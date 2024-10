O que os outros acham de Craig Wright ser Satoshi Nakamoto?

As melhores citações sobre Craig Wright coletadas de Bitcoiners e outros gangsters originais que encontraram nosso aspirante a inventor do Bitcoin nos últimos 15 anos.





Em outubro de 2022 publiquei “ Craig Wright And The Judges ” que foi publicado ontem aqui no HackerNoon sob o título “ Craig Wright And What The Judges Said About His Claims ”.





Então, eu estava folheando aquela bela compilação e de repente me ocorreu que nunca fiz uma compilação do que os destaques da indústria Bitcoin ou relacionados à indústria pensam de Craig Wright. Ao mesmo tempo, enquanto a rede Bitcoin está online há quase 15 anos, Craig Wright celebrará seu aniversário de 10 anos de cosplay de Satoshi em algumas semanas. Na verdade, foi em janeiro de 2014 que encontramos as primeiras dicas e e-mails falsificados de Craig Wright fingindo ser Satoshi Nakamoto, o pseudônimo inventor do Bitcoin.





Essa lacuna será preenchida hoje. Não tão extenso quanto a compilação de citações dos jurados, já que só tirei da internet as frases mais pontudas dos gangsters.





Aproveitar!

9 de fevereiro de 2010

Começamos com um clássico de 2010. Ainda estou impressionado com a extrema precisão (tosse, Calvin Ayre, tosse) desta citação.





" Pessoas como você são perigosas e precisam ser expostas antes que alguém em posição de poder realmente acredite que você sabe do que está falando. "- Thor (Martelo de Deus)









10 de dezembro de 2015

“ A imprensa de tecnologia estava alvoroçada há dois dias com a afirmação, de jornalistas respeitáveis da Wired e do Gizmodo , de que Satoshi Nakamoto era o Dr. Craig S. Wright.





Eu conheço Craig Wright. Eu era uma das 95 pessoas que ele seguia no Twitter. Trocamos mensagens privadas. Ele me contou a história de sua vida, que misturava referências quase acadêmicas com alusões a atividades quase legais que visavam claramente desencorajar novos questionamentos.





Vamos tirar as preliminares do caminho. Craig Wright não é Satoshi. Não poderia ter sido. ”- Emin Gün Sirer em TechnologyReview and Hacking, Distributed

11 de dezembro de 2015

Adam Back retuíta o artigo de Emin Gün Sirer.









21 de janeiro de 2016

Craig Wright, como dito anteriormente, começou seu cosplay de Satoshi em janeiro de 2014. Exatamente 2 anos depois ele já estava sendo chamado em público por sua falsa representação de ser o inventor do Bitcoin. Veja bem, as autoridades do Australian Taxation Office o interrogaram minuciosamente na era 2013-2015, levando às buscas (também conhecidas como invasões) em dezembro de 2015 mencionadas neste artigo do The Australian.





"As autoridades australianas acreditam firmemente que o Sr. Wright não é o criador do Bitcoin e que ele pode ter criado a farsa para desviar a atenção de suas questões fiscais."









2 de maio de 2016

“ Horas depois de sua entrevista na TV e de sua revelação no The Economist e em outros lugares, posso confirmar, sem sombra de dúvida, que Craig Wright (CW) nos enganou sobre sua capacidade de assinar mensagens com a chave privada de Satoshi.





Aqui está um breve resumo executivo de fatos garantidos como 100% exatos. Esta também é uma PROVA curta e fácil de verificar de que Craig mentiu e trapaceou. ”- Dr. Nicolas T. Courtois em seu blog 'BetterCrypto'





O criptógrafo experiente Nicolas Courtois acompanhou Stuart McGurk da GQ Magazine durante as fracassadas sessões de assinatura de Craig Wright em abril de 2016.





O "Foda-se!" Vídeo do YouTube, para quem tem estômago.









2 de maio de 2016

“ Craig Wright não é Satoshi Nakamoto. Ele não era Satoshi Nakamoto antes ou depois da Wired e do Gizmodo suspeitarem que ele fosse no ano passado, e ele ainda não é Satoshi Nakamoto depois de tentar se revelar em seu próprio blog e para a BBC , The Economist , GQ , Jon Matonis e Gavin Andresen .





