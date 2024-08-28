First Principles'tan Finans





Fizik kanundur, geri kalan her şey bir tavsiyedir

-Elon Musk





İşlem yapma hakkı hükümetten önce gelir.





Amazon'daki bir avcı-toplayıcı, kârlı avının gelecekteki beklentisini kabilesiyle paylaştığında Reg A teklifi sunmak zorunda değildir. Yerli Amerikalılar, Manhattan adasını Hollandalılara satmadan önce SEC, CFTC veya FTC'ye danışmadılar.





Küresel ekonominin kalbindeki finansal piyasalar genellikle spekülasyonla ilişkilendirilir, ancak en önemli ancak göz ardı edilen işlevi sermaye oluşumudur. Girişimciler ve yatırımcılar şirketlerini finanse etmek için sermaye piyasalarını kullanır. Yatırımcılar ve kurumlar fırsatları yakalamak için sermaye piyasalarına güvenir. Verimli piyasalar, işlerin yaratılması, tek boynuzlu atların inşa edilmesi ve GP'lerin kazanç elde etmesi gibi çok gerçek sonuçlara yol açar.





Tarih boyunca, finansal piyasaların evrimi genel olarak teknolojik ortamıyla sınırlandırılabilir. Bir nesilden diğerine değişim, (daha hızlı) işlem hızı, (daha ucuz) dağıtım maliyeti ve (daha geniş) piyasalara erişimdeki kademeli iyileştirmelerle işaretlenmiştir.









Finans 0.0 : Komşunuzun yaklaşan arpa hasadının bir kısmı karşılığında buğday takas ediyorsunuz ve kayıt altına alınmamış vadeli işlem işlemini bir kil tablete kaydediyorsunuz.

: Komşunuzun yaklaşan arpa hasadının bir kısmı karşılığında buğday takas ediyorsunuz ve kayıt altına alınmamış vadeli işlem işlemini bir kil tablete kaydediyorsunuz. Finans 1.0 : Kayıtlı olmayan Hollanda Doğu Hindistan Ticaret Şirketi'ndeki yasadışı menkul kıymet sertifikası tekliflerini FOMO etmek için baharatları Gulden karşılığında takas ediyorsunuz.

: Kayıtlı olmayan Hollanda Doğu Hindistan Ticaret Şirketi'ndeki yasadışı menkul kıymet sertifikası tekliflerini FOMO etmek için baharatları Gulden karşılığında takas ediyorsunuz. Finans 2.0 : Dotcom Balonu'nda birikimlerinizi YOLO'ya yatırmak için eTrade'e giriş yapın.

: Dotcom Balonu'nda birikimlerinizi YOLO'ya yatırmak için eTrade'e giriş yapın. Finans 3.0 : Tokenleştirilmiş varlıklarınızı zincir üzerinde anında kesinlik ile alıp satabilirsiniz.





Modern ekonominin her sektöründe, daha yeni, daha iyi ve daha hızlı teknoloji yığınları hızla benimsenme eğilimindedir.





O halde şu soruyu sormak gerekiyor: Finans alanında aşamalı iyileştirmeler neden yaygın olarak benimsenmiyor?





Son iki yüzyıldır, finans piyasaları Finans 1.0'dan Finans 2.0'a doğru evrilirken, büyük kurumlar, yatırım bankaları, aracı kurumlar, birincil aracılar, transfer acenteleri, saklama kuruluşları ve yatırımcıların hepsi, finansal düzenlemeler tarafından belirlenen sıkı parametreler dahilinde, daha geniş finansal sistem içinde belirli rollere evrildi.





Finance 3.0 mevcut sisteme bir anahtar atıyor. Kripto ağlarının kendi kendini koruyan, eşler arası paradigmaları, şu anda piyasaya hakim olan çoğu rant arayan aracı kurumu temelde ortadan kaldırıyor. Bu bakış açısından, Finance 3.0'a karşı kurumsal direncin çoğu, mevcut finansal altyapının çoğunu geçersiz kılacak temel değişikliklerle ilgili. Düzenleyici ele geçirmenin daha derin sorununu uzun uzadıya ele geçirmeyeceğim.





Mevcut ABD menkul kıymet düzenlemelerinin birçoğu, örneğin kural 144, yatırımcıları korumak için var olduğu iddia ediliyor, ancak sağduyuyla incelendiğinde tamamen saçmalık içeriyor.





Özellikle kripto para ile ilgili olarak menkul kıymetler konusunda en çok atıf yapılan Yüksek Mahkeme kararı, SEC v. WJ Howey Co. davasından Howey testi , 1946'da yapıldı. Howey, çabalarına bağlı olarak gelecekte karlı bir Orange meyve bahçesi işletmesi vaadiyle arazi sattı. Yüksek Mahkeme, böyle bir düzenlemenin bir yatırım sözleşmesi oluşturduğuna karar verdi ve karar o zamandan beri atıf yapılıyor.





