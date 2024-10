Os vermes do purgatório: quando o caçador se torna caçado

“Ah, cara! Foi incrível a maneira como você cortou aquele verme em dois! Bam! Bam!” Daryl disse, ambas as mãos juntas diante dele, mirando no verme morto. "Doce!"





“Não fui eu, foi o armamento avançado”, disse Vincent, dando um tapa em seu rifle de campo a laser de precisão, de alta potência e alta tecnologia.





Certamente funciona quando se trata de cortar esses vermes da areia, uma criança do jardim de infância poderia matar um se conseguisse segurar a arma. Ele faz todo o trabalho duro para você, calculando até mesmo a intensidade exata necessária para realizar o trabalho.





A testa de Vincent enruga-se com o fedor que paira no ar. Os rebreathers mantêm o ar limpo o suficiente para sobreviver, mas pouco fazem para salvá-los do cheiro de carne podre.





“É incrível que essas coisas estejam vivas. Um chute rápido e tudo desmorona.” Para ilustrar esse ponto, ele chuta a coisa na lateral com nervuras.





Com um baque surdo e doentio, seu pé afunda na carne da criatura e a ferida exala vermes iridescentes que povoam seu cadáver podre mesmo enquanto a criatura vivia.

O cheiro que irrompe do buraco torna o fedor já horrível de repente insuportável.





Daryl tosse e engoliu o almoço, tentando ao máximo não vomitar.





"Qual o problema com você? Estômago fraco?

Rindo, ele acrescenta: “É melhor você se acostumar. Não vai demorar e será a sua vez.





“Eu vou lidar com isso,” Daryl retruca desafiadoramente.





"Eu sei que você vai, mano."

“Tudo na hora certa,” Vincent diz, colocando o braço em volta do ombro de Daryl, enquanto os dois voltam para as cúpulas. "Tudo em bom tempo."





Ao se aproximarem das cúpulas, Daryl avista alguns amigos à frente deles e se move para interceptá-los.

Vincent o observa correr e sorri. Ele será um bom caçador em breve, ele pensa. Então, sério: “ Será mais cedo do que você pensa!”





Parando, ele olha novamente para o verme da areia – um monstro horrível de morte e decadência – um produto da bioengenharia da humanidade que enlouqueceu. É um lembrete de que os genes geneticamente modificados, uma vez libertados no ambiente, não podem ser recuperados. Nem, ao que parece, o seu resultado final pode ser previsto.





“ E eles ainda não conseguem”, pensa ele sombriamente, enquanto continua voltando para a cidade. O calor escaldante percorrendo seu traje EVAP.





No alto, a luz branca da primavera lembra-lhe que o verão está próximo. As temperaturas já chegam aos 65 graus Celsius, na sombra. Quando o verão chegar, será quase impossível para um homem mover-se na superfície sem proteção.





Depois de anos mexendo na natureza, a humanidade conseguiu transformar o Éden que outrora foi a Terra, neste inferno agora conhecido como Purgatório. Dante ficaria orgulhoso.

O fato de os humanos terem destruído o meio ambiente é agora uma história antiga. Eles arruinaram tudo. Aqueles que podiam pagar tinham decolado para a Lua, para Marte, para os asteróides, para qualquer lugar que não fosse este.





Ele sabe que em algum lugar no espaço eles construíram uma enorme nave de geração que lançou o remanescente da humanidade – o remanescente rico – em direção às estrelas. A população da Terra era demasiado grande para ser salva na sua totalidade e, como sempre aconteceu, recaiu sobre aqueles que têm contra aqueles que não têm.





Os ancestrais de Vincent e Daryl não. A história de sua família lhes ensinou que eles fugiram da queda de Nova York, uma cidade agora lendária, e se abrigaram nos Apalaches. Eventualmente, eles se mudaram mais para o oeste, para as Montanhas Rochosas, contornando o rápido crescimento do Grande Mar, que engolia rapidamente as Grandes Planícies. Agora, tudo o que restou da América do Norte foi uma série de cadeias de ilhas, a mais estreita a leste, onde estavam os Apalaches, e a oeste, uma massa de terra muito maior que incluía as Montanhas Rochosas, as Serras, as Cascatas e todas as outras. a terra entre eles. Quase todo o resto afundou nos oceanos.





