¿Qué piensan los demás de que Craig Wright sea Satoshi Nakamoto?

9 de febrero de 2010

Comenzamos con un clásico de 2010. Todavía estoy sorprendido por la extrema precisión (tos, Calvin Ayre, tos) de esta cita.





“ Las personas como usted son peligrosas y necesitan ser expuestas antes de que alguien en una posición de poder realmente crea que usted sabe de lo que está hablando. ”-Thor (Martillo de Dios)









10 de diciembre de 2015

“ La prensa tecnológica estuvo alborotada hace dos días con una afirmación, de periodistas acreditados de Wired y Gizmodo , de que Satoshi Nakamoto era el Dr. Craig S. Wright.





Conozco a Craig Wright. Yo era una de las 95 personas que seguía en Twitter. Hemos intercambiado mensajes privados. Me contó la historia de su vida, que mezclaba referencias cuasi académicas con alusiones a actividades cuasi legales que claramente tenían como objetivo desalentar más interrogatorios.





Dejemos de lado los preliminares. Craig Wright no es Satoshi. No podría haberlo sido. ” — Emin Gün Sirer en TechnologyReview and Hacking, Distribuido

11 de diciembre de 2015

Adam Back retuitea el artículo de Emin Gün Sirer.









21 de enero de 2016

Craig Wright, como se dijo antes, comenzó su cosplay de Satoshi en enero de 2014. Exactamente 2 años después ya estaba siendo criticado en público por su falsa representación de ser el inventor de Bitcoin. Eso sí, las autoridades de la Oficina de Impuestos de Australia lo habían estado investigando minuciosamente en la era 2013-2015, lo que llevó a las búsquedas (también conocidas como redadas) en diciembre de 2015 mencionadas en este artículo de The Australian.





"Se entiende que las autoridades australianas creen firmemente que el señor Wright no es el creador de Bitcoin y que puede haber creado el engaño para distraer la atención de sus cuestiones fiscales".









mayo 2, 2016

“ Horas después de su entrevista televisiva y de su aparición en The Economist y otros lugares, puedo confirmar más allá de toda duda razonable que Craig Wright (CW) nos ha engañado acerca de su capacidad para firmar mensajes con la clave privada de Satoshi.





Aquí hay un breve resumen ejecutivo de hechos que se garantiza que son 100% exactos. Esta es también una PRUEBA breve y fácil de comprobar de que Craig ha mentido y hecho trampa. ” — Dr. Nicolas T. Courtois en su blog 'BetterCrypto'





El experimentado criptógrafo Nicolas Courtois acompañó a Stuart McGurk de la revista GQ durante las fallidas sesiones de firma de Craig Wright en abril de 2016.





El "¡Vete a la mierda!" Vídeo de YouTube, para aquellos que puedan soportarlo.









mayo 2, 2016

“ Craig Wright no es Satoshi Nakamoto. No era Satoshi Nakamoto antes o después de que Wired y Gizmodo sospecharan que lo era el año pasado, y todavía no es Satoshi Nakamoto después de intentar revelarse en su propio blog y en la BBC , The Economist , GQ , Jon Matonis. y Gavin Andresen .





Hay una larga y tensa historia en Bitcoin de reclamos y contrademandas sobre quién es Satoshi, y uno podría pensar que se han aprendido lecciones y se establecería un alto estándar para reclamos posteriores con respecto a Satoshi Nakamoto. La prueba publicada hoy por Wright y otros no cumple con ningún estándar para identificarlo como Nakamoto. " - Nik Cubrilovic en su blog

mayo 2, 2016

Martti Malmi fue el primer desarrollador de Bitcoin junto a Satoshi Nakamoto en 2009. Además de trabajar en el desarrollo de Bitcoin, Martti también fue el administrador de bitcoin.org y creó la primera entrega del Bitcoin Forum a finales de 2009 (que luego se trasladó a bitcointalk). org).

La primera vez que Martti habló sobre Craig Wright fue en mayo de 2016.





