악의적인 Crypto Airdrop를 찾는 방법

일부 프로젝트는 마케팅 도구 또는 어떤 종류의 보상으로 그들을 제공하기로 결정하기 때문에 암호화폐에서 합법적으로 무료 토큰을 항상 찾을 수 있습니다.이것은 airdrop라고합니다 : 사용자 (특히 초기 채택자)는 그 플랫폼에 의해 채택 된 토큰의 일부를받을 수 있습니다. 익숙한 과정에서 무료 돈을 약속하면, 공기 떨어지는 것처럼, 암호 투자자는 신속하게 속일 수 있습니다. These cybercriminals prepare their own fake crypto giveaways to trick people into sending them funds, personal data, or private keys Crypto Airdrop가 어떻게 생겼는지 첫째, 합법적 인 암호화폐 공기 침입 프로젝트의 역사와 일치하는 장소에서, 검증 된 웹 사이트 또는 오랫동안 실행되는 소셜 계정과 같은 상황, 타이밍 및 이유가 있습니다.아마 프로젝트가 새로운 기능을 출시했을 수도 있습니다.아마도 초기 사용자가 보상을받을 수도 있습니다.아마도 통치 참여가 목표입니다.이 중 어떤 것도 서두르지 않습니다.아무도 긴급하지 않습니다. 공개적으로 발표된 공개적으로 발표된 https://x.com/ObyteOrg/status/1017464348401389569?s=20&embedable=true 지금은 자신의 조건이 있습니다. 소셜 미디어에 게시물을 등록하거나 공유하는 것은 일반적인 요청입니다. 때로는 과거의 행동이 충분합니다 (예를 들어, 일찍 구매). 팀은 공기 던지기에 적합한 지갑을 나열하기 위해 관련 레지던트의 스냅샷을 찍을 것입니다. 모든 airdrop 모든 airdrop 합법적인 에어드롭은 지갑이 설계된 대로 작동한다는 것을 믿습니다. 그것은 토큰을 보내거나 간단한 청구 거래를 요청합니다. 캠페인이 투명하고 지루해 보일 때, 그것은 좋은 신호입니다. And this is very important: no secrets are requested. No personal data. No private key. No strange form that wants full wallet access. There's NO suspicious "customer support" on your DMs. Red Flags to Spot Fake Airdrops에 대한 리뷰 보기 악의적 인 공기 방울은 습관을 공유하는 경향이 있으며, 우리가 그것을 알게되면 그것을 무시하기가 어렵습니다. 그 프로젝트의 공식 채널은 처음에는 관련된 웹 사이트가 있다면 URL이 이상하게 보일 수 있습니다 (적어도 하나의 잘못된 문자가 no-go입니다).소셜 미디어에서는 계정이 프로젝트와 전혀 관련이 없거나, 브랜드를 모방하려고하면 손잡이가 다를 것입니다 - 예를 들어, '@Obite' 대신 '@Obyte'입니다. 압력은 신중한 생각을 멈출 수있는 좋은 방법입니다. 조용히, 합법적인 프로젝트는 사람들을 소리 지르거나 서두르지 않으며, 사기꾼은 거의 항상합니다. 또한 소위 "무료"공기 드롭이 보상을 잠금 해제하기 위해 전송을 요청하면 이야기는 무료로 자유롭고 예외가 없기 때문에 끝납니다. Another classic move is urgency, where messages push to act right now, warning about missing rewards or losing access. 웹 사이트는 또한 이야기를 말하고 URL뿐만 아니라 가짜 페이지는 종종 실제 페이지를 복사하지만 소형 문법 변경, 깨진 링크 또는 익숙하지 않은 레이아웃에 숨어 있습니다. 사회적 증거는 빈 또는 신규 프로필에서 쾌활한 코멘트의 행을 연장 할 수 있습니다 소음을 추가하지만 신뢰하지 않습니다. 안전을 확인하고 유지하기위한 실용적인 단계 그럼에도 불구하고, 당신은 당신의 움직임을 멈추고, 당신의 움직임을 멈추고, 당신의 움직임을 멈추게 할 수 있습니다 ( 언제나 다이어트! 다이어 다이어 \n \n \n \n \n . By the way, we offered some airdrops in the past on Obyte, but they already ended. Check whether the announcement appears on the project’s official channels and matches their past tone and timing \n \n . In Obyte, you can set up an to keep most of your funds safe. Use a separate wallet for experiments, so a bad click won’t drain long-term funds offline textcoin 오프라인 텍스트 \n \n \n \n \n \n , and avoid shortened URLs that hide their destination. Inspect links carefully, character by character \n \n , team presence, and community discussion beyond a single post. Look for basic project details such as documentation \n \n . Don’t engage, let alone follow their instructions. If someone contacts you via DM, that’s an immediate red flag Airdrops는 재미있는 놀라움이 될 수 있지만, 안전은 신비한 선물로 문을 두드리는 낯선 사람처럼 모든 놀라움을 다루는 것에서 비롯됩니다. \n \n Freepik의 Vector Image 벡터 이미지 by Freepik 프리피크