O Purgatório conhece padrões climáticos extremos – invernos terrivelmente frios e verões torturantemente quentes. Os humanos moveram-se sob cúpulas que cobriam cidades côncavas que mergulhavam profundamente abaixo da superfície, onde se encontravam o frescor e a água. Sob as cúpulas, onde o sol brilha, mas através de filtros que a tornam mais segura, chove, mas sem o ácido ruinoso e até a nebulosidade. Tudo é cuidadosamente gerenciado.





As cidades estão ligadas, tanto quanto possível, por túneis. Mas mesmo com estas precauções, o perigo permanece por perto, sempre à espera de uma oportunidade para atacar.

Os vermes — os vermes da areia — não se preocupam com pessoas ou cidades. Eles ignoram completamente a existência da humanidade. Apesar de todo o seu tamanho, não há muita coisa acontecendo dentro de suas cabeças moles. Eles se movem com tanta atenção quanto uma minhoca, seus primos não tão distantes. Todos os danos que causam, fazem-no sem malícia ou má intenção. Eles apenas fazem o que as minhocas fazem, vasculham a terra, recolhendo-a por uma extremidade e expondo-a pela outra na forma de minhocas.

É o seu enorme tamanho e a sua capacidade de engolir praticamente tudo que encontram que os torna tão mortais. Eles são conhecidos por devastar cidades inteiras, deixando uma pilha de excrementos em seu rastro.





Acontece que matá-los é bastante fácil, se você conseguir pegá-los acima do solo. Tal como aconteceu com os seus antepassados, o som ou a vibração da chuva na superfície faz com que saiam do solo na esperança de um transporte mais fácil no solo húmido.





A chuva, infelizmente, é uma ocorrência rara. Apesar de toda a água do planeta, muito pouca dela parece cair no chão. Mas alguma pessoa inteligente descobriu como imitar a vibração da chuva, um dispositivo que transmitiria as ondas sonoras certas para atrair os grandes insetos para fora do solo. Então se tornam os campos de extermínio.





Vincent nunca tinha participado de um massacre como aquele. Até agora, ele só matou o verme aleatório aqui e ali. Eles conseguiram proteger Denver de ataques pelo menos nos últimos 25 anos. Foi há quanto tempo a cidade foi atingida. Mas foi ruim.

Os vermes haviam cortado o sistema de filtragem da cidade, o sistema que mantém o ar limpo e seguro para respirar. Demorou quase um mês para substituí-los e, nesse período, centenas de pessoas morreram por causa do ar tóxico.





Vincent olha para trás, para onde Daryl está com um punhado de outros adolescentes que se juntaram à caçada hoje. Assim como Daryl, eles estavam lá apenas para observar. O garoto vai ficar bem, ele diz para si mesmo. Ele tem amigos e se comporta com confiança.

Talvez muita confiança, acrescenta.





Quando a porta da câmara se abre, Vincent entra, junto com alguns outros caçadores. As crianças ficam para trás. Eles têm idade suficiente para ficar em cima sem a supervisão de um “adulto”.

A porta se fecha e a fechadura começa a funcionar. Todos desligam seus rebreathers e deslizam os clipes de plástico do nariz para prendê-los no dispositivo pendurado em seus cintos ou amarrados nas costas, dependendo do modelo que usam.





Sandy, uma mulher alguns anos mais nova que Vincent, sorri para ele.

“Boa jogada, Vicente. Muito bem!





Os outros intervêm. Um cara dá um tapa nas costas.





"Obrigado! Não é difícil de acertar, você sabe, o tamanho deles.





“E ainda assim, as pessoas sentem falta, não é?” Sandy diz.





“Isso mesmo”, concorda outro. Vincent não sabe seu nome, embora já o tenha visto antes. Provavelmente dos níveis mais baixos. Ele parece, de pele bastante pálida e um pouco frágil.





“Esse é o quinto aumento em poucas semanas. Parece que será um verão agitado!” Esse é Max, um homem grande e de pele escura que veio originalmente de algum lugar mais ao norte, talvez Laramie? Vicente não tem certeza.





“Ouvi dizer que Taos foi gravemente atingido algumas semanas atrás. Mas não acertei nada vital. Eles tiveram sorte.” O outro cara, de novo.





Vincent contribui com seus dois centavos. “Ouvi Maloney dizer que isso pode ser um sinal de uma nova virada evolutiva para os vermes.”





"O que?" Sandy diz.





“Quem é esse Maloney? Parece bobagem! Inserções máximas.





“Ele é vizinho meu, trabalha na universidade. Ele é um biólogo especializado em vermes da areia. Ele diz que a consistência entre os padrões de mudança é uma indicação de uma mudança evolutiva.

Quando um grupo de animais começa a mudar um comportamento, é a evolução que está bem diante de nós. É isso que os vermes estão fazendo.





“Antes, eles basicamente desapareciam durante todo o inverno e não apareciam até a primavera, e então, apenas como indivíduos, e raramente. Os verões sempre foram a época dos enxames de vermes. Mas agora, eles aparecem cada vez mais cedo a cada ano e fervilham antes e depois do verão.





“Isso pode significar que eles estão se adaptando a algo no ambiente. Ou pode estar se adaptando a nós.” Ele termina.





“O que isso significa é problema!” Areia diz. “E não estou procurando problemas!”





"Pode vir!" Max diz, enquanto a porta interna se abre e eles começam a sair da fechadura.





“Quer tomar uma bebida ou comer alguma coisa?” Sandy pergunta a Vincent.





“Eu adoraria, mas tenho algumas coisas que realmente preciso resolver. Talvez outra hora?"

"Claro. Próxima vez."





Ela vira à esquerda e Vincent vira à direita. Ele realmente não tem nada de importante para fazer, ele simplesmente não está procurando ficar com ninguém agora. Não faz muito tempo que seu último relacionamento explodiu e ele não está pronto para se envolver novamente.





Vincent pega o primeiro elevador que encontra vazio e o leva até o 45º andar – ou seja, 45 andares abaixo. O 45º andar abriga firmemente a classe média. Os apartamentos são espaçosos o suficiente para acomodar um quarto extra, talvez um banheiro extra, ou um escritório e uma sala de estar. Abaixo do 75º andar, os apartamentos são espartanos, oferecendo espaço suficiente. Algumas crianças têm que dobrar. Não que muitas famílias tenham mais de dois filhos. Alguns o fazem, e de alguma forma são sempre aqueles que menos podem pagar uma boca extra para alimentar. Os ricos sempre parecem ficar com um ou dois filhos, no máximo.





Os pais de Vincent tiveram três filhos. Vincent é o mais velho e Daryl é o mais novo. No meio está Rachel, que se casou e agora mora no 15º andar em um apartamento muito luxuoso. Eles raramente a veem, agora que frequentam círculos diferentes.





Os pais deles decidiram rescindir o contrato quando completaram cinquenta anos. Muitas pessoas fazem isso. Nenhum deles estava doente. Eles simplesmente sentiram que era um bom número redondo e não havia muito para mantê-los aqui.





Tanto para laços familiares.





Destrancando a porta do apartamento, Vincent entra enquanto as luzes se acendem automaticamente e o ar começa a circular. A música toca suavemente ao fundo e uma voz de mulher o cumprimenta.





“Bem-vindo ao lar, Vicente. Está com fome? Posso preparar o almoço num instante, se você quiser.

Sarah fala com sotaque inglês. Por um tempo, ele a fez usar um sotaque indiano, mas decidiu que gostava mais da aspereza dos britânicos.





