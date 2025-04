Dubai Iskay kaq Edición Chawpi Oriente Blockchain Premiokunata chaskinqa MENA Global Crypto Wiñayta purichisqanman hina

Emiratos Árabes Unidos, 6 ñiqin pawqar waray killapi 2025 watapi/Chainwire/-- Middle East Blockchain Awards (MEBA) iskay kaq watapaq kutimun, qallariy edición allin ruwasqanmanta, Dubai llaqta chaskiq hina akllasqa. Kay ceremonia ruwakunqa icónico Jumeirah Burj Al Arab nisqapi 29 p’unchay abril killapi, TOKEN2049 nisqa hatun huñunakuywan tupaspa.





Kay ruwayqa industria umalliqkunata, musuq ruwaqkunata, rikuqkunata ima hukllachanqa, blockchain nisqapi, criptomoneda nisqapipas aypasqankuta raymichanankupaq.





MEBA 2025 chayan huk pivotal momento chawpipi usqhaylla usqhaylla blockchain adoptación tukuy MENA suyupi. Chainalysis kaqmanta kunan pacha willakuykunaqa kay suyuta qanchis kaq hatun criptomoneda qhatu hina kay pachapi churarqa.





2023 wata julio killamanta 2024 wata junio killakama, MENA 338,7 hunu hunu dólares chain on-chain nisqa chaninchasqata chaskirqa —chayqa 7.5% pachantinpi ruwaykunamanta.





Riqsisqa, Emiratos Árabes Unidosqa pachantinpi umalliq hinan lloqsimurqan, activo digital nisqakuna hap’iypi. Henley & Partners nisqap qhipa willayninmanjina, Emiratos Árabes Unidos kimsa kaqpi kachkan pachantinpi qullqi digital llamk'aypi.





Chainálisis willakuykunapas rikuchirqataqmi Emiratos Árabes Unidos yaqa 34 hunu waranqa waranqa dolarkuna criptomonedakunata chaskisqanmanta junio killamanta 2023 watamanta julio killakama 2024 watakama, chaymi 42% watamanta wata kallpasapa wiñayninta qawarqa.





Kayqa suyuq ñawpaqman puriq enfoque blockchain tecnologia kaqwan purichisqa kachkan, Dubai hina llaqtakuna llalliq musuqyachiy hubkuna hina takyachisqa.





Max Palethorpe, Hoko Grouppa Kamachiqnin, CEO, MEBApa oficial organizadorninkuna, rimarirqa:





"Chay Middle East Blockchain Awards huk sapalla plataformata qun mana iñiy atina ruwaykunata riqsinanpaq chaymanta qatiq ola musuqyachiy blockchain kaqpi chaymanta digital tikraypi purichichkanku. Emiratos Árabes Unidoswan cargota umalliq Web 3.0 revolución kaqpi, kallpachaqmi industria umalliqkuna huñunakusqankuta kay industria dinamico hamuq pachata ruwanankupaq. Kay wata ruwayqa prometekun huk chiqap raymi kananpaq pioneros pikunachus." fronterakunata tanqashanku, mosoq kamachikuykunata churashankupas”, nispa.





Iskay kaq wata qatiqninpi juez hina kutimuspa, Dr. Marwan Al Zarouni, CEO, AI Dubai Departamento de Economía y Turismo nisqapaq chaymanta CEO Dubai Blockchain Center (DBCC) nisqamanta yaparqa:





**“**Ancha kusisqam kachkani huk kutitawan juezkunapa parten kasqaymanta hinaspa MENA suyupi tecnologiakuna blockchain nisqapa utqaylla evolucionninta qawaspay. Kay tikraypi Emiratos Árabes Unidos ñawpaqpi kaptin, kamachiypa ñawpaqman yuyaynin, chay suyupa musuqyachiy ecosistema dinámico nisqawan kuskachasqa, Web 3.0 tecnologiakuna utqaylla hapiyta ruwachkan. Chawpi Oriente Blockchain Premiokuna kay kallpata hap'in chaymanta aswanta cimentan Emiratos Árabes Unidospa posiciónninta huk pachantinpi hub hina blockchain allin ruwaypaq."







Huk juezkuna kay wata Middle East Blockchain Awards nisqamanta kanku:





● Jumana Al Darwish, Empresario Social Premiado, Happy Box nisqap kamaqnin





● Scott Melker, Anfitrión, The Wolf of All Streets Podcast, hinallataq Crypto TownHall





● Mario Nawfal, X nisqapi aswan hatun rikuchiypa pusaqnin hinaspa Grupo Internacional de Consultoría de Blockchain nisqapa kamaqnin





● Saqr Ereiqat, Dubai Digital Assets Association nisqap hatun qillqaqnin, Crypto Oasis nisqap kuska kamaqninpas





● Jorge Sebastiao, Global Blockchain Organization nisqap kuska kamaqnin, EcoX nisqap kuska kamaqninpas





● Matthies Mende, Bonuz nisqap kamaqnin, umalliqninpas, Dubai Blockchain Center nisqap kuska kamaqninpas





Centeramun musuq ruwaykunata kallpachayta, allin ruwayta riqsiyta, chaymanta musuq kamachiykunata blockchain chaymanta Web 3.0 ruwaykunapaq tukuy suyupi churayta munan. 2022 watapi qallariy ediciónninpi, MEBA Abu Dhabi Global Market kaqpa hatun plataformanwan, Abu Dhabi Qullqi Simanawan, chaymanta Chawpi Oriente, África, Asia Crypto chaymanta Blockchain Asociación (MEAACBA) kaqwan kuskachakurqa.





Kunanqa www.mebawards.io nisqapi apachisqakuna kichasqa kachkan, chaypim chaypi kaqkuna huk detallekunata tarinkuman categoríakunamanta hinaspa nominacion ruwaymanta.

