其他人如何看待克雷格·赖特是中本聪？

关于克雷格·赖特 (Craig Wright) 的最精彩的引述是从过去 15 年里遇到我们想要的比特币发明者的比特币爱好者和其他原始黑帮收集的。





2022 年 10 月，我发表了《克雷格·赖特和法官》，昨天在 HackerNoon 上发表，标题为《克雷格·赖特和法官对他的主张的看法》。





所以我在浏览这份精美的汇编时，突然想到我从来没有汇编过比特币行业或与比特币行业相关的热门人物对克雷格·赖特 (Craig Wright) 的看法。与此同时，在比特币网络上线近 15 年之际，克雷格·怀特 (Craig Wright) 将在几周后庆祝他的中本聪角色扮演 10 周年纪念日。事实上，我们在 2014 年 1 月首次发现了克雷格·怀特 (Craig Wright) 冒充比特币化名发明者中本聪 (Satoshi Nakamoto) 的暗示和欺骗性电子邮件。





这个缺口今天将被填补。不过，不像评委们的引言汇编那么广泛，因为我只从互联网上摘取了黑帮最尖刻的俏皮话。





享受！

2010 年 2 月 9 日

我们从 2010 年的经典开始。我仍然对这句话的极端准确性感到惊讶（咳，卡尔文·艾尔，咳）。





“像你这样的人很危险，需要在有权势的人真正相信你知道你在说什么之前暴露出来。 ”——托尔（上帝之锤）









2015 年 12 月 10 日

两天前，《 连线》和《Gizmodo》的知名记者声称中本聪就是克雷格·S·怀特博士，科技媒体对此议论纷纷。





我认识克雷格·赖特。我是他在 Twitter 上关注的 95 个人之一。我们已经交换了私信。他向我讲述了他的人生故事，其中混合了准学术参考和准法律活动的暗示，这显然是为了阻止进一步的质疑。





让我们先完成预备工作。克雷格·赖特不是中本聪。不可能。 ” — Emin Gün Sirer，《分布式技术评论与黑客》

2015 年 12 月 11 日

Adam Back 转发了 Emin Gün Sirer 的文章。









2016 年 1 月 21 日

如前所述，克雷格·怀特 (Craig Wright) 于 2014 年 1 月开始了他的中本聪角色扮演。整整两年后，他就因虚假陈述自己是比特币的发明者而被公开指责。请注意，澳大利亚税务局当局在 2013 年至 2015 年期间对他进行了彻底询问，导致了《澳大利亚人报》这篇文章中提到的 2015 年 12 月的搜查（又称突击搜查）。





“据了解，澳大利亚当局坚信赖特先生不是比特币的创造者，他可能制造了这个骗局，以分散人们对税务问题的注意力。”









2016 年 5 月 2 日

“在他接受电视采访并在《经济学人》和其他地方露面几个小时后，我可以毫无疑问地确认克雷格·怀特 (CW) 在他使用中本聪私钥签署信息的能力方面欺骗了我们。





以下是一份简短的事实摘要，保证 100% 准确。这也是克雷格撒谎和欺骗的简短且易于检查的证据。 ” — Nicolas T. Courtois 博士在他的博客“BetterCrypto”上





2016 年 4 月，经验丰富的密码学家尼古拉斯·库尔图瓦 (Nicolas Courtois) 陪同《GQ》杂志的斯图尔特·麦格克 (Stuart McGurk) 出席了失败的克雷格·怀特 (Craig Wright) 签约仪式。





“滚蛋！” YouTube 视频，适合那些能忍受的人。









2016 年 5 月 2 日

“克雷格·赖特不是中本聪。在《连线》之前或之后，他不是中本聪，而Gizmodo去年就怀疑他是中本聪；在试图在自己的博客上以及向BBC 、 《经济学人》 、 《GQ》 、 乔恩·马托尼斯透露自己身份后，他仍然不是中本聪。和加 文·安德烈森。