“Não, obrigado, Sara. Não estou com fome.





"Que tal uma bebida? Um estouro? Ou algo mais forte?





Claro, quero algo frutado, talvez um refrigerante de laranja?





“É uma laranjada, com gelo, como sempre.”





Vincent pega a bebida ao passar pela cozinha a caminho do quarto. A doçura efervescente atinge o local.





No quarto, ele tira o traje de proteção e, em seguida, a roupa civil por baixo, e entra na unidade de limpeza. O que ele mais quer agora é livrar-se do fedor do verme. Isso sempre lhe dá arrepios e o deixa com uma sensação de sujeira.





Quando ele entra na unidade, os raios UV-C atingem sua pele, matando bactérias. Em seguida, os jatos borrifam nele um limpador sem água enquanto ele se vira, com os braços acima da cabeça. Terminado, ele sai e se enxuga, esfregando o líquido na pele.





Aos trinta anos, Vincent já caça há mais de uma década. Ele era apenas alguns anos mais velho do que Daryl é agora. Ele se lembra de como seus pais discutiram com ele para ir para a universidade, mas essa coisa não lhe interessava. Seus pais eram acadêmicos e a vida não prometia nada do que ele queria.





Ele sempre ansiava por aventura e a única aventura que existia era na superfície. Claro, engenheiros e construtores trabalham constantemente para manter a cidade e até mesmo melhorá-la. E há sempre perigos à espreita nas profundezas, mas esses riscos são todos conhecidos. Eles podem ser antecipados e mitigados. O que ele queria era o desconhecido. E apenas a parte superior poderia fornecer isso.





Olhando para trás agora, ele não tem tanta certeza de ter tomado a decisão certa. Como parte da defesa civil, ele passa muitas horas na superfície, mas sempre a poucos passos da cidade e nunca mais longe.





Até os riscos que ele enfrenta são conhecidos e mitigados, embora sejam mais difíceis de prever. Ele ainda deseja atravessar a terra árida, fora de um túnel maglev, ao ar livre, atravessando vastas extensões de terra em direção ao desconhecido e inexplorado.





Claro, há pouco que não esteja mapeado, mas a maior parte disso vem de antes. Tanta coisa mudou e tão pouco se sabe sobre a extensão dessas mudanças. Ele quer saber.





Ele pode ver agora que talvez seus pais estivessem certos. Um diploma universitário pode ter aberto um caminho diferente para a aventura. Ele começa a contemplar a possibilidade de fazer uma mudança quando Sarah interrompe seus pensamentos.





“Há uma ligação para você, Vincent. É da Defesa Civil. Você quer pegar?”





“Passe-os.”





“Vincent, é Felix. Odeio incomodar você. Eu sei que você acabou de sair do turno.





“Mas aqui está você, me incomodando.”





"Sim, e se eu tivesse outra escolha, não ligaria para você."





“Ok, então o que houve? Para que você precisa de mim?





“Não tenho certeza se você está ciente disso, mas o pessoal de Taos está desenvolvendo um sistema que usa sismômetros para detectar o movimento dos vermes. Não faz nada contra um ou dois vermes, mas detecta enxames e pode ser útil como sistema de alerta precoce.





“De qualquer forma, o pessoal da universidade montou um sistema para testar a teoria, eles terminaram a instalação há cerca de uma semana.”





"E?"





“E acabamos de receber uma ligação. Há movimento para leste e parece que pode ser bem grande. Precisamos de alguém para sair e ver quão precisos são os medidores.”





"Como isso funciona?"





“Traga as emissoras e veja se você consegue retirá-las. Eles acham que você encontrará perto de Greeley, onde o Cache La Poudre encontra o Platte. Eles procurarão umidade ao longo dos antigos leitos dos rios.





“Pegue um esquadrão completo. Analise o escopo. Encontre sua posição mais defensável e então martele-os bem.





“Quando eu vou embora?” Vicente pergunta. “Senhor”, acrescenta ele como uma reflexão tardia.





