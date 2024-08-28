Финансы от первых принципов





Физика — это закон, все остальное — рекомендации.

-Илон Маск





Право на совершение сделок существует до принятия правительством решения.





Охотнику-собирателю в Амазонии не нужно подавать предложение Reg A, когда он делится будущими ожиданиями от своей прибыльной охоты со своим племенем. Коренные американцы не консультировались с SEC, CFTC или FTC перед продажей острова Манхэттен голландцам.





Финансовые рынки, составляющие основу мировой экономики, чаще всего ассоциируются со спекуляциями, но их наиболее важная, но упускаемая из виду функция — формирование капитала. Предприниматели и инвесторы используют рынки капитала для финансирования своих фирм. Инвесторы и учреждения полагаются на рынки капитала для использования возможностей. Эффективные рынки приводят к вполне реальным результатам, таким как создание рабочих мест, строительство единорогов и получение доходов GP.





На протяжении всей истории эволюция финансовых рынков может быть в целом разграничена ее технологической средой. Переход от одного поколения к другому отмечен пошаговыми улучшениями в (более быстрой) скорости транзакций, (более дешевой) стоимости распределения и (более широком) доступе к рынкам.









Финансы 0.0 : Вы обмениваете пшеницу на часть будущего урожая ячменя вашего соседа и записываете незарегистрированную фьючерсную сделку на глиняной табличке.

: Вы обмениваете пшеницу на часть будущего урожая ячменя вашего соседа и записываете незарегистрированную фьючерсную сделку на глиняной табличке. Финансы 1.0 : Вы обмениваете специи на гульдены, предлагая незаконные сертификаты безопасности в незарегистрированной голландской Ост-Индской торговой компании.

: Вы обмениваете специи на гульдены, предлагая незаконные сертификаты безопасности в незарегистрированной голландской Ост-Индской торговой компании. Финансы 2.0 : вы входите в систему eTrade, чтобы вложить свои сбережения в крах пузыря доткомов.

: вы входите в систему eTrade, чтобы вложить свои сбережения в крах пузыря доткомов. Финансы 3.0 : вы торгуете токенизированными активами в цепочке с мгновенной завершенностью.





В любом другом секторе современной экономики новые, лучшие и более быстрые технологические комплексы, как правило, быстро внедряются.





Поэтому возникает вопрос: почему пошаговые улучшения в сфере финансов не получили широкого распространения?





За последние два столетия, по мере того как финансовые рынки развивались от «Финансов 1.0» до «Финансов 2.0», крупные учреждения, инвестиционные банки, брокеры-дилеры, прайм-брокеры, трансфер-агенты, кастодианы и инвесторы превратились в конкретные роли в более широкой финансовой системе в рамках жестких параметров, определяемых финансовыми правилами.





Finance 3.0 бросает гаечный ключ в существующую систему. Самостоятельно хранящиеся, одноранговые парадигмы криптосетей фундаментально устраняют большинство ищущих ренты посреднических учреждений, которые в настоящее время доминируют на рынке. С этой точки зрения, большая часть институционального сопротивления Finance 3.0 связана с фундаментальными изменениями, которые сделают большую часть существующей финансовой инфраструктуры устаревшей. Я не буду подробно останавливаться на более глубокой проблеме регулятивного захвата.





Многие из действующих в США правил безопасности, такие как правило 144, якобы существуют для защиты инвесторов, однако, если рассматривать их с точки зрения здравого смысла, они являются полной бессмыслицей .





Наиболее цитируемое постановление Верховного суда по вопросу ценных бумаг, особенно в том, что касается криптовалют, тест Хауи из дела SEC против WJ Howey Co, было вынесено в 1946 году. Хауи продал землю с обещанием будущего прибыльного предприятия Orange Orchard в зависимости от его усилий. Верховный суд постановил, что такое соглашение представляет собой инвестиционный контракт, и с тех пор это решение цитируется.





Какое это имеет отношение? Можно спросить. Как контракт, заключенный на каком-то старом апельсиновом саду, связан с магическими интернет-деньгами, торгующими на глобальных блокчейнах? Похоже, никто тоже не знает. Но нынешняя система создала олигополию, которая выписывает чеки, которые оплачивают лоббистов в округе Колумбия.





Имейте в виду, что 1946 год предшествовал транзистору и многому из того, что мы считаем современностью. Судьи Хауи не имели представления об Интернете, не говоря уже о токенизированных абстракциях ценности, которые можно мгновенно отправить по всему миру без посредника. Написанный код, который можно программно составить с большим количеством программного обеспечения для рычагов, повторной ипотеки и большего количества вариантов использования, казался бы магическим.





Но по принципу stare decisis все хоть как-то связанное с финансами программное обеспечение в США, даже если оно в форме JPEG и волшебных интернет-монет, должно соответствовать указанному закону, написанному 78 лет назад, или столкнуться с гневом какого-нибудь бюрократа, которому поручено защищать вас от опасности положить 50 долларов в HarryPotterObamaSonic10Inu . Я уже чувствую себя в большей безопасности.

