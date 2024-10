Que pensent les autres du fait que Craig Wright soit Satoshi Nakamoto ?

Les plus belles citations sur Craig Wright recueillies auprès des Bitcoiners et d'autres gangsters originaux qui ont rencontré notre aspirant inventeur Bitcoin au cours des 15 dernières années.





En octobre 2022, j'ai publié « Craig Wright And The Judges » qui a été publié hier ici sur HackerNoon sous le titre « Craig Wright And What The Judges Said About His Claims ».





J'ai donc parcouru cette belle compilation, et il m'est soudain venu à l'esprit que je n'avais jamais fait de compilation de ce que les acteurs importants de l'industrie Bitcoin ou liés à celle-ci pensaient de Craig Wright. Dans le même temps, alors que le réseau Bitcoin est en ligne depuis bientôt 15 ans, Craig Wright fêtera dans quelques semaines ses 10 ans de cosplay Satoshi. En effet, c’est en janvier 2014 que l’on trouve les premiers indices et courriels usurpés de Craig Wright se faisant passer pour Satoshi Nakamoto, l’inventeur pseudonyme du Bitcoin.





Cette lacune va être comblée aujourd’hui. Pas aussi complet que la compilation des citations des juges, car je n'ai extrait d'Internet que les oneliners les plus pointus des gangsters.





Apprécier!

9 février 2010

On démarre avec un classique de 2010. Je suis toujours étonné par l'extrême justesse (toux, Calvin Ayre, toux) de cette citation.





« Les gens comme vous sont dangereux et doivent être dénoncés avant que quelqu’un en position de pouvoir ne croie réellement que vous savez de quoi vous parlez. "- Thor (Marteau de Dieu)









10 décembre 2015

" Il y a deux jours, la presse technologique était en effervescence avec une affirmation, émanant de journalistes réputés de Wired et Gizmodo , selon laquelle Satoshi Nakamoto était le Dr Craig S. Wright.





Je connais Craig Wright. J'étais l'une des 95 personnes qu'il suivait sur Twitter. Nous avons échangé des messages privés. Il m'a raconté l'histoire de sa vie, mêlant des références quasi-académiques à des allusions à des activités quasi-légales qui visaient clairement à décourager toute remise en question.





Laissons de côté les préliminaires. Craig Wright n'est pas Satoshi. Cela n’aurait pas pu l’être. "- Emin Gün Sirer dans TechnologyReview and Hacking, distribué

11 décembre 2015

Adam Back retweete l'article d'Emin Gün Sirer.









21 janvier 2016

Craig Wright, comme indiqué précédemment, a commencé son cosplay de Satoshi en janvier 2014. Exactement 2 ans plus tard, il était déjà dénoncé en public pour sa fausse représentation d'être l'inventeur du Bitcoin. Remarquez que les autorités australiennes du bureau des impôts l'ont interrogé de manière approfondie au cours de la période 2013-2015, ce qui a conduit aux perquisitions (alias raids) de décembre 2015 mentionnées dans cet article de The Australian.





"Les autorités australiennes croient fermement que M. Wright n'est pas le créateur de Bitcoin et qu'il a peut-être créé le canular pour détourner l'attention de ses problèmes fiscaux."









2 mai 2016

« Quelques heures après son interview télévisée et son coming-out dans The Economist et ailleurs, je peux confirmer au-delà de tout doute raisonnable que Craig Wright (CW) nous a trompés sur sa capacité à signer des messages avec la clé privée de Satoshi.





Voici un bref résumé des faits garantis 100 % exacts. C'est aussi une PREUVE courte et facile à vérifier que Craig a menti et triché. " — Dr Nicolas T. Courtois sur son blog 'BetterCrypto'





Le cryptographe chevronné Nicolas Courtois a accompagné Stuart McGurk du GQ Magazine lors des séances de dédicaces ratées de Craig Wright en avril 2016.





Le « Va te faire foutre ! » Vidéo YouTube, pour ceux qui peuvent le supporter.









2 mai 2016

« Craig Wright n'est pas Satoshi Nakamoto. Il n'était pas Satoshi Nakamoto avant ou après Wired et Gizmodo l'a soupçonné l'année dernière, et il n'est toujours pas Satoshi Nakamoto après avoir essayé de se révéler sur son propre blog et à la BBC , The Economist , GQ , Jon Matonis . et Gavin Andresen .