“Assim que você puder reunir seu equipamento e sua tripulação. Eu acho que o mais tardar em 1400.”





"Sim senhor."





“E Vincent, não vá se matar. Precisamos do seu espertinho por aqui para nos manter honestos.





"Sim senhor."





“Pare com essa merda, Vincent. É Felix, e você sabe disso. Não estou puxando posição aqui. Preciso enviar alguém que sei que fará o trabalho direito. É você."





"Obrigado?"





"Vejo você quando você voltar.

“Ah, e rádio a cada trinta e dê uma atualização.”





"Entendido. Vai fazer."





Felix corta e a música suave toca novamente ao fundo.





Quando Vincent começa a fazer as malas para a viagem, ele pede a Sarah para colocar Rachel na linha.

“Ela não está atendendo. Você quer deixar uma mensagem?"





"Sim, me passe."





“Está gravando em três – um, dois, três.”





“Raquel, sou eu. Tenho que sair pelas próximas 24 horas. É uma coisa de última hora e não tenho tempo para fazer preparativos para Daryl. Eu sei que ele é um garoto crescido e tudo mais, mas você pode ficar de olho nele, talvez ligar para ele ou algo assim? Odeio incomodar você, mas para que serve um irmão, certo? Espero que você e Richard estejam bem. Abraços e beijos e toda essa merda. Obrigado."





“Ok, Sarah, fique de olho em Daryl. Nada muito intrusivo. Mas quero saber se ele faz alguma merda. Você sabe o que eu quero dizer."





“Sim, Vicente. Monitorarei suas idas e vindas e acompanharei as atividades no apartamento. Esteja a salvo."





“Obrigado, Sara. Eu voltarei."





Colocando a mochila nos ombros, ele sai pela porta e entra no elevador, indo para cima. O comando militar está aninhado no fundo do buraco por questões de segurança, mas a maioria das unidades e equipamentos de combate ocupam o piso térreo e os superiores, para uma resposta rápida para além das cúpulas da cidade. Ao entrar na área de preparação, ele vê que vários membros de sua equipe o venceram.





“E aí, Vinnie? Recebi uma ordem de resposta de emergência para chegar aqui o mais rápido possível — diz um soldado loiro e atarracado enquanto Vincent se aproxima.





“Sim, Bonnie, imagino que todos nós fizemos isso. Estamos indo para Greeley. Houve um alerta de enxame de vermes e vamos caçar.”





“Um campo de extermínio?” Harvey pergunta. Ele é trinta centímetros mais alto que Vincent e quase tão mais largo. Sua pele escura contrasta com a camuflagem manchada de branco e cinza que compõe seus trajes de caça.





“Um campo de matança.”





“Uau, uau!” Vários soldados respondem juntos, erguendo os punhos no ar.





“Connelly”, diz Vincent, olhando para um homem mais velho, provavelmente com idade suficiente para ser seu pai, se ainda estivesse vivo. “Traga dois Strykers para nós, abastecidos e carregados. Tê-los aqui em 15 minutos.





“Bonnie, você e Harvey puxam algumas armas e as trazem aqui. Precisaremos do material pesado e de rifles laser com fontes de energia de reserva.





“Rufus, você e Malone nos arranjam dois conjuntos de emissoras. Certifique-se de que eles estão funcionando.

“Estamos atendendo 20 senhoras e senhores. Vamos fazer isso!





“Vamos lá, Vinnie!”





"Entendi!"





"Coisa certa!" Todos se dispersam para suas tarefas





Vinte minutos depois, carregados a bordo de dois APCs Stryker totalmente equipados, 24 soldados partiram, norte-nordeste, a uma distância de 100 cliques. Há trechos da rodovia que ainda são navegáveis, mas a maior parte não é, então o percurso era irregular.





