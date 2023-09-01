炼狱之虫：当猎人成为猎物





“啊，伙计！太棒了，你把那条虫子切成两半的方式！嘭！嘭！”达里尔双手合十，瞄准那条死虫子说道。 “甜的！”





“不是我的问题，而是先进武器的问题，”文森特一边说，一边拍着他的大威力、高科技精密激光野战步枪。





当谈到消灭这些沙虫时，它确实起到了作用，如果一个幼儿园的孩子能举起武器，她就可以杀死一只沙虫。它会为您完成所有艰苦的工作，甚至计算完成工作所需的确切强度。





空气中弥漫的恶臭让文森特的眉头皱了起来。循环呼吸器可以保持空气足够清洁以保证生存，但几乎无法让它们免受腐肉的气味。





“这些东西居然还活着，真是太神奇了。快速一踢，它就散架了。”为了说明这一点，他踢了那东西有肋骨的一侧。





随着一声令人作呕的沉闷重击，他的脚陷入了该生物的肉中，伤口渗出了虹彩的蛆虫，即使在该生物还活着的时候，这些蛆虫也在其腐烂的尸体上生长。

从那大口中喷出的臭味，让本来就阴森森的恶臭顿时变得难以忍受。





达里尔咳嗽着，咽下了午餐，尽力不呕吐。





“你怎么了？肠胃不好？”

他笑着补充道：“你最好习惯它。不会太久，就轮到你了。”





“我会处理的，”达里尔挑衅地反驳道。





“我知道你会的，兄弟。”

“一切都来得正是时候，”文森特说，用手臂搂住达里尔的肩膀，两人一起向圆顶走去。 “都是好时光。”





当他们接近圆顶时，达里尔发现他们前面有一些朋友，并采取行动拦截他们。

文森特看着他奔跑，微笑着。他想，很快有一天他就会成为一名优秀的猎人。然后清醒地说道：“这比你想象的要早！”





他停下来，回头看着沙虫——一种死亡和腐烂的可怕怪物——人类生物工程失控的产物。它提醒人们，转基因基因一旦释放到环境中，就无法被召回。事实证明，他们的最终结果也无法预测。





“但他们还是做不到， ”他一边继续返回城市，一边冷酷地想。灼热的热量刺痛了他的 EVAP 防护服。





头顶上，春天的白色光芒提醒他夏天即将来临。阴凉处的气温已经高达 65 摄氏度。当夏天到来时，一个人在没有保护的情况下几乎不可能在地面上活动。





经过多年对自然的改造，人类成功地将曾经的地球伊甸园变成了现在被称为炼狱的地狱。但丁会感到自豪。

人类对环境的破坏现在已成为古老的历史。他们毁了它。那些有能力的人已经升空到月球、火星、小行星，到除此之外的任何地方。





他知道在太空的某个地方，他们建造了一艘巨大的一代飞船，将人类的残余——富裕的残余——发射到了星星上。地球上的人口太多，无法全部拯救，而且一如既往，它已经归结为那些有的人反对那些没有的人。





文森特和达里尔的祖先没有。他们的家族史告诉他们，他们逃离了纽约这座如今的传奇城市的沦陷，并在阿巴拉契亚山脉避难。最终，他们进一步向西移动到落基山脉，绕过快速扩张的大海，大海迅速吞噬了大平原。现在，北美洲只剩下一系列岛链，东边的阿巴拉契亚山脉较窄，西边则是更大的陆地，包括落基山脉、内华达山脉、喀斯喀特山脉和所有其他岛屿。之间的土地。大多数其他东西都沉入海底了。





炼狱知道极端的天气模式——令人麻木的寒冷的冬天和令人痛苦的炎热的夏天。人类已经移居到覆盖着凹面城市的圆顶之下，这些城市深入地表以下，在那里发现了凉爽和水。在穹顶之下，阳光灿烂，但经过过滤器使其更加安全，降雨，但没有毁灭性的酸，甚至没有云层。一切都经过精心管理。





城市尽可能地通过隧道连接起来。但即使采取了这些预防措施，危险仍然存在于附近，总是等待着袭击的机会。

这些蠕虫——沙虫——不关心人类或城市。他们完全忽视了人类的存在。尽管它们体型庞大，但它们柔软的头脑里并没有发生太多事情。它们移动时的思维与蚯蚓一样多，蚯蚓是它们的近亲。他们所做的所有损害都没有恶意或邪恶意图。它们只是做蠕虫所做的事情，犁过泥土，将其一端吸入，另一端以蠕虫铸件的形式排出。

它们巨大的体型和吞噬几乎所有遇到的任何东西的能力使它们如此致命。众所周知，它们会犁过整个城市，留下一堆粪便。





事实证明，如果你能在地面上抓住它们，杀死它们相当容易。与它们的祖先一样，雨水落在地表的声音或振动使它们离开土壤，希望在潮湿的地面上更容易运输。





不幸的是，下雨的情况很少见。对于地球上所有的水来说，似乎只有很少一部分落在地面上。但一些聪明的人已经想出了如何模仿雨水的振动，这种装置可以发出正确的声波，将大虫子从地面上拉出来。那么这里就变成了杀戮场。





文森特从来没有参与过这样的屠杀。到目前为止，他只杀死了一些随机的蠕虫。至少在过去 25 年里，他们成功地保护了丹佛免受袭击。就在那时，这座城市遭受了袭击。但这是一件糟糕的事。

这些蠕虫已经破坏了城市的过滤系统，该系统保持空气清洁且呼吸安全。更换它们花了近一个月的时间，期间已有数百人死于有毒空气。





文森特回头看了看达里尔和其他几个今天参加狩猎的青少年所站的地方。和达里尔一样，他们来这里只是为了观察。这孩子会做得很好，他对自己说。他有朋友，并且对自己充满信心。

他补充道，也许是过于自信了。





当气闸门滑开时，文森特和其他几个猎人走了进来。孩子们退缩了。他们已经足够大了，可以在没有“成人”监督的情况下在水上生活。

门滑动关闭，锁开始循环。每个人都关闭他们的循环呼吸器，然后从鼻子上滑下塑料夹，将其夹在挂在腰带上或绑在背上的设备上，具体取决于他们所运动的型号。





比文森特小几岁的桑迪对他微笑。

“射得好，文斯。干得好！”





其他人也插话。一个人拍了拍他的背。





“谢谢！这并不是说它们很难被击中，你知道，它们的尺寸。”





“然而，人们还是会怀念，不是吗？”桑迪说。





“没错，”另一个人同意道。文森特不知道他的名字，尽管他以前见过他。可能是来自较低级别的人。他看起来很苍白，而且有点虚弱。





“这是几周来第五次上涨。看来这将是一个忙碌的夏天！”那是麦克斯，一个身材高大、皮肤黝黑的男人，最初来自更北的地方，也许是拉勒米？文森特不确定。





“我听说几周前陶斯受到了严重打击。不过并没有击中要害的东西。他们很幸运。”又是另一个人。





文森特贡献了他的两分钱。 “我听马洛尼说这可能是蠕虫进化新转折的标志。”





“什么？”桑迪说。





“这个马洛尼是谁？听起来像胡言乱语！”最大插入量。





“他是我的邻居，在大学工作。他是一位专门研究沙虫的生物学家。他说，不断变化的模式的一致性是进化转变的标志。

当一群动物开始改变一种行为时，进化就摆在我们面前。这就是蠕虫正在做的事情。





“过去，它们基本上整个冬天都会消失，直到春天才会出现，然后，只是以个体的形式出现，而且很少。夏季一直是虫群出没的季节。但现在，它们每年出现的时间越来越早，并且在夏季前后成群结队。





“这可能意味着它们正在适应环境中的某些东西。或者它可能正在适应我们。”他说完了。





“这意味着麻烦！”沙子说。 “而且我也不是来找麻烦的！”





“来吧！”麦克斯说，内门滑开，他们开始退出锁。





“想去喝一杯还是吃点东西？”桑迪问文森特。





“我很愿意，但我确实有一些事情需要处理。也许下次？”

“当然。下次。”





她向左转，文森特向右转。他确实没有任何重要的事情要做，他只是现在不想和任何人交往。距离他上一次恋情破裂还没有多久，他还没准备好再次纠缠在一起。





文森特搭乘他发现的第一部空电梯，并乘电梯到了 45 层——也就是下面 45 层。 45层是坚定的中产阶级。公寓足够宽敞，可以容纳一个额外的房间，也许一个额外的浴室，或者一个书房和一个客厅。 75 层以下的公寓风格简朴，空间刚好够用。有些孩子必须加倍。拥有两个以上孩子的家庭并不多。有些人这样做，但不知何故，总是那些最无力养活额外一张嘴的人。有钱人似乎总是最多只养一两个孩子。





文森特的父母育有三个孩子。文森特是最大的，达里尔是最小的。雷切尔 (Rachel) 介于两者之间，她结婚了，现在住在 15 楼的一套非常豪华的公寓里。现在他们跑在不同的圈子里，很少见到她。





他们的父母都决定在他们五十岁时终止婚姻。很多人都这样做。他们俩都没有生病。他们只是觉得这是一个很好的整数，没有什么可以让他们留在这里。





家庭关系就这么多了。





文森特打开公寓门，走进去，灯光自动亮起，空气开始流通。背景音乐轻柔地响起，一个女人的声音向他打招呼。





“欢迎回家，文森特。你饿了吗？如果你愿意的话，我很快就能准备好午餐。”

莎拉说话带有英国口音。有一段时间，他让她说印度口音，但后来他觉得自己更喜欢英国人的尖酸刻薄。





“不用了，谢谢，莎拉。不饿。”





“喝一杯怎么样？流行音乐？或者更强的东西？”





当然，我要一些水果味的东西，也许是橙子苏打水？”





“它是一种加冰块的橙汁，一如既往。”





文森特在去卧室的路上经过厨房时拿起了饮料。泡沫般的甜味恰到好处。





在卧室里，他脱掉防护服，脱掉里面的便服，走进清洁室。他现在最想要的就是摆脱虫子的恶臭。这总是让他感到毛骨悚然，让他感觉肮脏。





当他踏入单位时，UV-C 射线扫过他的皮肤，杀死细菌。然后，当他转身、双臂举过头顶时，喷气式飞机向他喷洒无水清洁剂。完成后，他走出去，用毛巾擦干，将液体擦到皮肤上。





三十多岁的文森特已经打猎十多年了。他当时只比达里尔现在大几岁。他记得父母曾与他争论要上大学，但他对这些东西不感兴趣。他的父母都是学者，生活并没有给予他任何想要的东西。





他一直渴望冒险，而唯一的冒险就是在上面。当然，工程师和建筑商不断努力维护甚至改善城市。深处总是潜伏着危险，但这些风险都是众所周知的。它们是可以预见和减轻的。他想要的是未知。只有上部才能提供这一点。





现在回想起来，他不确定自己的决定是否正确。作为民防的一部分，他花了很多时间在地面上，但距离城市只有一箭之遥，再也不会更远了。





甚至他面临的风险也是已知的，并且可以减轻，尽管更难以预测。他仍然渴望走出那片贫瘠的土地，走出磁悬浮隧道，来到露天，穿过广阔的土地，进入未知的领域。





当然，没有什么是未知的，但大部分都是以前的。发生了如此多的变化，但人们对这些变化的程度却知之甚少。他想知道。





现在他明白了，也许他的父母是对的。大学学位可能会开辟一条不同的冒险之路。当莎拉打断了他的思绪时，他开始考虑做出改变的可能性。





“有电话打给你，文森特。是来自民防部门的。你想拿走吗？”





“让他们通过。”





“文森特，我是菲利克斯。讨厌打扰你。我知道你刚刚下班。”





“但是你在这里，打扰我了。”





“是的，如果我有其他选择，我就不会给你打电话了。”





“好吧，那有什么事吗？你需要我做什么？”





“我不确定你是否意识到这一点，但陶斯的人们正在开发一种使用地震仪来检测蠕虫运动的系统。它对一两只蠕虫没有任何作用，但它会聚集成群，并且可能作为早期预警系统有用。





“无论如何，大学里的人建立了一个系统来测试这个理论，他们大约一周前刚刚完成安装。”





“和？”





“我们刚刚接到一个电话。东边有动静，看起来动静相当大。我们需要有人出去看看仪表的准确度。”





“这是如何运作的？”





“把广播公司带来，看看能不能把他们拉出来。他们认为您会在格里利附近找到 Cache La Poudre 与 Platte 的交汇处。他们将沿着古老的河床寻找水分。





“带上一个完整的小队。确定范围。找到你最容易防守的位置，然后好好地锤击它们。”





“我什么时候走？”文森特问道。 “先生，”他事后补充道。





“一旦你能收拾好你的装备并召集你的船员。我认为最迟不会超过 1400 点。”