比特币中关于中本聪是谁的主张和反主张有着悠久而令人担忧的历史，人们会认为已经吸取了教训，并且将为随后有关中本聪的主张设定一个高标准。赖特和其他人今天发布的证据不符合任何认定他是中本聪的标准。 ” — Nik Cubrilovic在他的博客上

2016 年 5 月 2 日

Martti Malmi 是 2009 年继中本聪之后的第一位比特币开发者。除了从事比特币开发之外，Martti 还担任 bitcoin.org 的管理员，并于 2009 年底建立了比特币论坛的第一期（后来转移到了 bitcointalk）。组织）。

Martti 第一次谈论 Craig Wright 已经是 2016 年 5 月了。





“克雷格·赖特似乎已经证明他不是中本聪。 ”









2016 年 5 月 2 日

莱特币创始人查理·李 (Charlie Lee) 签署了莱特币创世区块，为克雷格·赖特 (Craig Wright) 指明了道路。然而，在撰写本文时，即 2023 年 12 月，克雷格·赖特 (Craig Wright) 仍未签署任何文件，根据他的言行，他最新的借口是，他宁愿在法庭上花费数千万美元来证明自己的身份（有数百张伪造品） ，之后他将签字。或许。因为在 2022 年 9 月，“ 克雷格·怀特 (Craig Wright) 告诉法庭，他‘踩踏了包含中本聪钱包密钥的硬盘’”。哎呀。









2016 年 5 月 3 日

不犯错误。加文·安德烈森确实曾多次支持克雷格·赖特。但从 2016 年 5 月 3 日开始，他在很多场合对克雷格·赖特 (Craig Wright) 持批评态度。 （不完整）概述：





“我开始怀疑自己，并想象你可以用聪明的方法来欺骗我。 ” — 2016 年 5 月 3 日发送给 Craig Wright 的电子邮件





“考虑到克雷格竭尽全力避免公开签名，我开始怀疑克雷格是否真的拥有他声称拥有的密钥，而且他确实以某种方式设法欺骗了我，也许多年来一直在欺骗人们。 ”









克雷格（在帮助下）对我们所有人撒谎，也许已经持续了很多年，也许他从“真实交易”中以某种方式获得了证据，并且已经被逼到了一个无法逃脱的角落。也许郁金香信托基金中没有硬币，它们一直都是海市蜃楼（有没有被花过？）。如果我戴上我的“偏执阴谋论”帽子，那么证明过程的长度可能都是一个诡计，让附近房间的同伙有时间拦截 wifi 并准备一个经过修改的 Electrum 版本，该版本将验证包含以下内容的任何消息： “CSW”。 ”









“我有可能被欺骗了，但这不会是链的蚀变/劫持——我随身携带了前 100 个区块密钥的列表，并根据该列表验证了公钥。这是与链条的唯一连接。





用于下载 Electrum 的 wifi 可能被劫持；如果我们正在运行一个 Electrum，该 Electrum 报告任何以“CSW”结尾的消息都经过了“验证”，而没有对任何其他符合所发生情况的消息进行验证。我没有携带 Electrum 下载的校验和。 ” — Gavin致 Hacking，《分布式》 ，2016 年 5 月 4 日





“另一种可能性是，他是一个骗子高手，在几年的时间里成功地欺骗了一些非常聪明的人。在这种情况下，除了他的欺诈行为的受害者和代表这些受害者的执法部门之外，每个人都应该忽视他。 ” Gavin在他的博客上，2016 年 11 月 12 日





“他确实在他要发表什么样的博客文章方面欺骗了我，而他发表的那些官样文章证明即使不是彻头彻尾的谎言，也肯定是欺骗。所以至少，我认为，你知道，他在那里迷惑了我。 ”

“我不知道该怎么想。我是——我可能被迷惑了。





至少，你仍然相信克雷格·赖特是那个聪明的孩子，是提出这个想法的人？





我现在有疑问。 ”——加文在宣誓作证时，2020 年 2 月 26 日





“我不相信重写历史，所以我将保留这篇文章。但自我写下这本书以来的七年里，发生了很多事情，我现在知道像我一样信任克雷格·赖特是一个错误。我很遗憾陷入了“谁是（或不是）中本聪”的游戏，并且我拒绝再玩这个游戏。 ”——Gavin在他的博客上，2023 年 2 月

