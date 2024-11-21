Arcana Network запускает кошелек Chain Abstraction, открывая новую эру многоцепочечных транзакций

ДУБАЙ, Объединенные Арабские Эмираты, 21 ноября 2024 г./Chainwire/--Компания Arcana Network с радостью объявляет о запуске бета-версии кошелька Arcana Wallet, которая теперь доступна в магазине Chrome Store. Она устанавливает новый стандарт доступности блокчейна и пользовательского опыта благодаря своему новаторскому протоколу абстракции цепи.





Arcana Wallet, созданный как первый кошелек с внешними счетами (EOA), использующий Chain Abstraction, обеспечивает бесперебойный многоцепочечный опыт, где пользователи могут легко тратить активы в Ethereum, Base, Polygon, Arbitrum и Optimism, и скоро появятся более 20 новых цепочек. Кошелек расширения Chrome доступен по адресу www.arcana.network/кошелек

Единый баланс: тратьте свои активы, хранящиеся в разных цепочках, в один клик, без объединения

Arcana Wallet предлагает ряд функций, разработанных для устранения фрагментации и предоставления пользователям оптимизированного доступа к децентрализованным финансам. Благодаря протоколу Chain Abstraction от Arcana пользователи теперь могут управлять своими агрегированными балансами USDC, USDT и ETH в нескольких сетях, все в едином интерфейсе кошелька, и мгновенно тратить эти средства в любой поддерживаемой цепочке без необходимости в мостах.





«В Arcana наша цель — переосмыслить удобство использования блокчейна, абстрагируя сложности, возникающие при взаимодействии нескольких цепочек. Arcana Wallet обеспечивает интуитивно понятный и простой опыт, позволяющий пользователям взаимодействовать с dApps через цепочки без технических барьеров», — сказал Майур Релекар, основатель и генеральный директор Arcana Network.

Основные характеристики кошелька Arcana

Единые балансы: Arcana Wallet объединяет активы в единый баланс по поддерживаемым цепочкам, что позволяет осуществлять бесперебойные траты без перекрытий. Например, пользователи, держащие USDT на Arbitrum и Optimism, видят объединенный баланс, готовый к тратам на Polygon или Base.

Оркестровка на основе кошелька EOA: пользователи могут использовать свой существующий адрес EOA или создать новый, обеспечивая самостоятельное хранение. Средства остаются в кошельке пользователя, не блокируясь и не требуя внесения на другой адрес, что обеспечивает безопасность активов и кросс-прикладной доступ.

Доступность универсального адреса: в отличие от кошельков, требующих настройки для отдельных приложений, Arcana Wallet сохраняет активы в одном кошельке, делая их доступными для всех приложений, даже тех, у которых нет собственной поддержки абстракции цепочки.

Эффективные платежи за газ: сборы за газ могут автоматически пополняться в стейблкоинах (USDT или USDC), что устраняет необходимость держать собственные токены в каждой цепочке. Оптимизированный протокол Arcana позволяет удерживать сборы за газ до 10 раз ниже, чем традиционные решения, использующие счета смарт-контрактов.

Почти мгновенные кросс-чейн транзакции: архитектура Arcana Wallet позволяет выполнять транзакции в течение нескольких секунд, что делает его одним из самых быстрых доступных инструментов кросс-чейн транзакций. Пользователи могут тратить активы на несколько цепочек с помощью транзакций в один клик, получая выгоду от улучшенной ликвидности и удобства использования.

Расширение совместимости dApp и Chain

На момент запуска бета-версии Arcana Wallet поддерживает популярные dApps, включая Uniswap, Aave, Polymarket, Hyperliquid и Jumper, а в перспективе ожидается совместимость с дополнительными приложениями и цепочками. От текущей поддержки Ethereum, Base, Polygon, Optimism и Arbitrum протокол стремится масштабировать поддержку до +20 EVM и не-EVM L1, L2 и appchains. Позволяя пользователям управлять средствами из любой из интегрированных сетей, он станет значительным шагом на пути к единой экосистеме блокчейна.

Arcana's Chain Abstraction SDK

Для обслуживания сообщества разработчиков Arcana Network также запускает Chain Abstraction SDK, позволяющий разработчикам внедрять функции Chain Abstraction Arcana в свои собственные dApps. SDK призван предоставить разработчикам универсальный инструментарий для создания бесцепочных пользовательских интерфейсов и упрощения взаимодействия блокчейнов для конечных пользователей, помогая развивать видение Arcana унифицированного Web3 UX.

Присоединение к сообществу Arcana

По мере того, как бета-версия Arcana Wallet проходит стадию тестирования, отзывы пользователей и партнеров помогут сформировать следующее поколение блокчейн-взаимодействий.

Пользователи могут загрузить Arcana Wallet из магазина Chrome и ощутить всю мощь Chain Abstraction: Магазин Chrome Кошелек Arcana

О сети Arcana

Сеть Арканов — ведущий протокол абстракции цепочки, работающий на базе Appchain, миссия которого — преобразовать пользовательский интерфейс Web3.

С момента своего создания в 2021 году Arcana Network представила продукты, которые делают web3 простым, с более чем 4 миллионами созданных кошельков, 500 000 активных пользователей и 6 миллионами транзакций на сегодняшний день. Предстоящий протокол абстракции цепи, построенный на Cosmos Appchain и работающий на $XAR, является следующим этапом эволюции в упрощении Web3.





$XAR — это утилитарный токен, который собирает комиссию за протокол, защищает сеть, стимулирует ранних пользователей и вознаграждает поставщиков ресурсов.

Инновационная технология Arcana Network поддерживается известными инвесторами, включая Баладжи С., основателей Polygon Джона Лилика, Сантьяго Роэля, а также инвестиционными фондами, такими как Woodstock, Fenbushi, Republic, Polygon Ventures, DCG, LD Capital и другими.

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Контакт

Менеджер по маркетингу

Андрия Эфстатиу

Сеть Арканов

[email protected]

Эта история была распространена как релиз Chainwire в рамках программы HackerNoon's Business Blogging Program. Узнайте больше о программе здесь