“是的先生。”





“还有文森特，别去送死。我们需要你的聪明才智来让我们所有人保持诚实。”





“是的先生。”





“别废话了，文森特。这是菲利克斯，你知道的。我不会在这里拉排名。我需要派一个我认识的人来完成这项工作。那是你。”





“谢谢？”





“等你回来时见。

“哦，每三十分钟就通过广播通报最新情况。”





“收到。会做。”





菲利克斯停了下来，轻柔的音乐再次在背景中响起。





当文森特开始收拾行李准备上路时，他请莎拉帮瑞秋接电话。

“她没有接电话。你想留条信息吗？”





“是啊，帮我接通。”





“它以三段录音——一、二、三。”





“雷切尔，是我。接下来的 24 小时我必须出去。这是最后一刻的事情，我没有时间为达里尔做安排。我知道他是个大孩子了，但是你能留意他吗，也许给他打电话什么的？不想打扰你，但是兄弟有什么用，对吧？希望你和理查德一切都好。拥抱、亲吻以及所有这些。谢谢。”





“好吧，莎拉，密切关注达里尔。没有什么太打扰的。但我想知道他是否有任何胡言乱语。你知道我的意思。”





“是的，文森特。我会监视他的出入，并跟踪公寓里的活动。注意安全。”





“谢谢你，莎拉。我会回来的。”





他背起行李，走出门，进入电梯，前往顶层。为了安全起见，军事指挥部位于洞深处，但大多数战斗单位和装备占据底层及以上，以便在城市穹顶之外快速做出反应。当他进入集结区时，他看到几个船员已经先于他到达了那里。





“怎么了，维尼？我接到紧急响应命令，要尽快赶到这里。”当文森特走近时，一名矮胖的金发士兵说道。





“是的，邦妮，我想我们都这么做了。我们正在骚扰格里利。有虫群警告，我们要去狩猎。”





“杀戮场？”哈维问道。他比文森特高一英尺，宽度也几乎一样。他的深色皮肤与他们狩猎服装的白色和灰色斑点迷彩形成鲜明对比。





“杀戮场。”





“呼呼，呼呼！”几名士兵齐声回应，在空中挥舞着拳头。





“康纳利，”文森特说，看着一个年长的男人，如果他还活着的话，他的年龄可能足以成为他的父亲。 “给我们两架史赛克，加好油并装好货。 15 号让他们来这里。





“邦妮，你和哈维拿出一些军械，把它放在这里。我们需要重物，以及带有备用电源组的激光步枪。





“鲁弗斯，你和马龙给我们安排了两套转播台。确保他们正在工作。

“我们有 20 名女士们先生们。让我们把它完成吧！”





“就这样吧，维尼！”





“被我耍到了！”





“当然可以！”每个人都分散到自己的任务中





二十分钟后，24 名士兵登上两辆装备齐全的史赛克装甲运兵车，从东北偏北 100 公里处出发。有几段高速公路仍然可以通航，但大部分都不能通航，所以行驶情况参差不齐。





一路上，文森特按照指示每三十分钟检查一次。由于地震仪报告的最新遥测数据，他们的目的地已经改变了三次。两个小时的旅程变成了四个小时。他们最终找到了目的地，不是在 Cache La Poudre 河与南普拉特河的交汇处，而是从那里向东南偏南方向行驶 50 英里，距离大海海岸仅一箭之遥。





只有少数船员以前真正建立过杀戮场，康纳利是其中之一，谢尔曼是另一个。但他们都已经演练过很多次了，所以只需要两位老前辈的一点指导，他们就很快布下了防线，安装了广播设备，并在高地上站稳了脚跟。





整整三十分钟后，他们发现自己正在向文森特寻求命令，让事情顺利进行。





“这就是三角洲打击。我们在现场，锁定并装载。最新的遥测数据是什么？”





“文森特，菲利克斯在这里。没有什么。您最后听到的消息是我们收到的最新消息。你已经清楚了，可以开始了。”





“收到。会告诉你这件事的进展的。”





“伟大的。发送图片。”





“对了。我们会在虫群中间自拍。罗杰，出去吧。”





“好吧，温柔的人们，让我们开始吧。





他向鲁弗斯和马龙点点头，补充道：“先生们，加油！”





