Les Vers du Purgatoire : Quand le chasseur devient le chassé

« Ah, mec ! C'était génial, la façon dont tu as coupé ce ver en deux ! Boum ! Boum ! » » dit Daryl, les deux mains jointes devant lui, visant le ver mort. "Doux!"





"Ce n'était pas moi, c'était l'armement avancé", a déclaré Vincent en frappant son fusil de campagne laser de haute puissance et de haute précision.





Cela fait certainement l'affaire lorsqu'il s'agit d'abattre ces vers des sables, une enfant de maternelle pourrait en tuer un si elle pouvait tenir l'arme en l'air. Il fait tout le travail à votre place, calculant même l'intensité exacte requise pour accomplir le travail.





Le front de Vincent se plisse à cause de la puanteur qui flotte dans l'air. Les recycleurs maintiennent l'air suffisamment propre pour survivre, mais ne font pas grand-chose pour les protéger de l'odeur de chair pourrie.





« C'est incroyable que ces choses soient vivantes. Un coup de pied rapide et tout s’effondre. Pour illustrer ce propos, il donne un coup de pied à la chose dans son côté nervuré.





Avec un bruit sourd et écoeurant, son pied s'enfonce dans la chair de la créature et la blessure suinte d'asticots irisés qui peuplent son cadavre pourri même si la créature est en vie.

L’odeur qui s’échappe du trou béant rend soudainement insupportable la puanteur déjà épouvantable.





Daryl tousse et étouffe son déjeuner, faisant de son mieux pour ne pas vomir.





"Quel est ton problème? Un estomac faible ?

En riant, il ajoute : « Tu ferais mieux de t'y habituer. Ce ne sera pas long et ce sera ton tour.





"Je vais m'en occuper," rétorque Daryl avec défi.





"Je sais que tu le feras, mon frère."

"Tout cela à temps", dit Vincent, mettant son bras autour de l'épaule de Daryl, alors qu'ils se dirigent tous les deux vers les dômes. "Tout cela à temps."





Alors qu'ils s'approchent des dômes, Daryl aperçoit des amis devant eux et se déplace pour les intercepter.

Vincent le regarde courir et sourit. Il fera bientôt un bon chasseur, pense-t-il. Puis, sobre : « Ce sera plus tôt que vous ne le pensez ! »





S'arrêtant, il se retourne vers le ver des sables – un horrible monstre de mort et de décomposition – un produit de la bio-ingénierie humaine devenu fou. Cela rappelle que les gènes génétiquement modifiés, une fois libérés dans l’environnement, ne peuvent plus être rappelés. Il s’avère que leur issue finale ne peut pas non plus être prédite.





« Et ils ne le peuvent toujours pas », pense-t-il d'un air sombre, tout en continuant à regagner la ville. La chaleur torride qui transperçait sa combinaison EVAP.





Au-dessus de lui, la lumière blanche du printemps lui rappelle que l’été est proche. Les températures atteignent déjà les 65 degrés Celsius, à l’ombre. Lorsque l’été viendra, il sera presque impossible pour un homme de se déplacer à la surface sans protection.





Après des années de bricolage avec la nature, l’humanité a réussi à transformer l’Éden qui était autrefois la Terre, en cet enfer désormais connu sous le nom de Purgatoire. Dante serait fier.

Le fait que les humains aient détruit l’environnement appartient désormais à l’histoire ancienne. Ils l'ont ruiné. Ceux qui en avaient les moyens s'étaient envolés vers la Lune, vers Mars, vers les astéroïdes, vers n'importe quel autre endroit que celui-ci.





Il sait que quelque part dans l’espace, ils ont construit un énorme vaisseau de génération qui a lancé le reste de l’humanité – le reste riche – vers les étoiles. La population de la Terre était bien trop nombreuse pour être sauvée dans son intégralité, et comme cela a toujours été le cas, la situation s'en est soldée entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas.





Les ancêtres de Vincent et Daryl ne l'avaient pas fait. Leur histoire familiale leur a appris qu'ils avaient fui la chute de New York, ville désormais légendaire, et s'étaient réfugiés dans les Appalaches. Finalement, ils se sont déplacés plus à l'ouest vers les Rocheuses, contournant la Grande Mer en croissance rapide, qui avait rapidement englouti les Grandes Plaines. Maintenant, tout ce qui restait de l'Amérique du Nord était une série de chaînes d'îles, la plus étroite à l'est, là où se trouvaient les Appalaches, et à l'ouest, une masse terrestre beaucoup plus grande qui comprenait les Rocheuses, les Sierras, les Cascades et toutes les îles. la terre entre. Presque tout le reste avait sombré sous les océans.





