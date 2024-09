Finanças a partir dos primeiros princípios

A física é a lei, todo o resto é uma recomendação

-Elon Musk





O direito de transação é pré-governamental.





Um caçador-coletor na Amazônia não precisa enviar uma oferta Reg A quando ele compartilha a expectativa futura de sua caça lucrativa com sua tribo. Os nativos americanos não consultaram a SEC, CFTC ou FTC antes de vender a ilha de Manhattan para os holandeses.





Os mercados financeiros no coração da economia global são mais comumente associados à especulação, mas sua função mais importante, porém negligenciada, é a de formação de capital. Empreendedores e investidores usam mercados de capital para financiar suas empresas. Investidores e instituições contam com mercados de capital para capturar oportunidades. Mercados eficientes levam a resultados muito reais, como empregos sendo criados, unicórnios sendo construídos e GPs ganhando carry.





Ao longo da história, a evolução dos mercados financeiros pode ser amplamente demarcada por seu meio tecnológico. A mudança de uma geração para outra é marcada por melhorias graduais na velocidade (mais rápida) das transações, custo (mais barato) de distribuição e acesso (mais amplo) aos mercados.









Finanças 0.0 : Você troca trigo por parte da próxima colheita de cevada do seu vizinho e registra a transação futura não registrada em uma tábua de argila.

: Você troca trigo por parte da próxima colheita de cevada do seu vizinho e registra a transação futura não registrada em uma tábua de argila. Finanças 1.0 : Você troca especiarias por florins para ficar de fora das ofertas de certificados de segurança ilegais na Companhia Holandesa de Comércio das Índias Orientais não registrada.

: Você troca especiarias por florins para ficar de fora das ofertas de certificados de segurança ilegais na Companhia Holandesa de Comércio das Índias Orientais não registrada. Finanças 2.0 : você faz login no eTrade para investir suas economias na bolha pontocom.

: você faz login no eTrade para investir suas economias na bolha pontocom. Finanças 3.0 : você negocia ativos tokenizados em cadeia com finalidade instantânea.





Em todos os outros setores da economia moderna, pilhas de tecnologia mais novas, melhores e mais rápidas tendem a ser adotadas rapidamente.





Então é preciso perguntar: por que as melhorias graduais em finanças não foram amplamente adotadas?





Nos últimos dois séculos, à medida que os mercados financeiros evoluíram das Finanças 1.0 para as Finanças 2.0, grandes instituições, bancos de investimento, corretoras, corretores principais, agentes de transferência, custodiantes e investidores evoluíram para funções específicas dentro do sistema financeiro mais amplo, dentro de parâmetros rígidos determinados por regulamentações financeiras.





O Finance 3.0 joga uma chave inglesa no sistema existente. Os paradigmas autocustodiais e peer-to-peer das cripto-redes fundamentalmente desintermediam a maioria das instituições intermediárias que buscam renda e que atualmente dominam o mercado. Dessa perspectiva, a maior parte da resistência institucional ao Finance 3.0 tem a ver com mudanças fundamentais que tornariam grande parte da infraestrutura financeira existente obsoleta. Não vou me aprofundar na questão mais profunda da captura regulatória.





Muitas das regulamentações de segurança existentes nos EUA, como a regra 144, supostamente existem para proteger os investidores, mas são completamente absurdas se examinadas pelo senso comum.





A decisão mais citada da Suprema Corte sobre a questão de valores mobiliários, especialmente no que se refere a criptomoedas, o teste Howey , de SEC v. WJ Howey Co, foi feito em 1946. Howey vendeu terras com a promessa de um futuro empreendimento lucrativo de pomar de laranjas, dependendo de seus esforços. A Suprema Corte decidiu que tal acordo constituía um contrato de investimento, e o julgamento tem sido citado desde então.





Como isso é relevante? Alguém pode perguntar. Como um contrato feito em algum velho pomar de laranjas se relaciona com a negociação mágica de dinheiro na internet em blockchains globais? Ninguém mais parece saber também. Mas o sistema atual criou um oligopólio que emite cheques que pagam lobistas em DC.





Tenha em mente que 1946 antecede o transistor e muito do que consideramos ser modernidade. Os juízes de Howey não tinham nenhuma concepção da internet, muito menos abstrações tokenizadas de valor que podem ser enviadas pelo mundo instantaneamente sem um intermediário. Código escrito que pode ser composto programaticamente com mais software para alavancagem, rehipoteca e mais casos de uso teria parecido mágico.





Mas pelo princípio de stare decisis, todo software financeiro remotamente nos EUA, mesmo que seja na forma de Jpegs e moedas mágicas da internet, precisa cumprir com a dita lei escrita há 78 anos, ou enfrentar a ira de algum burocrata encarregado de proteger este que vos fala do perigo de colocar US$ 50 em HarryPotterObamaSonic10Inu . Já me sinto mais seguro.