“ Parece que Craig Wright ha demostrado que no es Satoshi. "









mayo 2, 2016

Charlie Lee, fundador de Litecoin, simplemente firmó el bloque Litecoin Genesis, mostrándole el camino a Craig Wright. En el momento de escribir este artículo, diciembre de 2023, Craig Wright todavía nunca firmó nada y, según sus palabras y acciones, su última excusa es que prefiere gastar decenas de millones de dólares en los tribunales para demostrar su identidad (con cientos de falsificaciones). , tras lo cual firmará. Tal vez. Porque en septiembre de 2022, “ Craig Wright le dice a la corte que 'pisoteó el disco duro' que contenía las llaves de la billetera Satoshi ”. Ups.









3 de mayo de 2016

No cometer errores. De hecho, Gavin Andresen respaldó a Craig Wright en algunas ocasiones. Pero en muchas más ocasiones, a partir del 3 de mayo de 2016 se mostró muy crítico con Craig Wright. Una descripción general (incompleta):





“ Estoy empezando a dudar de mí mismo y a imaginar formas inteligentes en las que podrías haberme engañado. " - correo electrónico a Craig Wright, 3 de mayo de 2016





“ Dados sus esfuerzos extremos para evitar hacer pública una firma, estoy empezando a dudar de que Craig realmente posea la clave que dice tener, y de alguna manera logró engañarme y, tal vez, ha estado engañando a la gente durante muchos años. "









“ Craig (con ayuda) nos está mintiendo a todos, tal vez durante muchos años, tal vez con evidencia que obtuvo de alguna manera del 'negocio real', y lo han acorralado en un rincón del que no puede escapar. Quizás no haya monedas en Tulip Trust, todo el tiempo fueron un espejismo (¿se ha gastado alguna vez?). Si me pusiera mi sombrero de 'teoría de la conspiración paranoica', la duración de la sesión de prueba podría haber sido una artimaña para darle tiempo a un cómplice en una habitación cercana para interceptar el wifi y preparar una versión manipulada de Electrum que verificaría cualquier mensaje que contenga "CSW". "









“ Es posible que me hayan engañado, pero no sería un eclipse/secuestro de la cadena: traje una lista de las claves de los primeros 100 bloques y verifiqué la clave pública con esa lista. Esa era la única conexión con la cadena.





Es posible un secuestro del wifi utilizado para descargar Electrum; si estuviéramos ejecutando un Electrum que informara "verificado" para cualquier mensaje que termine en "CSW" y no verificado para cualquier otra cosa que se ajuste a lo sucedido. No traje sumas de verificación de las descargas de Electrum. ”— Gavin to Hacking, Distribuido , 4 de mayo de 2016





“ La otra posibilidad es que sea un maestro estafador/estafador que logró engañar a algunas personas bastante inteligentes durante un período de varios años. En cuyo caso, todos, excepto las víctimas de su fraude y las fuerzas del orden que trabajan en nombre de esas víctimas, deberían ignorarlo. " Gavin en su blog , 12 de noviembre de 2016.





“ Ciertamente me engañó acerca del tipo de entrada de blog que iba a publicar, y esa galimatías que publicó fue sin duda un engaño, si no una mentira descarada. Entonces, al menos eso, considero, ya sabes, que él me engañó allí. "

“ No estoy seguro de qué pensar. Lo estoy... podría haber sido engañado.





Como mínimo, ¿todavía crees que Craig Wright fue el creador, el que tuvo la idea?





Tengo mis dudas en este punto. ”— Gavin bajo juramento en declaración , 26 de febrero de 2020





“ No creo en reescribir la historia, así que dejaré este post. Pero en los siete años transcurridos desde que lo escribí, han sucedido muchas cosas y ahora sé que fue un error confiar tanto en Craig Wright. Lamento haber sido absorbido por el juego de “quién es (o no) Satoshi”, y me niego a seguir jugando ese juego. ”- Gavin en su blog , febrero de 2023

18 de noviembre de 2016

Muy bien, es el título de un artículo. Pero ese título dice todo lo que hay que decir. Stuart McGurk y Nicolas Courtois (representados en otra parte de este artículo) fueron testigos de las sesiones de firma de Craig Wright, totalmente fallidas, medio año antes, en 2016. Este artículo describe su experiencia.





