O Multiverso da Loucura: Como o Roblox Funciona

Um ou dois anos atrás, o Roblox raramente saía do espaço da informação. Roblox nos surpreendeu com histórias sobre intrigas políticas no jogo, taxas de crescimento recorde e preços de produtos digitais que não são típicos de jogos infantis. No entanto, o Roblox existe há mais de 15 anos e experimentou uma atenção tão curta, mas brilhante, apenas recentemente.





Por muitos anos, a plataforma consegue antecipar tendências globais. Por exemplo, era possível criar seus mundos nele mesmo antes do lançamento do Minecraft. E muitos anos antes dos anúncios da Meta e dos investimentos no metamundo da Epic Games, a Roblox apresentou um protótipo funcional desse conceito. Tão cedo, a plataforma pode se tornar mais relevante do que nunca.





Vamos descobrir como o Roblox funciona, quais são as razões de seu rápido crescimento e como seus criadores veem o metauniverso do futuro.

Roblox - começando





As primeiras versões do Roblox foram desenvolvidas no início do século pelo cientista da computação David Baszucki. Ele sempre quis ser empresário. Depois de se formar na universidade no final dos anos 1980, ele fundou a Knowledge Revolution e começou a criar software educacional para o Macintosh.





No final dos anos 90, David Baszucki conheceu o engenheiro Eric Cassel, o futuro co-fundador da Roblox. Mais tarde, a MSC Software Corporation, produtora de software de simulação, adquiriu sua empresa. Em 2000, David Baszucki já era vice-presidente da MSC Software, mas logo decidiu repetir seu sucesso com utilitários educacionais. Junto com Cassel, ele saiu para fundar a DynaBlocks, mais tarde Roblox Corporation. Eles foram acompanhados por outros funcionários da MSC.





Em 2006, a empresa tinha um site onde publicava o motor Roblox Studio. Com ele, os usuários podem não apenas criar pequenos jogos, mas também experimentar projetos de outras pessoas. Quase imediatamente começou um crescimento lento, mas constante, na popularidade da plataforma. Roblox começou a aprender a programar e a maior parte de seu público era composta por crianças menores de 13 anos.





Um ano após o lançamento da plataforma, surgiu a assinatura premium do Builders Club, com entrada diária da moeda de doação do Robux e sem anúncios no site. Em 2009, a Roblox levantou mais de dois milhões de dólares na primeira rodada de investimentos e quatro milhões durante a segunda rodada em 2011.





Contamos com o evento Hack Week, no qual os colaboradores da empresa puderam apresentar suas melhores ideias para o desenvolvimento da plataforma. Nesse período, o Roblox foi lançado no iOS e em 2014 no Android. No entanto, nem todos viram: o cofundador da empresa, Eric Cassel, havia morrido de câncer no ano anterior.





Em 2015, o Roblox apareceu em dispositivos VR com um sistema atualizado para criar paisagens naturais. Dois anos depois, a empresa de Baszucki atraiu investimentos verdadeiramente impressionantes: a Meritech Capital Partners e a Index Ventures investiram US$ 92 milhões nela. Em março de 2021, a Roblox abriu o capital, e hoje vale mais que a Ubisoft e a Electronic Arts.





Em 2019, a plataforma já era visitada por 100 milhões de pessoas por mês – 9 milhões a mais que o Minecraft. Agora, quase 45 milhões de jogadores entram no Roblox todos os dias - mais por mês do que Steam, PSN e o ecossistema Xbox. Na primavera de 2020, a popularidade da plataforma aumentou tanto que os desenvolvedores até publicaram uma postagem no blog para pais cujos filhos estavam tendo problemas para se distrair do Roblox.





Um dos principais fatores de crescimento que os desenvolvedores chamam de crossplay total. A plataforma pode ser jogada em todas as plataformas atuais, exceto Nintendo Switch e PlayStation. Exceto que nem todas as execuções funcionam bem em todos os dispositivos.





“Na minha opinião, a principal vantagem do Roblox é que ele é otimizado para rodar em computadores muito antigos. Desta forma, esta plataforma pode ir além da jogabilidade. É perceptível como a plataforma está caminhando lenta mas seguramente para isso.” - Yaroslav Kravtsov, desenvolvedor de jogos independentes

Roblox tem algo para todos

O Roblox já foi concebido como uma ferramenta para ensinar crianças, mas hoje tem uma aplicação muito mais ampla.