Le Purgatoire connaît des conditions météorologiques extrêmes : des hivers extrêmement froids et des étés extrêmement chauds. Les humains se sont déplacés sous des dômes qui recouvraient des villes concaves plongeant profondément sous la surface où se trouvaient la fraîcheur et l’eau. Sous les dômes, là où le soleil brille, mais à travers des filtres qui le rendent plus sûr, la pluie, mais sans l'acide ruineux et même la couverture nuageuse. Tout est soigneusement géré.





Les villes sont reliées, autant que possible, par des tunnels. Mais même avec ces précautions, le danger demeure à proximité, attendant toujours une occasion de frapper.

Les vers – les vers des sables – ne se soucient pas des gens ni des villes. Ils ignorent totalement l’existence de l’humanité. Malgré leur taille, il ne se passe pas grand-chose dans leur tête molle. Ils se déplacent avec autant de réflexion que les vers de terre, leurs cousins pas si éloignés. Tous les dégâts qu’ils causent, ils le font sans méchanceté ni intention malveillante. Ils font simplement ce que font les vers, labourant la terre, la prenant à une extrémité et la rejetant à l'autre sous forme d'excréments de vers.

C’est leur taille énorme et leur capacité à engloutir à peu près tout ce qu’ils rencontrent qui les rendent si mortels. On sait qu’ils traversent des villes entières, laissant un tas d’excréments dans leur sillage.





Il s’avère qu’il est assez facile de les tuer si vous parvenez à les attraper au-dessus du sol. Comme chez leurs ancêtres, le bruit ou la vibration de la pluie à la surface les pousse à sortir du sol dans l’espoir d’un transport plus facile sur le sol humide.





La pluie est malheureusement rare. Malgré toute l’eau de la planète, très peu d’eau semble tomber sur le sol. Mais une personne brillante avait trouvé comment imiter la vibration de la pluie, un appareil qui diffuserait les ondes sonores idéales pour faire sortir les gros bougres du sol. Cela devient alors les champs de la mort.





Vincent n'avait jamais participé à un massacre pareil. Jusqu’à présent, il n’avait tué que des vers aléatoires ici et là. Ils avaient réussi à protéger Denver des attaques pendant au moins 25 ans. Cela faisait combien de temps que la ville avait été touchée. Mais ça avait été mauvais.

Les vers avaient traversé le système de filtration de la ville, le système qui maintient l'air propre et propre. Il a fallu près d'un mois pour les remplacer et pendant ce temps, des centaines de personnes sont mortes à cause de l'air toxique.





Vincent revient sur la position de Daryl avec une poignée d'autres adolescents qui ont rejoint la chasse aujourd'hui. Comme Daryl, ils étaient là juste pour observer. Le gamin s'en sortira bien, se dit-il. Il a des amis et se comporte avec confiance.

Peut-être trop de confiance, ajoute-t-il.





Lorsque la porte du sas s'ouvre, Vincent entre, accompagné de quelques autres chasseurs. Les enfants restent en retrait. Ils sont assez vieux pour supporter d'être à la surface sans la surveillance d'un « adulte ».

La porte se ferme et la serrure commence à fonctionner. Chacun éteint son recycleur et fait glisser les clips en plastique de son nez pour les accrocher à l'appareil accroché à sa ceinture, ou attaché à son dos, selon le modèle qu'il porte.





Sandy, une femme quelques années plus jeune que Vincent, lui sourit.

"Bon coup, Vince. Marche à suivre!"





Les autres interviennent. Un gars lui donne une claque dans le dos.





"Merci! Ce n'est pas comme s'ils étaient difficiles à atteindre, vous savez, à cause de leur taille.





« Et pourtant, les gens manquent, n'est-ce pas ? dit Sandy.





"C'est vrai", acquiesce un autre. Vincent ne connaît pas son nom, même s'il l'a déjà vu. Probablement des niveaux inférieurs. Il a l'air plutôt pâle et un peu frêle.





« C'est la cinquième hausse en autant de semaines. On dirait que l'été va être chargé ! C'est Max, un grand homme à la peau foncée originaire de quelque part plus au nord, peut-être de Laramie ? Vincent n'en est pas sûr.





« J’ai entendu dire que Taos avait été durement touché il y a quelques semaines. Mais je n'ai touché rien de vital. Ils ont eu de la chance. » L'autre gars, encore une fois.





Vincent apporte sa contribution. "J'ai entendu Maloney dire que cela pourrait être le signe d'un nouveau tournant évolutif pour les vers."





"Quoi?" dit Sandy.





« Qui est ce Maloney ? Cela ressemble à un malarkey ! » Insertions maximales.





«C'est un de mes voisins, il travaille à l'université. C'est un biologiste spécialisé dans les vers des sables. Il dit que la cohérence des modèles changeants est une indication d’un changement évolutif.

Lorsqu’un groupe d’animaux commence à changer de comportement, c’est l’évolution devant nous. C'est ce que font les vers.





« Autrefois, ils disparaissaient pratiquement tout l’hiver et n’apparaissaient qu’au printemps, et ensuite, uniquement en tant qu’individus, et rarement. Les étés ont toujours été la période des essaims de vers. Mais maintenant, ils apparaissent de plus en plus tôt chaque année et pullulent avant et après l’été.





« Cela pourrait signifier qu’ils s’adaptent à quelque chose dans l’environnement. Ou cela pourrait s’adapter à nous. Il finit.





« Ce que cela signifie, c'est des problèmes ! » » dit Sand. "Et je ne cherche pas d'ennuis!"





"Apportez-le!" dit Max, alors que la porte intérieure s'ouvre et qu'ils commencent à sortir de la serrure.





"Tu veux aller prendre un verre ou manger un morceau ?" demande Sandy à Vincent.





« J'adorerais, mais j'ai certaines choses auxquelles je dois vraiment m'occuper. Peut-être une autre fois?"

"Bien sûr. La prochaine fois."





Elle tourne à gauche et Vincent tourne à droite. Il n'a vraiment rien d'important à faire, il ne cherche tout simplement pas vraiment à sortir avec qui que ce soit pour le moment. Cela ne fait pas si longtemps que sa dernière relation a explosé et il n'est pas prêt de s'embrouiller à nouveau.





Vincent prend le premier ascenseur qu'il trouve vide et l'emmène au 45ème étage, soit 45 étages plus bas. Le 45e étage abrite fermement la classe moyenne. Les appartements sont suffisamment spacieux pour offrir une chambre supplémentaire, peut-être une salle de bain supplémentaire, ou un salon et un salon. En dessous du 75ème étage, les appartements sont spartiates, offrant juste assez d'espace. Certains enfants doivent doubler. Peu de familles ont plus de deux enfants. Quelques-uns le font, et d’une manière ou d’une autre, ce sont toujours ceux qui peuvent le moins se permettre d’avoir une bouche supplémentaire à nourrir. Les riches semblent toujours s’en tenir à un ou deux enfants au maximum.





Les parents de Vincent ont eu trois enfants. Vincent est l'aîné et Daryl est le plus jeune. Entre les deux se trouve Rachel, qui s'est mariée et vit maintenant au 15ème étage dans un appartement très luxueux. Ils la voient rarement, maintenant qu'ils courent dans des cercles différents.





Leurs parents avaient tous deux décidé de mettre fin à leur contrat lorsqu'ils avaient atteint la cinquantaine. Beaucoup de gens le font. Aucun d’eux n’était malade. Ils pensaient simplement que c'était un joli chiffre rond et qu'il n'y avait pas grand-chose pour les retenir ici.





Voilà pour les liens familiaux.





Déverrouillant la porte de son appartement, Vincent entre alors que les lumières s'allument automatiquement et que l'air commence à circuler. La musique joue doucement en arrière-plan et une voix de femme le salue.





«Bienvenue à la maison, Vincent. Avez-vous faim? Je peux préparer le déjeuner en un tournemain, si vous le souhaitez.

Sarah parle avec un accent anglais. Pendant un certain temps, il lui a fait utiliser un accent indien, mais a décidé qu'il préférait l'acidité des Britanniques.





"Non merci, Sarah. Pas faim."





