Finanzen von Grund auf

Die Physik ist das Gesetz, alles andere sind Empfehlungen

-Elon Musk





Das Recht zur Durchführung von Transaktionen liegt vor der Regierung.





Ein Jäger und Sammler im Amazonasgebiet muss kein Reg-A-Angebot einreichen, wenn er seinem Stamm mitteilt, welche Zukunftserwartungen er mit seiner Jagd hat. Die amerikanischen Ureinwohner haben weder die SEC, CFTC noch FTC konsultiert, bevor sie die Insel Manhattan an die Holländer verkauften.





Finanzmärkte im Zentrum der Weltwirtschaft werden am häufigsten mit Spekulation in Verbindung gebracht, aber ihre wichtigste und dennoch übersehene Funktion ist die der Kapitalbildung. Unternehmer und Investoren nutzen Kapitalmärkte zur Finanzierung ihrer Unternehmen. Investoren und Institutionen verlassen sich auf Kapitalmärkte, um Chancen zu nutzen. Effiziente Märkte führen zu sehr realen Ergebnissen wie der Schaffung von Arbeitsplätzen, der Gründung von Unicorns und der Erzielung von Gewinnen für GPs.





Die Entwicklung der Finanzmärkte im Laufe der Geschichte kann im Großen und Ganzen anhand ihres technologischen Mediums bestimmt werden. Der Übergang von einer Generation zur nächsten ist gekennzeichnet durch schrittweise Verbesserungen der (schnelleren) Transaktionsgeschwindigkeit, (günstigeren) Vertriebskosten und (breiteren) Marktzugänge.









Finanzen 0,0 : Sie tauschen Weizen gegen einen Teil der bevorstehenden Gerstenernte Ihres Nachbarn und zeichnen die nicht registrierte Termintransaktion auf einer Tontafel auf.

: Sie tauschen Weizen gegen einen Teil der bevorstehenden Gerstenernte Ihres Nachbarn und zeichnen die nicht registrierte Termintransaktion auf einer Tontafel auf. Finanzen 1.0 : Sie tauschen Gewürze gegen Gulden, um illegale Wertpapierzertifikatsangebote der nicht registrierten Niederländischen Ostindien-Handelsgesellschaft zu vermeiden.

: Sie tauschen Gewürze gegen Gulden, um illegale Wertpapierzertifikatsangebote der nicht registrierten Niederländischen Ostindien-Handelsgesellschaft zu vermeiden. Finanzen 2.0 : Sie melden sich bei eTrade an, um Ihre gesamten Ersparnisse in der Dotcom-Blase zu verlieren.

: Sie melden sich bei eTrade an, um Ihre gesamten Ersparnisse in der Dotcom-Blase zu verlieren. Finanzen 3.0 : Sie handeln tokenisierte Vermögenswerte in der Kette mit sofortiger Endgültigkeit.





In allen anderen Sektoren der modernen Wirtschaft werden neuere, bessere und schnellere Technologie-Stacks tendenziell rasch übernommen.





Man muss sich also fragen: Warum haben sich schrittweise Verbesserungen im Finanzwesen nicht auf breiter Front durchgesetzt?





Im Laufe der letzten zwei Jahrhunderte haben sich die Finanzmärkte von „Finanz 1.0“ zu „Finanz 2.0“ entwickelt. Dabei haben große Institutionen, Investmentbanken, Wertpapierhändler, Prime Broker, Transferagenten, Depotbanken und Investoren jeweils eigene Rollen innerhalb des umfassenderen Finanzsystems übernommen, die innerhalb enger, durch die Finanzregulierung vorgegebener Parameter liegen.





Finance 3.0 wirft dem bestehenden System einen Strich durch die Rechnung. Die selbstverwaltenden Peer-to-Peer-Paradigmen der Krypto-Netzwerke schalten die meisten rentensuchenden Zwischenhändler-Institutionen, die derzeit den Markt dominieren, grundsätzlich aus. Aus dieser Perspektive hat der größte institutionelle Widerstand gegen Finance 3.0 mit grundlegenden Änderungen zu tun, die einen Großteil der bestehenden Finanzinfrastruktur überflüssig machen würden. Auf das tiefere Problem der Regulierungserfassung werde ich nicht näher eingehen.





Viele der bestehenden US-amerikanischen Wertpapiervorschriften, wie etwa Regel 144, dienen angeblich dem Schutz von Anlegern, sind jedoch bei normalem Menschenverstand völlig unsinnig .





