Gonka lansează o rețea descentralizată care redefinește AI Compute

Delaware, SUA – 15 septembrie 2025 – , o rețea descentralizată pentru calculul AI de înaltă eficiență, a lansat oficial, oferind constructorilor, cercetătorilor și întreprinderilor o alternativă deschisă la infrastructura tradițională de cloud. Spre deosebire de furnizorii centralizati care au acces la calcul prin intermediul API-urilor si al conductoarelor corporative, Gonka permite oricui are hardware – de la un singur GPU la un centru de date la scara completa – sa contribuie direct la sarcinile de lucru semnificative ale AI, inclusiv formarea modelelor, inferenta si simulari stiintifice. Răsturnarea monopolului cloud În rețelele tradiționale Proof-of-Stake, mai mult de 90% din ciclurile GPU sunt consumate pe sarcini de consens care nu au nicio valoare dincolo de blockchain-ul în sine.Gonka întoarce acest model: aproape 100% din resurse sunt direcționate către sarcini de lucru productive AI. Această abordare nu numai că maximizează eficiența, ci și asigură că fiecare unitate de putere de calcul contribuie direct la avansarea cercetării și aplicațiilor AI. Promovarea adopţiei timpurii Pentru a accelera adoptarea, Gonka a introdus o perioadă de grație de 180 de epoci (aproximativ șase luni), în care inferența funcționează la cost zero.În acest timp, o alocare fixă a GNK, tokenul nativ al rețelei, este distribuită zilnic printre gazdele active. Designer fără permisiune Participanții pot să-și conecteze GPU-urile, să înceapă să contribuie la calcul și să câștige imediat GNK. Pentru dezvoltatori, rețeaua oferă o API compatibilă cu OpenAI, ceea ce face ușor să se construiască pe o infrastructură descentralizată fără a sacrifica utilizabilitatea. O nouă eră a pluralului AI Prin alinierea stimulentelor cu munca semnificativă și eliminarea ghetarilor din ecuație, Gonka pune bazele unei noi paradigme în dezvoltarea AI - una în care puterea de calcul este tratată ca o resursă comună, iar cunoașterea este permisă să înflorească fără cenzură. Despre Gonka Gonka este o rețea descentralizată pentru calculul AI de înaltă eficiență, concepută pentru a maximiza utilizarea puterii GPU la nivel mondial pentru sarcini semnificative de lucru AI. Prin eliminarea gatekeepers centralizate, Gonka oferă constructorilor și cercetătorilor acces neautorizat la resursele de calcul, în timp ce recompensează participanții prin intermediul token-ului său nativ, GNK. Pentru mai multe informații, vizitați . gonka.ai Website GitHub discordă Twitter și X Andrei Roshchevkin Andrey@productscience.ai