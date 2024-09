Finances selon les principes fondamentaux

La physique est la loi, tout le reste est une recommandation

-Elon Musk





Le droit de transaction est pré-gouvernemental.





Un chasseur-cueilleur de l'Amazonie n'a pas à soumettre une offre Reg A lorsqu'il partage avec sa tribu ses attentes futures en matière de chasse rentable. Les Amérindiens n'ont pas consulté la SEC, la CFTC ou la FTC avant de vendre l'île de Manhattan aux Hollandais.





Les marchés financiers, au cœur de l’économie mondiale, sont généralement associés à la spéculation, mais leur fonction la plus importante, bien que négligée, est celle de la formation de capital. Les entrepreneurs et les investisseurs utilisent les marchés financiers pour financer leurs entreprises. Les investisseurs et les institutions s’appuient sur les marchés financiers pour saisir les opportunités. Des marchés efficaces conduisent à des résultats très concrets tels que la création d’emplois, la création de licornes et la rentabilité des GP.





Au cours de l’histoire, l’évolution des marchés financiers peut être caractérisée en gros par leur support technologique. Le passage d’une génération à l’autre est marqué par des améliorations progressives en termes de rapidité des transactions, de coût de distribution (moins élevé) et d’accès (plus large) aux marchés.









Finance 0.0 : Vous échangez du blé contre une partie de la prochaine récolte d'orge de votre voisin et enregistrez la transaction à terme non enregistrée sur une tablette d'argile.

Finance 1.0 : Vous échangez des épices contre des florins pour éviter les offres illégales de certificats de sécurité dans la société néerlandaise de commerce des Indes orientales non enregistrée.

Finance 2.0 : Vous vous connectez à eTrade pour faire fructifier vos économies dans la bulle Internet.

Finance 3.0 : Vous échangez des actifs tokenisés sur la chaîne avec une finalité instantanée.





Dans tous les autres secteurs de l’économie moderne, les technologies les plus récentes, les plus performantes et les plus rapides ont tendance à être adoptées rapidement.





On peut donc se demander : pourquoi les améliorations progressives dans le domaine financier n’ont-elles pas été largement adoptées ?





Au cours des deux derniers siècles, à mesure que les marchés financiers sont passés de la finance 1.0 à la finance 2.0, les grandes institutions, les banques d’investissement, les courtiers-négociants, les courtiers principaux, les agents de transfert, les dépositaires et les investisseurs ont tous évolué vers des rôles spécifiques au sein du système financier plus large, dans le cadre de paramètres stricts déterminés par les réglementations financières.





La finance 3.0 bouleverse le système existant. Les paradigmes peer-to-peer et auto-dépositaires des réseaux cryptographiques désintermédient fondamentalement la plupart des institutions intermédiaires à la recherche de rentes qui dominent actuellement le marché. De ce point de vue, la plupart des résistances institutionnelles à la finance 3.0 sont liées à des changements fondamentaux qui rendraient obsolète une grande partie de l'infrastructure financière existante. Je ne m'étendrai pas sur la question plus profonde de la capture réglementaire.





De nombreuses réglementations de sécurité américaines existantes, telles que la règle 144, sont censées protéger les investisseurs, mais elles sont totalement absurdes si on les examine du point de vue du bon sens.





La décision la plus citée de la Cour suprême sur la question des valeurs mobilières, notamment en ce qui concerne les crypto-monnaies, le test Howey , de la SEC contre WJ Howey Co, a été rendue en 1946. Howey a vendu un terrain avec la promesse d'une future entreprise rentable de vergers d'orangers en fonction de ses efforts. La Cour suprême a statué qu'un tel accord constituait un contrat d'investissement, et le jugement a été cité depuis.





En quoi cela est-il pertinent ? On pourrait se demander. Quel est le rapport entre un contrat conclu dans un vieux verger d’orangers et l’échange d’argent magique sur Internet sur des blockchains mondiales ? Personne d’autre ne semble le savoir non plus. Mais le système actuel a créé un oligopole qui émet des chèques qui paient des lobbyistes à Washington.





