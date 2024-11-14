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Playnance ເປີດຕົວ PlayBlock: ອະນາຄົດຂອງ Zero-Gas Blockchain ສໍາລັບການຊື້ຂາຍ, ການຫຼິ້ນເກມແລະການຮັບຮອງເອົາ Web3ໂດຍ@chainwire
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Playnance ເປີດຕົວ PlayBlock: ອະນາຄົດຂອງ Zero-Gas Blockchain ສໍາລັບການຊື້ຂາຍ, ການຫຼິ້ນເກມແລະການຮັບຮອງເອົາ Web3

ໂດຍ Chainwire3m2024/11/14
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ດ້ວຍ PlayBlock ເປັນພື້ນຖານ, Playnance ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຊຸກຍູ້ການຮັບຮອງເອົາ Web3 ມະຫາຊົນໂດຍການສະເຫນີການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ບໍ່ມີອາຍແກັສ, ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງ USD-pegged ຜ່ານ USDP, ແລະ Ethe ທີ່ບໍ່ມີ seamless.
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RAMAT GAN, ອິດສະຣາເອນ, ວັນທີ 14 ເດືອນພະຈິກ, 2024/Chainwire/--Layer-3 Blockchain ນໍາເອົາທຸລະກໍາທີ່ມີຄວາມໄວສູງ, ຄວາມຫມັ້ນຄົງ, Zero-Gas ແລະລະບົບນິເວດ Web3 ທີ່ສົມບູນແບບ Bridging Web2 ແລະ Web3 Playnance, ຜູ້ນໍາໃນເຕັກໂນໂລຢີ Web3, ປະກາດການເປີດຕົວຂອງ PlayBlock, ເປັນ Layer-3 blockchain ທີ່ທັນສະໄຫມທີ່ກໍາລັງຫັນປ່ຽນພູມສັນຖານສໍາລັບການຊື້ຂາຍ, ເກມ, ແລະ ການ​ເງິນ​ແບບ​ກະ​ແຈກ​ກະ​ຈາຍ (DeFi​)​.


ດ້ວຍ PlayBlock ເປັນພື້ນຖານ, Playnance ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຊຸກຍູ້ການຮັບຮອງເອົາ Web3 ມະຫາຊົນໂດຍການສະເຫນີການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ບໍ່ມີອາຍແກັສ, ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງ USD-pegged ຜ່ານ USDP, ແລະຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງ Ethereum Virtual Machine (EVM) ທີ່ບໍ່ມີຮອຍຕໍ່ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ມີເສັ້ນທາງທີ່ລຽບງ່າຍ, ເຂົ້າເຖິງຈາກ Web2 ຫາ Web3. ລະບົບນິເວດ Playnance: ຫ້າອົງປະກອບຫຼັກເພື່ອຂັບເຄື່ອນການຮັບຮອງເອົາ Mass Web3 Playnance ໄດ້ພັດທະນາລະບົບນິເວດທີ່ສອດຄ່ອງກັນໂດຍມີສູນກາງປະມານຫ້າອົງປະກອບປະສົມປະສານ, ແຕ່ລະອັນອອກແບບມາເພື່ອງ່າຍ ແລະປັບປຸງປະສົບການ Web3:


  1. PlayBlock Blockchain: ເປັນ blockchain ທີ່ມີຄວາມໄວສູງ, ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບ EVM, ບໍ່ມີອາຍແກັສ, ສະຫນັບສະຫນູນເຖິງ 40,000 ທຸລະກໍາຕໍ່ວິນາທີ (TPS). PlayBlock, ສ້າງດ້ວຍ Arbitrum Orbit ແລະ Rollups-as-a-Service ຂອງ Gelato, ຮັບປະກັນການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ໄວ, ຂະຫຍາຍໄດ້ ເຫມາະສໍາລັບທັງເກມແລະການຊື້ຂາຍ.
  2. Playnance Studio: ສະຕູດິໂອເກມ Web3 ທີ່ສະເໜີຊຸດເກມ blockchain ທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນ PlayBlock, ສະໜອງປະສົບການທີ່ປອດໄພ, ໂປ່ງໃສ ແລະມີສ່ວນຮ່ວມ.
  3. Playnance Bridge ( CoinsExchange.com ) : ຂັບເຄື່ອນໂດຍ Playnance Bridge ໃນ CoinsExchange.com , ຜູ້ໃຊ້ສາມາດແລກປ່ຽນຊັບສິນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງດ້ວຍຄ່າທຳນຽມທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ, ສະໜອງການເຂົ້າລະບົບນິເວດ Playnance ທີ່ມີລາຄາບໍ່ແພງ.
  4. PlayWall Wallet ແລະ dApp Store: ເປັນ wallet ທີ່ມີການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ ແລະສູນແອັບພລິເຄຊັນສໍາລັບ PlayBlock dApps, PlayWall ເຮັດໃຫ້ການເກັບຮັກສາ ແລະການຈັດການຊັບສິນດິຈິຕອລງ່າຍຂຶ້ນ ແລະຈະເປີດຕົວເປັນຈຸດໝາຍປາຍທາງດຽວສໍາລັບແອັບພລິເຄຊັນ Web3 ໃນໄວໆນີ້.
  5. Playnance Partners: ເຄືອຂ່າຍຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ສະເຫນີວິທີແກ້ໄຂປ້າຍສີຂາວແລະການສະຫນັບສະຫນູນການພັດທະນາ, ຊ່ວຍໃຫ້ທຸລະກິດສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບລະບົບນິເວດຂອງ Playnance ແລະເຊື່ອມຕໍ່ກັບຜູ້ຊົມ Web3 ເພີ່ມຂຶ້ນ.

