Partnership ແລະ White-Label Solutions: Playnance Partners ສະຫນອງການສະຫນັບສະຫນູນຢ່າງກວ້າງຂວາງສໍາລັບທຸລະກິດທີ່ຊອກຫາການຂະຫຍາຍການເຂົ້າເຖິງຂອງພວກເຂົາເຂົ້າໄປໃນ Web3 ຜ່ານການແກ້ໄຂປ້າຍສີຂາວ.
PlayBlock ແລະລະບົບນິເວດ Playnance ໄດ້ຖືກພັດທະນາເພື່ອເຮັດໃຫ້ Web3 ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້, ສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້, ແລະເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້," Pini, CEO ຂອງ Playnance ກ່າວ. "ດ້ວຍຫ້ອງການໃນ Ramat Gan, Israel, ແລະ Dubai, UAE, ພວກເຮົາມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ Web2 ເຂົ້າໄປໃນ. ໂລກທີ່ມີການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງໂດຍຜ່ານລະບົບນິເວດທີ່ປະສົມປະສານການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ບໍ່ມີອາຍແກັສ, ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືທີ່ຫມັ້ນຄົງ, ແລະເຕັກໂນໂລຢີ blockchain ທີ່ມີນະວັດກໍາ.
Playnance, ມີສໍານັກງານໃຫຍ່ຢູ່ໃນ Ramat Gan, ອິດສະຣາເອນ, ມີຫ້ອງການໃນ Dubai, UAE, ເປັນລະບົບນິເວດ Web3 ທີ່ສົມບູນແບບທີ່ສຸມໃສ່ການຫັນປ່ຽນປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ໃນການຊື້ຂາຍ, ເກມ, ແລະ DeFi. ໂດຍການລວມເອົາທຸລະກໍາທີ່ບໍ່ມີອາຍແກັສ, USDP stabilitycoin, ແລະຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງ EVM ພາຍໃນ PlayBlock blockchain, Playnance ແມ່ນອຸທິດຕົນເພື່ອສ້າງການປ່ຽນແປງທີ່ສະດວກສະບາຍ, ເຂົ້າເຖິງ Web3 ສໍາລັບຖານຜູ້ໃຊ້ທົ່ວໂລກ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ PlayBlock ແລະລະບົບນິເວດ Playnance, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ທາງການຂອງ PlayBlock ຫຼືເຂົ້າຮ່ວມຊຸມຊົນຂອງ PlayBlock.
ຕິດຕໍ່
ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ, CEO
ປີນີ ເປໂຕ
ການຫຼິ້ນ
ເລື່ອງນີ້ໄດ້ຖືກແຈກຢາຍເປັນການປ່ອຍໂດຍ Chainwire ພາຍໃຕ້ໂຄງການບລັອກທຸລະກິດຂອງ HackerNoon. ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໂຄງການ