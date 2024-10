Người khác nghĩ gì về việc Craig Wright là Satoshi Nakamoto?

Những câu trích dẫn hay nhất về Craig Wright được thu thập từ những người chơi Bitcoin và những tên xã hội đen đầu tiên khác, những người đã tình cờ gặp được nhà phát minh Bitcoin của chúng ta trong 15 năm qua.





Vào tháng 10 năm 2022, tôi đã xuất bản “ Craig Wright And The Judges ” được xuất bản ở đây trên HackerNoon ngày hôm qua với tựa đề “ Craig Wright And What The Judges Said About His Claims “.





Vì vậy, tôi đang duyệt qua bản tổng hợp hay đó và đột nhiên tôi nhận ra rằng tôi chưa bao giờ tổng hợp những gì những người nổi tiếng hoặc liên quan đến ngành công nghiệp Bitcoin nghĩ về Craig Wright. Đồng thời, trong khi mạng Bitcoin đã trực tuyến được gần 15 năm, Craig Wright sẽ kỷ niệm 10 năm cosplay Satoshi trong vài tuần nữa. Thật vậy, tháng 1 năm 2014 là nơi chúng ta tìm thấy những gợi ý đầu tiên và email giả mạo của Craig Wright giả danh Satoshi Nakamoto, nhà phát minh ẩn danh của Bitcoin.





Khoảng trống đó sẽ được lấp đầy ngày hôm nay. Tuy nhiên, không rộng rãi như phần tổng hợp các trích dẫn của ban giám khảo, vì tôi chỉ lấy những câu nói hay nhất về các băng đảng xã hội đen từ internet.





Thưởng thức!

Ngày 9 tháng 2 năm 2010

Chúng ta bắt đầu với một tác phẩm kinh điển từ năm 2010. Tôi vẫn ngạc nhiên trước độ chính xác cực cao (khụ, Calvin Ayre, khụ) của câu trích dẫn này.





“ Những người như bạn rất nguy hiểm và cần phải bị vạch mặt trước khi ai đó ở vị trí quyền lực thực sự tin rằng bạn biết mình đang nói về điều gì. ”- Thor (Búa của Chúa)









Ngày 10 tháng 12 năm 2015

“ Báo chí công nghệ đã xôn xao hai ngày trước với tuyên bố từ các nhà báo có uy tín tại Wired và Gizmodo rằng Satoshi Nakamoto chính là Tiến sĩ Craig S. Wright.





Tôi biết Craig Wright. Tôi là một trong 95 người anh ấy theo dõi trên Twitter. Chúng tôi đã trao đổi tin nhắn riêng tư. Anh ấy kể cho tôi nghe câu chuyện cuộc đời mình, trong đó pha trộn những tài liệu tham khảo gần như mang tính học thuật với những ám chỉ đến các hoạt động gần như hợp pháp rõ ràng nhằm mục đích ngăn cản việc đặt câu hỏi sâu hơn.





Chúng ta hãy bỏ qua phần sơ bộ. Craig Wright không phải là Satoshi. Không thể được. ”- Emin Gün Sirer trong TechnologyReview và Hacking, Distributed

Ngày 11 tháng 12 năm 2015

Adam Back đăng lại bài viết của Emin Gün Sirer.









Ngày 21 tháng 1 năm 2016

Craig Wright, như đã nói trước đó, bắt đầu cosplay Satoshi vào tháng 1 năm 2014. Đúng 2 năm sau, anh ấy đã bị công chúng chỉ trích vì tuyên bố sai lầm rằng mình là người phát minh ra Bitcoin. Xin lưu ý, cơ quan Sở Thuế Úc đã điều tra kỹ lưỡng anh ta trong giai đoạn 2013–2015, dẫn đến các cuộc khám xét (hay còn gọi là đột kích) vào tháng 12 năm 2015 được đề cập trong bài viết này của The Australian.





“Các nhà chức trách Úc được hiểu là tin tưởng chắc chắn rằng ông Wright không phải là người tạo ra Bitcoin và ông ta có thể đã tạo ra trò lừa bịp để đánh lạc hướng vấn đề thuế của mình.”