Ao longo do caminho, Vincent faz check-in a cada trinta minutos, conforme indicado. Seu destino é alterado três vezes, devido à última telemetria relatada pelos sismógrafos. Uma viagem de duas horas se transforma em quatro. Eles finalmente encontram seu destino, não na convergência do Cache La Poudre com os rios South Platte, mas a 50 cliques ao sul-sudeste de lá, a poucos passos da costa no Grande Mar.





Apenas alguns membros da tripulação já montaram um campo de extermínio antes, Connelly sendo um, Sherman o outro. Mas todos eles haviam treinado muitas vezes para isso, então, com apenas um pouco de orientação dos dois veteranos, eles rapidamente montaram o perímetro, instalando as emissoras e estabelecendo-se no terreno elevado.





Trinta minutos depois, eles se veem olhando para Vincent em busca de ordens para dar o pontapé inicial.





“Este é o Ataque Delta. Estamos no local, trancados e carregados. Qual é a telemetria mais recente?





“Vincent, Felix aqui. Nada. A última coisa que você ouviu é a última que temos. Você está pronto para começar.





"Entendido. Vou deixar você saber como foi.





"Ótimo. Enviar fotos."





“Certo. Faremos selfies no meio de um enxame de vermes. Roger e fora.





“Ok, gente gentil, vamos fazer isso.





Acenando para Rufus e Malone, ele acrescenta: “Acendam, senhores!”





Em um instante, uma forte tempestade irrompe, com trovões e fortes chuvas batendo na terra sob seus pés. Só que não há chuva. O céu acima está tão claro como esteve nos dias anteriores. Como acontece na maioria dos dias. E, no entanto, aos seus ouvidos e até aos seus pés, através das vibrações no solo abaixo deles, uma tempestade gigantesca tomou conta deles. O som não é totalmente ensurdecedor, mas o suficiente para convencer seus sentidos de que é real, apesar das evidências que seus olhos oferecem em contrário.





Passaram-se sólidos 12 minutos sem resultados, apenas a fúria incessante de sua tempestade imaginária.

Vincent quer verificar novamente com Denver para ver se há alguma atualização sobre a atividade do worm, mas não ousa desligá-lo e, sem fazer isso, ele não ouvirá uma palavra do que eles dizem nos comunicadores.





“Acho que não está funcionando, chefe!” Rufo grita.





“Connelly, o que você me diz?” Vincent late em sua direção.





O veterano leva as mãos à boca.

“Pode levar até trinta minutos ou mais, se bem me lembro.”





“Vamos dar 45 então. Só pra ter certeza."





O tempo passa, com alguns membros da tripulação cochilando em seus postos, apesar da cacofonia do som. Aos 42 minutos, Vincent se levanta e levanta a mão para sinalizar a Rufus para desligar as emissoras. Nesse exato momento, tudo muda.





O chão abaixo deles começa a tremer de verdade, jogando-os para frente e para trás loucamente, quase jogando Vincent de cabeça no chão. Ele mal consegue manter os pés.

Então, com um rugido estrondoso, a terra irrompe ao longo da borda do campo de extermínio enquanto um verme da areia gigante irrompe do solo, sujeira e detritos caindo em cascata sobre os infelizes soldados próximos.





"Segure seu fogo!" Vicente grita.

Não que alguém o ouça. Mas eles estão todos um pouco atordoados no momento, então ninguém puxa o gatilho.





O primeiro verme é seguido por um segundo, depois por um terceiro, e por outro e mais outro. Cada verme rompe a superfície, elevando-se cerca de seis ou nove metros no ar, antes de cair para um lado ou outro e contorcer-se para fora do buraco que criaram. Logo o campo está coberto de bichos da areia, rastejando uns sobre os outros, em busca da chuva prometida.





“Pare com isso, Rufus. Agora!" Vicente grita.





Rufus se aproxima e mata os motoristas e a chuva para, mas seus ouvidos ainda zumbiam por causa do ataque de 45 minutos.





“Agora, atire à vontade. Todas as armas, envolvam-se!” Vicente comanda.