Das am häufigsten zitierte Urteil des Obersten Gerichtshofs in Sachen Wertpapiere, insbesondere in Bezug auf Kryptowährungen, ist der Howey-Test aus dem Fall SEC v. WJ Howey Co. aus dem Jahr 1946. Howey verkaufte Land mit dem Versprechen eines zukünftigen profitablen Orangenplantage-Unternehmens, das von seinen Bemühungen abhängig war. Der Oberste Gerichtshof entschied, dass eine solche Vereinbarung einen Investitionsvertrag darstellte, und das Urteil wurde seitdem zitiert.





Was hat das damit zu tun?, könnte man fragen. Was hat ein Vertrag, der auf einer alten Orangenplantage geschlossen wird, mit dem magischen Internet-Geldhandel auf globalen Blockchains zu tun? Das scheint auch sonst niemand zu wissen. Aber das aktuelle System hat ein Oligopol geschaffen, das Schecks ausstellt, mit denen Lobbyisten in Washington bezahlt werden.





Bedenken Sie, dass das Jahr 1946 vor dem Transistor und vor einem Großteil dessen liegt, was wir als Modernität betrachten. Die Richter des Howey-Falls hatten keine Vorstellung vom Internet, geschweige denn von tokenisierten Wertabstraktionen, die ohne Zwischenhändler sofort um die ganze Welt geschickt werden können. Geschriebener Code, der programmgesteuert mit mehr Software für Hebelwirkung, Weiterverpfändung und mehr Anwendungsfälle zusammengestellt werden kann, hätte wie Zauberei gewirkt.





Aber nach dem stare decisis-Prinzip muss jede auch nur annähernd finanzielle Software in den USA, selbst in Form von Jpegs und magischen Internet-Münzen, besagtem vor 78 Jahren verfassten Gesetz entsprechen, oder sich dem Zorn irgendeines Bürokraten aussetzen, der mich vor der Gefahr schützen soll, 50 $ in HarryPotterObamaSonic10Inu anzulegen. Ich fühle mich schon sicherer.

Börsengang (IPO) vs. DeFi-Initialangebot (IDO)

Der US-IPO-Markt belief sich 2023 auf 26,8 Milliarden US-Dollar, wobei die größte und bemerkenswerteste Notierung ARM Holdings mit einer Marktkapitalisierung von 5,2 Milliarden US-Dollar war. Zum Zeitpunkt des Schreibens hat Dymension (http://dymension.xyz), ein in Cosmos ansässiges Startup, das Rollups als Dienstleistung anbietet, einen Airdrop-Token $DYM, der zu einem FDV (vollständig verwässerter Wert) von 6 Milliarden US-Dollar gehandelt wird.





Wie kann ein $DYM, ein Token für ein Startup, dessen Software nur ein paar Dutzend Benutzer hat, zumindest auf dem Papier mehr wert sein als ARM Holdings? Die Antwort ist die Spekulationsprämie von Kryptowährungen. Da Kryptowährungen im Vergleich zu traditionellen Märkten an Markttiefe und Liquidität mangelt, ist das Pumpen und Dumpen von Token unendlich viel einfacher.





Bis vor Kurzem gab es für Organisationen, die große Kapitalbeträge (siebenstellige Beträge und mehr) aufbringen wollten, jedoch keine bessere legale Alternative. DeFi-Mechanismen sind erst vor Kurzem so weit ausgereift, dass sie mehrere Arten von Transaktionen abwickeln können.





Betrachtet man beide Angebotsmethoden von Grund auf, also aus der Sicht des Kunden, dann sind diese beiden Methoden der Vermögensverteilung funktional gleichwertig, wenn auch mit unterschiedlichen Methoden:





Beide ermöglichen den jeweiligen Emittenten eine Kapitalbildung

Beide verteilen Anteile an einem Unternehmen an ein Publikum in einer Weise, die den Sekundärhandel fördert.

Beide ermöglichen Preisfindung, Handel und Weiterverpfändung, wenn auch auf unterschiedliche Weise.

Echte Probleme lösen

Das grundlegende Wertversprechen von Märkten besteht darin, Transaktionen zwischen Käufern und Verkäufern zu erleichtern. Das grundlegende Wertversprechen von DeFi-Märkten besteht darin, dass dies billiger, schneller und mit mehr programmatischer Flexibilität möglich ist als bei jeder bestehenden Alternative.

Hauptvorteile von DeFi gegenüber TradFi

Geschwindigkeit der Ausführung und Abwicklung:

Auf privaten Märkten verbringen Unternehmen und Finanzmanager Wochen, wenn nicht Monate damit, PPMs in Umlauf zu bringen, um Geld und Finanzierung für ihre Projekte zu beschaffen. Die Abwicklung von Vermögenswerten auf außerbörslichen/sekundären/privaten Märkten dauert viel länger als bei typischen öffentlichen Wertpapieren.

