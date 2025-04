Dubái acogerá la segunda edición de los premios Middle East Blockchain Awards, que impulsan el crecimiento mundial de las criptomonedas

Emiratos Árabes Unidos, 6 de febrero de 2025/Chainwire/ -- Los premios Middle East Blockchain Awards (MEBA) regresan por segundo año después del éxito de su edición inaugural, con Dubái como ciudad anfitriona seleccionada. La ceremonia se llevará a cabo en el icónico Burj Al Arab de Jumeirah el 29 de abril, coincidiendo con la conferencia TOKEN2049.





El evento unirá a líderes de la industria, innovadores y visionarios para celebrar los logros en blockchain y criptomonedas.





MEBA 2025 llega en un momento crucial en medio de la rápida aceleración de la adopción de blockchain en toda la región MENA. Datos recientes de Chainalysis posicionaron a la región como el séptimo mercado de criptomonedas más grande del mundo.





Entre julio de 2023 y junio de 2024, MENA recibió un valor estimado en cadena de $338,7 mil millones, lo que representa el 7,5 % del volumen de transacciones globales.





Cabe destacar que los Emiratos Árabes Unidos se han convertido en un líder mundial en la adopción de activos digitales. Según el último informe de Henley & Partners, los Emiratos Árabes Unidos ocupan el tercer lugar a nivel mundial en el uso de monedas digitales.





Los datos de Chainalysis también revelaron que los Emiratos Árabes Unidos recibieron aproximadamente $34 mil millones en criptomonedas entre junio de 2023 y julio de 2024, experimentando un sólido crecimiento interanual del 42%.





Esto está impulsado por el enfoque progresivo del país hacia la tecnología blockchain, con ciudades como Dubai estableciéndose como centros clave de innovación.





Max Palethorpe, fundador y director ejecutivo de Hoko Group, los organizadores oficiales de MEBA, comentó:





"Los premios Middle East Blockchain Awards ofrecen una plataforma única para reconocer los increíbles logros que impulsan la próxima ola de innovación en blockchain y transformación digital. Con los Emiratos Árabes Unidos a la cabeza de la revolución de la Web 3.0, es inspirador ver a los líderes de la industria unirse para dar forma al futuro de esta dinámica industria. El evento de este año promete ser una verdadera celebración de los pioneros que están superando los límites y estableciendo nuevos estándares".





El Dr. Marwan Al Zarouni, director ejecutivo de IA del Departamento de Economía y Turismo de Dubái y director ejecutivo del Dubai Blockchain Centre (DBCC), regresó como juez por segundo año consecutivo y agregó:





**“**Estoy encantado de formar parte del panel de jueces una vez más y ser testigo de la rápida evolución de las tecnologías blockchain en la región MENA. Con los Emiratos Árabes Unidos a la vanguardia de esta transformación, el enfoque progresista del gobierno, combinado con el ecosistema de innovación dinámico de la región, está acelerando la adopción de tecnologías Web 3.0. Los premios Middle East Blockchain Awards capturan este impulso y consolidan aún más la posición de los Emiratos Árabes Unidos como centro global de excelencia en blockchain”.







Otros jueces de los premios Middle East Blockchain Awards de este año incluyen:





● Jumana Al Darwish, emprendedora social galardonada y fundadora de Happy Box





● Scott Melker, presentador del podcast The Wolf of All Streets y Crypto TownHall





● Mario Nawfal, presentador del programa más grande de X y fundador de International Blockchain Consulting Group





● Saqr Ereiqat, secretario general de la Asociación de Activos Digitales de Dubái y cofundador de Crypto Oasis





● Jorge Sebastiao, cofundador de Global Blockchain Organization y cofundador de EcoX





● Matthies Mende, fundador y director ejecutivo de Bonuz y cofundador del Dubai Blockchain Center





El objetivo del centro es fomentar la innovación, reconocer la excelencia y establecer nuevos estándares para los proyectos de blockchain y Web 3.0 en toda la región. En su edición inaugural en 2022, MEBA se asoció con la plataforma insignia de Abu Dhabi Global Market, Abu Dhabi Finance Week, y la Asociación de Criptomonedas y Blockchain de Medio Oriente, África y Asia (MEAACBA).





