Dlhá cesta domov: Príbeh o strate, učení a renesancii - ČASŤ 4

Vo svojej predchádzajúcej úvahe o autentických vzťahoch a sebahodnote som skúmal krehkú rovnováhu medzi starostlivosťou o druhých a udržiavaním nášho zmyslu pre seba. Dnes sa musím zaoberať kľúčovým aspektom tejto rovnováhy, na ktorý sa nedávne udalosti výrazne zamerali: absolútna nevyhnutnosť vlastnej ochrany vo svete, kde existuje zloba.





Včera, počas jazdy domov s rodinou, sme narazili na ostrú pripomienku tejto reality. Agresívny vodič nám bezohľadne skrížil cestu na križovatke, čím úplne ignoroval našu bezpečnosť. To, čo nasledovalo – ich šikanujúce správanie a absolútny nedostatok záujmu – slúžilo ako silná metafora pre hlbšiu pravdu: zlo neexistuje ako božské stvorenie, ale ako poznamenal Einstein, ako ľudský konštrukt zrodený z neprítomnosti lásky.





Ako židovský muž tretej generácie, ktorého pradedo zahynul počas holokaustu, nosím v sebe hlboké pochopenie, že otočenie druhého líca nie je vždy riešením. História nás prostredníctvom tých najničivejších príkladov naučila, že sú chvíle, keď stáť pevne nie je len možnosťou – je to morálny imperatív.





Toto nie je výzva vzdať sa súcitu alebo prijať cynizmus. Je to skôr budíček na prijatie úplnejšej formy múdrosti: takej, ktorá uznáva potenciál ľudskej láskavosti aj realitu ľudskej zloby. Skutočná sila spočíva v udržiavaní tohto dvojitého vedomia – byť otvorený pre spojenie a zároveň zostať ostražitý a schopný sebaobrany.





Svojim deťom a všetkým, ktorí toto čítajú, hovorím: pestujte si súcit aj silu. Naučte sa chrániť sa – nielen fyzicky, ale aj emocionálne a duchovne. Rozvíjajte zručnosti, povedomie a odhodlanie stáť si za svojím, keď budete čeliť tým, ktorí by vám alebo vašim blízkym ublížili. Toto nie je o podporovaní agresie; ide o vybudovanie schopnosti účinne mu odolávať.





Cesta osobného rozvoja musí zahŕňať tento rozhodujúci prvok sebaobrany. Naša cesta životom si vyžaduje, aby sme si rozvinuli bystré situačné uvedomenie, aby sme rešpektovali naše inštinkty, keď nás varujú pred nebezpečenstvom. Musíme si vybudovať fyzickú aj emocionálnu odolnosť a pochopiť, že naše hranice nie sú len o sebaúcte – sú o prežití. V tomto svete čoraz zložitejších výziev musíme uznať, že postaviť sa pevne proti agresii je niekedy to najetickejšie rozhodnutie, aké môžeme urobiť.





Keď sa pohybujeme v tomto zložitom svete, pamätajme na to, že sila a súcit nie sú protichodné sily – sú to doplnkové aspekty úplnej ľudskej bytosti. Tie isté ruky, ktoré môžu ponúknuť pomoc druhým, musia byť tiež schopné chrániť to, čo je nám drahé. To isté srdce, ktoré sa otvára autentickému spojeniu, musí byť tiež dostatočne múdre, aby rozpoznalo a odolalo tým, ktorí by túto otvorenosť využili.





Múdrosť spočíva v nájdení rovnováhy: nebyť naivný ani paranoidný, ani slabý ani krutý. Ide o rozvíjanie rozlišovacej schopnosti, aby sme vedeli, kedy prejaviť súcit a kedy pevne stáť, kedy otvoriť srdce a kedy zdvihnúť štíty.





Pre tých, ktorí trpeli v rukách iných, ktorí čelili šikanovaniu, agresii alebo horšiemu: váš inštinkt chrániť sa nie je len platný – je životne dôležitý. Česť tomu. Rozvíjajte to. Nikdy sa za to neospravedlňujte.





Keď budeme pokračovať na tejto ceste rastu a sebaobjavovania, prijmime toto plnšie chápanie osobného rozvoja – také, ktoré uznáva krásu aj nebezpečenstvá nášho sveta. Vybudujme zo seba ľudí, ktorí dokážu hlboko milovať aj zúrivo brániť, ktorí dokážu prejaviť súcit pri zachovaní pevných hraníc, ktorí môžu dúfať v najlepšie a zároveň byť pripravení na najhoršie.





Pretože v tejto rovnováhe leží skutočná múdrosť, skutočná sila a skutočné prežitie.





Cesta pokračuje, no ideme ju s otvorenými očami...