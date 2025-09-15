Gonka lansira decentraliziranu mrežu koja redefinira AI računanje

Delaware, SAD – 15. rujna 2025 – , decentralizirana mreža za visoko učinkovito AI računanje, službeno je pokrenuta, nudeći graditeljima, istraživačima i poduzećima otvorenu alternativu tradicionalnoj cloud infrastrukturi. Gonka Gonka Za razliku od centraliziranih pružatelja koji pristupaju računanju putem API-ja i korporativnih plinovoda, Gonka omogućuje svima s hardverom - od jedinstvenog GPU-a do punopravnog podatkovnog centra - da izravno doprinesu snazi značajnim radnim opterećenjima umjetne inteligencije, uključujući obuku modela, zaključivanje i znanstvene simulacije. Razbijanje monopola u oblaku U tradicionalnim mrežama Proof-of-Stake, više od 90% ciklusa GPU-a troši se na konsenzusne zadatke koji nemaju vrijednost izvan samog blokčeina.Gonka preokreće ovaj model: gotovo 100% resursa usmjereno je na produktivno radno opterećenje AI. Poticaji za rano usvajanje Kako bi se ubrzalo usvajanje, Gonka je uvela razdoblje milosti od 180 epoha (oko šest mjeseci) u kojem se zaključivanje izvodi bez troškova.Tijekom tog vremena, fiksna raspodjela GNK-a, native tokena mreže, svakodnevno se raspodjeljuje među aktivnim domaćinima. Bez dopuštenja dizajna Sudionici mogu povezati svoje GPU-e, početi doprinositi računanju i odmah zaraditi GNK. Za programere, mreža nudi OpenAI-kompatibilni API, čime je jednostavno graditi na decentraliziranoj infrastrukturi bez žrtvovanja korisnosti. Nova era pluralnog AI-ja Usklađivanjem poticaja s smislenim radom i uklanjanjem čuvara vrata iz jednadžbe, Gonka postavlja temelje za novu paradigmu u razvoju AI-a - onu u kojoj se računalna moć tretira kao zajednički resurs, a znanje je dopušteno da cvjeta bez cenzure. O Gonkama Gonka je decentralizirana mreža za visokoučinkovito računanje AI-a, dizajnirana kako bi maksimalno iskoristila globalnu snagu GPU-a za značajna radna opterećenja AI-a. Za više informacija, posjetite . gonka.ai Sljedeći Članak gonka.ai Svijet Svijet Svijet Website Github neslaganje Twitter / X web stranice GitHub neslaganje Twitter / X Andrej Roshchevkin Andrey@productscience.ai Udruga Delaware, SAD \n \n Ova priča je objavljena kao priopćenje za medije od strane Btcwire pod HackerNoon's Business Blogging Program. Ova priča je objavljena kao priopćenje za medije od strane Btcwire pod HackerNoon's Business Blogging Program. Program Program