Gardez à l’esprit que 1946 est antérieur au transistor et à une grande partie de ce que nous considérons comme la modernité. Les juges de Howey n’avaient aucune idée de l’Internet, et encore moins des abstractions de valeur tokenisées qui peuvent être envoyées instantanément à travers le monde sans intermédiaire. Un code écrit qui peut être composé de manière programmatique avec plus de logiciels pour l’effet de levier, la réhypothèque et plus de cas d’utilisation aurait semblé magique.





Mais selon le principe du stare decisis, tous les logiciels financiers aux États-Unis, même s'ils se présentent sous la forme de fichiers JPEG et de pièces magiques sur Internet, doivent se conformer à cette loi écrite il y a 78 ans, ou faire face à la colère d'un bureaucrate chargé de protéger votre serviteur du danger de mettre 50 $ dans HarryPotterObamaSonic10Inu . Je me sens déjà plus en sécurité.

Introduction en bourse (IPO) vs introduction en bourse DeFi (IDO)

Le marché américain des introductions en bourse s'élevait à 26,8 milliards de dollars en 2023, la cotation la plus importante et la plus notable étant celle d'ARM Holdings avec une capitalisation boursière de 5,2 milliards de dollars. Au moment de la rédaction de cet article, Dymension (http://dymension.xyz), une startup basée sur Cosmos proposant des rollups en tant que service, possède un jeton airdrop $DYM qui se négocie à 6 milliards de dollars FDV (valeur entièrement diluée).





Comment un $DYM, un token pour une startup dont le logiciel ne compte que quelques dizaines d'utilisateurs, peut-il être valorisé plus qu'ARM Holdings, du moins sur le papier ? La réponse est la prime spéculative des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies manquant de profondeur de marché et de liquidité par rapport aux places de marché traditionnelles, il est infiniment plus facile de faire le plein de tokens.





Pourtant, historiquement, pour les organisations cherchant à lever des capitaux importants (plus de 7 chiffres), il n’existait pas de meilleure alternative légale jusqu’à très récemment. Les mécanismes DeFi n’ont atteint que récemment une maturité suffisante pour gérer plusieurs types de transactions.





Si l'on examine les deux méthodes d'offre à partir des premiers principes, c'est-à-dire du point de vue du client, alors ces deux méthodes de distribution d'actifs sont fonctionnellement équivalentes, bien qu'avec des méthodes différentes :





Les deux permettent la formation de capital pour leurs émetteurs respectifs

Les deux distribuent des participations dans une entreprise à un public d’une manière propice au trading secondaire.

Les deux permettent la découverte des prix, le trading et la réhypothèque, bien que par des moyens différents

Résoudre des problèmes réels

La proposition de valeur fondamentale des marchés est de faciliter les transactions entre acheteurs et vendeurs. La proposition de valeur fondamentale des marchés DeFi est qu'ils peuvent le faire à moindre coût, plus rapidement et avec plus de flexibilité programmatique que toute autre alternative existante.

Principaux avantages de la DeFi par rapport à la TradFi

Rapidité d'exécution et de règlement :

Sur les marchés privés, les entreprises et les gestionnaires financiers passent des semaines, voire des mois, à faire circuler des PPM pour lever des fonds et financer leurs projets. Les actifs du marché OTC/secondaire/privé prennent beaucoup plus de temps à être négociés que votre titre public classique.

Les offres de sécurité traditionnelles règlent T+N sur les bourses et les dark pools, avec des transferts backend opaques entre le courtier-négociant et les dépositaires.

CONTRE

Prochain règlement en bloc pour tous les actifs numériques. Pourtant, chaque jour, des centaines, voire des milliers de nouveaux jetons « deviennent publics » sur la chaîne pour atteindre des centaines de millions de capitalisation boursière.

Ce qui prendrait des mois avec une collecte de fonds traditionnelle est désormais réduit à quelques lignes de code.