ຜົນປະໂຫຍດ PlayBlock ສໍາລັບພໍ່ຄ້າ, ຜູ້ຫຼິ້ນເກມ, ແລະນັກພັດທະນາ

ສໍາລັບ Traders Zero-Gas ຄ່າທຳນຽມ: ທຸລະກຳທີ່ບໍ່ມີອາຍແກັສຂອງ PlayBlock ເຮັດໃຫ້ການຊື້ຂາຍ Web3 ສາມາດຊື້ໄດ້ ແລະສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້. USD-Pegged Stability: PlayBlock ໃຊ້ USDP, ເງິນຄົງທີ່ທີ່ pegged ເປັນ USD, ເພື່ອໃຫ້ທຸລະກໍາທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ປອດໄພ.


ການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ມີຄວາມໄວສູງ: ສະຫນັບສະຫນູນການຊື້ຂາຍທີ່ມີຄວາມຖີ່ສູງ, ໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງ PlayBlock ໄດ້ຖືກປັບປຸງໃຫ້ເຫມາະສົມສໍາລັບການຊື້ຂາຍແບບມືອາຊີບແລະການຄ້າຂາຍຍ່ອຍ. ສຳລັບການຫຼິ້ນແບບບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຜູ້ຫຼິ້ນເກມ: ການໂຕ້ຕອບແບບບໍ່ມີອາຍແກັສເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມໃນ GameFi ໂດຍບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມ, ເຮັດໃຫ້ປະສົບການທີ່ລວມເຂົ້າກັນຫຼາຍຂຶ້ນ.


ໂປ່ງໃສ ແລະຍຸດຕິທຳ: ການຫຼິ້ນເກມ ແລະທຸລະກຳທັງໝົດແມ່ນຮັບປະກັນໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້, ຮັບປະກັນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຍຸດຕິທຳ ແລະເຊື່ອຖືໄດ້. PlayWall dApp Store: PlayWall dApp Store ທີ່ຈະເປີດໃນໄວໆນີ້ຈະໃຫ້ການເຂົ້າເຖິງທຸກເກມ ແລະແອັບພລິເຄຊັນທີ່ອີງໃສ່ PlayBlock ໄດ້ງ່າຍໆ.

ສໍາລັບນັກພັດທະນາ ແລະຄູ່ຮ່ວມງານ

Developer-Friendly, EVM-Compatible Platform: PlayBlock ສະຫນັບສະຫນູນ Solidity ແລະສະຫນອງ SDKs ແລະ APIs ທີ່ສົມບູນແບບສໍາລັບການປະສົມປະສານທີ່ມີປະສິດທິພາບ.


Partnership ແລະ White-Label Solutions: Playnance Partners ສະຫນອງການສະຫນັບສະຫນູນຢ່າງກວ້າງຂວາງສໍາລັບທຸລະກິດທີ່ຊອກຫາການຂະຫຍາຍການເຂົ້າເຖິງຂອງພວກເຂົາເຂົ້າໄປໃນ Web3 ຜ່ານການແກ້ໄຂປ້າຍສີຂາວ.

ວິໄສທັດຂອງ Playnance: ຂັບລົດການຮັບຮອງເອົາ Web3 ຈາກ Web2 ໄປ Web3

PlayBlock ແລະລະບົບນິເວດ Playnance ໄດ້ຖືກພັດທະນາເພື່ອເຮັດໃຫ້ Web3 ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້, ສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້, ແລະເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້," Pini, CEO ຂອງ Playnance ກ່າວ. "ດ້ວຍຫ້ອງການໃນ Ramat Gan, Israel, ແລະ Dubai, UAE, ພວກເຮົາມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ Web2 ເຂົ້າໄປໃນ. ໂລກທີ່ມີການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງໂດຍຜ່ານລະບົບນິເວດທີ່ປະສົມປະສານການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ບໍ່ມີອາຍແກັສ, ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືທີ່ຫມັ້ນຄົງ, ແລະເຕັກໂນໂລຢີ blockchain ທີ່ມີນະວັດກໍາ.

ກ່ຽວກັບ Playnance

Playnance, ມີສໍານັກງານໃຫຍ່ຢູ່ໃນ Ramat Gan, ອິດສະຣາເອນ, ມີຫ້ອງການໃນ Dubai, UAE, ເປັນລະບົບນິເວດ Web3 ທີ່ສົມບູນແບບທີ່ສຸມໃສ່ການຫັນປ່ຽນປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ໃນການຊື້ຂາຍ, ເກມ, ແລະ DeFi. ໂດຍການລວມເອົາທຸລະກໍາທີ່ບໍ່ມີອາຍແກັສ, USDP stabilitycoin, ແລະຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງ EVM ພາຍໃນ PlayBlock blockchain, Playnance ແມ່ນອຸທິດຕົນເພື່ອສ້າງການປ່ຽນແປງທີ່ສະດວກສະບາຍ, ເຂົ້າເຖິງ Web3 ສໍາລັບຖານຜູ້ໃຊ້ທົ່ວໂລກ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ PlayBlock ແລະລະບົບນິເວດ Playnance, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ທາງການຂອງ PlayBlock ຫຼືເຂົ້າຮ່ວມຊຸມຊົນຂອງ PlayBlock.

ຕິດຕໍ່

ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ, CEO

ປີນີ ເປໂຕ

ການຫຼິ້ນ

[email protected]

ເລື່ອງນີ້ໄດ້ຖືກແຈກຢາຍເປັນການປ່ອຍໂດຍ Chainwire ພາຍໃຕ້ໂຄງການບລັອກທຸລະກິດຂອງ HackerNoon. ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໂຄງການ ທີ່ນີ້


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purcat-imgweb3 #web3 #playnance #chainwire #press-release #playnance-announcement #layer3 #blockchain-development #good-company

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