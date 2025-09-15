Gonka запускає децентралізовану мережу для переосмислення AI Compute

Делавер, США – 15 вересня 2025 року – , децентралізована мережа для високоефективних обчислень AI, офіційно запустила, пропонуючи будівельникам, дослідникам та підприємствам відкриту альтернативу традиційній хмарній інфраструктурі. Гонка Гонка На відміну від централізованих постачальників, які мають доступ до обчислень через API та корпоративні трубопроводи, Gonka дозволяє будь-якій людині з апаратним обладнанням - від одного GPU до повного масштабу центрів даних - внести потужність безпосередньо в значущі робочі навантаження AI, включаючи навчання моделей, висновки та наукові моделювання. Розбити монополію хмари У традиційних мережах Proof-of-Stake більше 90% циклів GPU витрачаються на завдання консенсусу, які не мають ніякої цінності за межами самого блокчейна.Гонка перевертає цю модель: майже 100% ресурсів спрямовані на продуктивні робочі навантаження AI. Цей підхід не тільки максимізує ефективність, але також гарантує, що кожна одиниця обчислювальної потужності безпосередньо сприяє просуванню досліджень та додатків AI. Стимули раннього усиновлення Для прискорення прийняття, Гонка запровадив 180-епох (приблизно шість місяців) Период благодаті, в якому висновок працює за нульовими витратами.У цей час, фіксований розподіл GNK, рідний токен мережі, розподіляється щодня серед активних господарів. Дизайн без дозволу c. Учасники можуть підключити свої GPU, почати внести внесок у обчислення і відразу ж заробити GNK. Для розробників мережа пропонує API, сумісний з OpenAI, що робить його простим для побудови на децентралізованій інфраструктурі без втрати придатності. Нова ера плурального AI Вирівнюючи стимули з значущою роботою і видаляючи ворота з рівняння, Гонка закладає основу для нової парадигми в розвитку штучного інтелекту - тієї, де обчислювальна потужність розглядається як спільний ресурс, а знання дозволяється процвітати без цензури. Про Гонку Gonka - це децентралізована мережа для високоефективного обчислення штучного інтелекту, призначена для максимізації використання глобальної потужності GPU для значущих робочих навантажень на штучний інтелект.Виключивши централізовані ворота, Gonka надає будівельникам і дослідникам несанкціонований доступ до обчислювальних ресурсів, а також винагороджує учасників через свій рідний токен GNK. Для отримання додаткової інформації, відвідайте . gonka.ai Гонка.ua Ужгород Ужгород Ужгород WEB WEB GitHub Розбіжності Twitter / X WEB WEB GitHub Розбіжності Twitter / X Андрій Рошєвкін індіа@productscience.ai Делавер, США \n \n Ця історія була опублікована як прес-реліз Btcwire в рамках HackerNoon's Business Blogging Program. Ця історія була опублікована як прес-реліз Btcwire в рамках HackerNoon's Business Blogging Program. Програма Програма