刹那间，雷雨全面爆发，雷霆万钧，倾盆大雨，轰击着脚下的大地。只是没有下雨。头顶的天空和前几天一样晴朗。大多数日子都是如此。然而，在他们的耳朵里，甚至在他们的脚下，通过他们脚下地面的震动，一场巨大的风暴已经席卷了他们。声音并不十分震耳欲聋，但足以让他们的感官相信这是真实的，尽管他们的眼睛提供的证据恰恰相反。





整整12分钟过去了，没有任何结果，只有他们想象中的风暴不断肆虐。

文森特想与丹佛联系，看看是否有关于蠕虫活动的任何更新，但不敢将其关闭，如果不这样做，他就不会听到他们在通讯上说的任何一句话。





“我认为这不起作用，老板！”鲁弗斯喊道。





“康纳利，你说什么？”文森特朝他的方向咆哮。





老前辈把手捧在嘴边。

“如果我没记错的话，可能需要三十分钟或更长时间。”





“那么我们就给它 45 分。只是要确定。”





时间一分一秒地过去，尽管噪音刺耳，一些船员仍在岗位上打瞌睡。第42分钟，文森特站起来举手示意鲁弗斯切断广播。就在那一刻，一切都改变了。





他们脚下的地面开始剧烈颤抖，他们疯狂地前后颠簸，差点把文森特摔倒在地。他只是勉强站稳脚跟。

然后伴随着一声雷鸣般的轰鸣，大地沿着杀戮场的边缘爆发，一只巨大的沙虫从地底冲出，泥土和碎片倾泻而下，落在附近不幸的士兵身上。





“别开火！”文森特喊道。

没有人听到他的声音。但此刻他们都有些愣住，所以没有人扣动扳机。





第一个蠕虫之后是第二个，然后是第三个，然后是另一个，另一个。每条蠕虫都会突破表面，升到大约二十或三十英尺的空中，然后落到一侧或另一侧，并从它们创造的洞中扭动出来。很快，田野上就布满了沙虫，它们互相爬行，寻找着许诺的降雨。





“别说了，鲁弗斯。现在！”文森特喊道。





鲁弗斯伸手杀死了司机，雨停了，但他们的耳朵仍然因长达 45 分钟的猛攻而响起。





“现在，随意开火。所有武器，出击！”文森特命令道。





很快，场景再次发生变化。光束划破空气，切开荒谬蠕虫腐烂的肉，渗出绿色的、长满蛆虫的胆汁，那是它们的内部内容物。虫子没有机会。当每个士兵瞄准并切开他们巨大的肉体时，他们的身体就被切成碎片。





空气变得电离，携带着强大的光和热光束的能量，以及烧焦的肉的恶臭和腐烂的腐臭味。不少士兵停下来把午餐洒在地上，然后再次瞄准并继续屠杀。





看似永恒，但不到十分钟，田野上却没有一条虫子在爬行。想要统计杀死的数量几乎是不可能的，因为蠕虫已经被切成了很多块，但谢尔曼估计数量大约是 23 只，大约是一两条蠕虫。





文森特拍下了大屠杀的照片，并将它们发送到丹佛，然后给菲利克斯打电话。

没有答案。

文森特看着他的通讯器，试图确定是否有问题。他再次尝试。

没有什么。

然后他重新启动它。

当它通电后，他再次尝试。

依然没有。





“好了，英雄们，让我们收拾好这位母亲，回家吧。越早越好。”





每个人都跳起来，拆卸设备并将所有东西装回两辆史赛克上。收拾好行李后，他们就上路，沿西南偏西方向驶向丹佛。

这个方向的道路几乎不存在。再加上一个无月之夜，他们的步伐就变得缓慢。





每隔五分钟，文森特就会尝试一次丹佛，但每次都没有运气。





当他们沿着几乎算不上小路的小路走时，时间就在延长。偶尔他们会遇到一条土路，杂草丛生，车辙严重。当他们走近时，文森特问是否有人带着私人通讯器。他鼓励他们用它们与家人取得联系。没有网络可言，只有丹佛附近和圆顶内的塔楼允许手机使用。除此之外，卫星通信是唯一的出路，而唯一拥有卫星通信的人是军队。也许一颗卫星坠落了？这种事时常发生，尽管现在时机很糟糕。





邦妮尝试了她的手机。 “没什么，维尼。没信号。”

哈维和其他几个人也报告了同样的事情。





“那么，问题就不是卫星了。”文森特大声说出了自己的想法。 “会不会是停电了？”

