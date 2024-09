Le multivers de la folie : comment fonctionne Roblox

Il y a un an ou deux, Roblox sortait rarement de l'espace d'information. Roblox nous a surpris avec des histoires sur les intrigues politiques dans le jeu, les taux de croissance record et les prix des produits numériques qui ne sont pas typiques des jeux pour enfants. Cependant, Roblox existe depuis plus de 15 ans et n'a connu une attention aussi courte mais brillante que récemment.





Depuis de nombreuses années, la plateforme parvient à anticiper les tendances mondiales. Par exemple, il était possible d'y créer vos mondes avant même la sortie de Minecraft. Et plusieurs années avant les annonces de Meta et les investissements dans le méta-monde d'Epic Games, Roblox a présenté un prototype fonctionnel de ce concept. Très bientôt, la plateforme pourrait devenir plus pertinente que jamais.





Découvrons comment fonctionne Roblox, quelles sont les raisons de sa croissance rapide et comment ses créateurs voient le méta-univers du futur.

Roblox - début





Les premières versions de Roblox ont été développées au début du siècle par l'informaticien David Baszucki. Il a toujours voulu être entrepreneur. Après avoir obtenu son diplôme universitaire à la fin des années 1980, il a fondé Knowledge Revolution et a commencé à créer des logiciels éducatifs pour le Macintosh.





A la fin des années 90, David Baszucki rencontre l'ingénieur Eric Cassel, futur co-fondateur de Roblox. Plus tard, MSC Software Corporation, un producteur de logiciels de simulation, a acquis sa société. En 2000, David Baszucki était déjà vice-président de MSC Software mais a rapidement décidé de répéter son succès avec les utilitaires éducatifs. Avec Cassel, il est parti pour lancer DynaBlocks, plus tard Roblox Corporation. Ils ont été rejoints par d'autres employés de MSC.





En 2006, la société avait un site Web sur lequel elle publiait le moteur Roblox Studio. Avec lui, les utilisateurs pouvaient non seulement créer de petits jeux, mais aussi essayer les projets d'autres personnes. Presque immédiatement a commencé une croissance lente mais régulière de la popularité de la plate-forme. Roblox a commencé à apprendre à programmer et la plupart de son public était composé d'enfants de moins de 13 ans.





Un an après le lancement de la plateforme, l'abonnement premium Builders Club est apparu, avec un afflux quotidien de la monnaie de don de Robux et aucune publicité sur le site. En 2009, Roblox a levé plus de deux millions de dollars lors du premier tour d'investissement et quatre millions lors du second tour en 2011.





Nous avons organisé un événement Hack Week, au cours duquel les employés de l'entreprise ont pu proposer leurs idées les plus brillantes pour le développement de la plateforme. Durant cette période, Roblox est sorti sur iOS, et en 2014 sur Android. Cependant, tout le monde ne l'a pas vu : le co-fondateur de l'entreprise, Eric Cassel, était décédé d'un cancer l'année précédente.





En 2015, Roblox est apparu sur les appareils VR avec un système mis à jour pour créer des paysages naturels. Deux ans plus tard, la société de Baszucki a attiré des investissements vraiment impressionnants : Meritech Capital Partners et Index Ventures y ont investi 92 millions de dollars. En mars 2021, Roblox est devenu public, et aujourd'hui il vaut plus qu'Ubisoft et Electronic Arts.





En 2019, la plateforme était déjà visitée par 100 millions de personnes par mois - 9 millions de plus que Minecraft. Aujourd'hui, près de 45 millions de joueurs entrent dans Roblox chaque jour - plus par mois que Steam, PSN et l'écosystème Xbox. Au printemps 2020, la popularité de la plateforme a tellement augmenté que les développeurs ont même publié un article de blog pour les parents dont les enfants avaient du mal à se distraire de Roblox.





L'un des principaux facteurs de croissance que les développeurs appellent le jeu croisé total. La plateforme est jouable sur toutes les plateformes actuelles à l'exception de Nintendo Switch et PlayStation. Sauf que tous les jeux ne fonctionnent pas bien sur tous les appareils.





"À mon avis, le principal avantage de Roblox est qu'il est optimisé pour fonctionner sur de très vieux ordinateurs. De cette façon, cette plate-forme peut aller au-delà du gameplay. On remarque à quel point la plate-forme se dirige lentement mais sûrement vers cela. - Yaroslav Kravtsov, développeur de jeux indépendant

Roblox a quelque chose pour tout le monde

Roblox était autrefois conçu comme un outil pour enseigner aux enfants, mais aujourd'hui, il a une application beaucoup plus large.

