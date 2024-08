The Times - Microsoft/OpenAI: Neredeyse İki Yüzyıllık Yüksek Kaliteli, Orijinal, Bağımsız Haberler (4)

27 Aralık 2023 tarihli New York Times Company - Microsoft Corporation Mahkemesi Başvurusu , HackerNoon'un Yasal PDF Serisinin bir parçasıdır. Bu dosyalamanın herhangi bir bölümüne buradan atlayabilirsiniz. Bu 27'nin 4. kısmı.

IV. GERÇEK İDDİALAR

A. New York Times ve Misyonu

1. Neredeyse İki Asırlık Yüksek Kaliteli, Orijinal, Bağımsız Haber





26. New York Times, misyonu gerçeği aramak ve insanların dünyayı anlamalarına yardımcı olmak olan güvenilir, kaliteli ve bağımsız bir gazetecilik kaynağıdır. Küçük, yerel bir gazete olarak başlayan The Times, dünya çapında okuyucuları, dinleyicileri ve izleyicileri olan çok yönlü bir multimedya şirketine dönüştü. Bugün haberlerden görüşe, kültürden iş dünyasına, yemek pişirmeden oyunlara, alışveriş önerilerinden spora kadar her şeyi içeren Times gazeteciliğine 10 milyondan fazla abone para ödüyor.





27. 1851'de kurulan The New York Times, halka en yüksek kalitede bağımsız gazetecilik sunma konusunda uzun bir geçmişe sahiptir. Adolph Ochs, 1896'da iflasın ardından gazeteyi satın aldığında, The Times'ın son derece bağımsız olacağına, en yüksek dürüstlükte gazeteciliğe ve kamu refahına bağlı olacağına söz vermişti. Vizyonunu şu şekilde ifade etti: "Hangi parti, mezhep veya çıkar olursa olsun, haberi tarafsız bir şekilde, korku veya kayırma olmadan vermek." Bu sözler, neredeyse iki yüzyıl sonra, bugün hâlâ The New York Times'ı canlandırıyor.





28. Özgün bağımsız gazetecilik üretmek bu misyonun merkezinde yer almaktadır. Times gazetecileri dünya genelindeki en önemli haberleri aktarıyor; Tipik bir yılda The Times, 160'tan fazla ülkeden gazetecileri olay yerinde haber yapmaları için gönderiyor. Editörler, fotoğrafçılar, ses yapımcıları, videografçılar, grafik tasarımcıları, veri analistleri ve daha fazlasıyla birlikte The Times'ın haber odası, tüm önemli hikaye anlatma formatlarında çığır açan gazetecilik üretiyor.





29. The Times'ın haberlerinin kalitesi, 1918'deki ilk Pulitzer ödülünden bu yana verilen 135 Pulitzer Ödülü de dahil olmak üzere (başka herhangi bir kuruluşun neredeyse iki katı kadar) pek çok sektör ve emsal ödülle geniş çapta kabul görmüştür. The Times'ın gazeteciliği de oldukça etkilidir. Akademisyenler, öğretmenler ve bilim adamları bunu eğitmek ve yenilik yapmak için kullandılar. Milletvekilleri yasa çıkarmak için bunu öne sürdüler. Hakimler kararlarında buna atıfta bulundular. Ve her gün on milyonlarca insan buna güveniyor.





30. Times gazetecileri konularının uzmanıdır ve sektördeki en deneyimli ve yetenekli kişiler arasındadır. Çoğu durumda, çalışmaları mesleki uzmanlıkla zenginleştirilir: avukatlar mahkemeyi, doktorlar sağlık hizmetlerini ve gaziler orduyu kapsar. Birçok Times gazetecisi onlarca yıllık deneyimden yararlanıyor. Örneğin Beyaz Saray'dan haber yapan bir muhabir beş yönetim hakkında haber yaptı. Beyaz Saray fotoğrafçısı meslektaşı yedi fotoğraf çekti.





31. The Times, haberlerini haber yapmak için hatırı sayılır zaman ve çaba harcayan gazetecilere ek olarak, gazeteciliğini doğruluk, bağımsızlık ve adalet açısından titizlikle gözden geçirmek için yüzlerce editör çalıştırıyor; en az iki editör, her bir makaleyi yayınlanmadan önce inceliyor ve çok daha fazlası da makaleyi gözden geçiriyor. en önemli ve hassas parçalar. The Times aynı zamanda sektördeki en büyük ve en sağlam Standartlar ekipleri arasında yer alıyor; bu ekip, haber odasına günlük olarak habercilikte tutarlılık, doğruluk, adalet ve netlik konusunda tavsiyelerde bulunuyor ve gazeteciler ve çalışmaları için katı etik kuralları uyguluyor. The Times ayrıca, gazeteciliğinin tarzını ve kullanılan düzyazıyı yönlendirmek için zaman içinde güncellenen bir belge olan dahili bir Stil Kitabı'na da sahiptir. The Times'ın doğru hikayeleri adil ve kapsamlı bir şekilde ele almasını ve bulduklarını açık ve ilgi çekici bir şekilde sunmasını sağlamak için gazeteciler ve editörler arasında da devam eden bir diyalog var. Times gazeteciliğini üretmek yaratıcı ve son derece insani bir çabadır.