Traditionelle Wertpapierangebote wickeln T+N an Börsen und Dark Pools ab, mit undurchsichtigen Backend-Übertragungen zwischen Broker-Dealer und Depotbanken.

VS

Nächste Blockabwicklung für alle digitalen Vermögenswerte. Dennoch werden jeden Tag Hunderte, wenn nicht Tausende neuer Token in der Kette „öffentlich“, um eine Marktkapitalisierung von Hunderten Millionen zu erreichen.

Was beim herkömmlichen Fundraising Monate dauern würde, lässt sich nun auf wenige Codezeilen reduzieren.





Kosten:

Unternehmen, die an die Börse gehen wollen, müssen Buchhaltern, Wirtschaftsprüfern und Investmentbanken Millionen von Dollar an Gebühren zahlen, um eine IPO-Roadshow durchzuführen. Selbst bei privaten Ausschreibungen fallen Anwaltskosten im fünfstelligen Bereich an.



ARM Holdings zahlte Anwälten, Wirtschaftsprüfern und Investmentbanken Millionen von Dollar, um seinen Börsengang durchzuführen.



VS



DYM hatte vor der kostenlosen Token-Verteilung Softwareentwickler und Prüfkosten.





Betriebszeit

TradFi-Broker haben von 9 bis 17 Uhr Geschäftszeiten.



VS

Blockchains und Internet Native Capital Markets sind an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr in Betrieb.





Teilinvestition

DeFi-Token sind typischerweise Bruchteile, was bedeutet, dass Sie 0,000000123 eines Tokens kaufen können.



VS



Traditionelle Märkte, insbesondere illiquide Instrumente, erfordern typischerweise Scheckgrößen im sechs- bis siebenstelligen Bereich.





Zugang und Verbreitung

Traditionelle Märkte erfordern einen Makler/Händler. Private Märkte erfordern die Kenntnis der richtigen Parteien/privaten Makler.



VS



Jeder auf der Welt mit Zugang zu einer Krypto-On-Rampe kann an DeFi teilnehmen. ICOs/IDOs/LBPs sammeln bereits täglich Millionen ein, ihre Cap Table erstreckt sich über das gesamte Internet.





Zusammensetzbar mit weiteren DeFi-Apps

Traditionelle Wertpapiere existieren als Dateneintrag in einer Fortran-Datenbank auf dem Backend eines Depotverwalters.



VS



DeFi-Token sind programmgesteuerte Einheiten, die mit unbegrenzten Anwendungsfällen erweitert werden können.





Das heißt jedoch nicht, dass DeFi in seiner aktuellen Form nicht mit einer ganzen Liste von Mängeln einhergeht.

Mängel des aktuellen Stands von DeFi:

Fehlende Rechtsmittel und Kontrolle:

DeFi-Tokens bieten im Allgemeinen nicht den Rechtsweg und Schutz, den traditionelle Wertpapiere Anlegern bieten. Infolgedessen ist die Kryptowelt voller Betrügereien, Schwindel und Implosionen.

Anlegern, die ihr Geld verlieren, fehlt in der Regel jeglicher Rückforderungsmechanismus.

All dies lässt sich mit der gebotenen Sorgfalt absichern, die damit verbundenen Risiken schrecken jedoch unerfahrene Anleger ab.





Komplexe Token-Ökonomie verschleiert wahre Risiken:

Kryptoprojekte tendieren zu überentwickelten Designs, die die wahren Risiken eines Produkts verschleiern. Das berüchtigtste Beispiel hierfür ist Lunas Anchor, das seinen algorithmischen Stablecoin mit 1UST = 1USD vermarktet.

Natürlich sollte eine transparente Offenlegung praxiserprobter Rahmenbedingungen praktiziert werden.





Smart Contracts und Selbstverwahrungsrisiken

Verträge und Wallets können gehackt werden. Die Selbstverwahrung ist anfällig für Phishing und andere spezifische Risiken.



Die Tatsache, dass sich Benutzer um diese Faktoren kümmern müssen, beschränkt die potenzielle Benutzerbasis auf versierte, technisch versierte Personen.





Doch trotz seiner vielen Mängel bietet DeFi etwas, was die moderne Finanzwelt nicht kann:





Internetbasierte Kapitalbildung für ein globales Publikum mit Kryptogeschwindigkeit.





In Finance 3.0 kann jeder auf der Welt ein Emittent und jeder andere ein Investor sein. Das gesamte Universum der Finanzanlagen, von Aktien über Schuldtitel, Unternehmensanleihen bis hin zu Derivaten wie Futures, Optionen, Exoten, Credit Default Swaps, Collateralized Debt Obligations usw., kann in einer Kette gespeichert, rund um die Uhr gehandelt und unendlich zusammengesetzt werden.