Oferta Pública Inicial (IPO) vs Oferta Inicial DeFi (IDO)

O mercado de IPO dos EUA foi de US$ 26,8 bilhões em 2023, com a maior e mais notável listagem sendo a ARM Holdings com US$ 5,2 bilhões de Marketcap. No momento em que este artigo foi escrito, a Dymension (http://dymension.xyz), uma startup baseada na Cosmos que oferece rollups como um serviço, tem um token de airdrop $DYM sendo negociado a US$ 6 bilhões de FDV (valor totalmente diluído).





Como um $DYM, um token para uma startup cujo software tem apenas algumas dezenas de usuários, é mais valorizado do que a ARM Holdings, pelo menos no papel? A resposta é o prêmio especulativo da cripto. Com a cripto carecendo de profundidade de mercado e liquidez em comparação aos locais tradicionais, bombear e despejar tokens é infinitamente mais fácil.





No entanto, historicamente, para organizações que buscam levantar grandes quantias de capital (7 dígitos +), não havia alternativa legal melhor até muito recentemente. Os mecanismos DeFi só recentemente amadureceram o suficiente para lidar com múltiplos tipos de transações.





Se examinarmos ambos os métodos de oferta a partir dos primeiros princípios, ou seja, da perspectiva do cliente, então esses dois métodos de distribuição de ativos são funcionalmente equivalentes, embora com métodos diferentes:





Ambos permitem a formação de capital para os seus respectivos emissores

Ambos distribuem participações em uma empresa para um público de maneira propícia à negociação secundária.

Ambos permitem a descoberta de preços, a negociação e a rehipoteca, embora por meios diferentes

Resolvendo problemas reais

A proposta de valor fundamental dos mercados é facilitar transações entre compradores e vendedores. A proposta de valor fundamental dos mercados DeFi é que ele pode fazer isso de forma mais barata, mais rápida e com mais flexibilidade programática do que qualquer alternativa existente.

Principais vantagens do DeFi em relação ao TradFi

Rapidez de execução e liquidação:

Em mercados privados, empresas e gestores financeiros passam semanas, se não meses, circulando PPMs para levantar fundos e financiamento para seus projetos. Ativos de mercado OTC/secundário/privado levam muito mais tempo para serem transacionados do que seu título público típico.

As ofertas de segurança tradicionais liquidam T+N em bolsas e dark pools, com transferências de back-end opacas entre corretoras e custodiantes.

Contra

Próxima liquidação de bloco para todos os ativos digitais. No entanto, todos os dias, centenas, se não milhares, de novos tokens “se tornam públicos” na cadeia para atingir centenas de milhões em capitalização de mercado.

O que levaria meses com a arrecadação de fundos tradicional agora foi reduzido a algumas linhas de código.





Custo:

Empresas que pretendem abrir o capital precisarão pagar milhões de dólares em taxas a contadores, auditores e bancos de investimento para conduzir um roadshow de IPO. Até mesmo licitações privadas custam mais de 5 dígitos em honorários advocatícios.



A ARM Holdings pagou milhões de dólares a advogados, auditores e bancos de investimento para conduzir sua oferta pública inicial.



Contra



A DYM tinha engenheiros de software e custos de auditoria antes da distribuição de tokens, que era gratuita.





Tempo de atividade

Os corretores da TradFi têm horário comercial das 9h às 17h.



Contra

Blockchains e mercados de capitais nativos da Internet funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano.





Investimento fracionário

Os tokens DeFi geralmente são fracionários, o que significa que você pode comprar 0,000000123 de um token.



Contra



Mercados tradicionais, especialmente instrumentos ilíquidos, normalmente exigem tamanhos de cheque de 6 a 7 dígitos.





Acesso e Distribuição

Mercados tradicionais exigem um corretor/negociante. Mercados privados exigem conhecer as partes/corretores privados certos.



Contra



Qualquer pessoa no mundo com acesso a uma rampa de acesso para criptomoedas pode participar do DeFi. ICOs/IDOs/LBPs já arrecadam milhões diariamente, e sua tabela de capitalização abrange toda a internet.





Composto com mais aplicativos DeFi

Os títulos tradicionais existem como uma entrada de dados em um banco de dados Fortran no back-end de um custodiante.



Contra



Os tokens DeFi são entidades programáticas que podem ser estendidas com casos de uso ilimitados.





Isso não quer dizer que o DeFi em sua forma atual não tenha uma lista inteira de falhas.

Deficiências do estado atual do DeFi:

Falta de recurso legal e supervisão:

Os tokens DeFi geralmente não têm recursos legais e proteções que os títulos tradicionais oferecem aos investidores. Como resultado, a cripto está repleta de golpes, fraudes e implosões.

Os investidores que perdem seu dinheiro geralmente não têm nenhum tipo de mecanismo de recuperação.

Tudo isso pode ser protegido com a devida diligência, mas os riscos inerentes afastam investidores inexperientes.