Первичное публичное размещение акций (IPO) против первичного предложения DeFi (IDO)

Рынок IPO США составил $26,8 млрд в 2023 году, при этом крупнейшим и наиболее заметным листингом стал ARM Holdings с рыночной капитализацией $5,2 млрд. На момент написания статьи Dymension (http://dymension.xyz), стартап на базе Cosmos, предлагающий роллапы как услугу, имеет токен airdrop $DYM, торгующийся по цене $6 млрд FDV (полностью разбавленная стоимость).





Как $DYM, токен для стартапа, чье программное обеспечение имеет всего пару десятков пользователей, может стоить больше, чем ARM Holdings, по крайней мере на бумаге? Ответ — спекулятивная премия криптовалюты. Поскольку криптовалюте не хватает рыночной глубины и ликвидности по сравнению с традиционными площадками, накачивать и сбрасывать токены бесконечно проще.





Однако исторически сложилось так, что для организаций, стремящихся привлечь крупные суммы капитала (7+ цифр), до недавнего времени не существовало лучшей юридической альтернативы. Механизмы DeFi лишь недавно стали достаточно зрелыми для обработки различных типов транзакций.





Если рассматривать оба метода предложения с точки зрения основных принципов, то есть с точки зрения клиента, то эти два метода распределения активов функционально эквивалентны, хотя и с разными методами:





Оба обеспечивают формирование капитала для своих эмитентов.

Оба способа распределяют доли в компании среди аудитории таким образом, чтобы это способствовало вторичной торговле.

Оба варианта позволяют определять цены, торговать и повторно закладывать активы, хотя и разными способами.

Решение реальных проблем

Фундаментальное ценностное предложение рынков заключается в содействии транзакциям между покупателями и продавцами. Фундаментальное ценностное предложение рынков DeFi заключается в том, что они могут делать это дешевле, быстрее и с большей программной гибкостью, чем любая существующая альтернатива.

Ключевые преимущества DeFi перед TradFi

Скорость исполнения и расчетов:

На частных рынках фирмы и финансовые менеджеры тратят недели, если не месяцы, на обращение PPM для привлечения средств и финансирования своих проектов. Активы внебиржевого/вторичного/частного рынка требуют гораздо больше времени для транзакций, чем типичные государственные ценные бумаги.

Традиционные предложения ценных бумаг осуществляют расчеты по схеме T+N на биржах и в скрытых пулах с непрозрачными внутренними переводами между брокером-дилером и кастодианами.

ПРОТИВ

Следующий расчет блока для всех цифровых активов. Тем не менее, каждый день сотни, если не тысячи новых токенов «выходят на биржу» в цепочке, достигая сотен миллионов в рыночной капитализации.

То, на что при традиционном сборе средств ушли бы месяцы, теперь сократилось до нескольких строк кода.





Расходы:

Компаниям, которые собираются стать публичными, придется заплатить бухгалтерам, аудиторам и инвестиционным банкам миллионы долларов в качестве гонораров за проведение роуд-шоу IPO. Даже частные тендеры обходятся более чем в 5 цифр на юридические сборы.



ARM Holdings заплатила миллионы долларов юристам, аудиторам и инвестиционным банкам за проведение своего первичного публичного размещения акций.



ПРОТИВ



У DYM были расходы на инженеров-программистов и аудит еще до распространения токенов, которое было бесплатным.





Время безотказной работы

Брокеры TradFi работают с 9:00 до 17:00.



ПРОТИВ

Блокчейны и рынки интернет-капитала работают круглосуточно и без выходных.





Дробное инвестирование

Токены DeFi, как правило, являются дробными, что означает, что вы можете купить 0,000000123 токена.



ПРОТИВ



Традиционные рынки, особенно неликвидные инструменты, обычно требуют чековых сумм в 6–7 цифр.





Доступ и распространение

Традиционные рынки требуют брокера/дилера. Частные рынки требуют знания правильных сторон/частных брокеров.



ПРОТИВ



Любой человек в мире, имеющий доступ к криптоплощадке, может участвовать в DeFi. ICO/IDO/LBP уже собирают миллионы ежедневно, их таблица капитализации охватывает весь интернет.





Возможность компоновки с большим количеством приложений DeFi

Традиционные ценные бумаги существуют в виде записи данных в базе данных Fortran на сервере кастодиана.



ПРОТИВ



Токены DeFi — это программные сущности, которые можно расширять до неограниченного количества вариантов использования.





Это не значит, что DeFi в его нынешнем виде не имеет целого списка недостатков.

Недостатки текущего состояния DeFi:

Отсутствие правовой защиты и надзора:

Токены DeFi, как правило, лишены юридической защиты и защиты, которые традиционные ценные бумаги предлагают инвесторам. В результате криптовалюта изобилует мошенничеством, аферами и взрывами.

Инвесторы, которые теряют свои деньги, обычно не имеют возможности вернуть их обратно.

Всего этого можно добиться, проявив должную осмотрительность, однако присущие этому риски отпугивают неискушенных инвесторов.