Logo o cenário muda mais uma vez. Feixes de luz cortam o ar, cortando a carne podre dos vermes absurdos, expelindo a bile verde e cheia de vermes que é seu conteúdo interno. Os vermes não têm chance. Seus corpos são cortados em pedaços enquanto cada soldado mira e corta sua carne enorme.





O ar fica ionizado, carregando a energia dos poderosos raios de luz e calor, bem como o fedor de carne queimada e o cheiro pútrido de podridão. Não são poucos os soldados que param para derramar o almoço no chão, antes de apontarem novamente e continuarem a matança.





Parece uma eternidade, mas em menos de dez minutos nenhum verme rasteja pelo campo. É quase impossível obter uma contagem de mortes, os vermes foram cortados em muitos pedaços, mas Sherman estima que a contagem seja de cerca de 23, mais ou menos um ou dois vermes.





Vincent tira fotos da carnificina e as envia para Denver, antes de ligar para Felix.

Não há resposta.

Vincent olha para seu comunicador e tenta determinar se há algo errado com ele. Ele tenta novamente.

Nada.

Então ele reinicia.

Quando estiver ligado, ele tenta novamente.

Nada ainda.





“Ok, heróis, vamos arrumar essa mãe e ir para casa. Quanto antes melhor."





Todos saltam, desmontando o equipamento e colocando tudo de volta nos dois Strykers. Depois de fazer as malas, eles montam e pegam a estrada, virando para oeste-sudoeste até Denver.

As estradas neste sentido são quase inexistentes. Acrescente uma noite sem lua e o ritmo deles era lento.





A cada cinco minutos, Vincent tenta Denver, sempre sem sorte.





As horas se estendem, enquanto eles percorrem trilhas que são apenas trilhas. Ocasionalmente, eles aconteciam em uma estrada de terra, coberta de mato e com muitos sulcos. À medida que se aproximavam, Vincent perguntou se alguém tinha comunicadores particulares com eles. Ele os incentivou a usá-los para fazer contato com o lar. Não havia rede digna de menção, apenas torres perto de Denver e dentro das próprias cúpulas permitiam que os celulares funcionassem. Além disso, as comunicações via satélite eram o único caminho a percorrer e as únicas pessoas com SatComs eram os militares. Talvez um satélite tenha caído? Isso acontece de vez em quando, embora o momento agora fosse terrível.





Bonnie tentou seu celular. “Nada, Vinnie. Nenhum sinal.

Harvey relatou a mesma coisa, assim como vários outros.





“Bem, então não é o satélite,” Vincent falou seus pensamentos em voz alta. “Poderia ser uma queda de energia?”

“Não, senhor”, disse Rufus. “Todas as torres e repetidores estão em módulos de energia de backup à prova de falhas. Eles não deveriam perder o sinal.”





Todos ficaram em um silêncio desconfortável enquanto imaginavam qual cenário deixaria Denver offline. Ainda faltavam trinta minutos e cada clique do relógio avançava como uma eternidade. Cada um tinha alguém na cidade de quem cuidava e cada um travou uma batalha pessoal de medo e pavor.





O Stryker líder subiu a última subida e direcionou os faróis para as cúpulas, que se erguiam como picos arredondados entre os topos das montanhas mais escarpadas que cercavam a cidade. Sem lua no céu, não havia ajuda para ver a cidade, mas ela deveria estar iluminada por dentro e por fora por luzes de segurança. As cúpulas eram apenas sombras, uma escuridão mais escura cercada pela noite.





Os últimos oitocentos metros confirmaram o pior medo de Vincent. Ao redor deles, a terra estava revolvida, revirada por excrementos de minhocas frescas. Logo seus faróis atingiram a primeira cúpula, apenas para ver um buraco na lateral. A fumaça se espalhava pelo ar noturno.





O hangar estava aberto e, lá dentro, uma lanterna brilhava enquanto homens e mulheres corriam em pânico organizado. Parando, eles desmontaram e agarraram o primeiro soldado que passava.