A complexa tokenomics obscurece os verdadeiros riscos:

Projetos de cripto tendem a designs super projetados que obscurecem os verdadeiros riscos associados a um produto. O mais infame é o Luna's Anchor, que comercializa sua stablecoin algorítmica 1UST = 1USD.

Claramente, divulgações transparentes sobre estruturas testadas em batalha devem ser praticadas.





Contrato Inteligente e Risco de Autocustódia

Contratos e carteiras podem ser hackeados. A autocustódia é vulnerável a phishing e outros riscos idiossincráticos.



O fato de os usuários precisarem se preocupar com esses fatores limita a base potencial de usuários a pessoas sofisticadas e tecnicamente alfabetizadas.





No entanto, apesar de suas muitas deficiências, o DeFi oferece algo que as finanças modernas não podem:





Formação de capital nativo da Internet para um público global na velocidade das criptomoedas.





No Finance 3.0, todos na Terra podem ser emissores, e todos os outros podem ser investidores. Todo o universo de ativos financeiros, de ações a dívidas, títulos corporativos, a derivativos como futuros, opções, exóticos, swaps de inadimplência de crédito, obrigações de dívida colateralizadas etc., podem todos viver em cadeia, ser negociados 24 horas por dia, 7 dias por semana e compostos infinitamente.





O potencial tecnológico é claro. O que falta atualmente é infraestrutura e frameworks que permitam que todos façam isso de forma segura.





DeFi precisa de seu conjunto nativo de melhores práticas, ferramentas e estrutura de conformidade. Por onde podemos começar? Como seria um sistema financeiro moderno se fosse projetado a partir dos primeiros princípios?

Substituindo as finanças tradicionais

Para ter sucesso, uma ideia precisa ser 10x melhor do que o que já existe.

-Elon Musk e Peter Thiel





A experiência do usuário DeFi é frequentemente ridicularizada por ser absolutamente terrível, e com razão.





No entanto, mudanças importantes estão no horizonte e permitirão que o DeFi UX seja tão perfeito quanto as corretoras Web2 tradicionais, como Interactive Brokers, Robinhood ou Vanguard.

Abstração de conta

Frameworks AA como Web3Auth, Biconomy ou Arcana permitem logins sociais ou por e-mail, patrocínio de gás e assinaturas de sessão única. Esses recursos elevam as experiências de aplicativos DeFi ao nível do Web2.

Abstração de Cadeia

Estamos a alguns anos de distância de cadeias se tornarem uma banalidade. Da perspectiva da UX, não deveria importar em qual cadeia um item está. A abstração de cadeia permitiria que comerciantes e aplicativos se concentrassem na execução de uma transação, em vez de qual cadeia, qual gás e qual ponte.

Avançando em direção a estruturas legais DeFi de senso comum

Uma ação, tradicionalmente representada como um certificado de ações, é uma abstração de valor.

Não há diferença prática e conceitual entre um token DeFi e um título que existe no banco de dados de alguma corretora Prime, exceto na distinção legal.





Para obter ampla adoção, o DeFi requer estruturas legais de senso comum construídas sobre princípios básicos, em vez de impor leis de segurança tradicionais aos tokens.





Algumas das minhas sugestões pessoais:

Reconheça os tokens DeFi como ações ou reivindicações legais, ou moeda, quando aplicável. Jurisdições com visão de futuro já adotam essa postura, incluindo, mas não se limitando a:

Dubai VARA Bermudas VASP Hong Kong



Reconhecer contratos inteligentes como mecanismos de emissão, negociação e liquidação juridicamente vinculativos.

Reconhecer DAOs e organizações nativas de blockchain

Parte do que fez do Vale do Silício uma Meca das startups foi a facilidade com que qualquer um pode criar uma Delaware C Corp e receber SAFEs de investidores de VC. À medida que construímos o sistema financeiro nativo da internet, devemos aspirar a replicar as Leis Corporativas de uma maneira nativa DeFi.



A Blockchain LLC, ou a Internet C Corp. Entidades vinculadas a um contrato inteligente/carteira multisig vinculada a um registro nacional. Crie uma empresa e comece a aceitar Stablecoins em 5 minutos.

Crie uma nova definição de criptoativo distinta dos conceitos atuais de “título” .

Integração Fiat

Permitir que bancos e instrumentos financeiros usem e mantenham criptoativos/DeFi como ativos reconhecidos em seus balanços.



Reconhecer os protocolos DeFi como negócios legítimos.

Espaço para Experimentação

Deixe espaço para que modelos inovadores surjam.





Embora muitos de vocês estivessem antecipando a adoção das criptomoedas nos últimos 10 anos, estou menos otimista.





A mudança vem um funeral de cada vez. A transição de Finanças 2.0 para Finanças 3.0 provavelmente requer uma mudança geracional de guarda em todos os níveis da sociedade.





Sim, para ser franco, a aposentadoria da geração atual de legisladores é um pré-requisito fundamental para a adoção generalizada de criptomoedas.





Escrito por Hao Jün Tan, CEO do Chateau Protocol.