"Un verre vous tente? Un pop ? Ou quelque chose de plus fort ?





Bien sûr, je prendrai quelque chose de fruité, peut-être un soda à l'orange ?





"C'est une orangeade, sur glace, comme toujours."





Vincent récupère la boisson en passant devant la cuisine en se dirigeant vers la chambre. La douceur pétillante fait mouche.





Dans la chambre, il enlève sa combinaison de protection, puis sa tenue civile en dessous, et entre dans l'unité de nettoyage. Ce qu'il veut plus que tout en ce moment, c'est se débarrasser de la puanteur du ver. Cela lui donne toujours la chair de poule et le laisse crasseux.





Lorsqu'il entre dans l'unité, les rayons UV-C balayent sa peau, tuant les bactéries. Ensuite, des jets l'aspergent d'un nettoyant sans eau alors qu'il se retourne, les bras au-dessus de la tête. Terminé, il sort et s'essuie, frottant le liquide sur sa peau.





A trente ans, Vincent chasse depuis déjà plus d'une décennie. Il n'avait que quelques années de plus que Daryl maintenant. Il se souvient que ses parents s'étaient disputés avec lui pour qu'il aille à l'université, mais cela ne l'intéressait pas. Ses parents étaient tous deux universitaires et la vie ne lui promettait rien de ce qu'il voulait.





Il avait toujours soif d'aventure et la seule aventure possible était celle du dessus. Bien sûr, les ingénieurs et les constructeurs travaillent constamment pour entretenir la ville et même l’améliorer. Et il y a toujours des dangers qui se cachent dans les profondeurs, mais ces risques sont tous connus. Ils peuvent être anticipés et atténués. Ce qu'il voulait, c'était l'inconnu. Et seul le dessus pouvait fournir cela.





Avec le recul, il n’est pas sûr d’avoir pris la bonne décision. En tant que membre de la protection civile, il passe de nombreuses heures à la surface, mais toujours à quelques pas de la ville et jamais plus loin.





Même les risques auxquels il est confronté sont connus et atténués, même s’ils sont plus difficiles à prévoir. Il a toujours envie de se déplacer à travers des terres arides, à l'extérieur d'un tunnel maglev, à l'air libre, se déplaçant à travers de vastes étendues de terre vers l'inconnu et l'inexploré.





Bien sûr, il y a peu de choses inexplorées, mais la plupart viennent d’avant. Tant de choses ont changé et on sait si peu de choses sur l’ampleur de ces changements. Il veut savoir.





Il peut voir maintenant que ses parents avaient peut-être raison. Un diplôme universitaire aurait pu ouvrir une voie différente vers l’aventure. Il commence à envisager la possibilité de faire un changement lorsque Sarah interrompt ses pensées.





« Il y a un appel pour toi, Vincent. Cela vient de la Défense Civile. Veux-tu le prendre ?





"Faites-les passer."





« Vincent, c'est Félix. Je déteste te déranger. Je sais que tu viens de quitter ton service.





"Mais voilà, tu me déranges."





"Oui, et si j'avais un autre choix, je ne t'appellerais pas."





"D'accord, alors quoi de neuf ? Pourquoi as-tu besoin de moi ?





« Je ne suis pas sûr que vous en soyez conscient, mais les gens de Taos développent un système utilisant des sismomètres pour détecter le mouvement des vers. Il ne fait rien contre un ou deux vers, mais il détecte les essaims et pourrait éventuellement être utile comme système d'alerte précoce.





"Quoi qu'il en soit, les gens de l'université ont mis en place un système pour tester la théorie, ils viennent de terminer l'installation il y a environ une semaine."





"Et?"





« Et nous venons de recevoir un appel. Il y a un mouvement vers l'est et il semble que cela pourrait être assez important. Nous avons besoin que quelqu’un aille sur place et vérifie la précision des compteurs.





"Comment ça marche?"





« Amenez les diffuseurs et voyez si vous pouvez les retirer. Ils pensent que vous trouverez près de Greeley, là où la Cache La Poudre rencontre la Platte. Ils chercheront de l'humidité le long des anciens lits des rivières.





« Prenez une équipe complète. Étendez-le. Trouvez votre position la plus défendable, puis martelez-la bien.