Bunun ne alakası var? Birisi sorabilir. Eski bir portakal bahçesinde yapılan bir sözleşmenin küresel blok zincirlerinde sihirli internet para ticaretiyle nasıl bir ilgisi var? Başka hiç kimse de bilmiyor gibi görünüyor. Ancak mevcut sistem, DC'deki lobicilere ödeme yapan çekler yazan bir oligopol yarattı.





Unutmayın, 1946 transistörden ve modernite olarak düşündüğümüz şeylerin çoğundan önce gelir. Howey jürilerinin internet hakkında hiçbir fikri yoktu, aracı olmadan anında dünyanın dört bir yanına gönderilebilen tokenleştirilmiş değer soyutlamaları hakkında ise hiç fikirleri yoktu. Kaldıraç, yeniden ipotek ve daha fazla kullanım durumu için daha fazla yazılımla programatik olarak oluşturulabilen yazılı kod büyülü görünürdü.





Ancak stare decisis ilkesine göre, ABD'deki tüm uzaktan finansal yazılımlar, JPEG ve sihirli internet paraları biçiminde olsa bile, 78 yıl önce yazılmış söz konusu yasaya uymak zorundadır, aksi takdirde HarryPotterObamaSonic10Inu'ya 50 dolar yatırmanın tehlikesinden beni korumakla görevli bir bürokratın gazabıyla karşı karşıya kalırsınız. Zaten kendimi daha güvende hissediyorum.

İlk Halka Arz (IPO) ve İlk DeFi Arzı (IDO)

ABD IPO pazarı 2023'te 26,8 milyar dolardı ve en büyük ve en dikkat çekici listeleme 5,2 milyar dolarlık piyasa değeriyle ARM Holdings'ti. Yazım sırasında, hizmet olarak rollup'lar sunan Cosmos tabanlı bir girişim olan Dymension (http://dymension.xyz), 6 milyar dolarlık FDV (Tam seyreltilmiş değer) ile işlem gören bir airdrop token'ı $DYM'ye sahipti.





Yazılımı sadece birkaç düzine kullanıcısı olan bir startup için bir token olan $DYM, en azından kağıt üzerinde ARM Holdings'ten daha değerli nasıl olabilir? Cevap, kripto paranın spekülatif primidir. Kripto para, geleneksel mekanlara kıyasla piyasa derinliği ve likidite açısından eksik olduğundan, token'ları pompalamak ve boşaltmak sonsuz derecede daha kolaydır.





Ancak tarihsel olarak, büyük miktarda sermaye (7 rakamlı +) toplamak isteyen kuruluşlar için çok yakın zamana kadar daha iyi bir yasal alternatif yoktu. DeFi mekanizmaları ancak yakın zamanda birden fazla işlem türünü idare edebilecek kadar olgunlaştı.





Her iki teklif yöntemini de ilk prensiplerden, yani müşteri perspektifinden ele alırsak, bu iki varlık dağıtım yönteminin farklı yöntemlerle de olsa işlevsel olarak eşdeğer olduğu görülür:





Her ikisi de kendi ihraççıları için sermaye oluşumunu sağlar

Her ikisi de bir şirketteki hisseleri, ikincil ticarete elverişli bir şekilde bir kitleye dağıtır.

Her ikisi de farklı yollarla da olsa fiyat keşfi, ticaret ve yeniden ipoteklendirmeyi mümkün kılar

Gerçek sorunları çözmek

Piyasaların temel değer önerisi, alıcılar ve satıcılar arasındaki işlemleri kolaylaştırmaktır. DeFi piyasalarının temel değer önerisi, bunu mevcut herhangi bir alternatiften daha ucuz, daha hızlı ve daha fazla programatik esneklikle yapabilmesidir.

DeFi'nin TradFi'ye Göre Temel Avantajları

Uygulama ve çözüm hızı:

Özel piyasalarda, firmalar ve finans yöneticileri projeleri için fon ve finansman sağlamak amacıyla haftalarca hatta aylarca PPM'leri dolaştırırlar. OTC/ikincil/özel piyasa varlıklarının işlem görmesi, tipik kamu güvenliğinizden çok daha uzun sürer.

Geleneksel menkul kıymet teklifleri, aracı kurumlar ve saklama kuruluşları arasındaki şeffaf olmayan arka uç transferleriyle, borsalarda ve karanlık havuzlarda T+N'yi öder.