Das technologische Potenzial ist klar. Was derzeit fehlt, sind Infrastruktur und Rahmenbedingungen, die es jedem ermöglichen, dies auf sichere Weise zu tun.





DeFi benötigt einen eigenen Satz an Best Practices, Tools und Compliance-Frameworks. Wo können wir anfangen? Wie würde ein modernes Finanzsystem aussehen, wenn es von Grund auf neu konzipiert wäre?

Ersetzung des traditionellen Finanzwesens

Um erfolgreich zu sein, muss eine Idee zehnmal besser sein als das, was es bereits gibt.

-Elon Musk und Peter Thiel





Die DeFi-Benutzererfahrung wird oft als absolut schrecklich verspottet, und das zu Recht.





Dennoch stehen wichtige Änderungen bevor, die eine ebenso nahtlose DeFi-UX ermöglichen werden wie herkömmliche Web2-Broker wie Interactive Brokers, Robinhood oder Vanguard.

Kontoabstraktion

AA-Frameworks wie Web3Auth, Biconomy oder Arcana ermöglichen Social- oder E-Mail-Logins, Gas-Sponsoring und Einzelsitzungssignaturen. Diese Funktionen bringen DeFi-App-Erlebnisse auf das Niveau von Web2.

Kettenabstraktion

Es sind noch ein paar Jahre, bis Ketten zur Banalität werden. Aus der Perspektive der UX sollte es egal sein, in welcher Kette sich ein Artikel befindet. Die Kettenabstraktion würde es Händlern und Apps ermöglichen, sich auf die Ausführung einer Transaktion zu konzentrieren, anstatt auf die Kette, das Gas und die Brücke.

Auf dem Weg zu einem vernünftigen Rechtsrahmen für DeFi

Eine Aktie, traditionell als Aktienzertifikat dargestellt, ist eine Wertabstraktion.

Außer der rechtlichen Unterscheidung gibt es praktisch und konzeptionell keinen Unterschied zwischen einem DeFi-Token und einem Wertpapier, das in der Datenbank eines Prime Brokers existiert.





Um eine breite Akzeptanz zu erreichen, benötigt DeFi einen vernünftigen Rechtsrahmen, der auf Grundprinzipien aufbaut, statt traditionelle Sicherheitsgesetze auf Token zu zwingen.





Einige meiner persönlichen Vorschläge:

Erkennen Sie DeFi-Token als Aktien oder Rechtsansprüche oder gegebenenfalls als Währung an. Zukunftsorientierte Jurisdiktionen vertreten bereits diese Haltung, darunter, aber nicht beschränkt auf:

Dubai VARA Bermuda VASP Hongkong



Erkennen Sie Smart Contracts als rechtlich bindende Emissionshandels- und Abwicklungsmechanismen an.

Erkennen Sie DAOs und Blockchain-native Organisationen

Silicon Valley wurde unter anderem deshalb zu einem Mekka für Startups, weil jeder ganz einfach eine Delaware C Corp gründen und SAFEs von VC-Investoren erhalten konnte. Während wir das internetnative Finanzsystem aufbauen, sollten wir danach streben, die Gesellschaftsgesetze auf eine DeFi-native Weise nachzubilden.



Die Blockchain LLC oder die Internet C Corp. Unternehmen, die an einen Smart Contract/eine Multisig-Wallet gebunden sind, der/die wiederum an ein nationales Register gebunden ist. Erstellen Sie in 5 Minuten ein Unternehmen und beginnen Sie, Stablecoins zu akzeptieren.

Erstellen Sie eine neue Definition von Krypto-Assets, die sich von den aktuellen Konzepten eines „Wertpapiers“ unterscheidet .

Fiat-Integration

Erlauben Sie Banken und Finanzinstrumenten, Krypto-Assets/DeFi als anerkannte Vermögenswerte in ihrer Bilanz zu verwenden und zu halten.



Erkennen Sie DeFi-Protokolle als legitime Geschäfte an.

Raum zum Experimentieren

Geben Sie Raum für die Entstehung innovativer Modelle.





Während viele von Ihnen die Einführung von Kryptowährungen seit zehn Jahren erwarten, bin ich weniger optimistisch.





Veränderungen kommen immer wieder. Der Übergang von Finance 2.0 zu Finance 3.0 erfordert höchstwahrscheinlich einen Generationswechsel auf allen Ebenen der Gesellschaft.





Ja, um es ganz deutlich zu sagen: Der Ruhestand der aktuellen Generation von Gesetzgebern ist eine grundlegende Voraussetzung für die allgemeine Akzeptanz von Kryptowährungen.





Geschrieben von Hao Jün Tan, CEO von Chateau Protocol.