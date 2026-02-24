悪意のあるCrypto Airdropを発見する方法

いくつかのプロジェクトがそれらをマーケティングツールまたはいくつかの種類の報酬として与えることを決定しているため、あなたは常に仮想通貨で正当に無料のトークンを見つけることができます。これはAirdropと呼ばれています:ユーザー(特に初期の採用者)は、そのプラットフォームによって発明されたトークンの一部を受け取ることができます。 エアドロップのような慣れたプロセスで無料のお金の約束で、暗号投資家はすぐに騙され得ます。 These cybercriminals prepare their own fake crypto giveaways to trick people into sending them funds, personal data, or private keys Crypto Airdropがどう見えるか まず、正当な仮想通貨エアドロップ プロジェクトの歴史に匹敵する場所、たとえば検証されたウェブサイトや長期にわたるソーシャルアカウントなどに、文脈、タイミング、そしてその理由があります。もしかしたらプロジェクトが新しい機能を立ち上げたのかもしれない、もしかしたら初期のユーザーが報酬を得るのかもしれない、もしかしたら統治の参加が目標です。 公に発表される 公に発表される https://x.com/ObyteOrg/status/1017464348401389569?s=20&embedable=true 今、 ソーシャルメディアで投稿を登録または共有することは一般的な要請です。時には、あなたの過去の行動は十分です(早期購入のように)。チームは、関連する帳簿のスナップショットをとり、エアドロップに適合する財布をリストします。その後、後で、彼らはトークンを自動的に配布します。ユーザーは、本当に大きなことをするように求められません。 各エアドロップ 各エアドロップ 正当なエアドロップは、財布が設計されたように動作することを信頼しています。それはトークンを送信したり、単純な請求取引を要求したり、それ以上ではありません。 And this is very important: no secrets are requested. No personal data. No private key. No strange form that wants full wallet access. There's NO suspicious "customer support" on your DMs. 赤旗は偽のエアドロップを発見する 悪意のあるエアドロップは習慣を共有する傾向にあり、それらが気づくと無視することが困難になります。そのプロジェクトの公式チャンネルは、最初に、それについての発表を表示しません。 ウェブサイトが関与している場合、URLは奇妙に見えるかもしれません(少なくとも1つの間違った文字はノーゲットです)。 ソーシャルメディアでは、アカウントはまったくプロジェクトに関係していません、または、ブランドを模しようとすると、ハンドルも異なります - 例えば、「@Obite」ではなく「@Obyte」。 プレッシャーは慎重な思考を停止するための素晴らしい方法です。落ち着いて、正当なプロジェクトは人々を怒鳴ったり怒鳴ったりしないが、詐欺師はほとんど常にそうする。また、いわゆる「フリー」エアドロップが報酬のロックを解除するために転送を要求する場合、物語はそこで終わります、なぜなら無料は無料、例外はありません。同じことは、プライベートキーや類似の機密データを要求するフォームやポップアップにも当てはまります。 Another classic move is urgency, where messages push to act right now, warning about missing rewards or losing access. ウェブサイトはストーリーを話すだけでなく、URLだけではありません。偽のページはしばしば本物のページをコピーしますが、小さな正規の変更、壊れたリンク、または知られざるレイアウトに浮かびます。ソーシャル証拠は、空のまたはまったく新しいプロフィールからの喜ばしいコメントの行で、ステージ化することができますが、騒音を追加しますが、信頼しません。 奇妙な詳細は誤りになりますが、これらの兆候のいくつかが並べられると、彼らはあなたを離れるようにするパターンを形成します。 チェックして安全に保つための実践的なステップ エアコンを購入する際は、お気軽にご利用いただけますので、お気軽にご利用いただけますので、お気軽にご利用ください。 常にダイオール! ディオール ディオール \n \n \n \n \n . By the way, we offered some airdrops in the past on Obyte, but they already ended. Check whether the announcement appears on the project’s official channels and matches their past tone and timing \n \n . In Obyte, you can set up an to keep most of your funds safe. Use a separate wallet for experiments, so a bad click won’t drain long-term funds offline textcoin オフラインテキスト \n \n \n \n \n \n , and avoid shortened URLs that hide their destination. Inspect links carefully, character by character \n \n , team presence, and community discussion beyond a single post. Look for basic project details such as documentation \n \n . Don’t engage, let alone follow their instructions. If someone contacts you via DM, that’s an immediate red flag エアドロップは面白いサプライズかもしれないが、セキュリティは、謎の贈り物を持ってドアをノックする見知らぬ人のようにあらゆるサプライズを扱うことから来る。 \n \n Featured Vector Image by Freepik(フリーピック) ベクター画像 by Freepik フリーピック