"Quand est-ce que je pars?" demande Vincent. "Monsieur", ajoute-t-il après coup.





«Dès que vous pourrez rassembler votre équipement et rassembler votre équipage. Je pense qu’au plus tard à 14 heures.





"Oui Monsieur."





« Et Vincent, ne va pas te faire tuer. Nous avons besoin de votre intelligence ici pour nous garder tous honnêtes.





"Oui Monsieur."





«Arrêtez ces conneries, Vincent. C'est Félix, et tu le sais. Je ne tire pas de rang ici. Je dois envoyer quelqu'un dont je sais qu'il fera le travail correctement. C'est toi."





"Merci?"





« On se verra à ton retour.

"Oh, et une radio tous les trente ans et donne une mise à jour."





"Bien reçu. Ça ira."





Félix coupe la parole et la musique douce joue à nouveau en arrière-plan.





Alors que Vincent commence à préparer un sac pour la route, il demande à Sarah de mettre Rachel en ligne.

« Elle ne décroche pas. Voulez-vous laisser un message?"





"Ouais, passe-moi."





"Il enregistre en trois – un, deux, trois."





«Rachel, c'est moi. Je dois m'évader pendant les prochaines 24 heures. C'est une affaire de dernière minute et je n'ai pas le temps de prendre des dispositions pour Daryl. Je sais que c'est un grand enfant et tout ça, mais peux-tu garder un œil sur lui, peut-être l'appeler ou quelque chose comme ça ? Je déteste vous déranger, mais à quoi sert un frère, n'est-ce pas ? J'espère que Richard et toi allez bien. Câlins et bisous et toute la merde. Merci."





"D'accord, Sarah, garde un œil sur Daryl. Rien de trop intrusif. Mais je veux savoir s'il fait de la merde. Vous savez ce que je veux dire."





« Oui, Vincent. Je surveillerai ses allées et venues et suivrai les activités dans l'appartement. Fais attention."





« Merci, Sarah. Je reviendrai."





Portant le sac sur ses épaules, il se dirige vers la porte et entre dans l'ascenseur et se dirige vers le dessus. Le commandement militaire est niché au plus profond du trou pour des raisons de sécurité, mais la plupart des unités et équipements de combat occupent le rez-de-chaussée et les étages supérieurs, pour une réponse rapide au-delà des dômes de la ville. Alors qu'il entre dans la zone de rassemblement, il voit que plusieurs membres de son équipage l'ont devancé.





« Quoi de neuf, Vinnie ? J'ai reçu un ordre d'intervention d'urgence pour arriver ici le plus tôt possible », dit un soldat blond et trapu à l'approche de Vincent.





"" Ouais, Bonnie, j'imagine que nous l'avons tous fait. On s'en va jusqu'à Greeley. Il y a eu un avertissement d'essaim de vers et nous allons partir à la chasse.





« Un champ de bataille ? » demande Harvey. Il mesure un pied de plus que Vincent et presque autant plus large. Sa peau foncée contraste avec le camouflage tacheté de blanc et de gris qui compose leurs tenues de chasse.





"Un champ de bataille."





"Whoop Whoop!" Plusieurs soldats répondent ensemble, levant leurs poings en l'air.





"Connelly", dit Vincent en regardant un homme plus âgé, probablement assez vieux pour être son père, s'il était encore en vie. « Donnez-nous deux Strykers, ravitaillés et chargés. Demandez-les ici dans 15 heures.





«Bonnie, toi et Harvey, sortez des munitions et apportez-les ici. Nous aurons besoin de matériel lourd et de fusils laser avec des blocs d'alimentation de secours.





« Rufus, toi et Malone nous procurez deux ensembles de diffuseurs. Assurez-vous qu'ils fonctionnent.

« Nous emmenons 20 dames et messieurs. Faisons-le !





« Là-dessus, Vinnie !





"Je t'ai compris!"





"Chose sûre!" Tout le monde se disperse vers ses missions





Vingt minutes plus tard, chargés à bord de deux APC Stryker entièrement équipés, 24 soldats se sont mis en route, nord-nord-est, sur une distance de 100 clics. Il y a des tronçons d'autoroute qui sont encore navigables, mais la plupart ne l'est pas, donc la circulation était inégale.