Il existe une longue et lourde histoire dans Bitcoin de réclamations et de demandes reconventionnelles sur l'identité de Satoshi, et on pourrait penser que des leçons ont été tirées et qu'un niveau élevé serait fixé pour les réclamations ultérieures concernant Satoshi Nakamoto. La preuve publiée aujourd'hui par Wright et d'autres ne répond à aucune norme permettant de l'identifier comme étant Nakamoto. » — Nik Cubrilovic sur son blog

2 mai 2016

Martti Malmi a été le premier développeur de Bitcoin aux côtés de Satoshi Nakamoto en 2009. En plus de travailler sur le développement de Bitcoin, Martti était également l'administrateur de bitcoin.org et il a créé le premier volet du Bitcoin Forum fin 2009 (qui a ensuite migré vers bitcointalk. org).

La première fois que Martti a parlé de Craig Wright, c'était déjà en mai 2016.





« Il semble que Craig Wright ait prouvé qu'il n'est pas Satoshi. »









2 mai 2016

Charlie Lee, fondateur de Litecoin, a simplement signé le bloc Litecoin Genesis, montrant ainsi la voie à Craig Wright. Au moment où nous rédigeons ces lignes, en décembre 2023, Craig Wright n'a toujours rien signé, et sur la base de ses paroles et de ses actes, sa dernière excuse est qu'il dépense plutôt des dizaines de millions de dollars dans les salles d'audience pour prouver son identité (avec des centaines de faux). , après quoi il signera. Peut être. Parce qu'en septembre 2022 « Craig Wright dit au tribunal qu'il a « piétiné le disque dur » contenant les clés du portefeuille Satoshi ». Oops.









3 mai 2016

Ne fais pas d'erreur. Gavin Andresen a en effet soutenu Craig Wright à quelques reprises. Mais à de nombreuses reprises, à partir du 3 mai 2016, il s’est montré très critique à l’égard de Craig Wright. Un aperçu (incomplet) :





« Je commence à douter de moi et à imaginer des façons intelligentes avec lesquelles vous auriez pu me tromper. "- e-mail à Craig Wright, 3 mai 2016





" Compte tenu de ses efforts extrêmes pour éviter de divulguer une signature publique, je commence à douter que Craig possède réellement la clé qu'il prétend détenir, et il a réussi d'une manière ou d'une autre à me tromper et, peut-être, il trompe les gens depuis de nombreuses années. »









« Craig (avec de l'aide) nous ment à tous, peut-être depuis de nombreuses années, peut-être avec des preuves qu'il a obtenues d'une manière ou d'une autre de la « vraie affaire », et il s'est retrouvé coincé dans un coin dont il ne peut pas s'échapper. Peut-être qu'il n'y a pas de pièces dans le Tulip Trust, elles n'étaient qu'un mirage depuis le début (en a-t-on déjà dépensé ?). Si j'avais enfilé mon chapeau de « théorie du complot paranoïaque », la durée de la session de preuve aurait pu être une ruse pour donner à un complice dans une pièce voisine le temps d'intercepter le wifi et de préparer une version falsifiée d'Electrum qui vérifierait tout message contenant 'CSW'. »









« Il est possible que j'aie été trompé, mais il ne s'agirait pas d'une éclipse/d'un détournement de la chaîne — j'ai apporté avec moi une liste des 100 premières clés de bloc et j'ai vérifié la clé publique par rapport à cette liste. C'était le seul lien avec la chaîne.





Un détournement du wifi utilisé pour télécharger Electrum est possible ; si nous utilisions un Electrum qui rapportait « vérifié » pour tout message se terminant par « CSW » et non vérifié pour quoi que ce soit d'autre, cela correspondrait à ce qui s'est passé. Je n'ai pas apporté avec moi les sommes de contrôle des téléchargements d'Electrum. "- Gavin to Hacking, distribué , 4 mai 2016





« L’autre possibilité est qu’il s’agisse d’un maître escroc/fraudeur qui a réussi à tromper des personnes assez intelligentes sur une période de plusieurs années. Dans ce cas, tout le monde, à l’exception des victimes de sa fraude et des forces de l’ordre travaillant au nom de ces victimes, devrait l’ignorer. » Gavin sur son blog , 12 novembre 2016





« Il m’a certainement trompé sur le type d’article de blog qu’il allait publier, et la preuve charabia qu’il a publiée était certainement une tromperie, voire un pur mensonge. Donc, à tout le moins, je considère, vous savez, que – il m'a embobiné là-bas. »

« Je ne sais pas trop quoi penser. Je suis – j’ai peut-être été embobiné.





Au minimum, pensez-vous toujours que Craig Wright était le cerveau de l'enfant, celui qui a eu l'idée ?





