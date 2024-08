The Times contre Microsoft/OpenAI : près de deux siècles d’informations indépendantes, originales et de haute qualité (4)

Le dossier judiciaire du New York Times Company c. Microsoft Corporation du 27 décembre 2023 fait partie de la série PDF juridique de HackerNoon . Vous pouvez accéder à n'importe quelle partie de ce dossier ici . Ceci est la partie 4 sur 27.

IV. ALLÉGATIONS FACTUELLES

A. Le New York Times et sa mission

1. Près de deux siècles d’informations de qualité, originales et indépendantes





26. Le New York Times est une source fiable de journalisme indépendant de qualité dont la mission est de rechercher la vérité et d’aider les gens à comprendre le monde. Initialement un petit journal local, The Times est devenu une entreprise multimédia diversifiée avec des lecteurs, des auditeurs et des téléspectateurs du monde entier. Aujourd'hui, plus de 10 millions d'abonnés paient pour le journalisme du Times, qui va de l'actualité à l'opinion, de la culture aux affaires, de la cuisine aux jeux et des recommandations d'achats aux sports.





27. Fondé en 1851, le New York Times offre depuis longtemps au public un journalisme indépendant de la plus haute qualité. Lorsqu'Adolph Ochs racheta le journal en faillite en 1896, il jura que le Times serait farouchement indépendant, dédié à un journalisme de la plus haute intégrité et dévoué au bien public. Il a articulé sa vision : « Donner la nouvelle de manière impartiale, sans crainte ni faveur, quels que soient les partis, sectes ou intérêts impliqués. » Ces mots animent encore le New York Times aujourd’hui, près de deux siècles plus tard.





28. Produire un journalisme indépendant original est au cœur de cette mission. Les journalistes du Times couvrent les actualités les plus importantes à travers le monde ; Au cours d'une année typique, le Times envoie des journalistes faire des reportages sur le terrain dans plus de 160 pays. Ensemble, aux côtés de rédacteurs, photographes, producteurs audio, vidéastes, graphistes, analystes de données et bien plus encore, la salle de rédaction du Times produit un journalisme révolutionnaire dans tous les principaux formats de narration.





29. La qualité de la couverture médiatique du Times a été largement reconnue par de nombreuses distinctions de l'industrie et des pairs, notamment 135 prix Pulitzer depuis son premier prix Pulitzer en 1918 (près de deux fois plus que n'importe quelle autre organisation). Le journalisme du Times a également un impact considérable. Les universitaires, les enseignants et les scientifiques l’ont utilisé pour éduquer et innover. Les législateurs l'ont cité pour introduire une législation. Les juges y ont fait référence dans leurs décisions. Et des dizaines de millions de personnes en dépendent chaque jour.





30. Les journalistes du Times sont des experts dans leur domaine et comptent parmi les plus expérimentés et les plus talentueux du secteur. Dans de nombreux cas, leur travail est enrichi par une expertise professionnelle : les avocats couvrent les tribunaux, les médecins couvrent les soins de santé et les anciens combattants couvrent l'armée. De nombreux journalistes du Times s’appuient sur des décennies d’expérience. Un journaliste couvrant la Maison Blanche, par exemple, a couvert cinq administrations. Son collègue, photographe de la Maison Blanche, en a couvert sept.





31. En plus des journalistes qui consacrent beaucoup de temps et d'efforts à la couverture des articles, le Times emploie des centaines de rédacteurs pour vérifier minutieusement son journalisme afin d'en vérifier l'exactitude, l'indépendance et l'équité, avec au moins deux rédacteurs révisant chaque article avant sa publication et bien d'autres révisant l'article. pièces les plus importantes et les plus sensibles. Le Times dispose également d'une des équipes de normalisation les plus importantes et les plus robustes du secteur, qui conseille quotidiennement la salle de rédaction sur la cohérence, l'exactitude, l'équité et la clarté de ses reportages et maintient des directives éthiques strictes pour les journalistes et leur travail. Le Times maintient également un Stylebook interne, un document mis à jour au fil du temps pour guider le ton de son journalisme et la prose utilisée. Il existe également un dialogue continu entre les journalistes et les rédacteurs pour garantir que le Times couvre de manière juste et complète les bonnes histoires et présente ce qu'il trouve d'une manière claire et convaincante. Produire le journalisme du Times est une entreprise créative et profondément humaine.