No Roblox, você pode aprender a fazer jogos

Em primeiro lugar, é uma plataforma no espírito de Little Big Planet ou Dreams, onde milhões de usuários criam pequenos jogos e experimentam os projetos de outros membros da comunidade.





Só que no Roblox, as ferramentas para criar seus protótipos são muito mais flexíveis do que nos jogos da Media Molecule. Aqui, por exemplo, você pode usar quase qualquer ativo gráfico. Ao mesmo tempo, a plataforma é fácil de dominar e o mecanismo Roblox Studio também é baixado para o seu PC junto com ele.





O utilitário parece uma versão muito simplificada do Unity, com um menu de ativos pré-fabricados disponíveis imediatamente na tela principal. Isso inclui uma variedade de armas, móveis e até veículos. Sistema de geração de paisagem local especialmente conveniente: para criar o mapa do jogo, basta inserir parâmetros como tamanho, presença de lagoas ou outros locais especiais, como nascentes de lava.





Graças a tantas ferramentas, um pequeno protótipo funcional é montado em apenas alguns cliques. Entre os modelos, você pode escolher um cenário pronto - aqui uma ilha pirata, uma cidade no Velho Oeste e até um mapa para capturar a bandeira.





Mas os criadores dos playsets vão além. Roblox possui clones completos de jogos complexos como Call of Duty ou Escape from Tarkov com personalização de armas - mecânicas semelhantes são implementadas usando a linguagem de programação Lua simples. Roblox ainda tem um site semelhante ao Unity Learn e Unreal Online Learning, onde passamos passo a passo pelo Roblox Studio e ensinamos o básico da codificação.





No Roblox, você pode ganhar dinheiro

Qualquer pessoa pode acumular moeda de doação Robux. E para convertê-lo em dinheiro real, você precisa ter uma assinatura premium e uma conta Robux de cem mil ou mais Robux. Cada um dos três planos Roblox Premium oferece de 450 a 2200 Robux por mês, mas você também pode comprar moeda. Curiosamente, 100.000 Robux custarão $ 1200, mas só se transformarão em $ 350 após a retirada.





Depois disso, o usuário pode ganhar introduzindo itens pagos em suas jogadas, como em grandes jogos free-to-play. Ou peça ao Robux a oportunidade de entrar no jogo. Em 2015, um usuário chamado Laimonas Mileska ganhou mais de $ 100.000 em suas jogadas com compras no jogo para Robux.





Em 2019, a Roblox pagou aos desenvolvedores cerca de $ 110 milhões, em 2020 - $ 250 milhões, e em 2021 planejou a quantia de meio bilhão de dólares (ainda não há estatísticas oficiais para o ano passado).









Josh Wood, da Inglaterra, começou a jogar Roblox aos 12 anos e monetizou seu jogo em um ano. Em 2017 lançou seu jogo de maior sucesso, Game Dev Life, onde você deve desenvolver seu estúdio. Tão bem-sucedido que Josh Wood abriu uma empresa de criação de jogos. Os donos da plataforma o ajudaram a lançar uma linha de brinquedos baseada no Game Dev Life. Ele até conseguiu pagar sua passagem pela universidade.





Outra criadora de jogos de sucesso é Ann Shoemaker, de 20 anos, que se mudou para o Vale do Silício para trabalhar ao lado de outros craques. No início, ganhar dinheiro no Roblox não era suficiente para uma vida normal, mas depois que a pandemia começou, Shoemaker ganhou meio milhão de dólares em menos de um ano com apenas dois jogos, Mermaid Life sobre a vida das sereias em um mundo subaquático e Minhas gotas sobre como criar animais de estimação.





Os criadores dos jogos mais populares chegam a ganhar vários milhões de dólares por ano. Portanto, é compreensível por que a plataforma de compras virtuais UseHero sugeriu em seu artigo: Roblox se tornou o caminho para o sucesso de uma nova geração, assim como o YouTube já foi para a geração do milênio. E, como no YouTube, nem todo mundo pode ganhar um bom dinheiro no Roblox - em 2021, de 40 milhões de reproduções, apenas cerca de 1.000 renderam aos criadores mais de $ 30.000.





