Dubai do të presë Edicionin e Dytë të Çmimeve Blockchain të Lindjes së Mesme ndërsa MENA nxit rritjen globale të kriptove

Emiratet e Bashkuara Arabe, 6 shkurt 2025/Chainwire/-- Çmimet e Blockchain të Lindjes së Mesme (MEBA) rikthehen për vitin e dytë pas suksesit të edicionit të tij inaugurues, me Dubain të zgjedhur si qytetin pritës. Ceremonia do të zhvillohet në ikonën Jumeirah Burj Al Arab më 29 prill, që përkon me konferencën TOKEN2049.





Ngjarja do të bashkojë liderët e industrisë, novatorët dhe vizionarët për të festuar arritjet në blockchain dhe kriptovalutat.





MEBA 2025 mbërrin në një moment kyç mes përshpejtimit të shpejtë të adoptimit të blockchain në të gjithë rajonin MENA. Të dhënat e fundit nga Chainalysis e pozicionuan rajonin si tregu i shtatë më i madh i kriptomonedhave në botë.





Midis korrikut 2023 dhe qershorit 2024, MENA mori një vlerë të vlerësuar në zinxhir prej 338.7 miliardë dollarësh - që përbën 7.5% të vëllimit të transaksioneve globale.





Veçanërisht, Emiratet e Bashkuara Arabe janë shfaqur si një lider global në adoptimin e aseteve dixhitale. Sipas raportit të fundit të Henley & Partners, Emiratet e Bashkuara Arabe renditen e treta në mbarë botën në përdorimin e monedhës dixhitale.





Të dhënat Chainalysis zbuluan gjithashtu se Emiratet e Bashkuara Arabe morën rreth 34 miliardë dollarë në kriptovaluta midis qershorit 2023 dhe korrikut 2024, duke përjetuar një rritje të fuqishme prej 42% nga viti në vit.





Kjo nxitet nga qasja progresive e vendit ndaj teknologjisë blockchain, me qytete si Dubai që po vendosen si qendra kyçe të inovacionit.





Max Palethorpe, Themeluesi dhe CEO i Hoko Group, organizatori zyrtar i MEBA, komentoi:





"Çmimet e Blockchain të Lindjes së Mesme ofrojnë një platformë unike për të njohur arritjet e jashtëzakonshme që po nxisin valën e ardhshme të inovacionit në blockchain dhe transformimin dixhital. Me Emiratet e Bashkuara Arabe që kryesojnë tarifat në revolucionin e Web 3.0, është frymëzuese të shohësh liderët e industrisë që bashkohen për të formuar të ardhmen e kësaj industrie dinamike. Ngjarja e këtij viti premton të jetë një festim i ri i vërtetë që po feston dhe po e lavdëron atë."





Duke u kthyer si gjyqtar për të dytin vit radhazi, Dr. Marwan Al Zarouni, CEO, AI për Departamentin e Ekonomisë dhe Turizmit në Dubai dhe CEO i Dubai Blockchain Center (DBCC) shtoi:





**"**Jam i emocionuar që do të jem edhe një herë pjesë e trupit gjykues dhe do të dëshmoj evolucionin e shpejtë të teknologjive blockchain në rajonin e MENA-s. Me Emiratet e Bashkuara Arabe në ballë të këtij transformimi, qasja e qeverisë për të menduar përpara, e kombinuar me ekosistemin dinamik të inovacionit të rajonit, po përshpejton adoptimin e teknologjive Web 3.0. Çmimet e Blockchain në Lindjen e Mesme kapin këtë moment dhe forcon më tej pozicionin e Emirateve të Bashkuara Arabe si një qendër globale për përsosmërinë e blockchain."







Gjyqtarë të tjerë të Çmimeve Blockchain të Lindjes së Mesme këtë vit përfshijnë:





● Jumana Al Darwish, sipërmarrëse sociale fituese e çmimeve dhe themeluese e Happy Box





● Scott Melker, prezantues, Podcast The Wolf of All Streets dhe Crypto TownHall





● Mario Nawfal, drejtues i emisionit më të madh në X dhe themelues i Grupit Ndërkombëtar të Blockchain Consulting





● Saqr Ereiqat, Sekretar i Përgjithshëm i Shoqatës së Aseteve Dixhitale të Dubait dhe bashkëthemelues i Crypto Oasis





● Jorge Sebastiao, Bashkëthemelues i Organizatës Globale Blockchain dhe Bashkëthemelues EcoX





● Matthies Mende, Themelues dhe CEO i Bonuz dhe bashkëthemelues i Dubai Blockchain Center





Qendra synon të nxisë inovacionin, të njohë përsosmërinë dhe të vendosë standarde të reja për projektet blockchain dhe Web 3.0 në të gjithë rajonin. Në edicionin e saj inaugurues në vitin 2022, MEBA bashkëpunoi me platformën kryesore të Tregut Global të Abu Dhabi, Java e Financave të Abu Dhabi dhe Shoqatën e Kriptove dhe Blockchain të Lindjes së Mesme, Afrikës dhe Azisë (MEAACBA).





Dorëzimet tani janë të hapura në www.mebawards.io , ku pjesëmarrësit mund të gjejnë detaje shtesë rreth kategorive dhe procesit të nominimit.

Rreth Hoko Abu Dhabi

Hoko Agency është një kompani e larmishme dhe inovative që zotëron dhe operon një portofol të larmishëm biznesesh brenda sektorëve të Financës, Blockchain, Argëtimit, Sportit dhe F&B.





Hoko përpiqet të jetë më i miri në klasë në secilën prej linjave të tyre të shërbimit; duke ofruar produkte cilësore, shërbime të klasit botëror dhe zgjidhje të përshtatshme që shkojnë përtej pritshmërive të industrisë.

