Bitcoin está caminhando para a vitória global

Se os governos tivessem sido primeiro tomados pela pílula laranja em vez dos cidadãos, teria sido o fim das finanças tal como as conhecemos.

Uma breve história antes do Bitcoin da ONU

Minha ideia de que o Bitcoin comece nas mãos de vários governos e não de um punhado de indivíduos é algo que considero bom demais para ser deixado em apenas um artigo de blog.





Há dois dias, apresentei essa ideia a vocês com o artigo ‘ O trem Big Boy que o Bitcoin perdeu ’. Para recapitular, mencionei como teria sido genial além de Da Vinci, Gauss e Einstein combinados, se o grande Satoshi Nakamoto tivesse, naquele dia fatídico em que publicou o white paper do Bitcoin online, dado um grande passo para trás e impedido o dedo de pressionando a tecla enviar.





“Se eu fizer isso, o Bitcoin provavelmente se tornará um fenômeno global. Mas os governos terão sido deixados para trás e irão tentar sabotar a tecnologia. Eles não ficarão felizes em tentar se atualizar.

Mas se eu os colocar na liderança, eles ficarão felizes em desempenhar o papel de liderança, enquanto os cidadãos ficarão felizes em tentar alcançá-los. Os cidadãos têm energia ilimitada para tentar alcançar esse grande poder – o poder de possuir dinheiro.

Além disso, o poder está agora descentralizado e a descentralização é, por definição, a incursão do indivíduo”- notas pessoais de Satoshi (Linha do Tempo - ONU Bitcoin).





Faltam-me os dispositivos filosóficos e outros de conhecimento para captar adequadamente o que isto significa. Mas acho que teríamos conseguido algo que rivalizasse com o próprio poder da Internet. Algo para rivalizar e superar qualquer tecnologia emergente de IA.





Algo poderoso o suficiente para financiar a exploração espacial humana contínua. Para que tivéssemos humanos na Lua este ano e humanos em Marte 2 anos depois.





A questão é que esta seria uma revolução financeira tão importante quanto a invenção do dinheiro. Talvez mais. Quando o dinheiro foi inventado, a energia económica para o comércio foi finalmente capturada num bem singular, o que melhorou dramaticamente a eficiência dos nossos mercados. Por exemplo, os preços foram reduzidos de um número exponencial que aumenta com o número de bens de mercado para preços apenas iguais ao número de bens – todos precificados no bem que hoje chamamos de “dinheiro”.





No entanto, a invenção do dinheiro foi desafiada pelo facto de o poder de possuir dinheiro ainda estar investido, a priori, nas mãos dos Senhores, Chefes, Reis e Presidentes do nosso tempo.





Estes governantes políticos podiam controlar o dinheiro porque a oferta era centralizada. Alguma mina de ouro em algum lugar, alguma praia de búzios em algum lugar. Poderiam impor impostos exorbitantes, poderiam inflacionar a moeda, poderiam saqueá-la.





Inventar uma moeda imune a todos os três seria mágico. Porque significaria que o poder de controlar o dinheiro seria agora algo que todos e todas as organizações teriam de conquistar. Até mesmo Reinos e Impérios. Tem que haver prova de trabalho. Quer saquear as moedas de alguém? você pode ficar totalmente desapontado, envergonhado e desempregado mais rápido do que o tempo que um foguete leva para chegar à exosfera. Afinal, até um rei é um indivíduo.





Isto é o que o Bitcoin da ONU nos teria dado. O Bitcoin nos deu uma versão diluída disso, então não é de admirar que esteja caminhando rumo à vitória global.

Wall Street na era do Bitcoin da ONU

Como mencionei antes, nossa ganância coletiva provavelmente levaria a taxa de hash de mineração de Bitcoin da ONU para 500 hashes zetta/segundo. Vamos com modestos 50 hashes zetta por segundo, 100 vezes a taxa de hash do Bitcoin em nossa linha do tempo.





A capitalização de mercado provavelmente seria 100x também para fazer com que o Bitcoin da ONU valesse cerca de 80 trilhões de dólares americanos. 2023.





Deixe isso penetrar.





Esta é quase a atual (nossa linha do tempo) a oferta monetária mundial, que é de apenas 83 biliões de dólares e quase o PIB de todos os países combinados . Passar de um para 80 biliões de dólares em 14 anos teria quebrado o velocímetro de Wall Street, com um retorno médio anual de 400%, cerca de 40 vezes a taxa de crescimento do S&P 500.





Como mencionei antes, não se trata de riqueza que substitui os nossos outros activos, como recursos energéticos, ouro, prata, habitação, empresas tecnológicas. É riqueza acrescentando-os e impulsionando-os. De fontes até então inimagináveis antes da quebra do mercado de 2008.





Ao contrário dos CDOs, o Bitcoin da ONU estaria, na verdade, acrescentando coisas valiosas à economia mundial. Seria também a maior história sobre dinheiro já contada.





A primeira coisa é a expansão dramática da rede eléctrica. O Bitcoin da ONU estaria usando energia ociosa da energia nuclear, vulcões e energias renováveis para nos aproximar de uma civilização Tipo 1 na escala de Kardashev e nos afastar dos combustíveis fósseis poluentes de carbono. Com uma capitalização de mercado tão grande, milhares de milhões de dólares de Bitcoin da ONU mudariam de mãos todos os dias em todo o mundo, grande parte deles destinados a tecnologias de captura e armazenamento de carbono. Isso deixaria muitas pessoas entusiasmadas com o futuro, ao mesmo tempo que ganham pacotes salariais muito bonitos. Eu também.





O próximo passo é a própria Wall Street. A invenção de instrumentos lascivos como CDOs e 'cripto-tokens' Ponzi seria banida e cancelada porque haveria realmente poucas pessoas crédulas o suficiente para investir em activos derivados que não proporcionam mais valor. A ideia de aumentar a dívida global seria colocada algures na lista de tarefas pendentes da FED e rapidamente esquecida, com a ideia de sustentar a taxa de hash para o governo dos EUA colocada em primeiro plano. O FED conseguiria um trabalho honesto.





Os fluxos de dinheiro Bitcoin da ONU seriam enormes (bilhões) e assimétricos. Espalhem-se por todos os cantos deste planeta. Embora os governos mundiais liderassem na frente da mineração, cobrando, portanto, essas taxas bonitas antes da maioria das empresas privadas, inovações como a rede de relâmpagos seriam principalmente no domínio privado. Em África, ajudaria muito a sustentar os meios de subsistência dos desfavorecidos, ao mesmo tempo que aumentaria a classe média nos países em desenvolvimento com o rápido crescimento do Bitcoin da ONU. Boas moradias seriam onipresentes mesmo nas favelas, usando impressoras 3D de materiais plásticos. A eletricidade barata seria abundante à medida que o crescimento do Bitcoin levasse a rede elétrica aonde quer que fosse. A electricidade barata traria serviços canalizados, como a água doce, para mais perto de toda a gente, proporcionando assim limpeza e ambientes livres de doenças, mesmo nos nossos bairros de lata.





A política mundial, a música, a moda, as redes sociais, tudo seria transformado de maneiras maravilhosas.





Não pode ser, porque é apenas um conto de fadas. Mas, como Walt Disney nos mostrou, os contos de fadas deveriam ser contados. Para nos dar esperança e um ideal a seguir.





PS >> Quem quer uma história em quadrinhos?