2016 年 11 月 18 日

公平地说，这是一篇文章的标题。但这个标题已经说明了需要说明的一切。斯图尔特·麦格克 (Stuart McGurk) 和尼古拉斯·库尔图瓦 (Nicolas Courtois)（在本文其他地方有代表）都是半年前的 2016 年克雷格·赖特 (Craig Wright) 签约会议彻底失败的见证人。本文介绍了他们的经历。





“克雷格·赖特：比特币的发明者”









2018 年 7 月 24 日

Samson Mow，一部滑稽讽刺的 Faketoshi Burn 经典之作。我在 Twitter 上最喜欢的帖子之一。





“我必须支持 $BCH 的 CSW 分叉。 Faketoshi 无疑是最适合领导假比特币社区的骗子。 ”













2018 年 8 月 29 日

“压垮骆驼的最后一根稻草是在泰国的晚宴上，即最终导致 BSV/BCH 分裂的矿工会议前一天晚上，CSW 甚至不知道比特币地址内置了校验和。”

Roger Ver 在此谈论2018 年 8 月 30 日臭名昭著的曼谷峰会前一天发生的一件事。





“压垮骆驼的最后一根稻草是在泰国的晚宴上，即最终导致 BSV/BCH 分裂的矿工会议前一天晚上，CSW 甚至不知道比特币地址内置了校验和。” Roger Ver 在 Reddit 上谈论2018 年 8 月 30 日臭名昭著的曼谷峰会前一天发生的一件事。









2018 年 11 月 8 日

罗杰·维尔再次出现。





“承认自己被愚弄了从来都不是一件容易的事，但也许我被愚弄了 […] 克雷格说的有些话，我认为确实很正确，但其他的事情，他不知道自己在说什么。 ”





2018 年 11 月 15 日

Emin Gün Sirer 在 2015 年 12 月的概述中也有一个条目。但 Emin 最被人们记住和引用的是“ Craig touch ”，这是 2018 年以来的经典。为什么是经典？因为我们看到这种“他拉低了他所在群体的智商”的动态一次又一次地上演，尤其是在他的工作中、他与顾问的互动中，以及当他在 Slack 上的小型在线粉丝俱乐部面前闲聊时。





“在全世界都知道克雷格·赖特的欺诈行为之前，我就揭露了他的欺诈行为。从那时起他就一直痴迷于攻击我的工作。他的网站背景是我们自私的采矿论文。





多年来，我对“克雷格风格”有了很好的感觉。他拉低了他所在群体的智商。这就是为什么 CoinGeek 货币 BSV 背后没有一个聪明人。这就是为什么攻击会变得超级愚蠢。 ”









2019 年 4 月 12 日

Craig Wright 开始起诉比特币社区成员 Adam Back、hodlonaut 和 Peter McCormack。这导致了一些严重的反弹。其中一位发声的人是全球最大的加密货币交易所之一币安的时任首席执行官赵长鹏（CZ）。 CZ 并没有虚张声势，世界标准时间 2019 年 4 月 22 日上午 10:00，Craig Wright 的创意亲和欺诈代币 BSV 确实被从币安平台踢出了。他们在公告中给出的可能原因之一是“存在不道德/欺诈行为的证据”。





“克雷格·赖特不是中本聪。

再有这样的事情，我们就下架！ ”









几天后，CZ 在 Twitter 上更详细地解释了下架事宜，并补充说“克雷格·怀特 (Craig Wright) 是欺诈行为。” […] 到那时，每个人都是中本聪，除了克雷格·赖特！ ”。









2019 年 4 月 15 日

Kraken 是另一家将 BSV 退市的加密货币交易所。首先他们在 Twitter 上进行了一项民意调查：









然后Kraken在他们的公告中解释道：





“在过去的几个月里，Bitcoin SV 背后的团队的行为与我们 Kraken 和更广泛的加密社区所代表的一切完全相反。它从欺诈性索赔开始，逐渐升级为威胁和法律诉讼，BSV 团队起诉了一些公开反对他们的人。上周对社区个别成员发出的威胁是最后一根稻草。





