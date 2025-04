Ang Dubai ay Magho-host ng Ikalawang Edisyon ng Middle East Blockchain Awards Habang Itinutulak ng MENA ang Global Crypto Growth

United Arab Emirates, ika-6 ng Pebrero, 2025/Chainwire/-- Nagbabalik ang Middle East Blockchain Awards (MEBA) para sa ikalawang taon nito pagkatapos ng tagumpay ng inaugural na edisyon nito, kung saan napili ang Dubai bilang host city. Ang seremonya ay magaganap sa iconic na Jumeirah Burj Al Arab sa Abril 29, kasabay ng kumperensya ng TOKEN2049.





Ang kaganapan ay magkakaisa sa mga pinuno ng industriya, mga innovator, at mga visionaries upang ipagdiwang ang mga tagumpay sa blockchain at cryptocurrency.





Dumating ang MEBA 2025 sa isang mahalagang sandali sa gitna ng mabilis na pagbilis ng pag-ampon ng blockchain sa buong rehiyon ng MENA. Ang kamakailang data mula sa Chainalysis ay nagposisyon sa rehiyon bilang ang ikapitong pinakamalaking merkado ng cryptocurrency sa mundo.





Sa pagitan ng Hulyo 2023 at Hunyo 2024, nakatanggap ang MENA ng tinantyang on-chain na halaga na $338.7 bilyon—nagsasaalang-alang ng 7.5% ng kabuuang dami ng transaksyon.





Kapansin-pansin, ang UAE ay lumitaw bilang isang pandaigdigang pinuno sa pag-ampon ng digital asset. Ayon sa pinakabagong ulat ng Henley & Partners, ang UAE ay nasa pangatlo sa buong mundo sa paggamit ng digital currency.





Inihayag din ng data ng Chainalysis na nakatanggap ang UAE ng humigit-kumulang $34billion sa mga cryptocurrencies sa pagitan ng Hunyo 2023 at Hulyo 2024, na nakakaranas ng matatag na 42% taon-sa-taon na paglago.





Ito ay hinihimok ng progresibong diskarte ng bansa sa teknolohiya ng blockchain, kung saan ang mga lungsod tulad ng Dubai ay nagtatag ng kanilang mga sarili bilang mga pangunahing innovation hub.





Nagkomento si Max Palethorpe, Founder at CEO ng Hoko Group, ang opisyal na organizer ng MEBA:





"Ang Middle East Blockchain Awards ay nagbibigay ng kakaibang plataporma para kilalanin ang mga hindi kapani-paniwalang tagumpay na nagtutulak sa susunod na wave ng innovation sa blockchain at digital transformation. Sa pangunguna ng UAE sa Web 3.0 revolution, nakaka-inspire na makita ang mga lider ng industriya na nagsasama-sama para hubugin ang kinabukasan ng dinamikong industriyang ito. Nangangako ang event ngayong taon na maging isang tunay na pagdiriwang ng mga pioneer na nagtutulak sa mga bagong pamantayan."





Bumalik bilang hukom para sa ikalawang magkakasunod na taon, idinagdag ni Dr. Marwan Al Zarouni, CEO, AI para sa Dubai Department of Economy and Tourism at CEO ng Dubai Blockchain Center (DBCC):





**“**Natutuwa akong maging bahagi muli ng judgeging panel at masaksihan ang mabilis na ebolusyon ng mga teknolohiyang blockchain sa rehiyon ng MENA. Dahil ang UAE ang nangunguna sa pagbabagong ito, ang pasulong na pag-iisip na diskarte ng gobyerno, kasama ng dynamic na innovation ecosystem ng rehiyon, ay nagpapabilis sa paggamit ng mga teknolohiya ng Web 3.0. Kinukuha ng Middle East Blockchain Awards ang momentum na ito at higit na pinatibay ang posisyon ng UAE bilang isang global hub para sa kahusayan ng blockchain."







Ang iba pang mga hukom ng Middle East Blockchain Awards ngayong taon ay kinabibilangan ng:





● Jumana Al Darwish, Award Winning Social Entrepreneur at Founder ng Happy Box





● Scott Melker, Host, The Wolf of All Streets Podcast, at Crypto TownHall





● Mario Nawfal, Host ng Pinakamalaking Palabas sa X at Founder ng International Blockchain Consulting Group





● Saqr Ereiqat, Secretary General ng Dubai Digital Assets Association at Co-Founder ng Crypto Oasis





● Jorge Sebastiao, Co-Founder Global Blockchain Organization at Co-Founder EcoX





● Matthies Mende, Founder at CEO ng Bonuz at Co-Founder ng Dubai Blockchain Center





Layunin ng Center na pasiglahin ang pagbabago, kilalanin ang kahusayan, at magtakda ng mga bagong pamantayan para sa mga proyekto ng blockchain at Web 3.0 sa buong rehiyon. Sa inaugural na edisyon nito noong 2022, nakipagsosyo ang MEBA sa flagship platform ng Abu Dhabi Global Market, Abu Dhabi Finance Week, at Middle East, Africa, at Asia Crypto and Blockchain Association (MEAACBA).





Bukas na ngayon ang mga pagsusumite sa www.mebawards.io , kung saan makakahanap ang mga kalahok ng mga karagdagang detalye tungkol sa mga kategorya at proseso ng nominasyon.

