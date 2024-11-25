Объединение игр и Web3 посредством разработки, ориентированной на игрока | Интервью с Риккардо Сибани

В эксклюзивном интервью Риккардо Сибани раскрывает стратегическое видение, лежащее в основе My Neighbor Alice, MMO на основе блокчейна, которая устанавливает новые стандарты в играх Web3. От победы в номинации «Проект года» на Binance до разработки инструментов пользовательского контента — Сибани делится идеями о создании устойчивых игр на основе блокчейна, которые ставят игровой опыт выше технологической сложности.





Ишан Пандей: Привет, Риккардо Сибани, добро пожаловать в нашу серию «За стартапом». My Neighbor Alice добился выдающегося успеха на раннем этапе, став проектом года Binance 2021. Как это раннее признание повлияло на ваши стратегические решения и видение роста проекта?





Риккардо Сибани: Получение награды «Проект года» от Binance на раннем этапе стало одновременно и честью, и катализатором для нашего стратегического направления. Это показало нам, что есть сильное сообщество, которое с нетерпением ждет расширения технологии Web3 в игровом пространстве. Это признание подчеркнуло нашу приверженность предоставлению полномочий игрокам. Каждый наш шаг — будь то разработка управления, управляемого пользователями, или децентрализация игрового процесса — руководствуется идеей о том, что игроки должны иметь реальную долю в игре. Ранняя поддержка укрепила наше видение и помогла нам предпринять более амбициозные шаги для создания полностью децентрализованного мира, принадлежащего сообществу.





Ишан Пандей: Игровая индустрия видела множество проектов на основе блокчейна, которые появлялись и исчезали. Как бизнес-модель My Neighbor Alice обеспечивает долгосрочную устойчивость, сохраняя баланс между игровым удовольствием и интеграцией блокчейна?





Риккардо Сибани: Долгосрочная устойчивость в играх Web3 действительно является проблемой, особенно после того, как шумиха улеглась. Наш подход заключается в том, чтобы отдать приоритет приятной и захватывающей игре, которая просто использует блокчейн, а не создавать продукт, ориентированный на блокчейн, с игровыми элементами. Мы в первую очередь фокусируемся на качественном игровом процессе — предоставляя ценность через игру, в которой игроки действительно хотят проводить время. Затем технология блокчейна работает за кулисами, чтобы дать игрокам больше контроля, от реального владения активами до участия в управлении. Сохраняя элементы блокчейна бесшовными и фокусируясь на предоставлении ощутимого игрового опыта, мы можем поддерживать вовлеченность и удерживать игроков в долгосрочной перспективе.





Ишан Панди: Как человек, работающий в Web3 с 2016 года, могли бы вы объяснить технические сложности создания полностью сетевой MMO-игры и то, как блокчейн Chromia помогает преодолеть эти препятствия?





Риккардо Сибани: Разработка полностью сетевой MMO-игры была высокотехнологичным путешествием с трудностями на каждом углу. Блокчейны изначально разработаны для прозрачности и децентрализации, но они также накладывают ограничения с точки зрения скорости, масштабируемости и пользовательского опыта. Chromia помогает устранить эти ограничения, предлагая уникальную инфраструктуру, оптимизированную для игр, объединяющую реляционные базы данных с технологией блокчейна. Это позволяет нам управлять сложными взаимодействиями данных, необходимыми для такой игры, как My Neighbor Alice, не жертвуя скоростью или игровым опытом. Структура Chromia позволяет создать децентрализованную, принадлежащую игроку игру без обычных проблем, что позволяет нам обеспечить бесперебойный опыт MMO полностью сетевой.





Ишан Пандей: Инструменты пользовательского контента — важная грядущая функция для My Neighbor Alice. Какие технические соображения были учтены при проектировании системы, которая позволяет нетехническим пользователям интуитивно создавать блокчейн-активы?