Karşılaştır

Tüm dijital varlıklar için bir sonraki blok yerleşimi. Yine de her gün, yüzlerce hatta binlerce yeni token, piyasa değeri yüz Milyonlara ulaşmak için zincirde "halka açılıyor".

Geleneksel bağış toplama yöntemleriyle aylarca sürecek süreç artık birkaç satır koda indirgendi.





Maliyet:

Halka açılmayı planlayan şirketlerin, IPO roadshow'u yürütmek için muhasebecilere, denetçilere ve yatırım bankalarına milyonlarca dolar ücret ödemesi gerekecektir. Özel ihaleler bile yasal ücretler için 5 haneli rakamlara kadar çıkmaktadır.



ARM Holdings, ilk halka arzını gerçekleştirmek için avukatlara, denetçilere ve yatırım bankalarına milyonlarca dolar ödedi.



Karşılaştır



DYM'nin token dağıtımından önce yazılım mühendisleri ve denetim maliyetleri vardı ve bu ücretsizdi.





Çalışma süresi

TradFi brokerlarının çalışma saatleri 9-5'tir.



Karşılaştır

Blockchain ve İnternet Yerli Sermaye Piyasaları 7/24/365 çalışır.





Kesirli yatırım

DeFi token'ları genellikle kesirlidir, yani bir token'ın 0,000000123'ünü satın alabilirsiniz.



Karşılaştır



Geleneksel piyasalar, özellikle likit olmayan enstrümanlar genellikle 6-7 haneli çek büyüklükleri gerektirir.





Erişim ve Dağıtım

Geleneksel piyasalar bir broker/satıcı gerektirir. Özel piyasalar doğru tarafları/özel brokerları bilmeyi gerektirir.



Karşılaştır



Dünyada kripto para giriş rampasına erişimi olan herkes DeFi'ye katılabilir. ICO'lar/IDO'lar/LBP'ler halihazırda günlük Milyonlarca dolar topluyor, tavan tabloları tüm interneti kapsıyor.





Daha fazla DeFi uygulamasıyla birleştirilebilir

Geleneksel menkul kıymetler, bir saklama kuruluşunun arka ucundaki Fortran Veritabanında bir veri girişi olarak bulunur.



Karşılaştır



DeFi token'ları sınırsız kullanım senaryolarıyla genişletilebilen programatik varlıklardır.





Bu, DeFi'nin mevcut haliyle bir dizi kusura sahip olmadığı anlamına gelmiyor.

DeFi’nin mevcut durumunun eksiklikleri:

Hukuki başvuru ve denetim eksikliği:

DeFi token'ları genellikle yasal başvuru ve geleneksel menkul kıymetlerin yatırımcılara sunduğu korumalardan yoksundur. Sonuç olarak, kripto yaygın dolandırıcılık, sahtekarlık ve çöküştür.

Paralarını kaybeden yatırımcılar genellikle herhangi bir geri alma mekanizmasından yoksundurlar.

Tüm bunlar, gerekli özen gösterildiği takdirde güvence altına alınabilir; ancak içerdiği riskler, deneyimsiz yatırımcıları caydırır.





Karmaşık token ekonomisi gerçek riskleri gizler:

Kripto projeleri, bir ürünle ilişkili gerçek riskleri gizleyen aşırı mühendislikli tasarımlara doğru eğilim göstermektedir. En kötü şöhretli olanı, Luna'nın Anchor'ının algoritmik sabit parası 1UST = 1USD'yi pazarlamasıdır.

Açıkçası, savaşta test edilmiş çerçeveler hakkında şeffaf açıklamalar yapılmalıdır.





Akıllı Sözleşme ve Öz Saklama Riski

Sözleşmeler ve cüzdanlar hacklenebilir. Kişisel saklama, kimlik avına ve diğer kendine özgü risklere karşı savunmasızdır.



Kullanıcıların bu faktörler konusunda endişelenmesi gerekmesi, potansiyel kullanıcı tabanını gelişmiş, teknik açıdan bilgili insanlarla sınırlandırıyor.





Ancak birçok eksiğine rağmen DeFi, modern finansın sunamadığı bir şey sunuyor:





Kripto hızlarında küresel bir kitleye internet tabanlı sermaye oluşumu.





Finance 3.0'da dünyadaki herkes bir ihraççı olabilir ve diğer herkes bir yatırımcı olabilir. Hisse senetlerinden borca, şirket tahvillerine, vadeli işlemler, opsiyonlar, egzotikler, kredi temerrüt takasları, teminatlandırılmış borç yükümlülükleri vb. gibi türevlere kadar tüm finansal varlıklar evreni zincir üzerinde yaşayabilir, 7/24 işlem görebilir ve sonsuz şekilde oluşturulabilir.





