Gonka lanza una red descentralizada para redefinir la computación de IA

Delaware, Estados Unidos – 15 de septiembre de 2025 – , una red descentralizada para la computación de IA de alta eficiencia, ha lanzado oficialmente, ofreciendo a constructores, investigadores y empresas una alternativa abierta a la infraestructura de nube tradicional. A diferencia de los proveedores centralizados que permiten el acceso a la computación a través de APIs y tuberías corporativas, Gonka permite a cualquier persona con hardware, desde una única GPU a un centro de datos a gran escala, contribuir directamente a las cargas de trabajo de IA significativas, incluyendo capacitación de modelos, inferencia y simulaciones científicas. Romper el monopolio de la nube En las redes tradicionales Proof-of-Stake, más del 90% de los ciclos de GPU se consumen en tareas de consenso que no tienen valor más allá de la misma blockchain.Gonka gira este modelo: casi el 100% de los recursos se dirigen a cargas de trabajo de IA productivas. Incentivos para la adopción temprana Para acelerar la adopción, Gonka ha introducido un Período de Gracia de 180 épocas (aproximadamente seis meses) en el que la inferencia corre a cero costo. Durante este tiempo, una asignación fija de GNK, el token nativo de la red, se distribuye diariamente entre los anfitriones activos. Desarrollado sin permiso Los participantes pueden conectar sus GPU, comenzar a contribuir a la computación y ganar GNK inmediatamente.Para los desarrolladores, la red ofrece una API compatible con OpenAI, lo que hace que sea fácil construir sobre una infraestructura descentralizada sin sacrificar la usabilidad. Una nueva era de Plural AI Al alinear los incentivos con el trabajo significativo y eliminar a los portavoces de la ecuación, Gonka pone las bases para un nuevo paradigma en el desarrollo de la IA, donde el poder computacional es tratado como un recurso compartido, y el conocimiento se permite florecer sin censura. Acerca de Gonka Gonka es una red descentralizada para la computación de IA de alta eficiencia, diseñada para maximizar el uso de la potencia de la GPU global para cargas de trabajo significativas de IA. Al eliminar los gatekeepers centralizados, Gonka proporciona a los constructores y investigadores acceso no autorizado a los recursos de computación, mientras que recompensa a los participantes a través de su token nativo, GNK. Para más información, visita . gonka.ai