A propósito, Josh Wood não é o único usuário do Roblox que, junto com pessoas afins, colocou a produção de jogos em operação. The Gang, uma equipe sueca de desenvolvedores de jogos de diferentes escalas, de indie a AAA, também fez isso. Já lançou 10 jogos que foram jogados mais de 100 milhões de vezes e reuniu uma comunidade de um milhão de fãs no Discord.





“Embora o Roblox seja voltado para crianças, na verdade é uma plataforma completa para jogos gratuitos. Eles estão orgulhosos das quantias que pagam aos criadores dos projetos – é um dinheiro realmente enorme para uma plataforma onde grandes players como Bethesda ou EA não entraram.” - Yaroslav Kravtsov, desenvolvedor independente de jogos





Outra forma de incentivar os jovens desenvolvedores é por meio do programa Incubadora. A Roblox convida criadores de jogos populares a seu escritório para criar um novo jogo em cooperação com desenvolvedores de plataformas por cinco meses.

No Roblox você pode organizar eventos de massa e promover grandes marcas

Como Fortnite, há eventos ocasionais de várias escalas. Na era da pandemia, eles foram especialmente relevantes e ajudaram a se promover entre o público jovem.





Por exemplo, em maio de 2021, foi realizada a exposição Gucci, onde foram disponibilizados locais exclusivos e itens de personalização para Roblox. A mais cara era uma bolsa da antiga coleção Dionysus, que foi vendida por 350.000 Robux. Ao mesmo tempo, a contrapartida real da coleção atual custa menos.









Em 2020, durante a campanha publicitária do desenho animado "Scooby-Doo", seus criadores adicionaram o próprio Scooby-Doo ao superpopular jogo Adopt Me! O show de Lil Nas X na plataforma foi visto por 36 milhões de pessoas (em comparação, o show de Travis Scott em Fortnite foi visto por apenas 27 milhões). A Warner Bros. organizou um jogo temático Wonder Woman: Themyscira Experience para o lançamento de Wonder Woman 1984.





As corporações estão tão dispostas a usar o Roblox em publicidade por causa da abertura da plataforma. Para realizar um show no Fortnite, primeiro você precisa concordar com a Epic Games. No Roblox, segundo o pesquisador Andrew Douthwaite, esse tipo de burocracia pode ser evitado. Afinal, todos podem criar seu próprio jogo lá. E as crianças gostam de ver marcas da vida real na plataforma.





“O bom do Roblox é que ele pode ter cerca de 700 pessoas no mesmo espaço ao mesmo tempo. Outros jogos não oferecem nada parecido. Não buscamos esses recordes, para nós o número ideal é de 50 a 200 participantes. Precisávamos de tanta gente assim para dar aos participantes a sensação de estar participando de um grande evento.” - Yaroslav Kravtsov, desenvolvedor independente de jogos

No Roblox, você pode aprender

Seus criadores também não se esqueceram do propósito original da plataforma. O site da Roblox tem uma seção inteira dedicada à educação, onde você pode encontrar até cursos de programação. Por exemplo, durante o bloqueio, o físico Phillip Williams explicou a seus alunos o que é uma reação em cadeia, usando uma peça especialmente criada. Ele também usou o Roblox para ensinar design de jogos.





São dezenas de cursos presenciais e online para crianças sobre programação Lua ou simplesmente construção no Roblox. A própria empresa pretende ter 100 milhões de pessoas aprendendo por meio da plataforma até 2030.





Hoje, o número total de "alunos" é desconhecido. Mas, por exemplo, o programa educacional Build It, Play It da Roblox envolveu mais de 20 milhões de usuários. Em novembro de 2021, a empresa chegou a estabelecer um fundo especial: apoiará professores que usam o Roblox, bem como divulgadores da ciência em todo o mundo. Depois que a fundação foi estabelecida, a empresa patrocinou imediatamente o Boston Museum of Science.

Roblox é um protótipo do metauniverso

Com o tempo, o Roblox tornou-se tão rico em recursos que, durante o aumento da popularidade dos metauniversos, foi chamado de primeiro protótipo funcional. No entanto, Roblox começou tudo em 2006 e, desde então, acumulou uma incrível base de usuários e conhecimento técnico em mundos virtuais.