Há uma longa e tensa história no Bitcoin de reivindicações e reconvenções sobre quem é Satoshi, e alguém poderia pensar que as lições foram aprendidas e um alto padrão seria estabelecido para reivindicações subsequentes em relação a Satoshi Nakamoto. A prova publicada hoje por Wright e outros não atende a nenhum padrão para identificá-lo como Nakamoto. ”- Nik Cubrilovic em seu blog

2 de maio de 2016

Martti Malmi foi o primeiro desenvolvedor de Bitcoin ao lado de Satoshi Nakamoto em 2009. Além de trabalhar no desenvolvimento de Bitcoin, Martti também foi administrador do bitcoin.org e criou a primeira parcela do Fórum Bitcoin no final de 2009 (que mais tarde mudou para bitcointalk. organização).

A primeira vez que Martti falou sobre Craig Wright já foi em maio de 2016.





" Parece que Craig Wright provou que não é Satoshi. "









2 de maio de 2016

Charlie Lee, fundador do Litecoin, simplesmente assinou o bloco Litecoin Genesis, mostrando o caminho a Craig Wright. No momento em que este artigo foi escrito, dezembro de 2023, Craig Wright ainda não assinou nada e, com base em suas palavras e ações, sua última desculpa é que ele gasta dezenas de milhões de dólares em tribunais para provar sua identidade (com centenas de falsificações) , após o qual ele assinará. Talvez. Porque em setembro de 2022 " Craig Wright diz ao tribunal que 'pisou no disco rígido' contendo as chaves da carteira Satoshi ". Ops.









3 de maio de 2016

Não cometa erros. Gavin Andresen de fato apoiou Craig Wright em algumas ocasiões. Mas em muitas outras ocasiões, a partir de 3 de maio de 2016, ele foi muito crítico em relação a Craig Wright. Uma visão geral (incompleta):





“ Estou começando a duvidar de mim mesmo e imaginando maneiras inteligentes de você ter me enganado. ”- e-mail para Craig Wright, 3 de maio de 2016





" Dados seus esforços extremos para evitar a divulgação de uma assinatura pública, estou começando a duvidar que Craig realmente possua a chave que afirma possuir, e ele de alguma forma conseguiu me enganar e, talvez, tenha enganado as pessoas por muitos anos. "









" Craig (com ajuda) está mentindo para todos nós, talvez por muitos anos, talvez com evidências que obteve de alguma forma do 'negócio real', e foi encurralado em um canto do qual não pode escapar. Talvez não haja moedas no Tulip Trust, elas sempre foram uma miragem (já foi gasta alguma?). Se eu colocasse meu chapéu de 'teoria da conspiração paranóica', a duração da sessão de prova poderia ter sido um estratagema para dar a um cúmplice em uma sala próxima tempo para interceptar o wifi e preparar uma versão adulterada do Electrum que verificaria qualquer mensagem contendo 'CSW'. "









“É possível que eu tenha sido enganado, mas não seria um eclipse/sequestro da cadeia — trouxe comigo uma lista das primeiras 100 chaves do bloco e verifiquei a chave pública com relação a essa lista. Essa era a única conexão com a cadeia.





É possível sequestrar o wifi usado para baixar o Electrum; se estivéssemos executando um Electrum que reportasse 'verificado' para qualquer mensagem que terminasse com 'CSW' e não verificado para qualquer outra coisa que se encaixasse no que aconteceu. Não trouxe comigo somas de verificação dos downloads do Electrum. ”- Gavin para Hacking, Distribuído , 4 de maio de 2016





“ A outra possibilidade é que ele seja um mestre golpista/fraudador que conseguiu enganar algumas pessoas muito inteligentes durante vários anos. Nesse caso, todos, exceto as vítimas de sua fraude e as autoridades que trabalham em nome dessas vítimas, deveriam ignorá-lo. ”Gavin em seu blog , 12 de novembro de 2016





“ Ele certamente me enganou sobre que tipo de postagem no blog ele iria publicar, e aquela prova absurda que ele publicou foi certamente um engano, se não uma mentira descarada. Então, no mínimo, isso, eu considero, você sabe, isso - ele me enganou aí. ”

“ Não tenho certeza do que pensar. Eu estou - posso ter sido enganado.





No mínimo, você ainda acredita que Craig Wright foi o idealizador, aquele que teve a ideia?