J'ai mes doutes à ce stade. »— Gavin sous serment lors de sa déposition , 26 février 2020





« Je ne crois pas à la réécriture de l'histoire, je vais donc laisser ce message en ligne. Mais au cours des sept années qui se sont écoulées depuis que je l'ai écrit, beaucoup de choses se sont passées, et je sais maintenant que c'était une erreur de faire autant confiance à Craig Wright. Je regrette d'avoir été entraîné dans le jeu « qui est (ou n'est pas) Satoshi » et je refuse de jouer à ce jeu plus. » — Gavin sur son blog , février 2023

18 novembre 2016

C'est juste, c'est le titre d'un article. Mais ce titre dit tout ce qu’il faut dire. Stuart McGurk et Nicolas Courtois (représentés ailleurs dans cet article) ont tous deux été témoins de l'échec total des séances de dédicaces de Craig Wright six mois plus tôt en 2016. Cet article décrit leur expérience.





« Craig Wright : l'homme qui n'a pas inventé le Bitcoin »









24 juillet 2018

Samson Mow, un classique hilarant et sarcastique de Faketoshi Burn. Un de mes favoris sur Twitter.





« Je dois apporter mon soutien au fork CSW de $BCH. Faketoshi est sans aucun doute l’escroc le plus approprié pour diriger la fausse communauté Bitcoin. »













29 août 2018

« La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est lors du dîner en Thaïlande, la veille de la réunion des mineurs qui a finalement conduit à la scission BSV/BCH, CSW ne savait même pas que les adresses Bitcoin avaient une somme de contrôle intégrée. »

Roger Ver parle ici d'un événement survenu la veille du tristement célèbre sommet de Bangkok, le 30 août 2018 .





"La goutte qui a fait déborder le vase, c'est lors du dîner en Thaïlande, la veille de la réunion des mineurs qui a finalement conduit à la scission BSV/BCH, CSW ne savait même pas que les adresses Bitcoin avaient une somme de contrôle intégrée." Roger Ver parle ici sur Reddit d'un événement survenu la veille du tristement célèbre sommet de Bangkok, le 30 août 2018 .









8 novembre 2018

Roger Ver encore une fois.





« Ce n'est jamais facile d'admettre qu'on a été dupé, mais peut-être que j'ai été dupé […] Certaines choses que dit Craig, je pense, sont vraiment justes, mais d'autres choses, il n'a aucune idée de ce dont il parle. »





15 novembre 2018

Emin Gün Sirer a également une entrée dans cet aperçu en décembre 2015. Mais Emin est surtout connu et cité avec le « Craig touch », un classique depuis 2018. Pourquoi un classique ? Parce que nous voyons cette dynamique du « Il fait baisser le QI de n'importe quel groupe dans lequel il appartient. » se joue encore et encore, notamment dans son travail, ses interactions avec ses avocats et lorsqu'il se promène devant son petit fan club en ligne sur Slack. .





« J'ai dénoncé la fraude de Craig Wright bien avant que le monde ne le connaisse. Depuis, il est obsédé par l’idée d’attaquer mon travail. Son expérience en matière de site Web était celle de notre journal minier égoïste.





Au fil des années, j'ai développé un bon sens pour la « touche Craig ». Il fait baisser le QI de tous les groupes dans lesquels il appartient. C'est pourquoi il n'y a pas une seule personne intelligente derrière BSV, la pièce CoinGeek. C'est pourquoi les attaques vont être super stupides. »









12 avril 2019

Craig Wright commence à poursuivre les membres de la communauté Bitcoin Adam Back, hodlonaut et Peter McCormack. Cela a entraîné de graves réactions négatives. L'un des intervenants était Changpeng Zhao (CZ), alors PDG de Binance, l'une des plus grandes bourses de crypto-monnaie au monde. CZ ne bluffait pas et le 22 avril 2019 à 10h00 UTC, le jeton de fraude par affinité BSV de Craig Wright a effectivement été expulsé de la plateforme Binance. L'une des raisons possibles évoquées dans leur annonce publique était « Preuve d'une conduite contraire à l'éthique/fraude ».





« Craig Wright n'est pas Satoshi.

Plus de cette merde, nous supprimons la liste ! »









Quelques jours plus tard, CZ a expliqué plus en détail la radiation sur Twitter et a ajouté « Craig Wright est une fraude. […] En attendant, tout le monde est Satoshi, sauf Craig Wright ! ».









15 avril 2019

Kraken est un autre échange de crypto-monnaie qui a radié BSV. Ils ont d’abord organisé un sondage sur Twitter :









Kraken a ensuite expliqué dans son annonce publique :





« Au cours des derniers mois, l’équipe derrière Bitcoin SV a adopté un comportement complètement antithétique par rapport à tout ce que nous défendons chez Kraken et dans l’ensemble de la communauté crypto. Cela a commencé par des déclarations frauduleuses, qui ont dégénéré en menaces et en poursuites judiciaires, l'équipe BSV poursuivant en justice un certain nombre de personnes s'exprimant contre elles. Les menaces proférées la semaine dernière contre des membres individuels de la communauté ont été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.