“不，先生，”鲁弗斯说。 “所有塔和中继器都采用故障安全备用电源模块。他们不应该失去信号。”





每个人都陷入了不安的沉默，每个人都想象着什么情况会让丹佛陷入瘫痪。距离出发还有三十分钟，时钟的每一次滴答声都像是漫长的永恒。每个人在他们所关心的城市里都有一个人，每个人都在与恐惧和恐惧进行着一场个人的战斗。





领头的史赛克驶上最后一座山坡，将头灯转向圆顶，这些圆顶像圆形山峰一样矗立在城市周围更加崎岖的山顶上。天空中没有月亮，无法看到这座城市，但它应该从内部和外部都有安全灯照亮。圆顶只是阴影，是被夜色包围的更暗的黑暗。





最后半英里证实了文森特最担心的事情。在他们周围，大地被破坏了，被新鲜的蠕虫铸件翻了过来。很快，他们的车头灯照到了第一个圆顶，只看到其侧面有一个大洞。烟雾涌入夜空。





机库是敞开的，里面有手电筒照耀着男人和女人们，有组织地恐慌着。他们停下来，下了马，抓住了第一个路过的士兵。





“这里发生了什么事，士兵？”文森特问道。





“虫群，先生！他们同时在各个层面对我们造成了沉重打击。”这名士兵可能还不到十八岁，眼神狂野，心慌意乱。





“多久以前？”





士兵茫然地眨着眼睛，似乎没听懂这个问题。





文森特摇晃着他，喊道：“什么时候？他们什么时候袭击的？”





“大概是六个小时前，先生。晚上我刚刚安顿下来。是的，六个小时前。”





文森特松开了他，看着康纳利。 “他妈的六个小时前？那是在我们上次与丹佛沟通之后。这些虫子肯定不会策划这样的事情吧？”





“如果我知道就好了，维尼。如果我知道的话见鬼。”





他想起了达里尔和瑞秋，想知道他们是否还好。他知道职责要求他们去报到，但他也知道他们每个人都有一个让他们担心得要命的人。





“听着，我知道你们现在都有想找的人。去啊。找到他们。确保你的家人都安好。然后向 OD 报告，看看他们可以在哪里使用你。我会追捕菲利克斯并报告。





“去！”他说，他们因为震惊而处于昏迷状态。





他的话让他们回过神来，向他表示感谢，然后每个人都离开了，回家了。

由于通讯中断，实在没办法找到菲利克斯。总部距离下方半英里，电梯可能也停了下来，或者挤满了人。





菲利克斯使用不对公众开放的服务楼梯间到达 45 楼。尽管如此，还是有很多人在楼梯上上下。

到达他的公寓后，他发现那里空无一人，莎拉也离线了。





他咒骂着，回到了 15 楼，雷切尔的公寓。达里尔开门了，这让他松了口气。他看上去睡眼惺忪，但见到他却很高兴。在里面，他发现雷切尔心烦意乱。他们没能联系到她的妻子谢丽尔。当虫群袭击时，她正在三楼的某个下班后的搅拌机里。显然，三楼是最先遭到袭击的地方之一。





“至少你们两个都没事。”他感激地说。 “我会看看能找到什么，并尽快告诉你。留在原地。你在这里最安全。”





他拥抱了他们两人，然后朝上层走去。在三楼，他停下来侦察，发现菲利克斯在医疗人员救治伤员时大声下令。尸体沿着走廊排成一排，没有什么可以掩盖他们因突然而意外的死亡而冻结在脸上的恐惧表情。





维修人员正在努力加固上面的地板并消除任何直接的危险。

菲利克斯抬起头，表情严肃地向他打招呼。菲利克斯告诉他这次袭击的严重程度，只能用有组织、持续和致命来形容。





“还有时间，”文森特说。 “我们一打开司机，他们就发动攻击。这就像在向全世界宣布，所有的目光都集中到了这里。我们并不是在离家近的地方寻找。”





“我不想这么说，但你是对的。我认为这是不可能的，但我认为我们低估了这些事情。”





文森特点头同意。 “一切从这里开始改变。我们并不是像我们想象的那样和一些大笨蛋打交道。我们面对的是一个能够思考、计划和沟通的敌人。”





“是的，我想是的。”菲利克斯摇摇头。 “我们搞砸了！”