" Craig Wright: el hombre que no inventó Bitcoin "









24 de julio de 2018

Samson Mow, un clásico hilarantemente sarcástico de la quema de Faketoshi. Uno de mis favoritos en Twitter.





“ Tengo que apoyar la bifurcación CSW de $BCH. Faketoshi es sin duda el estafador más adecuado para liderar la comunidad Bitcoin falsa. "













29 de agosto de 2018

" La gota que colmó el vaso fue cuando en la cena en Tailandia, la noche antes de la reunión de mineros que finalmente condujo a la división BSV/BCH, CSW ni siquiera sabía que las direcciones de Bitcoin tienen una suma de verificación incorporada. "

Roger Ver está hablando aquí de un evento ocurrido el día antes de la infame Cumbre de Bangkok el 30 de agosto de 2018 .





"La gota que colmó el vaso fue cuando en la cena en Tailandia, la noche antes de la reunión de mineros que finalmente condujo a la división BSV/BCH, CSW ni siquiera sabía que las direcciones de Bitcoin tienen una suma de verificación incorporada". Roger Ver está hablando aquí en Reddit sobre un evento el día antes de la infame Cumbre de Bangkok el 30 de agosto de 2018 .









8 de noviembre de 2018

Roger Ver una vez más.





“Nunca es fácil admitir que te han engañado, pero tal vez a mí me han engañado […] Creo que algunas cosas que dice Craig son muy acertadas, pero en otras cosas, no tiene ni idea de lo que está hablando. "





15 de noviembre de 2018

Emin Gün Sirer también tiene una entrada en este resumen en diciembre de 2015. Pero a Emin se le recuerda y cita principalmente por el “ toque Craig ”, un clásico desde 2018. ¿Por qué un clásico? Porque vemos esta dinámica de " Él reduce el coeficiente intelectual de cualquier grupo en el que esté " se reproduce una y otra vez, especialmente en su trabajo, sus interacciones con sus abogados y cuando divaga frente a su pequeño club de fans en línea en Slack. .





“ Denuncié el fraude de Craig Wright mucho antes de que el mundo supiera de él. Desde entonces ha estado obsesionado con atacar mi trabajo. El fondo de su sitio web era nuestro periódico minero egoísta.





A lo largo de los años, he desarrollado un buen sentido del "toque Craig". Reduce el coeficiente intelectual de cualquier grupo en el que se encuentre. Es por eso que no hay una sola persona inteligente detrás de BSV, la moneda CoinGeek. Por eso los ataques van a ser súper tontos. "









12 de abril de 2019

Craig Wright comienza a demandar a los miembros de la comunidad Bitcoin Adam Back, hodlonaut y Peter McCormack. Esto resultó en una reacción violenta grave. Una de las personas que habló fue Changpeng Zhao (CZ), entonces director ejecutivo de Binance, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo. CZ no estaba mintiendo, y el 22 de abril de 2019 a las 10:00 a. m. UTC, el token de fraude de afinidad BSV, creado por Craig Wright, fue expulsado de la plataforma Binance. Una de las posibles razones dadas en su anuncio público fue “ Evidencia de conducta poco ética/fraudulenta ”.





“ Craig Wright no es Satoshi.

¡Más de esta mierda, lo eliminaremos de la lista! "









Unos días más tarde, CZ explicó la exclusión de la lista en Twitter con más detalle y añadió: “ Craig Wright es un fraude. […] Hasta entonces, todos son Satoshi, ¡excepto Craig Wright! ”.









15 de abril de 2019

Kraken es otro intercambio de criptomonedas que eliminó a BSV de la lista. Primero realizaron una encuesta en Twitter:









Entonces Kraken explicó en su anuncio público :





“ Durante los últimos meses, el equipo detrás de Bitcoin SV ha adoptado un comportamiento completamente opuesto a todo lo que representamos en Kraken y la comunidad criptográfica en general. Comenzó con reclamaciones fraudulentas, que escalaron hasta amenazas y acciones legales, y el equipo de BSV demandó a varias personas que hablaron en su contra. Las amenazas hechas la semana pasada a miembros individuales de la comunidad fueron la gota que colmó el vaso.