Coût:

Les entreprises qui souhaitent entrer en bourse devront payer des millions de dollars à des comptables, des auditeurs et des banques d'investissement pour mener à bien leur roadshow d'introduction en bourse. Même les appels d'offres privés coûtent plus de cinq chiffres en frais juridiques.



ARM Holdings a payé des millions de dollars à des avocats, des auditeurs et des banques d'investissement pour mener à bien son introduction en bourse.



CONTRE



DYM avait des ingénieurs logiciels et des coûts d'audit avant sa distribution de jetons, qui était gratuite.





Temps de disponibilité

Les courtiers TradFi ont des heures ouvrables de 9 à 17 heures.



CONTRE

Les blockchains et les marchés de capitaux natifs d'Internet fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an.





Investissement fractionné

Les jetons DeFi sont généralement fractionnaires, ce qui signifie que vous pouvez acheter 0,000000123 d'un jeton.



CONTRE



Les marchés traditionnels, en particulier les instruments illiquides, nécessitent généralement des chèques de 6 à 7 chiffres.





Accès et distribution

Les marchés traditionnels nécessitent un courtier/négociant. Les marchés privés nécessitent de connaître les bonnes parties/courtiers privés.



CONTRE



Toute personne dans le monde ayant accès à une rampe d'accès crypto peut participer à la DeFi. Les ICO/IDO/LBP lèvent déjà des millions chaque jour, leur table de capitalisation s'étend sur l'ensemble d'Internet.





Composable avec plus d'applications DeFi

Les titres traditionnels existent sous la forme d'une entrée de données dans une base de données Fortran sur le back-end d'un dépositaire.



CONTRE



Les jetons DeFi sont des entités programmatiques qui peuvent être étendues avec des cas d'utilisation illimités.





Cela ne veut pas dire que la DeFi dans sa forme actuelle ne comporte pas toute une liste de défauts.

Lacunes de l’état actuel de la DeFi :

Manque de recours juridique et de surveillance :

Les jetons DeFi manquent généralement de recours juridique et de protections que les titres traditionnels offrent aux investisseurs. En conséquence, les crypto-monnaies sont en proie à des escroqueries, des fraudes et des implosions.

Les investisseurs qui perdent leur argent ne disposent généralement d’aucun mécanisme de récupération.

Tout cela peut être protégé grâce à une diligence raisonnable appropriée, mais les risques inhérents dissuadent les investisseurs non avertis.





La complexité de la tokenomique masque les véritables risques :

Les projets de crypto-monnaies ont tendance à adopter des conceptions sur-conçues qui occultent les véritables risques associés à un produit. Le plus célèbre étant Luna's Anchor qui commercialise son stablecoin algorithmique 1UST = 1USD.

Il est clair que des divulgations transparentes autour de cadres testés au combat doivent être pratiquées.





Contrats intelligents et risque d'auto-conservation

Les contrats et les portefeuilles peuvent être piratés. L'auto-conservation est vulnérable au phishing et à d'autres risques idiosyncratiques.



Le fait que les utilisateurs doivent se soucier de ces facteurs limite la base d’utilisateurs potentiels à des personnes sophistiquées et techniquement compétentes.





Pourtant, malgré ses nombreux défauts, la DeFi offre quelque chose que la finance moderne ne peut pas offrir :





Formation de capital natif sur Internet destinée à un public mondial à des vitesses cryptographiques.





Dans la finance 3.0, tout le monde sur terre peut être un émetteur et tout le monde peut être un investisseur. L'univers entier des actifs financiers, des actions à la dette, des obligations d'entreprises aux produits dérivés comme les contrats à terme, les options, les produits exotiques, les swaps de défaut de crédit, les obligations adossées à des créances, etc., peut vivre sur une chaîne, être négocié 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et composé à l'infini.





Le potentiel technologique est évident. Ce qui manque actuellement, ce sont les infrastructures et les cadres qui permettent à chacun de le faire de manière sûre.





