Kuinka havaita ilkeä kryptovaluutta

Voit aina löytää joitakin laillisesti ilmaisia tokeneja salauksessa, koska jotkut projektit päättävät antaa ne pois markkinointityökaluksi tai palkkioiksi.Tätä kutsutaan ilmaiseksi: käyttäjät (erityisesti varhaiset hyväksyjät) voivat saada osan kyseisen alustan tarjoamista tokeneista. Ilmaisen rahan lupauksessa tutussa prosessissa, kuten airdropissa, kryptovaluutta sijoittaja voi nopeasti huijata. These cybercriminals prepare their own fake crypto giveaways to trick people into sending them funds, personal data, or private keys Mitä Crypto Airdrop pitäisi näyttää Ensinnäkin, laillinen kryptovaluutta , paikoissa, jotka vastaavat projektin historiaa, kuten todistettua verkkosivustoa tai pitkäaikaisia sosiaalisia tilejä. Siinä on konteksti, ajoitus ja syy siihen. Ehkä projekti käynnisti uuden ominaisuuden, ehkä varhaiset käyttäjät saavat palkinnon, ehkä hallinnon osallistuminen on tavoite. julistetaan julkisesti julistetaan julkisesti https://x.com/ObyteOrg/status/1017464348401389569?s=20&embedable=true Ja nyt, on omat edellytyksensä. Kirjautuminen tai jakaminen sosiaalisessa mediassa ovat yleisiä pyyntöjä. Joskus aiemmat toimenpiteet riittävät (kuten varhainen osto). Tiimi ottaa lyhyen kuvauksen mukana olevasta kirjanpidossa luetellakseen lompakot, jotka ovat kelvollisia airdropille. Sitten myöhemmin he jakavat tokenit automaattisesti. Jokainen lentokone Jokainen lentokone Laillinen airdrop luottaa siihen, että lompakot toimivat suunnitellusti. Se lähettää tokeneja tai pyytää yksinkertaista vaatimusta, ei mitään muuta. And this is very important: no secrets are requested. No personal data. No private key. No strange form that wants full wallet access. There's NO suspicious "customer support" on your DMs. Punaiset liput havaitsemaan fake airdrops Haitalliset ilmaputket yleensä jakavat tapoja, ja kun huomaamme ne, niitä on vaikea jättää huomiotta. Viralliset kanavat kyseisestä projektista eivät näytä mitään ilmoituksia siitä, aluksi. Jos verkkosivusto on mukana, URL voi näyttää oudolta (vähintään yksi väärä merkki on no-go). Sosiaalisessa mediassa tili ei liity hankkeeseen lainkaan, tai jos he yrittävät jäljitellä tuotemerkkiä, käsittely on myös erilainen - esimerkiksi '@Obite' sijaan '@Obyte'. Paine on erinomainen tapa sulkea huolellinen ajattelu. Rauhallinen, lailliset hankkeet eivät huuda tai kiirehdi ihmisiä, kun taas huijarit melkein aina. Lisäksi, jos niin sanottu "ilmainen" ilmapuhelin pyytää siirtoa avaamaan palkintoja, tarina päättyy sinne, koska ilmainen tarkoittaa ilmaista, ei poikkeuksia. Sama koskee lomakkeita tai ponnahdusikkunoita, jotka pyytävät yksityisiä avaimia tai vastaavia arkaluonteisia tietoja. Another classic move is urgency, where messages push to act right now, warning about missing rewards or losing access. Verkkosivustot kertovat myös tarinoita, eivätkä vain URL-osoitteita. Väärät sivut kopioivat usein todellisia, mutta piiloutuvat pieniin kirjoitusmuutoksiin, rikkoutuneisiin linkkeihin tai tuntemattomiin asetteluihin. Sosiaalinen näyttö voidaan myös järjestää, jossa on riviä iloisia kommentteja tyhjistä tai täysin uusista profiileista, jotka lisäävät melua mutta eivät luota. Yksi outo yksityiskohta voi olla virhe, mutta kun useat näistä merkkeistä ovat linjassa, ne muodostavat kuvion, jonka pitäisi saada sinut menemään pois. Käytännön askeleita tarkistaa ja pysyä turvassa Ennen kuin yrität edes osallistua mihin tahansa ilmakehään, se auttaa pysähtymään ja suorittamaan nopean todellisuuden tarkistuksen. Aina on kuollut! DYOR kuolema \n \n \n \n \n . By the way, we offered some airdrops in the past on Obyte, but they already ended. Check whether the announcement appears on the project's official channels and matches their past tone and timing \n \n . In Obyte, you can set up an to keep most of your funds safe. Use a separate wallet for experiments, so a bad click won't drain long-term funds offline textcoin Offline tekstiä \n \n \n \n \n \n , and avoid shortened URLs that hide their destination. Inspect links carefully, character by character \n \n , team presence, and community discussion beyond a single post. Look for basic project details such as documentation \n \n . Don't engage, let alone follow their instructions. If someone contacts you via DM, that's an immediate red flag Crypto-tila palkitsee kärsivällisyyttä enemmän kuin impulsseja. Airdrops voi olla hauskoja yllätyksiä, mutta turvallisuus tulee käsittelemällä jokaista yllätystä kuin muukalainen koputtaa ovelle salaperäisellä lahjalla.