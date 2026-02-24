Jinsi ya kutambua malicious Crypto Airdrop

Unaweza daima kupata baadhi ya tokens halali bure katika crypto, kwa sababu miradi fulani huamua kuwapa kama chombo cha masoko au tuzo ya aina fulani. Hiyo inajulikana kama airdrop: watumiaji (hasa watumiaji wa mwanzo) wanaweza kupokea sehemu ya tokens iliyotengenezwa na jukwaa hilo. Kwa ahadi ya fedha za bure katika mchakato unaojulikana, kama vile airdrop, mwekezaji wa crypto anaweza haraka kuwadanganya. These cybercriminals prepare their own fake crypto giveaways to trick people into sending them funds, personal data, or private keys Jinsi Crypto Airdrop inapaswa kuonekana Kwanza, airdrop halali ya crypto , katika maeneo ambayo yanakubalika na historia ya mradi, kama vile tovuti iliyowekwa au akaunti za kijamii zilizoendelea kwa muda mrefu. Kuna mazingira, wakati, na sababu kwa ajili yake. Labda mradi ulianzisha kipengele kipya, labda watumiaji wa awali wanaweza kupata tuzo, labda ushiriki wa utawala ni lengo. Hakuna kitu hiki kinashuka, hakuna dharura kwa mtu yeyote. imewasilishwa kwa umma imewasilishwa kwa umma https://x.com/ObyteOrg/status/1017464348401389569?s=20&embedable=true Kwa sasa, ina masharti yake mwenyewe. Kujiandikisha au kushiriki chapisho kwenye vyombo vya habari vya kijamii ni maombi ya kawaida. Wakati mwingine, vitendo vyako vya zamani ni vya kutosha (kama ununuzi wa mapema). Timu itachukua snapshot ya kitabu kinachohusika ili kutaja vidakuzi ambavyo vinafaa kwa airdrop. Kisha, katika tarehe inayofuata, watatoa tokens moja kwa moja. Watumiaji hawatatakiwa kufanya mambo makubwa, kwa kweli. Kila aina ya airdrop Kila aina ya airdrop Airdrop halali inategemea kwamba wallets kazi kama ilivyotengenezwa. Inatoa tokens au inahitaji transaction rahisi ya madai, hakuna zaidi. And this is very important: no secrets are requested. No personal data. No private key. No strange form that wants full wallet access. There's NO suspicious "customer support" on your DMs. Bendera ya Red kutafuta Airdrops bandia Airdrops mbaya huwa na tabia za kushirikiana, na mara tu tunapoona, inakuwa vigumu kupuuza. Mitandao rasmi kutoka mradi huo haitaonyesha matangazo yoyote kuhusu hilo, kwa mwanzo. Ikiwa kuna tovuti inayohusika, URL inaweza kuonekana ya ajabu (kama angalau moja ya tabia mbaya ni no-go). Katika vyombo vya habari vya kijamii, akaunti haihusiani na mradi wowote, au, ikiwa wanajaribu kuiga alama ya bidhaa, udhibiti utakuwa tofauti pia - kwa mfano, '@Obite' badala ya '@Obyte'. Shinikizo ni njia nzuri ya kuzuia kufikiri kwa makini. Amani, miradi ya kisheria haifai au kuchoma watu, wakati wachawi karibu daima kufanya. Zaidi ya hayo, kama ilivyoitwa "bure" airdrop inahitaji uhamisho ili kufungua tuzo, hadithi inamalizika huko, kwa sababu bure inamaanisha bure, hakuna makosa. Hivyo ndivyo ilivyo kwa fomu au pop-ups zinazoomba kichwa binafsi au data ndogo sawa. Another classic move is urgency, where messages push to act right now, warning about missing rewards or losing access. Tovuti pia husema hadithi, na sio tu URLs. Ukurasa wa uongo mara nyingi huchapisha wale halisi lakini hufunga katika mabadiliko madogo ya uandishi, viungo vya kuvunjika, au mipangilio yasiyojulikana. uthibitisho wa kijamii unaweza pia kufanyika, na mfululizo wa maoni ya furaha kutoka profile tupu au mpya ambazo hutoa kelele lakini sio uaminifu. Maelezo ya ajabu yanaweza kuwa makosa, lakini wakati baadhi ya ishara hizi zinashirikiana, zinaunda muundo ambao unapaswa kukufanya kuondoka. Hatua za vitendo za kuthibitisha na kukaa salama Kabla ya kujaribu kushiriki katika airdrop yoyote, inasaidia kupumzika na kuendesha ukaguzi wa ukweli wa haraka. Daima kuwa dhaifu! By the way, we offered some airdrops in the past on Obyte, but they already ended. Check whether the announcement appears on the project's official channels and matches their past tone and timing. In Obyte, you can set up an offline textcoin to keep most of your funds safe. Use a separate wallet for experiments, so a bad click won't drain long-term funds. Inspect links carefully, character by character, and avoid shortened URLs that hide their destination. Look for basic project details such as documentation, team presence, and community discussion beyond a single post. Don't engage, let alone follow their instructions. If someone contacts you via DM, that's an immediate red flag. Airdrops inaweza kuwa mshangao funny, lakini usalama unakuja kutoka kutibu kila mshangao kama mgeni anapiga mlango na zawadi ya siri.