La DeFi a besoin de son propre ensemble de bonnes pratiques, d’outils et d’un cadre de conformité. Par où pouvons-nous commencer ? À quoi ressemblerait un système financier moderne s’il était conçu à partir de principes fondamentaux ?

Remplacer la finance traditionnelle

Pour réussir, une idée doit être 10 fois meilleure que ce qui existe déjà.

-Elon Musk et Peter Thiel





L'expérience utilisateur DeFi est souvent décriée comme étant absolument terrible, et à juste titre.





Cependant, des changements clés se profilent à l’horizon qui permettront une expérience utilisateur DeFi aussi transparente que celle des courtiers Web2 traditionnels tels qu’Interactive Brokers, Robinhood ou Vanguard.

Abstraction de compte

Les frameworks AA tels que Web3Auth, Biconomy ou Arcana permettent des connexions sociales ou par e-mail, le parrainage de gaz et des signatures de session unique. Ces fonctionnalités permettent aux applications DeFi d'être à la hauteur de Web2.

Abstraction de la chaîne

Il ne nous reste que quelques années avant que les chaînes ne deviennent une banalité. Du point de vue de l'expérience utilisateur, la chaîne sur laquelle se trouve un article ne devrait pas avoir d'importance. L'abstraction de la chaîne permettrait aux traders et aux applications de se concentrer sur l'exécution d'une transaction, plutôt que sur la chaîne, le gaz et le pont.

Vers des cadres juridiques DeFi de bon sens

Une action, traditionnellement représentée sous la forme d’un certificat d’actions, est une abstraction de valeur.

Il n'y a aucune différence pratique et conceptuelle entre un jeton DeFi et un titre qui existe dans la base de données d'un courtier Prime, sauf en termes de distinction juridique.





Pour être largement adoptée, la DeFi nécessite des cadres juridiques de bon sens fondés sur des principes fondamentaux au lieu d'imposer des lois de sécurité traditionnelles aux jetons.





Quelques-unes de mes suggestions personnelles :

Reconnaître les jetons DeFi comme des actions ou des droits légaux, voire comme une monnaie, le cas échéant. Les juridictions avant-gardistes adoptent déjà cette position, notamment, mais sans s'y limiter :

Dubaï VARA VASP des Bermudes Hong Kong



Reconnaître les contrats intelligents comme des mécanismes d’émission, de négociation et de règlement juridiquement contraignants.

Reconnaître les DAO et les organisations natives de la blockchain

Ce qui a fait de la Silicon Valley une Mecque des startups, c'est la facilité avec laquelle n'importe qui peut créer une Delaware C Corp et recevoir des SAFEs de la part d'investisseurs en capital-risque. Alors que nous construisons le système financier natif d'Internet, nous devons aspirer à reproduire les lois sur les sociétés d'une manière native de la DeFi.



La Blockchain LLC ou la société Internet C Corp. Entités liées à un contrat intelligent/portefeuille multisig lié à un registre national. Créez une entreprise et commencez à accepter les Stablecoins en 5 minutes.

Créer une nouvelle définition d’actif cryptographique distincte des concepts actuels de « titre » .

Intégration Fiat

Autoriser les banques et les instruments financiers à utiliser et à détenir des actifs cryptographiques/DeFi en tant qu'actifs reconnus dans leur bilan.



Reconnaître les protocoles DeFi comme des entreprises légitimes.

Espace d'expérimentation

Laisser place à l’émergence de modèles innovants.





Alors que beaucoup d’entre vous anticipent l’adoption des crypto-monnaies depuis 10 ans, je suis moins optimiste.





Le changement se produit un enterrement à la fois. La transition de la finance 2.0 à la finance 3.0 nécessite très probablement un changement générationnel à tous les niveaux de la société.





Oui, pour le dire franchement, le départ à la retraite de la génération actuelle de législateurs est une condition préalable fondamentale à l’adoption généralisée de la cryptographie.





Écrit par Hao Jün Tan, PDG de Chateau Protocol.