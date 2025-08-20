Два часа с курсором изменили то, как я вижу кодирование ИИ

Впервые в моей карьере я совершенно не знаю, как будет выглядеть работа инженера-программиста через пять-десять лет. Я всегда любил кодирование.Все это.Я люблю создавать приложения с нуля так же, как и понимать большие, сложные кодовые базы.Я наслаждаюсь принятием сложной проблемы и поиском простой реализации, или принятием сложного куска кода и упрощением. Эта любовь к ремеслу сформировала мое первоначальное сопротивление инструментам кодирования ИИ. Ранний шум и скептицизм Я уже был ежедневным пользователем ChatGPT для задач, не связанных с кодированием, но я полагал, что мы далеки от действительно полезных инструментов для программирования. Мои предрассудки были усилены этими историями о младших разработчиках или даже неразработчиках, пишущих полные приложения с ИИ. «Я построил список todo только с одной просьбой», — говорят они. Несколько раз я пробовал GitHub Copilot, и мой скептицизм казался оправданным.Я был разочарован.Предложения иногда были не актуальны, и мне потребовалось больше времени, чтобы исправить их, чем время, которое я заработал от соответствующих. Что более важно, я чувствовал себя менее продуктивным и, возможно, моей работы меньше. я потерял свое состояние потока. Вместо того, чтобы думать о большой картине, я был более сосредоточен на проверке генерируемого кода и исправлении ошибок. Моя поворотная точка Затем два друга сказали мне дать курсору выстрел. Как, всерьез. В то время вокруг курсора был огромный шум, поэтому я думал, что это хорошее время. Я решил попробовать его в течение двух часов, но я поставил себе вызов: если я хотел иметь четкое мнение о курсоре, я должен был пойти все вместе с ним. За эти два часа я использовал исключительно режим агента. Я не писал никакого кода сам. Я работал над основными функциями, которые мне нужно было добавить в приложение, над которым я работал на работе. Святое дерьмо Я был взорван. Курсор смог справиться со сложной кодовой базой. Я мог сказать ему «взять этот файл в качестве примера», и результат был в основном в порядке. Режим агента не был идеальным — он иногда делал предположения, которые он не должен иметь. но вместо того, чтобы сам исправить код, я объяснил, почему он неверный, и дал ему более точные инструкции. Открытие новых ремесленных навыков Сегодня я использую как Claude Code, так и Cursor ежедневно. Функция Cursor «Tab» по-прежнему является лучшим сберегателем времени и функцией, которую я использую чаще всего. Я понял, что написание точных просьб на самом деле очень похоже на написание кода. Вы изучаете шаблоны, хорошие практики и способы проверить, правильно ли ваши просьбы. Это то же самое, что и когда вы изучаете программирование — в конечном итоге вам нужно изучить шаблоны дизайна, тестирование, методы сотрудничества и т.д. Разница заключается в том, что использование инструментов ИИ настолько недавно, что нет много обновленных ресурсов. Есть много мусорных и устаревших методов. Я пытаюсь поддерживать документ с хорошими практиками, которые я идентифицировал и проверил, и мы делимся ими с коллегами. До сих пор программист-инженер Я по-прежнему являюсь инженером-программистом, и я не думаю, что это изменится.Наша роль по-прежнему заключается в том, чтобы сделать хорошее программное обеспечение.Независимо от того, насколько хорошими становятся инструменты ИИ, они по-прежнему остаются просто инструментами. Я даю агенту задачи, которые я мог бы выполнить, не задумываясь слишком много, но это займет много времени — очень систематические задачи, которые младший разработчик мог бы выполнить с правильными объяснениями. Лучшим примером, который я нашел для агента, было перемещение огромного приложения из одной библиотеки интерфейсов пользователя в другую.Это не тяжелая работа, но это занимает огромное количество времени и совершенно неинтересно.Клод Код делает довольно хорошую работу с таким типом миграции. Даже когда агент пишет хороший код, требуется опыт, чтобы убедиться, что он действительно хорош, и еще больше опыта, чтобы исправить ошибки или устранить проблемы, когда есть проблемы. Неопределенность впереди Я думал, что использование ИИ означало пожертвование моей любовью к созданию кода в обмен на производительность. теперь я вполне уверен, что я ошибся. Так что да, у меня абсолютно нет представления о том, как будет выглядеть моя работа через пять или десять лет.Это очень захватывающее и доставляет мне некоторое беспокойство. Инструменты ИИ настолько новы, что каждый, кто начинает с них сегодня, вероятно, сможет получить современные навыки за несколько недель.Оглядываясь назад, не ясно, был ли мой первоначальный скептицизм на самом деле обоснованным, учитывая, как выглядели инструменты раньше, или я пропустил что-то важное. Я знаю, что я все еще очень рано в своем путешествии по использованию инструментов ИИ, и я изучаю новые вещи каждый день.