Depois que o fundador da empresa, David Baszucki, compartilhou suas opiniões sobre o metauniverso no programa Mad Money da CNBC, as ações da Roblox dispararam 42%. E logo no início de 2021, em sua coluna para a Wired, ele fez muitas suposições sobre como em um ano o metauniverso se tornará parte de todas as esferas de nossas vidas. Algumas dessas previsões já foram confirmadas.





“Nas próximas décadas, as maneiras pelas quais o metamundo pode ser usado ultrapassarão nossas fantasias mais loucas. Mas talvez sua principal vantagem seja a possibilidade de unir as mais diversas pessoas e construir uma sociedade virtual civilizada. Em 2021 esta sociedade começará a se tornar uma realidade.” -David Baszucki See More





Roblox enfatiza três princípios que guiarão os desenvolvedores no desenvolvimento do metauniverso no futuro. Primeiro, a comunicação no espaço virtual deve seguir as regras do mundo real. Erguemos a voz quando queremos ser ouvidos de longe; caso contrário, sussurramos e usamos gestos e expressões faciais para transmitir emoções.





Em segundo lugar, no metauniverso, não deve haver fronteiras entre comunicação real e virtual. Por exemplo, os desenvolvedores mencionaram a situação em que um jogador está conversando com um amigo no Roblox e a pessoa ao lado dele no mundo real ao mesmo tempo. Nesse caso, todos os participantes dessa conversa poderão alterar o tipo de comunicação a qualquer momento - por exemplo, ir para o bate-papo por vídeo.





O terceiro e principal princípio converge com os valores centrais da Roblox. A comunicação no metauniverso deve ser segura para seus participantes e ocorrer dentro da lei. Para fazer isso, deve ser regulado, assim como no mundo real. Por exemplo, ninguém saberá se você e um amigo próximo estiverem sozinhos para discutir algo não muito legítimo. Mas se você gritar com alguém no meio do restaurante, as pessoas ao seu redor reagirão imediatamente.





Os criadores do Roblox também querem que os jogadores possam se parecer e se comportar no jogo da mesma maneira que na realidade e introduzir as tecnologias correspondentes. Por exemplo, a capacidade de criar um personagem realista em vez de um homem de desenho animado ou voz espacial.





E no verão de 2021, a empresa assinou uma parceria com a Sony Music para desenvolver uma espécie de "experiência musical inovadora" dentro do Roblox. Por exemplo, Lil Nas X, que se apresentou no Roblox anteriormente, cooperou com a divisão de música da Sony. Então podemos supor que é assim que a empresa quer legitimar a música em seu metauniverso. No passado, a Music Publishers Association processou a Roblox em 200 milhões pelo uso ilegal de músicas.





A empresa também acredita que o público jovem do Roblox ajudará a criar um metauniverso completo, porque essa geração cresceu na era da Internet e dos smartphones.





“Quando eu cresci, eu pegava minha bicicleta e desaparecia até que as luzes da rua se acendessem e minha mãe gritasse para eu voltar para casa. Agora, meus filhos, eles têm uma atividade extracurricular dirigida por um adulto. Eles voltam para casa, têm de duas a três horas de lição de casa. E quando eles realmente têm tempo para sair com seus amigos? É noite e eles estão aparecendo no Roblox. Eu acho que as vidas que as crianças vivem hoje, elas estão encontrando esse local para um tempo de hangout não estruturado, é mais fácil para elas fazerem isso no mundo digital do que no mundo físico.” - Craig Donato, diretor de negócios da Roblox





Conclusão

Em janeiro passado, a Roblox levantou US$ 520 milhões em investimentos e, na primavera, abriu o capital com uma capitalização de US$ 41,9 bilhões. Agora, esse número subiu para US$ 51,5 bilhões. Um utilitário que foi concebido há 17 anos como uma ferramenta de aprendizado se transformou em um playground global e conseguiu superar os gigantes da tecnologia no desenvolvimento do metauniverso.





O Roblox ainda tem muitos problemas, tanto técnicos quanto sociais, que nenhuma plataforma online popular do Facebook ao TikTok jamais conseguiu evitar. Mas as perspectivas da empresa de David Baszucki e a variedade de aplicativos Roblox ainda são impressionantes. E o desenvolvimento constante por quase vinte anos dá esperança de que Roblox seja capaz de se livrar de suas deficiências.