En chemin, Vincent se présente toutes les trente minutes, comme indiqué. Trois fois, leur destination est modifiée, en raison des dernières données télémétriques fournies par les sismomètres. Un voyage de deux heures se transforme en quatre. Ils trouvent enfin leur destination, non pas à la convergence de la Cache La Poudre et des rivières South Platte, mais à 50 clics au sud-sud-est de là, à deux pas des côtes de la Grande Mer.





Seuls quelques membres de l'équipage ont déjà mis en place un champ de mort auparavant, Connelly étant l'un, Sherman l'autre. Mais ils s'étaient tous entraînés à maintes reprises, alors avec seulement un peu de conseils des deux anciens, ils ont rapidement établi le périmètre, installé les diffuseurs et s'être établis sur les hauteurs.





Trente minutes plus tard, ils se retrouvent à se tourner vers Vincent pour obtenir les ordres pour lancer le bal.





«C'est Delta Strike. Nous sommes sur place, verrouillés et chargés. Quelle est la dernière télémétrie ?





«Vincent, Félix ici. Rien. La dernière fois que vous avez entendu cela est la dernière que nous ayons. Vous êtes prêt à démarrer.





"Bien reçu. Je vous ferai savoir comment ça se passe.





"Super. Envoyer des images."





« C’est vrai. Nous ferons des selfies au milieu d'un essaim de vers. Roger et dehors.





« D'accord, mes chers amis, faisons cette chose.





Faisant un signe de tête à Rufus et Malone, il ajoute : « Allumez, messieurs !





En un instant, un véritable orage éclate, avec des éclats de tonnerre et de fortes pluies martelant la terre sous leurs pieds. Seulement, il ne pleut pas. Le ciel au-dessus est aussi clair qu’il l’a été plusieurs jours auparavant. Comme c’est le cas la plupart du temps. Et pourtant, jusqu’à leurs oreilles et même jusqu’à leurs pieds, à cause des vibrations du sol sous eux, une gigantesque tempête les a rattrapés. Le son n'est pas tout à fait assourdissant, mais suffisant pour convaincre leurs sens que c'est réel, malgré la preuve du contraire que leurs yeux offrent.





12 bonnes minutes s'écoulent sans résultat, juste la rage incessante de leur tempête imaginaire.

Vincent veut vérifier auprès de Denver s'il y a des mises à jour sur l'activité du ver mais n'ose pas l'arrêter, et sans cela, il n'entendra pas un mot de ce qu'ils disent sur les communications.





"Je ne pense pas que ça marche, patron !" » crie Rufus.





"Connelly, qu'en dis-tu?" Vincent aboie dans sa direction.





Le vieil homme porte ses mains à sa bouche.

"Cela peut prendre jusqu'à trente minutes ou plus, si je me souviens bien."





« Nous lui en donnerons 45 alors. Juste pour être sûr."





Le temps passe, certains membres de l'équipage somnolent à leur poste, malgré la cacophonie sonore. A 42 minutes, Vincent se lève et lève la main pour faire signe à Rufus de couper la parole aux diffuseurs. À ce moment précis, tout change.





Le sol sous eux commence à trembler sérieusement, les balançant follement d'avant en arrière, envoyant presque Vincent tête baissée au sol. Il garde à peine ses pieds.

Puis, avec un rugissement tonitruant, la terre éclate le long du champ de bataille tandis qu'un ver des sables géant surgit du sol, la terre et les débris tombant en cascade sur les soldats malchanceux à proximité.





"Maintenez votre feu!" crie Vincent.

Non pas que quiconque l’entende. Mais ils sont tous un peu abasourdis en ce moment, donc personne n'appuie sur la gâchette.





Le premier ver est suivi d'un deuxième, puis d'un troisième, et d'un autre et encore d'un autre. Chaque ver brise la surface, s'élevant à environ vingt ou trente pieds de haut, avant de tomber d'un côté ou de l'autre et de se tordre hors du trou qu'il a créé. Bientôt, le champ est couvert de vers des sables, rampant les uns sur les autres, à la recherche de la pluie promise.





« Arrête, Rufus. Maintenant!" crie Vincent.





Rufus tend la main et tue les conducteurs et la pluie s'arrête, mais leurs oreilles sonnent toujours à cause de l'assaut de 45 minutes.





« Maintenant, tirez à volonté. Toutes les armes, engagez-vous ! commande Vincent.