Ngày 2 tháng 5 năm 2016

“ Vài giờ sau cuộc phỏng vấn trên truyền hình và bài đăng của anh ấy trên The Economist và các nơi khác, tôi có thể xác nhận một cách không còn nghi ngờ gì nữa rằng Craig Wright (CW) đã lừa dối chúng tôi về khả năng ký tin nhắn bằng khóa riêng của Satoshi.





Dưới đây là bản tóm tắt ngắn gọn về các sự kiện được đảm bảo chính xác 100%. Đây cũng là BẰNG CHỨNG ngắn gọn và dễ kiểm tra rằng Craig đã nói dối và lừa đảo. ” — Tiến sĩ Nicolas T. Courtois trên blog 'BetterCrypto' của mình





Nhà mật mã học dày dạn kinh nghiệm Nicolas Courtois đã đồng hành cùng Stuart McGurk của Tạp chí GQ trong các buổi ký kết Craig Wright thất bại vào tháng 4 năm 2016.





Câu “Chết tiệt!” Video YouTube, dành cho những ai có thể chịu đựng được.









Ngày 2 tháng 5 năm 2016

“ Craig Wright không phải là Satoshi Nakamoto. Anh ấy không phải là Satoshi Nakamoto trước hoặc sau khi Wired và Gizmodo nghi ngờ anh ấy vào năm ngoái, và anh ấy vẫn không phải là Satoshi Nakamoto sau khi cố gắng tiết lộ mình trên blog của chính mình và với The BBC , The Economist , GQ , Jon Matonis và Gavin Andresen .





Có một lịch sử lâu dài và đầy rẫy những tuyên bố và phản đối về Bitcoin về việc Satoshi là ai, và người ta sẽ nghĩ rằng những bài học đã được rút ra và một tiêu chuẩn cao sẽ được đặt ra cho những tuyên bố tiếp theo liên quan đến Satoshi Nakamoto. Bằng chứng được đăng tải hôm nay bởi Wright và những người khác không đáp ứng bất kỳ tiêu chuẩn nào để xác định anh ta là Nakamoto. ”- Nik Cubrilovic trên blog của mình

Ngày 2 tháng 5 năm 2016

Martti Malmi là nhà phát triển Bitcoin đầu tiên bên cạnh Satoshi Nakamoto vào năm 2009. Ngoài việc phát triển Bitcoin, Martti còn là quản trị viên của bitcoin.org và ông đã thành lập phần đầu tiên của Diễn đàn Bitcoin vào cuối năm 2009 (sau này chuyển sang bitcointalk. tổ chức).

Lần đầu tiên Martti lên tiếng về Craig Wright là vào tháng 5 năm 2016.





“ Có vẻ như Craig Wright đã chứng minh được anh ấy không phải Satoshi. ”









Ngày 2 tháng 5 năm 2016

Charlie Lee, người sáng lập Litecoin, chỉ cần ký vào khối Litecoin Genesis, chỉ đường cho Craig Wright. Tuy nhiên, tại thời điểm viết bài, tháng 12 năm 2023, Craig Wright vẫn chưa bao giờ ký bất cứ điều gì và dựa trên lời nói và hành động của anh ta, lý do mới nhất của anh ta là anh ta thà chi hàng chục triệu đô la trong phòng xử án để chứng minh danh tính của mình (với hàng trăm lần giả mạo) , sau đó anh ấy sẽ ký. Có lẽ. Bởi vì vào tháng 9 năm 2022 “ Craig Wright nói với tòa án rằng anh ta đã 'dẫm lên ổ cứng' chứa chìa khóa ví Satoshi ”. Ối.