Сложная токеномика скрывает истинные риски:

Криптопроекты имеют тенденцию к чрезмерно сложным конструкциям, которые скрывают истинные риски, связанные с продуктом. Наиболее печально известный из них — Luna's Anchor, продвигающий свой алгоритмический стейблкоин 1UST = 1USD.

Очевидно, что необходимо практиковать прозрачное раскрытие информации об проверенных в боевых условиях структурах.





Смарт-контракт и риск самостоятельного хранения

Контракты и кошельки могут быть взломаны. Self-customer уязвим для фишинга и других специфических рисков.



Необходимость беспокоиться об этих факторах ограничивает потенциальную пользовательскую базу искушенными, технически грамотными людьми.





Однако, несмотря на многочисленные недостатки, DeFi предлагает то, чего не могут предложить современные финансы:





Формирование собственного интернет-капитала для глобальной аудитории на криптовалютных скоростях.





В Finance 3.0 каждый на земле может быть эмитентом, а каждый другой может быть инвестором. Вся вселенная финансовых активов, от акций до долгов, корпоративных облигаций, деривативов, таких как фьючерсы, опционы, экзотики, кредитные дефолтные свопы, обеспеченные долговые обязательства и т. д., может жить в цепочке, торговаться 24/7 и составляться бесконечно.





Технологический потенциал очевиден. В настоящее время не хватает инфраструктуры и фреймворков, которые позволили бы всем делать это безопасным образом.





DeFi нуждается в собственном наборе лучших практик, инструментов и фреймворке соответствия. С чего начать? Как будет выглядеть современная финансовая система, если ее разрабатывать с первых принципов?

Замена традиционных финансов

Чтобы быть успешной, идея должна быть в 10 раз лучше того, что уже существует.

-Илон Маск и Питер Тиль





Пользовательский опыт DeFi часто высмеивают, называя его абсолютно ужасным, и это справедливо.





Однако на горизонте уже видны ключевые изменения, которые сделают UX DeFi таким же бесшовным, как у традиционных брокеров Web2, таких как Interactive Brokers, Robinhood или Vanguard.

Абстракция счета

Фреймворки AA, такие как Web3Auth, Biconomy или Arcana, позволяют использовать входы через социальные сети или электронную почту, спонсорство газа и подписи отдельных сеансов. Эти функции выводят опыт приложений DeFi на уровень Web2.

Абстракция цепи

Через несколько лет цепочки станут банальностью. С точки зрения UX не должно иметь значения, в какой цепочке находится элемент. Абстракция цепочки позволит трейдерам и приложениям сосредоточиться на выполнении транзакции, а не на какой цепочке, каком газе и каком мосте.

Постепенное приближение к здравому смыслу в правовых рамках DeFi

Акция, традиционно представленная в виде сертификата акций, представляет собой абстракцию стоимости.

Практически и концептуально нет никакой разницы между токеном DeFi и ценной бумагой, существующей в базе данных какого-либо Prime-брокера, за исключением юридического различия.





Чтобы получить широкое распространение, DeFi нуждается в разумных правовых рамках, построенных на первопринципах, а не в принудительном внедрении традиционных законов о безопасности в токены.





Некоторые из моих личных предложений:

Признать токены DeFi акциями или юридическими требованиями или валютой, где это применимо. Дальновидные юрисдикции уже занимают эту позицию, включая, но не ограничиваясь:

Дубай ВАРА VASP Бермудских островов Гонконг



Признать смарт-контракты как юридически обязывающие механизмы эмиссии, торговли и расчетов.

Распознавать DAO и организации, работающие на основе блокчейна

Часть того, что сделало Кремниевую долину Меккой стартапов, была простота, с которой любой может раскрутить Delaware C Corp и получать SAFE от инвесторов VC. Поскольку мы создаем собственную финансовую систему Интернета, мы должны стремиться копировать корпоративные законы в собственной манере DeFi.



Blockchain LLC или Internet C Corp. Субъекты, привязанные к смарт-контракту/мультисиг-кошельку, привязанному к национальному реестру. Создайте компанию и начните принимать стейблкоины за 5 минут.

Создать новое определение криптоактива, отличное от текущих концепций «ценной бумаги» .

Интеграция Фиат

Разрешить банкам и финансовым инструментам использовать и хранить криптоактивы/DeFi в качестве признанных активов на своем балансе.



Признать протоколы DeFi законным бизнесом.

Пространство для экспериментов

Дайте возможность появиться инновационным моделям.





Хотя многие из вас на протяжении последних 10 лет ожидали принятия криптовалюты, я настроен менее оптимистично.





Изменения происходят по одной похоронной церемонии за раз. Переход от финансов 2.0 к финансам 3.0, скорее всего, потребует смены поколений на всех уровнях общества.





Да, если говорить прямо, уход на пенсию нынешнего поколения законодателей является основополагающей предпосылкой для массового принятия криптовалют.





Автор: Хао Цзюнь Тан, генеральный директор Chateau Protocol.