Bientôt, la scène change à nouveau. Des faisceaux lumineux traversent l'air, transperçant la chair en décomposition des vers absurdes, suintant la bile verte et larve qui constitue leur contenu interne. Les vers n'ont aucune chance. Leurs corps sont coupés en morceaux tandis que chaque soldat vise et tranche leur chair imposante.





L'air devient ionisé, transportant l'énergie des puissants faisceaux de lumière et de chaleur, ainsi que la puanteur de la chair brûlée et l'odeur putride de la pourriture. De nombreux soldats s'arrêtent pour renverser leur déjeuner sur le sol, avant de viser à nouveau et de poursuivre le massacre.





Cela semble une éternité, mais en moins de dix minutes, pas un ver ne glisse sur le terrain. Il est presque impossible d'obtenir un décompte des victimes, les vers ont été coupés en tant de morceaux, mais Sherman estime le nombre à environ 23, plus ou moins un ver ou deux.





Vincent prend des photos du carnage et les envoie à Denver, avant d'appeler Félix.

Il n'y a pas de reponse.

Vincent regarde son communicateur et essaie de déterminer si quelque chose ne va pas. Il essaie à nouveau.

Rien.

Puis il le redémarre.

Une fois sous tension, il réessaye.

Toujours rien.





« D'accord, héros, emballons cette mère et rentrons à la maison. Le plus tôt sera le mieux."





Tout le monde saute dessus, démonte l'équipement et remet le tout dans les deux Strykers. Une fois emballés, ils montent et prennent la route, en direction ouest-sud-ouest jusqu'à Denver.

Les routes dans cette direction sont quasiment inexistantes. Ajoutez une nuit sans lune, et leur rythme était rampant.





Toutes les cinq minutes, Vincent tente Denver, à chaque fois sans succès.





Les heures s'allongent tandis qu'ils parcourent des sentiers qui n'en sont guère. Parfois, ils se retrouvaient sur un chemin de terre, envahi par la végétation et fortement ornéé. Alors qu'ils se rapprochaient, Vincent demanda si quelqu'un avait des communicateurs privés sur lui. Il les a encouragés à les utiliser pour prendre contact avec leur foyer. Il n'y avait pas de réseau à proprement parler, seules des tours près de Denver et à l'intérieur des dômes eux-mêmes permettaient aux téléphones portables de fonctionner. Au-delà de cela, les communications par satellite étaient la seule voie à suivre et les seules personnes disposant de SatComs étaient les militaires. Peut-être qu'un satellite est tombé en panne ? Cela arrive de temps en temps, même si le moment était terrible.





Bonnie a essayé son portable. "Rien, Vinnie. Pas de signal."

Harvey a rapporté la même chose, ainsi que plusieurs autres.





"Eh bien, ce n'est pas le satellite", dit Vincent à voix haute. « Serait-ce une panne de courant ? »

"Non, monsieur," dit Rufus. « Toutes les tours et répéteurs sont équipés de modules d'alimentation de secours à sécurité intégrée. Ils ne devraient pas perdre le signal.





Tout le monde s'est installé dans un silence inquiet tandis que chacun imaginait quel scénario mettrait Denver hors ligne. Il leur restait encore trente minutes et chaque clic de l'horloge traînait comme une éternité. Chacun avait quelqu'un dans la ville dont il s'occupait et chacun a mené une bataille personnelle de peur et d'effroi.





Le Stryker de tête atteignit la dernière montée et tourna ses phares vers les dômes, qui s'élevaient comme des pics arrondis parmi les sommets les plus accidentés entourant la ville. Sans lune dans le ciel, il n’y avait aucune aide pour voir la ville, mais elle aurait dû être éclairée de l’intérieur et de l’extérieur par des lumières de sécurité. Les dômes n’étaient que des ombres, une obscurité plus sombre entourée de nuit.





Le dernier demi-mile a confirmé la pire crainte de Vincent. Tout autour d’eux, la terre était bouleversée, retournée par les déjections de vers frais. Bientôt, leurs phares frappèrent le premier dôme, seulement pour voir un trou béant sur le côté. De la fumée se déversait dans l'air nocturne.





Le hangar était ouvert et à l’intérieur, une lampe de poche brillait tandis que des hommes et des femmes se précipitaient dans une panique organisée. S'arrêtant, ils descendirent de cheval et attrapèrent le premier soldat qui passait.





