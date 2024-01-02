《泰晤士报》诉微软/OpenAI：近两个世纪的高质量、原创、独立新闻 (4)

《纽约时报公司诉微软公司》2023 年 12 月 27 日提交的法庭文件是HackerNoon 法律 PDF 系列的一部分。您可以在此处跳至本文件中的任何部分。这是 27 部分中的第 4 部分。

四．事实指控

A. 纽约时报及其使命

1. 近两个世纪的高质量、原创、独立新闻





26. 《纽约时报》是值得信赖的优质独立新闻来源，其使命是寻求真相并帮助人们了解世界。 《泰晤士报》最初是一家小型地方报纸，现已发展成为一家拥有全球读者、听众和观众的多元化多媒体公司。如今，超过 1000 万订阅者为《泰晤士报》新闻付费，内容涵盖从新闻到观点、文化到商业、烹饪到游戏、购物推荐到体育等各种内容。





27. 《纽约时报》成立于 1851 年，在向公众提供最高质量的独立新闻方面有着悠久的历史。当阿道夫·奥克斯 (Adolph Ochs) 于 1896 年收购破产的报纸时，他发誓《泰晤士报》将保持高度独立，致力于最高诚信的新闻事业，并致力于公共福利。他阐明了这一愿景：“公正地发布新闻，没有恐惧或偏袒，无论涉及任何政党、教派或利益。”近两个世纪后的今天，这些话仍然让《纽约时报》充满活力。





28. 制作原创的独立新闻是这一使命的核心。时报记者报道全球最重要的故事；通常情况下，《泰晤士报》每年都会派出来自 160 多个国家的记者进行实地报道。 《泰晤士报》的新闻编辑室与编辑、摄影师、音频制作人、摄像师、图形设计师、数据分析师等一起，在各种主要的叙事形式中创作出开创性的新闻报道。





29. 《泰晤士报》的报道质量得到了许多行业和同行赞誉的广泛认可，其中包括自 1918 年首次获得普利策奖以来获得的 135 项普利策奖（几乎是其他组织的两倍）。 《泰晤士报》的新闻报道也具有深远的影响力。学者、教师和科学家利用它来进行教育和创新。立法者已引用它来制定立法。法官在裁决中引用了这一点。每天都有数以千万计的人依赖它。





30. 时报记者是其主题领域的专家，也是业内最有经验和最有才华的人。在许多情况下，他们的工作因专业知识而得到加强：律师负责法庭，医生负责医疗保健，退伍军人负责军队。许多时报记者都汲取了数十年的经验。例如，一名报道白宫的记者曾报道过五届政府。他的同事、一位白宫摄影师已经拍摄了七张照片。





31. 除了花费大量时间和精力报道文章的记者外，《泰晤士报》还雇佣了数百名编辑，煞费苦心地审查其新闻报道的准确性、独立性和公平性，其中至少有两名编辑在发表前对每篇文章进行审查，更多的编辑则对每一篇文章进行审查。最重要和敏感的部分。 《纽约时报》还拥有业内最大、最强大的标准团队，该团队每天就报道的一致性、准确性、公平性和清晰度向新闻编辑室提供建议，并为记者及其工作维持严格的道德准则。 《纽约时报》还保留了一份内部样本，该文件会随着时间的推移而更新，以指导其新闻和散文的语气。记者和编辑之间也正在进行对话，以确保《泰晤士报》公平、彻底地报道正确的故事，并以清晰和令人信服的方式呈现它所发现的内容。 《生产时报》新闻是一项富有创造性和深刻的人类努力。









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该法庭案件 1:23-cv-11195 于 2023 年 12 月 29 日检索自nycto-assets.nytimes.com ，属于公共领域。法院创建的文件是联邦政府的作品，根据版权法，自动置于公共领域，可以不受法律限制地共享。



