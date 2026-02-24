Si të zbuloni një Crypto Airdrop

Ju gjithmonë mund të gjeni disa tokenë të ligjshëm të lirë në kripto, sepse disa projekte vendosin t'i japin ato si një mjet marketingu ose shpërblime të një lloji.Kjo quhet një airdrop: përdoruesit (sidomos adoptuesit e hershëm) mund të marrin një pjesë të tokenëve të minuar nga ajo platformë. Në premtimin e parave të lira në një proces të njohur, si një airdrop, një investitor kripto mund të mashtrohet shpejt. These cybercriminals prepare their own fake crypto giveaways to trick people into sending them funds, personal data, or private keys Si duhet të duket një Crypto Airdrop Së pari, një aeroplan i ligjshëm crypto , në vende që përputhen me historinë e projektit, të tilla si një faqe interneti e verifikuar ose llogari sociale të gjata. Ka kontekst, kohëzgjatje dhe një arsye për këtë. Ndoshta projekti ka nisur një tipar të ri, ndoshta përdoruesit e hershëm marrin një shpërblim, ndoshta pjesëmarrja e qeverisjes është qëllimi. shpallur publikisht shpallur publikisht https://x.com/ObyteOrg/status/1017464348401389569?s=20&embedable=true Dhe tani, ka kushtet e veta. Regjistrimi ose ndarja e një postimi në mediat sociale janë kërkesa të zakonshme. Ndonjëherë, veprimet tuaja të kaluara janë të mjaftueshme (si blerja e hershme). Ekipi do të marrë një imazh të menjëhershëm të librit të përfshirë për të listuar portofolet që kualifikohen për airdrop. Të gjitha AirDrop Të gjitha AirDrop Një airdrop legjitime beson se portofolet punojnë siç janë projektuar. Ajo dërgon tokene ose kërkon një transaksion të thjeshtë të kërkesës, asgjë më shumë. And this is very important: no secrets are requested. No personal data. No private key. No strange form that wants full wallet access. There's NO suspicious "customer support" on your DMs. Flamuj të kuq për të zbuluar airdrops të rreme Airdrops keqdashës kanë tendencë të ndajnë zakone, dhe sapo i vërejmë ato, ato bëhen të vështira për t'u injoruar. Kanalet zyrtare nga ky projekt nuk do të tregojnë asnjë njoftim për këtë, për të filluar me. Nëse ka një faqe interneti të përfshirë, URL-ja mund të duket e çuditshme (të paktën një karakter i gabuar është një no-go). Në mediat sociale, llogaria ose nuk lidhet fare me projektin, ose, nëse ata përpiqen të imitojnë markën, mbajtja do të jetë gjithashtu e ndryshme - për shembull, '@Obite' në vend të '@Obyte'. Presioni është një mënyrë e madhe për të mbyllur mendimin e kujdesshëm. Qetësi, projektet legjitime nuk bërtasin ose nxitojnë njerëzit, ndërsa scammers pothuajse gjithmonë bëjnë. Përveç kësaj, nëse një i ashtuquajtur "i lirë" airdrop kërkon një transferim për të zhbllokuar shpërblimet, historia përfundon atje, sepse falas do të thotë falas, nuk ka përjashtime. e njëjta vlen për formularët ose pop-ups që kërkojnë çelësat private ose të dhëna të ngjashme të ndjeshme. Another classic move is urgency, where messages push to act right now, warning about missing rewards or losing access. Faqet e internetit tregojnë histori gjithashtu, dhe jo vetëm URL-të. Faqet e rreme shpesh kopjojnë ato të vërteta, por fshihen në ndryshime të vogla të ortografisë, lidhje të thyera, ose vendosje të panjohura. Prova sociale mund të shfaqet gjithashtu, me rreshta komente të gëzueshme nga profile të zbrazëta ose krejt të reja që shtojnë zhurmë por jo besim. Një detaj i çuditshëm mund të jetë një gabim, por kur disa nga këto shenja bashkohen, ata formojnë një model që duhet t'ju bëjnë të shkoni larg. Hapat praktike për të verifikuar dhe qëndruar të sigurt Para se të përpiqeni të merrni pjesë në ndonjë airdrop, ndihmon për të ndaluar dhe për të drejtuar një kontroll të shpejtë të realitetit. By the way, we offered some airdrops in the past on Obyte, but they already ended. Check whether the announcement appears on the project's official channels and matches their past tone and timing. In Obyte, you can set up an offline textcoin to keep most of your funds safe. Use a separate wallet for experiments, so a bad click won't drain long-term funds. Inspect links carefully, character by character, and avoid shortened URLs that hide their destination. Look for basic project details such as documentation, team presence, and community discussion beyond a single post. If someone contacts you via DM, that's an immediate red flag. Don't engage, let alone follow their instructions. Airdrops mund të jenë surpriza zbavitëse, por siguria vjen nga trajtimi i çdo surprize si një i huaj duke trokitur në derë me një dhuratë misterioze.