Dans Roblox, vous pouvez apprendre à créer des jeux

C'est avant tout une plateforme dans l'esprit de Little Big Planet ou Dreams, où des millions d'utilisateurs créent des petits jeux et testent les projets des autres membres de la communauté.





Sauf que dans Roblox, les outils pour créer vos prototypes sont bien plus flexibles que dans les jeux de Media Molecule. Ici, par exemple, vous pouvez utiliser presque n'importe quel élément graphique. Dans le même temps, la plate-forme est tout aussi facile à maîtriser et le moteur Roblox Studio est également téléchargé sur votre PC avec lui.





L'utilitaire ressemble à une version très simplifiée de Unity, avec un menu d'actifs prédéfinis disponibles immédiatement sur l'écran principal. Ceux-ci incluent une variété d'armes, de meubles et même de véhicules. Système de génération de paysage local particulièrement pratique : pour créer votre carte de jeu, entrez simplement des paramètres comme sa taille, la présence d'étangs ou d'autres endroits spéciaux comme des sources de lave.





Grâce à un tel nombre d'outils, un petit prototype fonctionnel est assemblé en quelques clics. Parmi les modèles, vous pouvez choisir un cadre prêt à l'emploi - ici une île pirate, une ville du Far West et même une carte pour capturer le drapeau.





Mais les créateurs des ensembles de jeu vont plus loin. Roblox a des clones à part entière de jeux complexes comme Call of Duty ou Escape from Tarkov avec la personnalisation des armes - des mécanismes similaires sont mis en œuvre à l'aide du langage de programmation Lua simple. Roblox a même un site Web similaire à Unity Learn et Unreal Online Learning, où nous parcourons étape par étape Roblox Studio et enseignons les bases du codage.





Dans Roblox, vous pouvez gagner de l'argent

Tout le monde peut accumuler de la monnaie de don Robux. Et pour le convertir en argent réel, vous devez avoir un abonnement premium et un compte Robux de cent mille Robux ou plus. Chacun des trois plans Roblox Premium donne de 450 à 2200 Robux par mois, mais vous pouvez également acheter des devises. Fait intéressant, 100 000 Robux coûteront 1200 $, mais cela ne se transformera qu'en 350 $ après le retrait.





Après cela, l'utilisateur peut gagner en introduisant des éléments payants sur ses jeux, comme dans les grands jeux gratuits. Ou demandez à Robux l'opportunité même d'entrer dans le jeu. En 2015, un utilisateur nommé Laimonas Mileska a gagné plus de 100 000 $ sur ses jeux avec des achats en jeu pour Robux.





En 2019, Roblox a payé aux développeurs environ 110 millions de dollars, en 2020 - 250 millions de dollars, et en 2021 prévu le montant d'un demi-milliard de dollars (pas encore de statistiques officielles pour l'année écoulée).









Josh Wood d'Angleterre a commencé à jouer à Roblox à l'âge de 12 ans et a monétisé son jeu en un an. En 2017, il a sorti son jeu le plus réussi, Game Dev Life, où vous devez développer votre studio. Un tel succès que Josh Wood a lancé une véritable entreprise de création de jeux. Les propriétaires de la plateforme l'ont aidé à lancer une ligne de jouets basée sur Game Dev Life. Il a même fini par être en mesure de payer ses études universitaires.





Une autre créatrice de jeux à succès est Ann Shoemaker, 20 ans, qui a déménagé dans la Silicon Valley pour travailler aux côtés d'autres meneurs de jeu. Au début, gagner de l'argent à Roblox n'était pas suffisant pour une vie normale, mais après le début de la pandémie, Shoemaker a gagné un demi-million de dollars en moins d'un an grâce à seulement deux jeux, Mermaid Life sur la vie des sirènes dans un monde sous-marin et Mes gouttelettes sur l'élevage d'animaux de compagnie.





Les créateurs des jeux les plus populaires gagnent même plusieurs millions de dollars par an. On comprend donc pourquoi la plateforme d'achat virtuelle UseHero a suggéré dans son article : Roblox est devenu la voie du succès pour une nouvelle génération, tout comme YouTube l'était autrefois pour la génération Y. Et, comme avec YouTube, tout le monde ne peut pas gagner beaucoup d'argent dans Roblox - en 2021, sur 40 millions de lectures, seulement environ 1000 ont rapporté plus de 30 000 $ aux créateurs.





