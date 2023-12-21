Биткойн движется к глобальной победе

Если бы сначала правительствам, а не гражданам, давали оранжевые таблетки, это был бы конец финансов в том виде, в котором мы их знаем.

Краткая история до появления биткойна в ООН

Моя идея о том, что Биткойн начинается в руках нескольких правительств, а не горстки отдельных лиц, я считаю слишком хорошей, чтобы оставить ее только в одной статье в блоге.





Два дня назад я познакомил вас с этой идеей в статье « Поезд Big Boy, который пропустил Биткойн ». Подводя итог, я упомянул, что это было бы гением, превосходящим Да Винчи, Гаусса и Эйнштейна вместе взятых, если бы великий Сатоши Накамото в тот роковой день, когда он опубликовал официальный документ о Биткойне, сделал большой шаг назад и остановил свой палец от нажав клавишу отправки.





«Если я сделаю это, Биткойн, скорее всего, станет глобальным явлением. Но правительства останутся позади, поэтому они будут пытаться саботировать эту технологию. Они не будут рады играть в догонялки.

Но если я выведу их вперед, они с радостью будут играть в лидеры, в то время как граждане с радостью будут догонять. Граждане обладают неограниченной энергией, чтобы догнать такую великую силу – власть владеть деньгами.

Более того, власть сейчас децентрализована, а децентрализация по определению является посягательством личности» — личные заметки Сатоши (Timeline — UN Bitcoin).





Мне не хватает философских и других средств познания, чтобы правильно понять, что это значит. Но я думаю, что мы получили бы что-то, что могло бы конкурировать с мощью самого Интернета. Что-то, что может конкурировать и превосходить любую новую технологию искусственного интеллекта.





Что-то достаточно мощное, чтобы финансировать непрерывное освоение человеком космоса. Чтобы в этом году у нас были люди на Луне, а два года спустя — на Марсе.





Дело в том, что это будет финансовая революция, столь же важная, как и изобретение денег. Может больше. Когда были изобретены деньги, экономическая энергия торговли наконец сосредоточилась в одном товаре, что резко повысило эффективность наших рынков. Например, цены были сокращены с экспоненциального числа, которое увеличивается с количеством рыночных товаров, до цен, равных количеству товаров – все они оцениваются в товаре, который мы теперь называем «деньгами».





Однако изобретение денег было оспорено тем фактом, что право владеть деньгами по-прежнему априори принадлежало лордам, вождям, королям и президентам нашего времени.





Эти политические правители могли контролировать деньги, поскольку их снабжение было централизованным. Где-то золотой рудник, где-то пляж из ракушек каури. Они могли ввести непомерные налоги, могли раздувать валюту, могли ее грабить.





Изобрести валюту, невосприимчивую ко всем трем, было бы волшебством. Потому что это будет означать, что право контролировать деньги теперь будет чем-то, что должна заслужить каждая организация. Даже Королевства и Империи. Должно быть подтверждение работы. Хотите украсть чьи-то монеты? вы можете быть крайне разочарованы, смущены и потеряете работу быстрее, чем время, необходимое ракете, чтобы попасть в экзосферу. В конце концов, даже король – личность.





Это то, что дал бы нам биткойн ООН. Биткойн дал нам разбавленную версию этого, поэтому неудивительно, что он стремится к глобальной победе.

Уолл-стрит в эпоху биткойна ООН

Как я упоминал ранее, наша коллективная жадность, скорее всего, приведет к тому, что хешрейт майнинга биткойнов ООН достигнет 500 зетта-хешей в секунду. Давайте возьмем скромные 50 зетта-хэшей в секунду, что в 100 раз превышает скорость хэширования Биткойна в нашей временной шкале.





Рыночная капитализация, вероятно, также увеличится в 100 раз, чтобы стоимость Биткойна ООН составила около 80 триллионов долларов США. 2023.





Пусть это усвоится.





Это почти нынешняя (наша шкала времени) мировая денежная масса, которая составляет всего 83 триллиона долларов, что почти превышает ВВП всех стран вместе взятых . Переход от одного триллиона к 80 триллионам долларов за 14 лет сломал бы спидометр Уолл-стрит со средней годовой доходностью в 400%, что примерно в 40 раз превышает темпы роста S&P 500.





Как я уже упоминал ранее, это богатство не заменяет другие наши активы, такие как энергетические ресурсы, золото, серебро, жилье, технологические компании. Это богатство, прибавляющее и усиливающее их. Из невообразимых до сих пор источников, предшествовавших краху рынка в 2008 году.





В отличие от CDO, Биткойн ООН фактически внесет ценный вклад в мировую экономику. Это также будет величайшая история денег, которую когда-либо рассказывали.





Во-первых, это резкое расширение электроэнергетической сети. ООН-Биткойн будет использовать переработанную энергию ядерной энергетики, вулканов и возобновляемых источников энергии, чтобы приблизить нас к цивилизации типа 1 по шкале Кардашева и отдалиться от ископаемого топлива, загрязняющего углерод. При такой большой рыночной капитализации миллиарды долларов биткойнов ООН будут переходить из рук в руки каждый день по всему миру, большая часть которых пойдет на технологии улавливания и хранения углерода. Это заставит многих людей с нетерпением ждать будущего, поскольку они будут получать очень хорошие зарплаты. Я тоже.





Следующее — это сама Уолл-стрит. Изобретение развратных инструментов, таких как CDO и «криптовалюты» Понци, будет запрещено и отменено, потому что на самом деле будет мало доверчивых людей, которые будут инвестировать в производные активы, которые не приносят большей ценности. Идея раздувания мирового долга будет помещена где-то в список дел, которые ФРС не следует делать, и быстро забудется, а идея поддержания скорости хэширования для правительства США будет поставлена на первый план. ФРС получит честную повседневную работу.





Денежные потоки ООН в биткойнах будут огромными (миллиарды) и асимметричными. Распространитесь во все уголки этой планеты. В то время как правительства мира будут лидировать на фронте добычи полезных ископаемых и, следовательно, получать эти значительные сборы раньше, чем большинство частных предприятий, такие инновации, как сеть Lightning, будут в основном находиться в частной сфере. В Африке это в значительной степени поможет поддержать средства к существованию обездоленных, одновременно увеличивая средний класс в развивающихся странах за счет быстрого роста биткойнов ООН. Хорошее жилье станет повсеместным даже в трущобах, если использовать 3D-принтеры из пластиковых материалов. Дешевой электроэнергии будет в изобилии, поскольку рост Биткойна приведет к тому, что электрическая сеть будет развиваться везде, где бы она ни была. Дешевое электричество сделает водопроводные коммуникации, такие как пресная вода, доступными каждому, а значит, принесет чистоту и среду, свободную от болезней, даже в наших трущобах.





Мировая политика, музыка, мода, социальные сети — все преобразится чудесным образом.





Этого не может быть, потому что это всего лишь сказка. Но, как показал нам Уолт Дисней, сказки нужно рассказывать. Чтобы дать нам надежду и идеал, на который можно равняться.





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PS >> Кому комикс?