Ngày 3 tháng 5 năm 2016

Không phạm lỗi. Gavin Andresen thực sự đã tán thành Craig Wright trong một vài trường hợp. Nhưng trong nhiều trường hợp khác, bắt đầu từ ngày 3 tháng 5 năm 2016, anh ấy đã rất chỉ trích Craig Wright. Tổng quan (chưa đầy đủ):





“ Tôi bắt đầu nghi ngờ bản thân mình và tưởng tượng ra những cách thông minh mà bạn có thể lừa tôi. ” - gửi email tới Craig Wright, ngày 3 tháng 5 năm 2016





“ Với những nỗ lực hết sức của anh ấy để tránh tiết lộ chữ ký công khai, tôi bắt đầu nghi ngờ rằng Craig thực sự sở hữu chiếc chìa khóa mà anh ấy tuyên bố có, và bằng cách nào đó anh ấy đã lừa được tôi và có lẽ đã lừa dối mọi người trong nhiều năm. ”









“ Craig (với sự giúp đỡ) đang nói dối tất cả chúng ta, có lẽ trong nhiều năm, có lẽ với bằng chứng mà anh ta thu được bằng cách nào đó từ 'thỏa thuận thực sự', và đã bị dồn vào một góc mà anh ta không thể trốn thoát. Có lẽ không có đồng xu nào trong Tulip Trust, chúng chỉ là ảo ảnh (bạn đã từng tiêu đồng xu nào chưa?). Nếu tôi đội chiếc mũ 'thuyết âm mưu hoang tưởng' của mình, độ dài của phiên chứng minh có thể chỉ là một mưu mẹo để cho đồng phạm ở phòng gần đó có thời gian chặn wifi và chuẩn bị một phiên bản Electrum đã được chỉnh sửa để xác minh bất kỳ tin nhắn nào có chứa 'CSW'. ”









“ Có thể tôi đã bị lừa, nhưng đó không phải là hiện tượng nhật thực/chiếm đoạt chuỗi - tôi đã mang theo danh sách 100 khóa của khối đầu tiên và xác minh khóa chung dựa trên danh sách đó. Đó là mối liên hệ duy nhất với sợi dây chuyền.





Có thể xảy ra việc chiếm quyền điều khiển wifi được sử dụng để tải xuống Electrum; nếu chúng tôi đang chạy Electrum được báo cáo là 'đã xác minh' cho bất kỳ tin nhắn nào kết thúc bằng 'CSW' và chưa được xác minh về bất kỳ điều gì khác phù hợp với những gì đã xảy ra. Tôi đã không mang theo tổng kiểm tra các lượt tải xuống Electrum. ” - Gavin to Hacking, Distributed , ngày 4 tháng 5 năm 2016





“ Khả năng khác là anh ta là một kẻ lừa đảo/lừa đảo bậc thầy, người đã lừa được một số người khá thông minh trong khoảng thời gian vài năm. Trong trường hợp đó, tất cả mọi người ngoại trừ nạn nhân của vụ lừa đảo và cơ quan thực thi pháp luật thay mặt cho những nạn nhân đó nên phớt lờ anh ta. ” Gavin trên blog của anh ấy , ngày 12 tháng 11 năm 2016





“ Anh ấy chắc chắn đã lừa dối tôi về loại bài đăng trên blog mà anh ấy sẽ xuất bản, và bằng chứng ngớ ngẩn mà anh ấy đã xuất bản chắc chắn là sự lừa dối, nếu không muốn nói là hoàn toàn dối trá. Vì vậy, ít nhất, tôi cho rằng, bạn biết đấy, rằng - anh ta đã lừa dối tôi ở đó. ”

“ Tôi không chắc phải nghĩ gì. Tôi - tôi có thể đã bị lừa.





Ít nhất bạn vẫn tin rằng Craig Wright là đứa con tinh thần, là người nghĩ ra ý tưởng?