这种侵略行为不会持续下去。与社区其他正直成员一起，并与 70,000 多名 Kraken 用户协商后，我们决定下架比特币 SV。 ”





Kraken 的联合创始人兼（当时的）首席执行官 Jesse Powell 也在讨论中添加了他的 2sats。 2019 年 4 月 21 日，他在 Twitter 上解释道：





“我认为，作为一个社区，我们已经表明，我们不会容忍恶霸滥用法律制度作为压制异议的手段。骚扰和窃取那些与你意见不同的人实际上是对言论自由的禁止。加密货币是关于开放话语的。





很多人骚扰过 CSW，但据我所知，没有人试图通过武力/滥用法律制度的方式普遍阻止 CSW 提出主张或发表意见。骚扰/恶搞在网上很普遍。如果你想做出伟大的主张，你就需要厚脸皮。





如果 BSV 社区关心维持交易所上市，它就会站出来谴责针对 Kraken 的诉讼，以及针对我们的投资者、业务合作伙伴和客户的诉讼。不幸的是，与 BSV 的关联对我们的业务产生了净负面影响。





重点是给社区一个改变想法的机会。这样做的目的并不是要给客户带来问题，但我们从一开始就说过 BSV 不符合上市要求，并且支持它的商业案例从此变得越来越糟糕。 ”

2019 年 4 月 16 日

随后会有更多的交流。他们毫不掩饰地将克雷格·赖特视为





“制造麻烦，摧毁信心”和“除了交易量低之外，我们这样做是为了表明团结一致，反对 BSV 领域的有毒诉讼环境。” ” — Bittylicious 交易所





2019 年 4 月 18 日

Jameson Lopp，长期比特币开发者、教育家、作家和 Craig Wright 评论家，在比特币杂志网站上以长篇文章的形式发布了他对 Craig Wright 的研究，题为“ Op Ed：多少错误造就了一个 Wright？” ”。





克雷格·S·赖特 (Craig S. Wright) 于 2015 年以神秘且有争议的人物身份闯入比特币界，他自称是比特币的化名创造者中本聪 (Satoshi Nakamoto)。

事实上，2014 年我在 Twitter 上与他有过几次交集（当时他使用的账号 @dr_craig_wright 现已删除），但我发现他的大部分推文很难理解，所以我通常不理睬他。 ”









2019 年 7 月 6 日

显然，CSW 在法庭上声称我共同创立了丝绸之路并致力于“允许暗杀市场”。郑重声明：这显然是捏造的指控。 ” Martti Malmi在 Twitter 上





Martti 的帖子最终于 2019 年 8 月 28 日以这条推文结束。





“联邦法官驳回了赖特的说法，并称他为骗子。 ”













2020 年 5 月 25 日

当一个或一群最早期的比特币矿工公开谈论克雷格·赖特时，它不可能再有任何原始黑帮了。但这恰恰发生在2020年5月。





“克雷格·史蒂文·赖特是一个骗子，一个骗子。他没有用于签署此消息的密钥。 ”









2020 年 11 月 20 日

詹姆森·洛普，巨魔。









2022 年 10 月 31 日

爱德华·斯诺登 (Edward Snowden) 与经典的克雷格·赖特 (Craig Wright) 一起被载入史册。





“这家伙连诈骗都做不好。只是尴尬。 ”









2023 年 3 月 24 日

Adam Back：“我们都是中本聪”。









2023 年 11 月 28 日

Wei Dai（在比特币白皮书“W. Dai，“b-money”， http://www.weidai.com/bmoney.txt，1998 ”中作为第一个参考文献提到）突然出现在数字蓝色中推特。有人问他对克雷格·赖特的看法。





“从我所看到的来看，他似乎不太可能是中本聪。 ”









就是这样，伙计们。





一如既往，伙计们，感谢您的阅读！