Риккардо Сибани: Пользовательский контент на блокчейне — это огромный шаг вперед к децентрализации, но мы знали, что он должен быть удобным для всех, независимо от технических знаний. Основная цель состояла в том, чтобы сделать его таким же простым, как создание или торговля предметами в традиционных играх. Чтобы добиться этого, мы сосредоточились на создании интуитивно понятных интерфейсов и упрощении сложностей транзакций на блокчейне. Таким образом, наше сообщество может сосредоточиться на творчестве, пока мы занимаемся технологиями в фоновом режиме.





В настоящее время мы работаем над несколькими новыми функциями, которые, как мы считаем, также окажут большое влияние на нетехнических пользователей. В следующем году наша игра будет доступна на всех устройствах, что позволит вам зайти и начать играть всего одним щелчком мыши. Переход на кроссплатформенность и снижение барьеров для входа в игру также окажут положительное влияние на сообщество. Есть много новостей, таких как совершенно новая внутриигровая экономика и система токенов, разработанная для того, чтобы сделать ваш опыт еще более увлекательным, и партнерство с одним из крупнейших IP в отрасли — хотя мы пока не можем раскрыть подробности. Но все это, безусловно, обеспечит лучший опыт для игроков.





Ишан Панди: Исходя из вашего опыта перехода от традиционной разработки блокчейна к играм, какие уникальные технические препятствия возникли при создании бесшовного игрового процесса Web3, который понравится большинству пользователей?





Риккардо Сибани: Самое большое препятствие — это снижение трения. Традиционные геймеры ожидают бесшовного, быстрого опыта, в то время как игры Web3 часто включают в себя такие шаги, как настройка кошельков или работа с транзакционными сборами. Мы решили эту проблему, разработав оптимизированный процесс регистрации и обеспечив максимальную простоту внутриигровых транзакций. Преодоление этих технических проблем необходимо для предоставления опыта, сопоставимого с обычными играми. Наша конечная цель — чтобы игроки забыли, что они вообще взаимодействуют с технологией блокчейна, — позволив игровому процессу говорить самому за себя.





Ишан Пандей: Игра черпает вдохновение из Animal Crossing, добавляя при этом функции блокчейна. Как вы поддерживаете тонкий баланс между знакомыми игровыми элементами и инновационной функциональностью блокчейна, не перегружая игроков?





Риккардо Сибани: Наш подход заключается в том, чтобы сохранить основной игровой процесс увлекательным, дружелюбным и знакомым, в то же время внедряя функции блокчейна, которые действительно повышают активность игрока. Например, вместо того, чтобы делать блокчейн центром внимания, мы интегрируем его способами, которые естественным образом вписываются в игровой мир, например, владение активами и взаимодействие на рынке. Игроки по-прежнему могут наслаждаться игрой как классической MMO, а функции блокчейна остаются доступными, не будучи навязчивыми. Этот баланс позволяет нам внедрять технологию блокчейна таким образом, чтобы она ощущалась как дополнительная, а не разрушительная, предоставляя игрокам полный контроль без ущерба для игрового процесса.





Ишан Панди: Заглядывая вперед, какие разработки в сфере блокчейн-игр вас больше всего волнуют и как, по вашему мнению, My Neighbor Alice будет развиваться, чтобы воспользоваться этими будущими возможностями?





Риккардо Сибани: Я в восторге от последних разработок в области блокчейн-гейминга — игр без трения, расширяющих возможности внутриигровой экономики и процветающих сообществ, сотрудничающих друг с другом. Это будет новый жанр. Больше всего меня волнует сотрудничество между проектами, где сообщества, совместимость и открытый исходный код объединяются, что стало возможным благодаря Web3. Как My Neighbor Alice, мы полностью верим в это и очень скоро представим что-то значительное.





Ишан Панди: Спасибо за уделенное время и идеи, Риккардо!





Раскрытие личной заинтересованности: этот автор является независимым автором, публикующим свои материалы через наш программа бизнес-блоггинга . HackerNoon проверил качество отчета, но все претензии, изложенные в нем, принадлежат автору. #DYOR