Cette agression ne tiendra pas. Aux côtés d’autres membres éminents de la communauté et en consultation avec plus de 70 000 utilisateurs de Kraken, nous avons décidé de supprimer Bitcoin SV de la liste. »





Qui a également ajouté ses 2 sats dans la discussion était Jesse Powell, co-fondateur et (alors) PDG de Kraken. Le 21 avril 2019, il expliquait sur Twitter :





« Je pense que nous, en tant que communauté, avons montré que nous ne tolérerons pas que des intimidateurs abusent du système judiciaire pour faire taire les opinions dissidentes. Harceler et voler ceux qui ne sont pas d’accord avec vous constitue en fait une interdiction de la liberté d’expression. La crypto concerne un discours ouvert.





De nombreuses personnes ont harcelé CSW, mais autant que je sache, personne n'a tenté d'empêcher universellement CSW de faire valoir ses revendications ou d'exprimer ses opinions par la force ou en abusant du système juridique. Le harcèlement/la pêche à la traîne sont universels en ligne. Vous avez besoin d’une peau épaisse si vous voulez faire de grandes affirmations.





Si la communauté BSV se souciait du maintien des cotations en bourse, elle aurait intensifié ses efforts pour dénoncer le procès intenté contre Kraken et les poursuites contre nos investisseurs, partenaires commerciaux et clients. Malheureusement, l’association avec BSV a eu un impact négatif sur notre activité.





Le but était de donner à la communauté l’opportunité de changer d’avis. L'intention n'est pas de causer des problèmes aux clients, mais nous avons dit dès le début que BSV ne satisfaisait pas aux exigences d'inscription, et que l'analyse de rentabilisation pour le soutenir n'a cessé de se détériorer à partir de là. »

16 avril 2019

D'autres échanges suivraient. Ils ne cachent pas qu'ils considèrent Craig Wright comme





« Provoquer des troubles, détruire la confiance » et « Au-delà des faibles volumes, nous faisons cela pour montrer notre solidarité contre l'environnement contentieux toxique dans l'espace BSV. "- Échange Bittylicious





18 avril 2019

Jameson Lopp, développeur de longue date de Bitcoin, éducateur, auteur et critique de Craig Wright, publie ses recherches sur Craig Wright sous la forme d'un article détaillé sur le site Web de Bitcoin Magazine intitulé « Op Ed : How Many Wrongs Make a Wright ? ».





» Craig S. Wright a fait irruption sur la scène Bitcoin en 2015 en tant que personnage mystérieux et controversé qui prétendait être Satoshi Nakamoto, le créateur pseudonyme de Bitcoin.

En fait, je l'ai croisé sur Twitter à plusieurs reprises en 2014 (quand il utilisait le pseudo désormais supprimé @dr_craig_wright), mais j'ai trouvé la plupart de ses tweets difficiles à suivre et je l'ai généralement rejeté. »









6 juillet 2019

« Apparemment, CSW a affirmé devant le tribunal que j'avais cofondé Silk Road et travaillé « pour permettre les marchés d'assassinats ». Pour mémoire : il s’agit évidemment d’une accusation inventée. » Martti Malmi sur Twitter





Le fil de discussion de Martti se termine finalement le 28 août 2019 avec ce tweet.





« Le juge fédéral rejette l'histoire de Wright et le traite effectivement de menteur. »













25 mai 2020

Il ne peut plus y avoir de gangster original, car l'un ou un groupe des premiers mineurs de Bitcoin parle de Craig Wright. Mais c’est exactement ce qui s’est produit en mai 2020.





« Craig Steven Wright est un menteur et un fraudeur. Il n'a pas les clés utilisées pour signer ce message. »









20 novembre 2020

Jameson Lopp, troll.









31 octobre 2022

Edward Snowden, avec un classique de Craig Wright gravé pour les livres d'histoire.





« Ce type ne peut même pas commettre une fraude correctement. Juste embarrassant. »









24 mars 2023

Adam Back : « nous sommes tous des satoshi ».









28 novembre 2023

À l'improviste numérique, Wei Dai (mentionné comme la toute première référence dans le livre blanc Bitcoin « W. Dai, « b-money », http://www.weidai.com/bmoney.txt , 1998 ») apparaît sur Twitter. On lui a demandé ce qu'il pensait de Craig Wright.





« D'après ce que j'ai vu, il semble assez improbable qu'il soit Satoshi. »









C'est tout, les amis.





Et comme toujours, les gars, merci d'avoir lu !