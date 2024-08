The Times v. Microsoft/OpenAI: Gần hai thế kỷ tin tức độc lập, nguyên bản, chất lượng cao (4)

Vụ kiện Công ty New York Times kiện Microsoft Corporation ra tòa ngày 27 tháng 12 năm 2023 là một phần trong Chuỗi PDF pháp lý của HackerNoon . Bạn có thể chuyển tới bất kỳ phần nào trong hồ sơ này tại đây . Đây là phần 4 của 27.

IV. TUYỆT VỜI THỰC TẾ

A. Tờ New York Times và sứ mệnh của nó

1. Gần hai thế kỷ tin tức độc lập, nguyên bản, chất lượng cao





26. New York Times là nguồn báo chí độc lập, chất lượng đáng tin cậy với sứ mệnh tìm kiếm sự thật và giúp mọi người hiểu thế giới. Bắt đầu là một tờ báo địa phương nhỏ, The Times đã phát triển thành một công ty truyền thông đa dạng với độc giả, người nghe và người xem trên toàn cầu. Ngày nay, hơn 10 triệu người đăng ký trả tiền cho báo chí của Times, bao gồm mọi thứ từ tin tức đến quan điểm, văn hóa đến kinh doanh, nấu ăn đến trò chơi, khuyến nghị mua sắm cho đến thể thao.





27. Được thành lập vào năm 1851, The New York Times có lịch sử lâu đời trong việc cung cấp cho công chúng nền báo chí độc lập có chất lượng cao nhất. Khi Adolph Ochs mua lại tờ báo khỏi tình trạng phá sản vào năm 1896, ông đã thề rằng The Times sẽ cực kỳ độc lập, cống hiến cho nền báo chí có tính liêm chính cao nhất và cống hiến cho phúc lợi công cộng. Ông nêu rõ tầm nhìn: “Đưa tin một cách khách quan, không sợ hãi hay thiên vị, bất kể đảng phái, giáo phái hay lợi ích nào có liên quan”. Những từ này vẫn còn sống động trên tờ New York Times cho đến ngày nay, gần hai thế kỷ sau.





28. Sản xuất báo chí độc lập nguyên bản là trọng tâm của sứ mệnh này. Các nhà báo của Times đưa tin về những câu chuyện quan trọng nhất trên toàn cầu; trong một năm điển hình, The Times cử các nhà báo đến đưa tin thực tế từ hơn 160 quốc gia. Cùng với các biên tập viên, nhiếp ảnh gia, nhà sản xuất âm thanh, nhà quay phim, nhà thiết kế đồ họa, nhà phân tích dữ liệu, v.v., phòng tin tức của The Times tạo ra tác phẩm báo chí đột phá trên mọi hình thức kể chuyện chính.





29. Chất lượng đưa tin của The Times đã được công nhận rộng rãi với nhiều giải thưởng trong ngành và đồng nghiệp, bao gồm 135 giải Pulitzer kể từ giải Pulitzer đầu tiên vào năm 1918 (gần gấp đôi so với bất kỳ tổ chức nào khác). Báo chí của Times cũng có tác động sâu sắc. Các học giả, giáo viên và nhà khoa học đã sử dụng nó để giáo dục và đổi mới. Các nhà lập pháp đã trích dẫn nó để đưa ra luật. Các thẩm phán đã tham chiếu nó trong các phán quyết. Và hàng chục triệu người dựa vào nó mỗi ngày.





30. Các nhà báo của Times là những chuyên gia về chủ đề của họ và nằm trong số những người có kinh nghiệm và tài năng nhất trong ngành. Trong nhiều trường hợp, công việc của họ được nâng cao nhờ chuyên môn chuyên môn: luật sư phụ trách tòa án, bác sĩ phụ trách chăm sóc sức khỏe và cựu chiến binh phụ trách quân đội. Nhiều nhà báo của Times rút ra kinh nghiệm hàng chục năm. Ví dụ, một phóng viên đưa tin về Nhà Trắng đã đưa tin về 5 chính quyền. Đồng nghiệp của ông, một nhiếp ảnh gia của Nhà Trắng, đã đưa tin về bảy bức ảnh.





31. Ngoài các nhà báo dành nhiều thời gian và công sức để đưa tin, The Times còn tuyển dụng hàng trăm biên tập viên để xem xét kỹ lưỡng các bài báo của mình về tính chính xác, độc lập và công bằng, với ít nhất hai biên tập viên xem xét từng bài trước khi xuất bản và nhiều biên tập viên khác sẽ xem xét nội dung bài viết. phần quan trọng và nhạy cảm nhất. The Times cũng có một trong những nhóm Tiêu chuẩn lớn nhất và mạnh mẽ nhất trong ngành, tư vấn cho phòng tin tức hàng ngày về tính nhất quán, chính xác, công bằng và rõ ràng trong việc đưa tin, đồng thời duy trì các nguyên tắc đạo đức nghiêm ngặt cho các nhà báo và công việc của họ. The Times cũng duy trì một Sách phong cách nội bộ, một tài liệu được cập nhật theo thời gian để định hướng giọng điệu báo chí và văn xuôi được sử dụng. Ngoài ra còn có một cuộc đối thoại đang diễn ra giữa các nhà báo và biên tập viên để đảm bảo The Times đưa tin một cách công bằng và kỹ lưỡng về những câu chuyện phù hợp và trình bày những gì họ tìm thấy một cách rõ ràng và hấp dẫn. Báo chí của Produce Times là một nỗ lực sáng tạo và mang tính nhân văn sâu sắc.