Esta agresión no se mantendrá. Junto con otros miembros destacados de la comunidad, y tras consultar con más de 70 000 usuarios de Kraken, hemos decidido eliminar Bitcoin SV de la lista. "





Quien también añadió sus 2sats a la discusión fue Jesse Powell, cofundador y (entonces) director ejecutivo de Kraken. El 21 de abril de 2019 explicó en Twitter :





“ Creo que nosotros, como comunidad, hemos demostrado que no toleraremos que los matones abusen del sistema legal como medio para acabar con las opiniones disidentes. Acosar y robar a quienes no están de acuerdo con usted es efectivamente una prohibición de la libertad de expresión. Las criptomonedas se trata de un discurso abierto.





Mucha gente ha acosado a CSW, pero AFAIK nadie ha intentado impedir universalmente que CSW haga sus afirmaciones o exprese sus opiniones mediante la fuerza o el abuso del sistema legal. El acoso/trolling es universal en línea. Necesitas piel gruesa si vas a hacer grandes afirmaciones.





Si a la comunidad de BSV le importara mantener las cotizaciones en bolsa, habría dado un paso al frente para denunciar la demanda presentada contra Kraken y las demandas contra nuestros inversores, socios comerciales y clientes. Desafortunadamente, la asociación con BSV ha sido netamente negativa para nuestro negocio.





El objetivo era darle a la comunidad la oportunidad de cambiar de opinión. La intención no es causar problemas a los clientes, pero dijimos desde el principio que BSV no cumplía con los requisitos de cotización y el argumento comercial para respaldarlo siguió empeorando a partir de ahí. "

16 de abril de 2019

Seguirían más intercambios. No hacen ningún secreto que ven a Craig Wright como





“ Causar problemas, destruir la confianza ” y “ Aparte de los bajos volúmenes, estamos haciendo esto para mostrar solidaridad contra el entorno litigioso tóxico en el espacio BSV. ”- Intercambio Bittylicious





18 de abril de 2019

Jameson Lopp, desarrollador, educador, autor y crítico de Craig Wright de Bitcoin desde hace mucho tiempo, publica su investigación sobre Craig Wright como un artículo extenso en el sitio web de la revista Bitcoin titulado " Op Ed: How Many Wrongs Make a Wright?" ”.





“ Craig S. Wright irrumpió en la escena de Bitcoin en 2015 como una figura misteriosa y controvertida que afirmaba ser Satoshi Nakamoto, el creador seudónimo de Bitcoin.

De hecho, me crucé con él en Twitter varias veces en 2014 (cuando usó el identificador ahora eliminado @dr_craig_wright), pero encontré que la mayoría de sus tweets eran difíciles de seguir y, en general, lo descarté. "









6 de julio de 2019

Al parecer, CSW ha afirmado ante el tribunal que yo cofundé Silk Road y trabajé “para permitir mercados de asesinatos”. Para que conste: obviamente se trata de una acusación inventada. Martti Malmi en Twitter





El hilo de Martti finalmente termina el 28 de agosto de 2019 con este tweet.





“ El juez federal rechaza la historia de Wright y efectivamente lo llama mentiroso. "













25 de mayo de 2020

No puede haber más Original Gangster, ya que uno o un grupo de los primeros mineros de Bitcoin está hablando sobre Craig Wright. Pero exactamente esto sucedió en mayo de 2020.





“ Craig Steven Wright es un mentiroso y un fraude. No tiene las claves utilizadas para firmar este mensaje. "









20 de noviembre de 2020

Jameson Lopp, troll.









31 de octubre de 2022

Edward Snowden, con una grabación clásica de Craig Wright para los libros de historia.





“ El tipo ni siquiera puede cometer fraude correctamente. Simplemente vergonzoso. "









24 de marzo de 2023

Adam Back: “ todos somos satoshi ”.









28 de noviembre de 2023

De la nada digital, Wei Dai (mencionado como la primera referencia en el documento técnico de Bitcoin “W. Dai, “b-money”, http://www.weidai.com/bmoney.txt , 1998”) aparece en Gorjeo. Le preguntaron qué pensaba sobre Craig Wright.





“ Por lo que he visto, parece bastante improbable que sea Satoshi. "