Teknolojik potansiyel açıktır. Şu anda eksik olan şey, herkesin bunu güvenli bir şekilde yapmasına izin veren altyapı ve çerçevelerdir.





DeFi'nin kendi yerel en iyi uygulamalar, araçlar ve uyumluluk çerçevesine ihtiyacı var. Nereden başlayabiliriz? İlk prensiplerden tasarlanırsa modern bir finansal sistem nasıl görünürdü?

Geleneksel Finansın Yerini Almak

Başarılı olmak için bir fikrin mevcut olandan 10 kat daha iyi olması gerekir.

-Elon Musk ve Peter Thiel





DeFi Kullanıcı Deneyimi sıklıkla kesinlikle berbat olduğu gerekçesiyle hicvediliyor ve bu da haklı bir durum.





Ancak DeFi UX'in Interactive Brokers, Robinhood veya Vanguard gibi geleneksel Web2 aracı kurumları kadar sorunsuz olmasını sağlayacak önemli değişiklikler ufukta görünüyor.

Hesap Soyutlaması

Web3Auth, Biconomy veya Arcana gibi AA çerçeveleri sosyal veya e-posta oturum açmalarını, gaz sponsorluğunu ve tek oturum imzalarını etkinleştirir. Bu özellikler DeFi uygulama deneyimlerini Web2 ile aynı seviyeye getirir.

Zincir Soyutlama

Zincirlerin sıradan bir şey olmasına birkaç yıl kaldı. UX perspektifinden, bir öğenin hangi zincirde olduğu önemli olmamalı. Zincir soyutlaması, tüccarların ve uygulamaların hangi zincir, hangi gaz ve hangi köprü yerine bir işlemin yürütülmesine odaklanmasını sağlayacaktır.

Sağduyulu DeFi Yasal Çerçevelerine Doğru İlerliyoruz

Geleneksel olarak hisse senedi olarak temsil edilen hisse senedi, değerin bir soyutlamasıdır.

DeFi token'ı ile herhangi bir Prime broker'ın veri tabanında bulunan bir menkul kıymet arasında hukuki ayrım dışında pratik ve kavramsal olarak hiçbir fark yoktur.





Yaygın bir şekilde benimsenmesi için DeFi'nin, geleneksel güvenlik yasalarını token'lara zorla uydurmak yerine, ilk ilkelere dayalı sağduyulu yasal çerçevelere ihtiyacı var.





Kişisel önerilerimden bazıları:

DeFi token'larını hisse senetleri veya yasal talepler veya geçerli olduğu yerde para birimi olarak tanıyın. İleri görüşlü yargı bölgeleri halihazırda bu duruşu benimsiyor, ancak bunlarla sınırlı değil:

Dubai VARA Bermuda VASP Hong Kong



Akıllı sözleşmeleri yasal olarak bağlayıcı ihraç, ticaret ve ödeme mekanizmaları olarak tanıyın.

DAO'ları ve blockchain yerel organizasyonlarını tanıyın

Silicon Valley'i bir startup Mekke'si yapan şeylerden biri de herkesin bir Delaware C Corp'u kurup VC yatırımcılarından SAFEs alabilmesinin kolaylığıydı. İnternet yerel finans sistemini inşa ederken, Kurumsal Yasaları DeFi yerel bir şekilde kopyalamayı hedeflemeliyiz.



Blockchain LLC veya Internet C Corp. Ulusal bir sicile bağlı akıllı sözleşme/çoklu kimlik cüzdanına bağlı varlıklar. Bir şirket kurun ve 5 dakikada Stablecoin'leri kabul etmeye başlayın.

Mevcut "menkul kıymet" kavramlarından farklı, yeni bir kripto varlık tanımı yaratın .

Fiat Entegrasyonu

Bankaların ve finansal araçların kripto varlıklarını/DeFi'yi bilançolarında tanınan varlıklar olarak kullanmalarına ve tutmalarına izin verin.



DeFi protokollerini meşru işletmeler olarak tanıyın.

Deneyselliğe Yer Var

Yenilikçi modellerin ortaya çıkmasına alan açın.





Birçoğunuz kripto paraların benimsenmesini son 10 yıldır bekliyordunuz, ancak ben daha az iyimserim.





Değişim birer cenazeyle gelir. Finans 2.0'dan Finans 3.0'a geçiş büyük ihtimalle toplumun her seviyesinde nesiller arası bir nöbet değişimini gerektirir.





Evet, açıkça söylemek gerekirse, mevcut nesil kanun koyucuların emekli olması, kripto paraların ana akımda benimsenmesi için temel bir ön koşuldur.





Chateau Protocol CEO'su Hao Jün Tan tarafından yazıldı.