Tôi có nghi ngờ của tôi vào thời điểm này. ”- Gavin tuyên thệ khi bị phế truất , ngày 26 tháng 2 năm 2020





“ Tôi không tin vào việc viết lại lịch sử nên tôi sẽ để lại bài đăng này. Nhưng trong bảy năm kể từ khi tôi viết nó, rất nhiều điều đã xảy ra, và giờ tôi biết thật sai lầm khi tin tưởng Craig Wright nhiều như tôi. Tôi hối hận vì đã bị cuốn vào trò chơi “ai là (hoặc không) Satoshi”, và tôi từ chối chơi trò chơi đó nữa. ”- Gavin trên blog của anh ấy , tháng 2 năm 2023

Ngày 18 tháng 11 năm 2016

Đủ công bằng, đó là tiêu đề của một bài báo. Nhưng tiêu đề đó đã nói lên tất cả những gì cần nói. Stuart McGurk và Nicolas Courtois (được trình bày ở phần khác trong bài viết này) đều là nhân chứng của các phiên ký kết Craig Wright hoàn toàn thất bại nửa năm trước đó vào năm 2016. Bài viết này mô tả trải nghiệm của họ.





“ Craig Wright: Người không phát minh ra Bitcoin ”









Ngày 24 tháng 7 năm 2018

Samson Mow, một tác phẩm kinh điển đầy châm biếm của Faketoshi. Một trong những mục yêu thích của tôi từng có trên Twitter.





“ Tôi phải bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với đợt fork CSW của $BCH. Faketoshi chắc chắn là kẻ lừa đảo phù hợp nhất để lãnh đạo cộng đồng Bitcoin giả mạo. ”













Ngày 29 tháng 8 năm 2018

“ Rơm rạ làm gãy lưng lạc đà là khi tại bữa tối ở Thái Lan, đêm trước cuộc họp của các thợ mỏ dẫn đến việc chia tách BSV/BCH, CSW thậm chí còn không biết rằng các địa chỉ Bitcoin có tổng kiểm tra được tích hợp sẵn. ”

Roger Ver đang nói ở đây về một sự kiện một ngày trước Hội nghị thượng đỉnh Bangkok khét tiếng vào ngày 30 tháng 8 năm 2018 .





“Crơm làm gãy lưng lạc đà là khi tại bữa tối ở Thái Lan, đêm trước cuộc họp của các thợ mỏ dẫn đến việc chia tách BSV/BCH, CSW thậm chí còn không biết rằng các địa chỉ Bitcoin có tổng kiểm tra được tích hợp sẵn.” Roger Ver đang nói chuyện ở đây trên Reddit về một sự kiện một ngày trước Hội nghị thượng đỉnh Bangkok khét tiếng vào ngày 30 tháng 8 năm 2018 .









Ngày 8 tháng 11 năm 2018

Roger Ver một lần nữa.





“ Không bao giờ dễ dàng thừa nhận rằng bạn đã bị lừa, nhưng có lẽ tôi đã bị lừa […] Một số điều Craig nói, tôi nghĩ là thực sự chính xác, nhưng những điều khác, anh ấy không biết mình đang nói về điều gì. ”





Ngày 15 tháng 11 năm 2018

Emin Gün Sirer cũng có một mục trong bài tổng quan này vào tháng 12 năm 2015. Nhưng Emin chủ yếu được nhớ đến và trích dẫn với “ Craig touch ”, một tác phẩm kinh điển kể từ năm 2018. Tại sao lại là kinh điển? Bởi vì chúng ta thấy động thái “ Anh ấy hạ chỉ số IQ của bất kỳ nhóm nào mà anh ấy tham gia ” diễn ra lặp đi lặp lại, đặc biệt là trong công việc, sự tương tác của anh ấy với các cố vấn và khi anh ấy huyên thuyên trước câu lạc bộ người hâm mộ trực tuyến nhỏ của mình trên Slack .





“ Tôi chỉ ra cách lừa đảo của Craig Wright trước khi thế giới biết về anh ta. Anh ta bị ám ảnh bởi việc tấn công công việc của tôi kể từ đó. Nền tảng trang web của anh ấy là bài báo khai thác ích kỷ của chúng tôi.