Soit dit en passant, Josh Wood n'est pas le seul utilisateur de Roblox qui, avec des personnes partageant les mêmes idées, a lancé la production de jeux. The Gang, une équipe suédoise de développeurs de jeux de différentes échelles, de l'indie à l'AAA, l'a fait aussi. Il a déjà sorti 10 jeux qui ont été joués plus de 100 millions de fois et ont réuni une communauté d'un million de fans sur Discord.





"Même si Roblox est destiné aux enfants, il s'agit en fait d'une plate-forme à part entière pour les jeux gratuits. Ils sont fiers des sommes qu'ils versent aux créateurs des projets - c'est vraiment de l'argent énorme pour une plate-forme où de grands joueurs comme Bethesda ou EA ne sont pas venus. - Yaroslav Kravtsov, développeur de jeux indépendant





Une autre façon d'encourager les jeunes développeurs est le programme Incubator. Roblox invite les créateurs de jeux populaires dans son bureau pour créer un nouveau jeu en coopération avec les développeurs de la plateforme pendant cinq mois.

Dans Roblox, vous pouvez organiser des événements de masse et promouvoir de grandes marques

Comme Fortnite, il y a des événements occasionnels à différentes échelles. À l'ère de la pandémie, ils étaient particulièrement pertinents et ont contribué à se faire connaître auprès du jeune public.





Par exemple, en mai 2021, l'exposition Gucci a eu lieu, où des emplacements exclusifs et des articles de personnalisation pour Roblox étaient disponibles. Le plus cher était un sac à main de l'ancienne collection Dionysos, vendu 350 000 Robux. Dans le même temps, la contrepartie réelle de la collection actuelle coûte moins cher.









En 2020, lors de la campagne publicitaire du dessin animé "Scooby-Doo", ses créateurs ont ajouté Scooby-Doo lui-même au jeu super populaire Adopt Me ! Le concert de Lil Nas X sur la plateforme a été vu par 36 millions de personnes (en comparaison, le concert Fortnite de Travis Scott n'a été vu que par 27 millions). Warner Bros. a organisé un jeu à thème Wonder Woman: Themyscira Experience pour la sortie de Wonder Woman 1984.





Les entreprises sont tellement disposées à utiliser Roblox dans la publicité en raison de l'ouverture de la plate-forme. Pour organiser un concert à Fortnite, il faut d'abord s'entendre avec Epic Games. Dans Roblox, selon le chercheur Andrew Douthwaite, ce type de bureaucratie peut être évité. Après tout, chacun peut y créer son propre jeu. Et les enfants aiment voir des marques réelles sur la plateforme.





"La bonne chose à propos de Roblox est qu'il peut avoir environ 700 personnes dans le même espace en même temps. Les autres jeux n'offrent rien de tel. Nous ne sommes pas allés chercher de tels records, pour nous le nombre optimal est de 50 à 200 participants. Il fallait autant de monde pour donner aux participants le sentiment de participer à un grand événement. - Yaroslav Kravtsov, développeur de jeux indépendant

Dans Roblox, vous pouvez apprendre

Ses créateurs n'ont pas non plus oublié l'objectif initial de la plateforme. Le site Web Roblox a toute une section consacrée à l'éducation, où vous pouvez même trouver des cours sur la programmation. Par exemple, pendant le confinement, le physicien Phillip Williams a expliqué à ses étudiants ce qu'est une réaction en chaîne, à l'aide d'une pièce spécialement créée. Il a également utilisé Roblox pour enseigner la conception de jeux.





Il existe des dizaines de cours en direct et en ligne pour les enfants sur la programmation Lua ou simplement sur la construction dans Roblox. L'entreprise elle-même vise à ce que 100 millions de personnes apprennent via la plateforme d'ici 2030.





Aujourd'hui, le nombre total d'"étudiants" est inconnu. Mais, par exemple, le programme éducatif Build It, Play It de Roblox a impliqué plus de 20 millions d'utilisateurs. En novembre 2021, l'entreprise a même créé un fonds spécial : il soutiendra les enseignants qui utilisent Roblox ainsi que les vulgarisateurs de la science à travers le monde. Après la création de la fondation, la société a immédiatement parrainé le Boston Museum of Science.

Roblox est un prototype du métaunivers

Au fil du temps, Roblox est devenu si riche en fonctionnalités que lors de la montée en flèche de la popularité des méta-univers, il a été appelé leur premier prototype fonctionnel. Cependant, Roblox a tout commencé en 2006, et depuis lors, il a accumulé une incroyable base d'utilisateurs et une expertise technique dans les mondes virtuels.





