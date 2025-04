MENA дэлхийн криптогийн өсөлтийг дэмжиж байгаа тул Дубай Ойрхи Дорнодын блокчейн шагналын хоёр дахь хэвлэлийг зохион байгуулна.

Арабын Нэгдсэн Эмират улс, 2025 оны 2-р сарын 6/Chainwire/-- Ойрхи Дорнодын блокчейн шагнал гардуулах ёслол (MEBA) анх удаагаа амжилттай хэвлэгдсэний дараа хоёр дахь жилдээ эргэн ирж, зохион байгуулагч хотоор Дубай сонгогдов. Ёслолын ажиллагаа TOKEN2049 бага хуралтай давхцан дөрөвдүгээр сарын 29-нд алдарт Jumeirah Burj Al Arab-д болно.





Энэхүү арга хэмжээ нь салбарын тэргүүлэгчид, шинийг санаачлагч, алсын хараатай хүмүүсийг нэгтгэж, блокчэйн болон криптовалютын ололт амжилтыг тэмдэглэх болно.





MEBA 2025 нь MENA бүс нутагт блокчейн хэрэглээ хурдацтай хурдацтай явагдаж байгаа энэ үед чухал мөчид ирж байна. Chainalysis-ийн сүүлийн үеийн мэдээлэл нь тус бүс нутгийг дэлхийн криптовалютын долоо дахь том зах зээл гэж тодорхойлсон.





2023 оны 7-р сараас 2024 оны 6-р сарын хооронд MENA гинжин хэлхээнээс 338.7 тэрбум долларын үнэлгээ авсан нь дэлхийн гүйлгээний 7.5 хувийг эзэлж байна.





Арабын Нэгдсэн Эмират улс дижитал хөрөнгийн хэрэглээгээрээ дэлхийд тэргүүлэгч болсон гэдгийг онцолж байна. Henley & Partners-ийн хамгийн сүүлийн тайланд дурдсанаар АНЭУ дижитал валютын хэрэглээгээр дэлхийд гуравдугаарт жагсдаг.





Chainalysis-ийн мэдээллээс харахад АНЭУ 2023 оны 6-р сараас 2024 оны 7-р сарын хооронд ойролцоогоор 34 тэрбум долларын криптовалют хүлээн авсан нь жилийн 42%-ийн өсөлттэй байна.





Энэ нь тус улсын блокчэйн технологид чиглэсэн дэвшилтэт хандлагаас үүдэлтэй бөгөөд Дубай зэрэг хотууд өөрсдийгөө инновацийн гол төв болгон байгуулж байна.





MEBA-ийн албан ёсны зохион байгуулагч Хоко группын үүсгэн байгуулагч, гүйцэтгэх захирал Макс Палеторп хэлэхдээ:





"Ойрхи Дорнодын блокчейн шагнал гардуулах ёслол нь блокчэйн болон дижитал хувиргалт дахь инновацийн дараагийн давалгааг хөдөлгөж буй гайхалтай ололт амжилтыг танин мэдэх өвөрмөц платформоор хангадаг. Арабын Нэгдсэн Эмират улс Вэб 3.0-ийн хувьсгалыг тэргүүлж байгаа тул энэ динамик салбарын ирээдүйг тодорхойлохын тулд салбарын тэргүүлэгчид цугларч байгааг харах нь урам зориг өгч байна. Энэ жилийн арга хэмжээ нь шинэ санаачлага, шинэ санаачлага болохоо амлаж байна. стандартууд."





Хоёр дахь жилдээ шүүгчээр эргэн ирсэн Дубайн Эдийн засаг, аялал жуулчлалын газрын хиймэл оюун ухаан, Дубайн Блокчейн төвийн (DBCC) гүйцэтгэх захирал Др.Марван Аль Заруни нэмж хэлэв.





**“**Би дахин нэг удаа шүүгчдийн багийн нэг хэсэг болж, MENA бүс нутагт блокчэйн технологийн хурдацтай хувьслын гэрч болсондоо баяртай байна. Арабын Нэгдсэн Эмират улс энэхүү өөрчлөлтийн тэргүүн эгнээнд явж байгаа тул засгийн газрын хэтийн төлөвийг бодох хандлага, бүс нутгийн динамик инновацийн экосистемтэй хослуулан Вэб 3.0 технологийг нэвтрүүлэх ажлыг хурдасгаж байна. Ойрхи Дорнодын блокчейн шагналууд нь энэхүү эрч хүчийг олж авч, Арабын Нэгдсэн Эмират улсын блокчейн шилдэг дэлхийн төв болох байр суурийг улам бэхжүүлж байна."







Энэ жилийн Ойрхи Дорнодын блокчейн шагналын бусад шүүгчид:





● Жумана Аль Дарвиш, шагналт нийгмийн бизнес эрхлэгч, Happy Box-ийг үүсгэн байгуулагч





● Скотт Мелкер, хөтлөгч, The Wolf of All Streets подкаст, Crypto TownHall





● Марио Навфал, X шоуны хамгийн том шоуны хөтлөгч, Олон улсын блокчейн зөвлөх группын үүсгэн байгуулагч





● Saqr Ereiqat, Дубайн дижитал хөрөнгийн нийгэмлэгийн ерөнхий нарийн бичгийн дарга, Crypto Oasis-ийн үүсгэн байгуулагч





● Хорхе Себастяо, Global Blockchain байгууллагыг үүсгэн байгуулагч, EcoX-ийг үүсгэн байгуулагчдын нэг





● Matthies Mende, Bonuz-ийн үүсгэн байгуулагч ба гүйцэтгэх захирал, Дубайн блокчейн төвийн үүсгэн байгуулагчдын нэг





Төв нь бүс нутгийн хэмжээнд инновацийг дэмжих, шилдэг бүтээлийг таниулах, блокчейн болон Вэб 3.0 төслүүдэд шинэ стандарт тогтоох зорилготой. 2022 онд нээлтээ хийхдээ MEBA нь Абу Даби Глобал зах зээлийн тэргүүлэх платформ болох Абу Даби санхүүгийн долоо хоног, Ойрхи Дорнод, Африк, Азийн крипто ба блокчэйн холбоо (MEAACBA)-тай хамтран ажилласан.





Оролцогчид ангилал болон нэр дэвшүүлэх үйл явцын талаар нэмэлт мэдээлэл авах боломжтой www.mebawards.io хаягаас мэдүүлэг авах боломжтой.

Хоко Абу Дабигийн тухай

Хоко агентлаг нь санхүү, блокчэйн, энтертайнмент, спорт, F&B зэрэг олон төрлийн бизнесүүдийг эзэмшиж, үйл ажиллагаа явуулдаг төрөлжсөн, шинэлэг компани юм.





Хоко нь үйлчилгээний салбар бүртээ хамгийн шилдэг нь байхыг эрмэлздэг; салбарын хүлээлтээс давсан чанартай бүтээгдэхүүн, дэлхийн түвшний үйлчилгээ, тохирох шийдлүүдийг санал болгодог.

Холбоо барих

PR-ын дарга

Юсеф Баттер

Цагаан шошго стратеги

[email protected]

Энэ түүхийг Chainwire компани HackerNoon-ийн Бизнес блог хөтлөх хөтөлбөрийн дагуу гаргасан. Хөтөлбөрийн талаар илүү ихийг мэдэж аваарай энд