“O que aconteceu aqui, soldado?” Vicente exigiu.





“Enxame de vermes, senhor! Eles nos atingiram duramente em vários níveis, de todos os lados, ao mesmo tempo.” O soldado provavelmente tinha apenas dezoito anos, tinha olhos arregalados e estava frenético.





"A quanto tempo?"





O soldado piscou inexpressivamente, como se não entendesse a pergunta.





Sacudindo-o, Vincent gritou: “Quando? Quando eles atacaram?





“Deve ter sido há cerca de seis horas, senhor. Eu estava me preparando para a noite. Sim, seis horas atrás.





Vincent soltou-o e olhou para Connelly. “Seis malditas horas atrás? Isso foi logo após a nossa última comunicação com Denver. Certamente esses vermes não poderiam planejar algo assim, não é mesmo?





“Inferno se eu sei, Vinnie. Inferno, se eu sei.





Ele pensou em Daryll e Rachel e se perguntou se eles estavam bem. Ele sabia que o dever exigia que eles se apresentassem, mas também sabia que cada um deles tinha alguém com quem estavam muito preocupados.





“Olha, eu sei que todos vocês têm alguém que desejam encontrar agora. Entao vai. Encontrá-los. Certifique-se de que suas famílias estejam bem. Em seguida, reporte-se ao DO e veja onde eles podem usá-lo. Vou caçar Felix e informar.





"Ir!" ele disse, enquanto eles estavam em um estado de estupor provocado pelo choque.





Suas palavras os trouxeram de volta e, agradecendo, cada um partiu e voltou para casa.

Com as comunicações interrompidas, não havia como encontrar Felix. O quartel-general ficava a oitocentos metros de distância e os elevadores provavelmente também estavam desligados ou lotados de gente.





Félix dirigiu-se ao 45º andar, utilizando as escadas de serviço, que não eram abertas ao público em geral. Mesmo assim, havia muitas pessoas subindo e descendo as escadas.

Chegando em seu apartamento, encontrou o local vazio e Sarah offline.





Xingando, ele voltou para o 15º andar e para o apartamento de Rachel. Para seu grande alívio, Daryl atendeu a porta. Ele parecia com os olhos turvos, mas feliz em vê-lo. Lá dentro, ele encontrou Rachel perturbada. Eles não conseguiram falar com Cheryl, sua esposa. Ela estava no terceiro andar, em alguma festa depois do trabalho, quando o enxame de vermes chegou. Aparentemente, o 3º andar foi um dos primeiros atingidos.





“Pelo menos vocês dois estão bem”, disse ele, agradecido. “Vou ver o que posso descobrir e avisarei você assim que puder. Fique aqui. Você está mais seguro aqui.





Ele abraçou os dois e foi para cima. No 3º andar, ele parou para fazer um reconhecimento e lá encontrou Félix, gritando ordens enquanto equipes médicas cuidavam dos feridos. Os corpos estavam alinhados ao longo do corredor, nada que pudesse esconder as expressões de terror congeladas em seus rostos pela morte súbita e inesperada.





As equipes de reparos estavam trabalhando para reforçar o andar de cima e eliminar quaisquer perigos imediatos.

Olhando para cima, Felix cumprimentou-o severamente. Ao informá-lo, Félix contou-lhe a extensão do ataque, que só poderia ser descrito como organizado, persistente e mortal.





“E o momento”, disse Vincent. “Assim que ligamos os motoristas, eles atacaram. Foi como anunciar ao mundo que todos os olhos estão aqui. Não estamos olhando perto de casa.”





“Eu odeio dizer isso, mas você está certo. Eu não acho que isso seja possível, mas acho que subestimamos essas coisas.”





Vincent concordou com a cabeça. “Tudo muda a partir daqui. Não estamos lidando com um idiota gigante como pensávamos que éramos. Estamos lidando com um inimigo que pode pensar, planejar e se comunicar.”





“Sim, acho que sim”, Felix balançou a cabeça. "Estamos ferrados!"