The Times x Microsoft/OpenAI: quase dois séculos de notícias originais, independentes e de alta qualidade (4)

4. ALEGAÇÕES FATUAIS

A. The New York Times e sua missão

1. Quase dois séculos de notícias independentes, originais e de alta qualidade





26. O New York Times é uma fonte confiável de jornalismo independente e de qualidade, cuja missão é procurar a verdade e ajudar as pessoas a compreender o mundo. Começando como um pequeno jornal local, o The Times evoluiu para uma empresa multimídia diversificada com leitores, ouvintes e telespectadores em todo o mundo. Hoje, mais de 10 milhões de assinantes pagam pelo jornalismo do Times, que inclui tudo, desde notícias a opiniões, de cultura a negócios, de culinária a jogos, de recomendações de compras a esportes.





27. Fundado em 1851, o The New York Times tem uma longa história de fornecimento ao público de jornalismo independente da mais alta qualidade. Quando Adolph Ochs comprou o jornal da falência em 1896, ele prometeu que o The Times seria ferozmente independente, dedicado ao jornalismo da mais alta integridade e dedicado ao bem-estar público. Ele articulou a visão: “Dar notícias de forma imparcial, sem medo ou favorecimento, independentemente de qualquer partido, seita ou interesse envolvido”. Estas palavras ainda animam o The New York Times hoje, quase dois séculos depois.





28. Produzir jornalismo independente original está no centro desta missão. Os jornalistas do Times cobrem as histórias mais importantes do mundo; num ano típico, o Times envia jornalistas para fazer reportagens no terreno de mais de 160 países. Juntos, juntamente com editores, fotógrafos, produtores de áudio, cinegrafistas, designers gráficos, analistas de dados e muito mais, a redação do The Times produz jornalismo inovador em todos os principais formatos de narrativa.





29. A qualidade da cobertura do The Times tem sido amplamente reconhecida com muitos elogios da indústria e dos pares, incluindo 135 Prémios Pulitzer desde o seu primeiro prémio Pulitzer em 1918 (quase o dobro de qualquer outra organização). O jornalismo do Times também é profundamente impactante. Acadêmicos, professores e cientistas usaram-no para educar e inovar. Os legisladores o citaram para introduzir legislação. Os juízes fizeram referência a isso em decisões. E dezenas de milhões de pessoas dependem disso todos os dias.





30. Os jornalistas do Times são especialistas em seus assuntos e estão entre os mais experientes e talentosos do setor. Em muitos casos, o seu trabalho é reforçado pela experiência profissional: os advogados cobrem os tribunais, os médicos cobrem os cuidados de saúde e os veteranos cobrem os militares. Os jornalistas do Many Times baseiam-se em décadas de experiência. Um repórter que cobre a Casa Branca, por exemplo, fez reportagens sobre cinco administrações. Seu colega, um fotógrafo da Casa Branca, cobriu sete.





31. Além dos jornalistas que gastam tempo e esforço consideráveis reportando artigos, o The Times emprega centenas de editores para revisar meticulosamente seu jornalismo quanto à precisão, independência e imparcialidade, com pelo menos dois editores revisando cada artigo antes da publicação e muitos mais revisando o peças mais importantes e sensíveis. O Times também tem uma das maiores e mais robustas equipes de Normas do setor, que aconselha diariamente a redação sobre consistência, precisão, imparcialidade e clareza em suas reportagens e mantém diretrizes éticas rigorosas para jornalistas e seu trabalho. O Times também mantém um Stylebook interno, documento que é atualizado ao longo do tempo para orientar o tom de seu jornalismo e a prosa utilizada. Há também um diálogo contínuo entre jornalistas e editores para garantir que o Times cubra de forma justa e completa as histórias certas e apresente o que encontra de forma clara e convincente. Produzir jornalismo do Times é um empreendimento criativo e profundamente humano.