« Que s'est-il passé ici, soldat ? » demanda Vincent.





« Essaim de vers, monsieur ! Ils nous ont frappé durement à plusieurs niveaux et de tous côtés à la fois. Le soldat avait probablement à peine dix-huit ans, le regard fou et frénétique.





"Il y a combien de temps?"





Le soldat cligna des yeux, comme s'il ne comprenait pas la question.





Le secouant, Vincent cria : « Quand ? Quand ont-ils attaqué ?





« Cela a dû être il y a environ six heures, monsieur. J'étais justement en train de m'installer pour la soirée. Ouais, il y a six heures.





Vincent le relâcha et regarda Connelly. « Il y a six putains d'heures ? C'est juste après notre dernière communication avec Denver. Ces vers ne pouvaient sûrement pas planifier quelque chose comme ça, n'est-ce pas ?





« Bon sang si je sais, Vinnie. Bon sang si je sais.





Il pensa à Daryll et à Rachel et se demanda s'ils allaient bien. Il savait que leur devoir les obligeait à se présenter, mais il savait aussi que chacun d'entre eux avait quelqu'un pour qui il s'inquiétait.





« Écoutez, je sais que vous avez tous quelqu'un que vous voulez trouver en ce moment. Alors allez. Les trouver. Assurez-vous que vos familles vont bien. Faites ensuite votre rapport à l'OD et voyez où ils peuvent vous utiliser. Je vais traquer Félix et faire mon rapport.





"Aller!" dit-il alors qu'ils restaient dans une stupeur provoquée par le choc.





Ses paroles les ramenèrent et le remerciant, chacun partit et rentra chez lui.

Avec des communications coupées, il n'y avait vraiment aucun moyen de retrouver Félix. Le quartier général se trouvait à 800 mètres et les ascenseurs étaient probablement également en panne, ou bondés de monde.





Félix s'est dirigé vers le 45e étage en empruntant les escaliers de service, qui n'étaient pas ouverts au grand public. Malgré cela, il y avait beaucoup de monde qui montait et descendait les escaliers.

En arrivant à son appartement, il trouva l'endroit vide et Sarah hors ligne.





En jurant, il remonta au 15ème étage et à l'appartement de Rachel. À son grand soulagement, Daryl a ouvert la porte. Il avait les yeux larmoyants, mais heureux de le voir. À l’intérieur, il trouva Rachel désemparée. Ils n'avaient pas réussi à joindre Cheryl, sa femme. Elle se trouvait au 3ème étage à un cocktail après le travail lorsque l'essaim de vers est arrivé. Apparemment, le 3ème étage a été l'un des premiers touchés.





"Au moins, vous allez bien tous les deux", dit-il avec gratitude. «Je vais voir ce que je peux découvrir et je vous le ferai savoir dès que possible. Restez sur place. Vous êtes le plus en sécurité ici.





Il les serra tous les deux dans ses bras et se dirigea vers le haut. Au 3ème étage, il s'arrêta pour faire une reconnaissance et là il trouva Félix, aboyant des ordres pendant que les équipes médicales s'occupaient des blessés. Les corps étaient alignés le long du couloir, rien pour cacher leurs expressions de terreur figées sur leurs visages par une mort soudaine et inattendue.





Les équipes de réparation s'efforçaient de consolider l'étage supérieur et d'éliminer tout danger immédiat.

Levant les yeux, Félix le salua sombrement. L'informant, Félix lui expliqua l'ampleur de l'attaque, qui ne pouvait être décrite que comme organisée, persistante et meurtrière.





"Et le timing", a déclaré Vincent. «Dès que nous avons attaqué les chauffeurs, ils ont frappé. C’était comme annoncer au monde que tous les regards sont tournés vers ici. Nous ne regardons pas près de chez nous.





« Je déteste le dire, mais tu as raison. Je ne pense pas que cela soit possible, mais je pense que nous avons sous-estimé ces choses.





Vincent acquiesça. « Tout change à partir d’ici. Nous n’avons pas affaire à un idiot géant comme nous le pensions. Nous avons affaire à un ennemi capable de penser, de planifier et de communiquer.





"Ouais, je pense que oui," Félix secoua la tête. "Nous sommes foutus!"