Qual é o melhor aplicativo para rastrear reputação online?

Vamos direto ao assunto: no mundo do software como serviço , os números são alucinantes. Statista diz que estamos falando de um mercado de US$ 258,60 bilhões até o final de 2023, com um CAGR que grita 7,69% até 2028, nos levando a impressionantes US$ 374,50 bilhões. Então, sim, é grande e está cada vez maior. Mas hoje não estamos aqui para analisar números; estamos aqui para mostrar a você a ferramenta mais inteligente do universo SaaS, projetada para empresas que desejam aprimorar seu jogo de marketing digital.





Imagine ter um time inteiro dedicado a alcançar seus objetivos estratégicos mais ousados, bem no seu bolso. Esses cinco jogadores poderosos são seus alas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Agora, você deve estar se perguntando: “Quem são esses campeões digitais místicos?”





Gerenciador de menções nº 1 : este aplicativo vasculha a vasta extensão da Internet para manter o controle sobre o que a fofoca digital está dizendo sobre sua marca.





# 2 Gerente de avaliações : Fique por dentro da mina de ouro de feedback dos clientes sobre seus produtos e serviços.





# 3 Gerente de crise: É como um sistema de alerta de super-heróis, eliminando as crises de reputação pela raiz, antes mesmo que elas possam levantar suas cabeças feias.





# 4 Gerenciador de reputação: quando as nuvens escuras de conteúdo negativo começam a se formar, este aplicativo as varre e as elimina legalmente, garantindo que sua reputação permaneça completamente limpa.





# 5 Assistente pessoal: espere um tesouro de relatórios detalhados na ponta dos dedos, quando e onde você precisar.





O Reputation House App é um divisor de águas no mundo da tecnologia empresarial. Já é hora de você embarcar nesse movimento. Monitore, analise, crie estratégias, reaja — tudo isso está incluído neste aplicativo poderoso.





Mas agora que tiramos o discurso de marketing do caminho, vamos mergulhar nos detalhes.





O Reputation House App é mais do que apenas fumaça e espelhos; é uma potência de análise de dados integrada ao aplicativo. É a sua arma secreta para gerenciar e lidar com questões relacionadas à reputação. Este sistema não apenas acumula dados e analisa números, mas também traça um roteiro para moldar sua reputação futura. Além disso, está sempre em alerta, pronto para fornecer recomendações sobre como resolver uma crise ou aproveitar a onda a seu favor.





A tela inicial do aplicativo é sua porta de entrada para diversos projetos. Se você deseja manter o controle sobre você mesmo, seus concorrentes ou algo totalmente diferente, tudo está em uma plataforma conveniente. Uma barra lateral elegante permite alternar entre projetos, pedir suporte ou iniciar um novo projeto. Ao configurar um novo projeto, você insere os detalhes do projeto, como nome, link ou descrição, e seleciona o que está de olho, seja uma marca pessoal ou outra coisa. O aplicativo então amplia você para o hub de monitoramento.

















A primeira tela, chamada “Resumo”, mostra um rápido instantâneo da vibração geral, mostrando tanto o amor quanto o ódio, junto com resumos curtos e alguns insights interessantes.





No lado esquerdo, você tem o “Nível de Proteção” expresso em porcentagem. Por enquanto, é um pouco como uma IA em treinamento, mas você pode ajustá-la manualmente conectando diferentes serviços da Reputation House de acordo com sua preferência.





O aplicativo também possui um Media Center , que também funciona como centro de conhecimento e feed de notícias. Gurus de gerenciamento de reputação de alto nível transmitem sabedoria por meio de artigos e guias. E quando você estiver ansioso por alguma ação, uma janela de recomendação apresenta as etapas para aumentar a reputação online do seu projeto. Se você tiver dúvidas, uma sala de bate-papo de suporte dedicada é o local ideal para iniciar uma conversa com um gerente, a qualquer hora e em qualquer lugar.





Mas a verdadeira estrela do show é a seção de análises. É uma caixa de ferramentas de widgets personalizáveis, permitindo que você divida os dados do seu jeito. Mergulhe profundamente nos insights do público, desde dados demográficos até comportamento do usuário e tudo mais.





















As análises incluem uma análise de menções, detalhando os dados por cidades, países, dados demográficos, plataformas e muito mais. Esses insights são apresentados com gráficos elegantes, um mostrando menções e outro rastreando o envolvimento. É o seu acesso total para entender como seu público interage com sua marca.





E agora, prepare-se: a IA está em casa! O aplicativo utiliza algoritmos de IA para processar e analisar dados, prevendo a evolução do seu campo de informação. Quando a IA detecta quaisquer desvios da norma, ela os sinaliza. Isso lhe dá uma lupa para explorar as tags, tópicos, mencionar a evolução e comentários vinculados a esses desvios, oferecendo análises de casos específicos.

















O sistema não é apenas bonito; ele envia um ping rapidamente para a equipe de resposta, permitindo que você defina a natureza do evento, forneça uma descrição, dê uma classificação e muito mais. O programa categoriza os desvios em três tipos principais:





Incidentes: são obstáculos que já foram lançados, como artigos atrevidos, comentários ou resenhas. O aplicativo atribui tarefas com base no tom desses incidentes, mantendo você informado sobre o que está sendo feito e o que está acontecendo. Os incidentes podem ser tanto um tapinha nas costas quanto um tapa na cara. Eventos: São as festas planejadas, como o lançamento de uma nova marca de carro.

Anomalias: são os curingas, aqueles que saem da linha, como um aumento repentino de menções em relação ao dia anterior.





A inteligência artificial tem três funções:





Elimine a negatividade pela raiz e minimize os danos. Aproveite a onda de positividade como um profissional. Aproveite as oportunidades para agitar seu jogo de mídia, especialmente ao aproximar-se do público-alvo em plataformas de terceiros.





Então, aí está. O Reputation House App não é apenas um nome; é um guarda-costas da reputação digital, um gênio analítico e seu ingresso para se manter atualizado em seu jogo digital. Mergulhe e veja a magia por si mesmo!





Hoje, o aplicativo está disponível na Google Store e na App Store.





Apresentado por

Dima Raketa, CEO

Valerii Ershov, diretor de informações

Casa de reputação