Qua nhiều năm, tôi đã phát triển khả năng cảm nhận tốt về “Craig touch”. Anh ta hạ chỉ số IQ của bất kỳ nhóm nào mà anh ta tham gia. Đó là lý do tại sao không có một người thông minh nào đằng sau BSV, đồng tiền CoinGeek. Đó là lý do tại sao các cuộc tấn công sẽ cực kỳ ngu ngốc. ”









Ngày 12 tháng 4 năm 2019

Craig Wright bắt đầu kiện các thành viên cộng đồng Bitcoin Adam Back, hodlonaut và Peter McCormack. Điều này dẫn đến một số phản ứng dữ dội. Một trong những người lên tiếng là Changpeng Zhao (CZ), khi đó là Giám đốc điều hành của Binance, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới. CZ đã không lừa gạt và vào lúc 10:00 sáng UTC ngày 22 tháng 4 năm 2019, token gian lận ái lực đứa con tinh thần BSV của Craig Wright thực sự đã bị loại khỏi nền tảng Binance. Một trong những lý do có thể được đưa ra trong thông báo công khai của họ là “ Bằng chứng về hành vi phi đạo đức / gian lận ”.





“ Craig Wright không phải là Satoshi.

Còn chuyện vớ vẩn này nữa, chúng tôi sẽ xóa! ”









Vài ngày sau, CZ giải thích chi tiết hơn về việc hủy niêm yết trên Twitter và nói thêm “ Craig Wright là lừa đảo. […] Cho đến lúc đó, mọi người đều là Satoshi, ngoại trừ Craig Wright! ”.









Ngày 15 tháng 4 năm 2019

Kraken là một sàn giao dịch tiền điện tử khác đã hủy niêm yết BSV. Đầu tiên họ tổ chức một cuộc thăm dò trên Twitter:









Sau đó Kraken giải thích trong thông báo công khai của họ :





“ Trong vài tháng qua, nhóm đằng sau Bitcoin SV đã có hành vi hoàn toàn trái ngược với mọi thứ mà chúng tôi tại Kraken và cộng đồng tiền điện tử rộng lớn hơn ủng hộ. Nó bắt đầu với những tuyên bố gian lận, leo thang đến những lời đe dọa và hành động pháp lý, với việc nhóm BSV kiện một số người lên tiếng chống lại họ. Những lời đe dọa được đưa ra vào tuần trước đối với từng thành viên của cộng đồng là giọt nước tràn ly cuối cùng.





Sự xâm lược này sẽ không đứng vững. Cùng với các thành viên xuất sắc khác trong cộng đồng và sau khi tham khảo ý kiến của hơn 70.000 người dùng Kraken, chúng tôi đã quyết định hủy niêm yết Bitcoin SV. ”





Người cũng đã thêm 2sats của mình vào cuộc thảo luận là Jesse Powell, Đồng sáng lập và (khi đó) là Giám đốc điều hành của Kraken. Vào ngày 21 tháng 4 năm 2019, anh ấy giải thích trên Twitter :





“ Tôi nghĩ chúng ta, với tư cách là một cộng đồng, đã cho thấy rằng chúng ta sẽ không tha thứ cho những kẻ bắt nạt lạm dụng hệ thống pháp luật như một phương tiện để dập tắt những ý kiến bất đồng chính kiến. Quấy rối và ăn cắp của những người không đồng ý với bạn thực sự là một lệnh cấm tự do ngôn luận. Tiền điện tử là về diễn ngôn cởi mở.





Rất nhiều người đã quấy rối CSW nhưng AFAIK không ai cố gắng ngăn chặn CSW đưa ra tuyên bố hoặc nêu ý kiến của mình bằng cách ép buộc/lạm dụng hệ thống pháp luật. Quấy rối/trolling diễn ra phổ biến trên mạng. Bạn cần làn da dày nếu bạn định đưa ra những tuyên bố tuyệt vời.





Nếu cộng đồng BSV quan tâm đến việc duy trì danh sách sàn giao dịch, họ sẽ tăng cường tố cáo vụ kiện chống lại Kraken cũng như các vụ kiện chống lại các nhà đầu tư, đối tác kinh doanh và khách hàng của chúng tôi. Thật không may, việc liên kết với BSV đã mang lại tác động tiêu cực cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi.





