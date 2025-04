دبی میزبان دومین دوره جوایز بلاک چین در خاورمیانه خواهد بود زیرا MENA رشد جهانی رمزنگاری را افزایش می دهد.

امارات متحده عربی، 6 فوریه 2025/Chainwire/-- جوایز بلاک چین خاورمیانه (MEBA) برای دومین سال خود پس از موفقیت در دوره افتتاحیه، با انتخاب دبی به عنوان شهر میزبان، بازگشت. این مراسم در برج العرب نمادین جمیرا در 29 آوریل همزمان با کنفرانس TOKEN2049 برگزار می شود.





این رویداد رهبران صنعت، مبتکران و آینده‌نگران را متحد می‌کند تا دستاوردهای بلاک چین و ارزهای دیجیتال را جشن بگیرند.





MEBA 2025 در یک لحظه مهم در میان شتاب سریع پذیرش بلاک چین در سراسر منطقه MENA فرا می رسد. داده های اخیر Chainalysis این منطقه را به عنوان هفتمین بازار بزرگ ارزهای دیجیتال در جهان معرفی کرده است.





بین ژوئیه 2023 و ژوئن 2024، MENA ارزش تخمینی زنجیره ای 338.7 میلیارد دلار را دریافت کرد که 7.5 درصد از حجم معاملات جهانی را تشکیل می دهد.





قابل ذکر است، امارات متحده عربی به عنوان یک رهبر جهانی در پذیرش دارایی های دیجیتال ظاهر شده است. بر اساس آخرین گزارش Henley & Partners، امارات متحده عربی رتبه سوم جهان را در استفاده از ارز دیجیتال دارد.





داده های Chainalysis همچنین نشان داد که امارات متحده عربی بین ژوئن 2023 تا ژوئیه 2024 تقریباً 34 میلیارد دلار ارزهای دیجیتال دریافت کرده است که رشد سالانه 42 درصدی را تجربه کرده است.





این امر ناشی از رویکرد مترقی این کشور به فناوری بلاک چین است که شهرهایی مانند دبی خود را به عنوان قطب های نوآوری کلیدی معرفی می کنند.





Max Palethorpe، بنیانگذار و مدیر عامل Hoko Group، سازمان دهندگان رسمی MEBA، اظهار داشت:





جوایز بلاک چین بستری منحصربه‌فرد برای شناسایی دستاوردهای باورنکردنی فراهم می‌کند که موج بعدی نوآوری در بلاک‌چین و تحول دیجیتال را هدایت می‌کنند. با رهبری امارات متحده عربی در انقلاب وب 3.0، الهام بخش است که رهبران صنعت گرد هم می‌آیند تا آینده این صنعت پویا را شکل دهند. رویداد امسال وعده می‌دهد که استانداردهای جدیدی باشد که در حال پیشروی هستند.





دکتر مروان الزارونی، مدیر عامل، هوش مصنوعی دپارتمان اقتصاد و گردشگری دبی و مدیر عامل مرکز بلاک چین دبی (DBCC) با بازگشت به عنوان قاضی برای دومین سال متوالی افزود:





**"**من بسیار هیجان زده هستم که بار دیگر بخشی از هیئت داوران هستم و شاهد تکامل سریع فناوری های بلاک چین در منطقه MENA هستم. با امارات متحده عربی در خط مقدم این تحول، رویکرد آینده نگر دولت، همراه با اکوسیستم نوآوری پویای منطقه، پذیرش فناوری های وب 3.0 را تسریع می کند. جوایز بلاک چین خاورمیانه این شتاب را به تصویر می کشد و موقعیت امارات متحده عربی را به عنوان یک مرکز جهانی برای تعالی بلاک چین بیشتر می کند.







دیگر داوران جوایز بلاک چین خاورمیانه در سال جاری عبارتند از:





● جمعه الدرویش، کارآفرین اجتماعی برنده جایزه و موسس Happy Box





● اسکات ملکر، مجری، پادکست The Wolf of All Streets و Crypto Town Hall





● ماریو نوفل، مجری بزرگترین نمایش در X و بنیانگذار گروه بین المللی مشاوره بلاک چین





● صقر عریقات، دبیر کل انجمن دارایی های دیجیتال دبی و یکی از بنیانگذاران Crypto Oasis





● خورخه سباستیائو، یکی از بنیانگذاران سازمان جهانی بلاک چین و هم بنیانگذار EcoX





● متیس منده، بنیانگذار و مدیر عامل Bonuz و یکی از بنیانگذاران مرکز بلاک چین دبی





هدف مرکز تقویت نوآوری، تشخیص برتری و تعیین استانداردهای جدید برای پروژه های بلاک چین و وب 3.0 در سراسر منطقه است. در نسخه افتتاحیه خود در سال 2022، MEBA با پلتفرم شاخص بازار جهانی ابوظبی، هفته مالی ابوظبی، و انجمن رمزنگاری و بلاک چین خاورمیانه، آفریقا و آسیا (MEAACBA) همکاری کرد.





ارسال‌ها اکنون در www.mebawards.io باز هستند، جایی که شرکت‌کنندگان می‌توانند جزئیات بیشتری درباره دسته‌ها و فرآیند نامزدی پیدا کنند.

درباره هوکو ابوظبی

آژانس هوکو یک شرکت متنوع و نوآور است که دارای مجموعه‌ای از کسب‌وکارهای متنوع در بخش‌های مالی، بلاک چین، سرگرمی، ورزش و F&B است.





هوکو تلاش می کند در هر یک از خطوط خدمات خود بهترین در کلاس باشد. ارائه محصولات با کیفیت، خدمات در سطح جهانی و راه حل های مناسب که فراتر از انتظارات صنعت است.

تماس بگیرید

رئیس روابط عمومی

یوسف باتر

استراتژی برچسب سفید

[email protected]

این داستان به عنوان یک نسخه توسط Chainwire تحت برنامه وبلاگ نویسی تجاری HackerNoon توزیع شده است. درباره برنامه بیشتر بدانید اینجا