Tenho minhas dúvidas neste momento. ”- Gavin sob juramento em depoimento , 26 de fevereiro de 2020





“ Não acredito em reescrever a história, então vou deixar esse post no ar. Mas nos sete anos desde que o escrevi, muita coisa aconteceu e agora sei que foi um erro confiar tanto em Craig Wright quanto eu. Lamento ter sido sugado para o jogo “quem é (ou não é) Satoshi” e me recuso a jogar mais esse jogo. ”- Gavin em seu blog , fevereiro de 2023

18 de novembro de 2016

É justo, é o título de um artigo. Mas esse título diz tudo o que precisa ser dito. Stuart McGurk e Nicolas Courtois (representados em outras partes deste artigo) foram testemunhas das sessões de autógrafos totalmente fracassadas de Craig Wright, meio ano antes, em 2016. Este artigo descreve sua experiência.





" Craig Wright: o homem que não inventou o Bitcoin "









24 de julho de 2018

Samson Mow, um clássico hilariante e sarcástico da queimadura de Faketoshi. Um dos meus favoritos de todos os tempos no Twitter.





" Tenho que apoiar o fork CSW do $BCH. Faketoshi é sem dúvida o golpista mais adequado para liderar a falsa comunidade Bitcoin. "













29 de agosto de 2018

“A gota d’água que quebrou as costas do camelo foi quando, no jantar na Tailândia, na noite anterior à reunião de mineradores que levou à divisão BSV/BCH, a CSW nem sabia que os endereços Bitcoin tinham uma soma de verificação incorporada. ”

Roger Ver está falando aqui sobre um evento um dia antes da infame Cúpula de Bangkok, em 30 de agosto de 2018 .





"A gota d'água que quebrou as costas do camelo foi quando, no jantar na Tailândia, na noite anterior à reunião de mineradores que eventualmente levou à divisão BSV/BCH, a CSW nem sabia que os endereços Bitcoin tinham uma soma de verificação incorporada." Roger Ver está falando aqui no Reddit sobre um evento um dia antes da infame Cúpula de Bangkok em 30 de agosto de 2018 .









8 de novembro de 2018

Roger Ver mais uma vez.





“Nunca é fácil admitir que você foi enganado, mas talvez eu tenha sido enganado [...] Algumas coisas que Craig diz, eu acho, são realmente corretas, mas outras coisas, ele não tem ideia do que está falando. ”





15 de novembro de 2018

Emin Gün Sirer também teve uma entrada nesta visão geral em dezembro de 2015. Mas Emin é mais lembrado e citado com o “ toque Craig ”, um clássico desde 2018. Por que um clássico? Porque vemos essa dinâmica de “ Ele reduz o QI de qualquer grupo em que faz parte. ” se repetir repetidamente, especialmente em seu trabalho, em suas interações com seus conselheiros e quando ele está divagando na frente de seu pequeno fã-clube online no Slack. .





“ Eu denunciei a fraude de Craig Wright muito antes de o mundo saber sobre ele. Ele está obcecado em atacar meu trabalho desde então. O histórico do site dele era nosso jornal de mineração egoísta.





Ao longo dos anos, desenvolvi um bom senso para o "toque Craig". Ele reduz o QI de qualquer grupo em que esteja. É por isso que não há uma única pessoa inteligente por trás do BSV, a moeda CoinGeek. É por isso que os ataques serão super idiotas. "









12 de abril de 2019

Craig Wright começa a processar os membros da comunidade Bitcoin Adam Back, hodlonaut e Peter McCormack. Isso resultou em algumas reações sérias. Uma das pessoas que se pronunciou foi Changpeng Zhao (CZ), então CEO da Binance, uma das maiores bolsas de criptomoedas do mundo. CZ não estava blefando e, em 22 de abril de 2019, às 10h UTC, o token de fraude de afinidade criado por Craig Wright, BSV, foi de fato expulso da plataforma Binance. Uma das possíveis razões apresentadas no seu anúncio público foi “ Evidência de conduta antiética/fraudulenta ”.





“ Craig Wright não é Satoshi.

Mais dessa merda, nós removemos! "









Poucos dias depois, CZ explicou a exclusão no Twitter com mais detalhes e acrescentou “ Craig Wright é uma fraude. […] Até então, todos são Satoshi, exceto Craig Wright! ”.









15 de abril de 2019

Kraken é outra bolsa de criptomoeda que retirou o BSV. Primeiro eles fizeram uma enquete no Twitter:









Então Kraken explicou em seu anúncio público :





“ Nos últimos meses, a equipe por trás do Bitcoin SV se envolveu em um comportamento completamente antitético a tudo o que nós da Kraken e a comunidade criptográfica em geral representamos. Tudo começou com reivindicações fraudulentas, evoluindo para ameaças e ações legais, com a equipe do BSV processando várias pessoas que se manifestaram contra eles. As ameaças feitas na semana passada a membros individuais da comunidade foram a gota d'água.