Mục đích là mang đến cho cộng đồng một cơ hội để thay đổi suy nghĩ của chúng ta. Mục đích không phải là gây ra vấn đề cho khách hàng nhưng ngay từ đầu chúng tôi đã nói rằng BSV không đáp ứng các yêu cầu niêm yết và hoạt động kinh doanh để hỗ trợ BSV ngày càng trở nên tồi tệ hơn kể từ đó. ”

Ngày 16 tháng 4 năm 2019

Nhiều trao đổi sẽ theo sau. Họ không giấu giếm rằng họ coi Craig Wright là





“ Gây rắc rối, hủy hoại lòng tin ” và “ Bỏ khối lượng thấp sang một bên, chúng tôi đang làm điều này để thể hiện sự đoàn kết chống lại môi trường kiện tụng độc hại trong không gian BSV. ” — Sàn giao dịch Bittylicious





Ngày 18 tháng 4 năm 2019

Jameson Lopp, nhà phát triển Bitcoin, nhà giáo dục, tác giả và nhà phê bình Craig Wright lâu năm, đã công bố nghiên cứu của mình về Craig Wright dưới dạng một bài báo dài trên trang web Tạp chí Bitcoin có tên “ Op Ed: How Many Wrongs Make a Wright?” ”.





“ Craig S. Wright bùng nổ trong bối cảnh Bitcoin vào năm 2015 với tư cách là một nhân vật bí ẩn và gây tranh cãi, người tự xưng là Satoshi Nakamoto, người sáng tạo ra Bitcoin với bút danh.

Tôi thực sự đã qua mặt anh ấy trên Twitter vài lần vào năm 2014 (khi anh ấy sử dụng địa chỉ @dr_craig_wright hiện đã bị xóa), nhưng tôi thấy hầu hết các tweet của anh ấy đều khó theo dõi và tôi thường gạt bỏ anh ấy. ”









Ngày 6 tháng 7 năm 2019

“ Rõ ràng CSW đã tuyên bố trước tòa rằng tôi đồng sáng lập Silk Road và làm việc “để cho phép thị trường ám sát”. Đối với hồ sơ: đó rõ ràng là một lời buộc tội bịa đặt. ” Martti Malmi trên Twitter





Chủ đề của Martti cuối cùng sẽ kết thúc vào ngày 28 tháng 8 năm 2019 với dòng tweet này.





“ Thẩm phán liên bang bác bỏ câu chuyện của Wright và gọi anh ta là kẻ nói dối. ”













Ngày 25 tháng 5 năm 2020

Nó không thể có thêm bất kỳ Gangster gốc nào nữa khi một hoặc một nhóm những người khai thác Bitcoin sớm nhất đang lên tiếng về Craig Wright. Nhưng chính xác điều này đã xảy ra vào tháng 5 năm 2020.





“ Craig Steven Wright là kẻ nói dối và lừa đảo. Anh ấy không có chìa khóa dùng để ký tin nhắn này. ”









Ngày 20 tháng 11 năm 2020

Jameson Lopp, trò đùa.









Ngày 31 tháng 10 năm 2022

Edward Snowden, với tác phẩm kinh điển của Craig Wright đã đi vào sử sách.





“ Anh chàng thậm chí còn không thể phạm tội lừa đảo một cách đúng đắn. Chỉ là xấu hổ thôi. ”









Ngày 24 tháng 3 năm 2023

Adam Back: “ tất cả chúng ta đều là satoshi ”.









Ngày 28 tháng 11 năm 2023

Ngoài màu xanh kỹ thuật số, Wei Dai (được đề cập là tài liệu tham khảo đầu tiên trong sách trắng Bitcoin “W. Dai, “b-money,” http://www.weidai.com/bmoney.txt , 1998”) xuất hiện trên Twitter. Anh ấy được hỏi anh ấy nghĩ gì về Craig Wright.





“ từ những gì tôi thấy, có vẻ như anh ta không phải là Satoshi. ”









Thế đấy, mọi người.





Và như mọi khi, các bạn, cảm ơn vì đã đọc!