Après que le fondateur de la société, David Baszucki, ait partagé son point de vue sur le méta-univers sur le programme Mad Money de CNBC, l'action Roblox a grimpé en flèche de 42 %. Et au tout début de 2021, dans sa chronique pour Wired, il a fait beaucoup d'hypothèses sur la façon dont dans un an, le méta-univers deviendra une partie de toutes les sphères de nos vies. Certaines de ces prédictions ont déjà été confirmées.





« Dans les prochaines décennies, les façons dont le méta-monde peut être utilisé dépasseront nos fantasmes les plus fous. Mais peut-être que son principal avantage est la possibilité d'unir les personnes les plus diverses et de construire une société virtuelle civilisée. En 2021, cette société commencera à devenir une réalité. -David Baszucki





Roblox met l'accent sur trois principes qui guideront les développeurs dans le développement du métaunivers à l'avenir. Premièrement, la communication dans l'espace virtuel doit suivre les règles du monde réel. Nous élevons la voix lorsque nous voulons être entendus de loin ; sinon, nous chuchotons et utilisons des gestes et des expressions faciales pour transmettre des émotions.





Deuxièmement, dans le métaunivers, il ne devrait y avoir aucune frontière entre la communication réelle et virtuelle. Par exemple, les développeurs ont mentionné la situation où un joueur parle à un ami dans Roblox et à la personne à côté de lui dans le monde réel en même temps. Dans ce cas, tous les participants à une telle conversation pourront changer de type de communication à tout moment - par exemple, passer au chat vidéo.





Le troisième et principal principe converge avec les valeurs fondamentales de Roblox. La communication dans le métaunivers doit être sûre pour ses participants et se dérouler dans le respect de la loi. Pour ce faire, il doit être régulé, comme dans le monde réel. Par exemple, personne ne saura si vous et un ami proche êtes seuls pour discuter de quelque chose de peu légitime. Mais si vous criez sur quelqu'un au milieu du restaurant, les gens autour de vous réagiront immédiatement.





Les créateurs de Roblox souhaitent également que les joueurs puissent regarder et se comporter dans le jeu de la même manière que dans la réalité et introduire les technologies correspondantes. Par exemple, la possibilité de créer un personnage réaliste au lieu d'un homme de bande dessinée ou de Spatial Voice.





Et à l'été 2021, la société a signé un partenariat avec Sony Music pour développer une sorte "d'expérience musicale innovante" au sein de Roblox. Par exemple, Lil Nas X, qui a joué dans Roblox plus tôt, a coopéré avec la division musicale de Sony. On peut donc supposer que c'est ainsi que l'entreprise veut légitimer la musique dans son métaunivers. Dans le passé, la Music Publishers Association a poursuivi Roblox pour 200 millions pour l'utilisation illégale de chansons.





La société estime également que le jeune public de Roblox contribuera à créer un méta-univers à part entière car cette génération a grandi à l'ère d'Internet et des smartphones.





"Quand j'ai grandi, je prenais mon vélo et je disparaissais jusqu'à ce que les lampadaires s'allument et que ma mère me crie de rentrer à la maison. Maintenant, mes enfants, ils ont une activité parascolaire dirigée par un adulte. Ils rentrent à la maison, ils ont deux à trois heures de devoirs. Et quand ont-ils réellement le temps de passer du temps avec leurs amis ? C'est le soir, et ils font irruption dans Roblox. Je pense que les vies que vivent les enfants aujourd'hui, ils trouvent ce lieu de rencontre non structuré, il leur est plus facile de le faire dans le monde numérique que dans le monde physique. - Craig Donato, directeur commercial de Roblox





Conclusion

En janvier dernier, Roblox a levé 520 millions de dollars d'investissements et, au printemps, il est devenu public avec une capitalisation de 41,9 milliards de dollars. Maintenant, ce chiffre est passé à 51,5 milliards de dollars. Un utilitaire conçu il y a 17 ans comme un outil d'apprentissage s'est transformé en terrain de jeu mondial et a réussi à devancer les géants de la technologie dans le développement du méta-univers.





Roblox a encore beaucoup de problèmes, à la fois techniques et sociaux, qu'aucune plate-forme en ligne populaire de Facebook à TikTok n'a jamais réussi à éviter. Mais les perspectives de l'entreprise de David Baszucki et la variété des applications Roblox sont toujours impressionnantes. Et le développement constant depuis près de vingt ans laisse espérer que Roblox pourra finalement se débarrasser de ses défauts.