Esta agressão não resistirá. Juntamente com outros membros ilustres da comunidade, e em consulta com mais de 70.000 usuários do Kraken, decidimos remover o Bitcoin SV. ”





Quem também adicionou seus 2sats à discussão foi Jesse Powell, cofundador e (então) CEO da Kraken. Em 21 de abril de 2019 ele explicou no Twitter :





“ Penso que nós, como comunidade, demonstrámos que não toleraremos agressores que abusem do sistema legal como forma de calar opiniões divergentes. Assediar e roubar aqueles que discordam de você é, na verdade, uma proibição à liberdade de expressão. Crypto é sobre discurso aberto.





Muitas pessoas assediaram CSW, mas ninguém na AFAIK tentou impedir universalmente CSW de fazer suas reivindicações ou expressar suas opiniões por meio da força/abuso do sistema jurídico. O assédio/trolling é universal online. Você precisa de pele grossa se quiser fazer grandes afirmações.





Se a comunidade BSV se preocupasse em manter as listagens em bolsa, teria se manifestado para denunciar a ação movida contra a Kraken e as ações judiciais contra nossos investidores, parceiros de negócios e clientes. Infelizmente, a associação com o BSV foi negativa para o nosso negócio.





O objetivo era dar à comunidade a oportunidade de mudar de ideia. A intenção não é causar problemas aos clientes, mas dissemos desde o início que o BSV não atendia aos requisitos de listagem e o business case para apoiá-lo continuou piorando a partir daí. ”

16 de abril de 2019

Mais trocas se seguiriam. Eles não escondem que veem Craig Wright como





“ Causando problemas, destruindo a confiança ” e “ Deixando de lado os baixos volumes, estamos fazendo isso para mostrar solidariedade contra o ambiente litigioso tóxico no espaço BSV. ”- Troca Bittylicious





18 de abril de 2019

Jameson Lopp, desenvolvedor de Bitcoin de longa data, educador, autor e crítico de Craig Wright, divulga sua pesquisa sobre Craig Wright como um artigo longo no site da Bitcoin Magazine chamado “ Op Ed: How Many Wrongs Make a Wright? ”.





“ Craig S. Wright apareceu no cenário do Bitcoin em 2015 como uma figura misteriosa e controversa que afirmava ser Satoshi Nakamoto, o pseudônimo criador do Bitcoin.

Na verdade, cruzei o caminho dele no Twitter várias vezes em 2014 (quando ele usou o identificador agora excluído @dr_craig_wright), mas achei a maioria de seus tweets difíceis de seguir e geralmente o rejeitei. "









6 de julho de 2019

“ Aparentemente, a CSW alegou em tribunal que fui cofundador do Silk Road e trabalhei “para permitir mercados de assassinato”. Para que conste: esta é obviamente uma acusação inventada. ”Martti Malmi no Twitter





O tópico de Martti termina em 28 de agosto de 2019 com este tweet.





" O juiz federal rejeita a história de Wright e efetivamente o chama de mentiroso. "













25 de maio de 2020

Não pode haver mais Gangster Original, já que um ou um grupo dos primeiros mineradores de Bitcoin está falando sobre Craig Wright. Mas exatamente isso aconteceu em maio de 2020.





" Craig Steven Wright é um mentiroso e uma fraude. Ele não tem as chaves usadas para assinar esta mensagem. "









20 de novembro de 2020

Jameson Lopp, troll.









31 de outubro de 2022

Edward Snowden, com um clássico Craig Wright gravado nos livros de história.





" O cara não consegue nem cometer fraude direito. Apenas embaraçoso. "









24 de março de 2023

Adam Back: " somos todos satoshi ".









28 de novembro de 2023

Do nada digital, Wei Dai (mencionado como a primeira referência no white paper Bitcoin “W. Dai, “b-money”, http://www.weidai.com/bmoney.txt , 1998”) aparece em Twitter. Perguntaram-lhe o que ele pensava sobre Craig Wright.





" Pelo que vi, parece bastante improvável que ele seja Satoshi. "









É isso, pessoal.





E como sempre, pessoal, obrigado pela leitura!