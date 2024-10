Na Web3, a comunidade, e não o conteúdo, é rei

A comunidade é rei.





Sim! Você leu certo. A comunidade – e não o conteúdo – é rei na web3.





A Web3 veio para perturbar todo o status quo da web2. Esta nova iteração da Internet mudou a forma como interagimos e criamos regras. Mudou tudo na comunidade, tanto online quanto offline.





Na web2, por exemplo, as comunidades são construídas em torno de produtos ou serviços. Uma comunidade é formada após o lançamento de um produto ou serviço. Por exemplo, pessoas com conhecimentos semelhantes no Facebook, Twitter (agora X), pacotes do Microsoft Office, etc. reuniram-se após a criação dos produtos.





Isso não é verdade para web3. Você primeiro forma uma comunidade e depois constrói um produto em torno dela. Embora Vitalik Buterin e outros cofundadores, por exemplo, tivessem uma vaga ideia do que queriam – uma Internet descentralizada. Uma comunidade de pessoas com ideias semelhantes formou diferentes comunidades orientadas para objetivos para transformar o sonho em realidade.





Deixe-me fazer algumas perguntas:





Sem uma comunidade dedicada de maximalistas do Bitcoin nos primeiros dias, você acha que o Bitcoin pode sobreviver por tanto tempo?





E quanto ao Ethereum? UniSwap? E todos os outros produtos e serviços web3?





Simplificando, sem uma comunidade orientada para objetivos, seus produtos web3 não sobreviverão. A Web3 pode ser incipiente, mas criou esse novo caminho.





Você quer construir uma comunidade web3 voltada para objetivos e não para dinheiro? Deixe-me orientar você no processo.





O que é uma comunidade Web3?

Uma comunidade web3 é uma comunidade virtual descentralizada onde pessoas com interesses comuns e um objetivo comum se reúnem para impulsionar a inovação, o crescimento e o desenvolvimento tecnológico necessários para o crescimento da web3.





Essas comunidades reúnem diferentes pessoas (entusiastas de tecnologia, investidores, desenvolvedores, degens e assim por diante) para trocar ideias e compartilhar informações cruciais que moldarão o futuro da criptomoeda e do espaço blockchain.





Em uma comunidade web2 tradicional , como subreddits e grupos do Facebook, o poder reside exclusivamente no grupo de indivíduos que criou o grupo. Esses indivíduos decidem o que é certo ou errado, quem deve fazer parte do grupo e as regras de engajamento.





Mas numa comunidade web3, tudo é descentralizado. A comunidade é propriedade dos membros; as decisões são tomadas de forma consensual; e as regras de engajamento são votadas democraticamente.





Numa comunidade web3, tudo é descentralizado. A comunidade é propriedade dos membros; as decisões são tomadas de forma consensual; e as regras de engajamento são votadas democraticamente.



Além disso, os membros da comunidade não fazem parte dela apenas porque têm um interesse comum ou um objectivo comum. Eles também têm interesses na comunidade.





Eles são mais como cofundadores de uma startup de tecnologia. Eles investem suas cotas no crescimento da comunidade. E se quiserem sair, podem vender suas participações e sacar seus investimentos.





Por que construir uma comunidade Web3 é importante?

Acabamos de discutir como uma comunidade web3 é diferente de uma comunidade web2. Deixe-me mostrar por que uma comunidade Web3 é importante.





1. A comunidade Web3 é fundamental para o crescimento e o desenvolvimento

Ao contrário da web2, onde a comunidade gira em torno de produtos e serviços, o oposto é verdadeiro para a web3 – produtos e serviços giram em torno da comunidade.





A taxa de crescimento, desenvolvimento e adoção na web3 depende da comunidade. Uma comunidade orientada para objetivos é um terreno fértil para cultivar grandes ideias, promover um ambiente positivo para o crescimento e apoiar os desenvolvedores que trabalham para um bem maior.





Portanto, se você tem um produto ou serviço web3 em mente, construir uma comunidade é crucial. Uma comunidade web3 incentiva o compartilhamento de ideias, a participação ativa e feedback valioso.





2. Os membros da comunidade Web3 representam seu público-alvo.

Ao construir uma comunidade web3 voltada para objetivos, você reúne pessoas que desejam resolver um problema comum. Esses membros orientados para objetivos também representarão seu público-alvo.





Assim, reuni-los incentivará a troca de informações e ideias. Eles também estarão envolvidos no compartilhamento de ideias por meio da construção de soluções, que fornecem suporte aos desenvolvedores e fornecem feedback valioso para melhorar o produto.





Aqui está um exemplo.





No início, os cofundadores da Ethereum só tiveram a ideia de construir um computador mundial descentralizado para DApps e nada mais. Por meio de uma Oferta Inicial de Moedas (ICO) , eles reuniram pessoas que não gostam do modelo web2 centralizado.





Ao longo dos anos, esta comunidade de seguidores do Ethereum orientados para objetivos fez com que a blockchain passasse de apenas uma ideia vaga para algo que resolve problemas do mundo real através da partilha de ideias e da troca de informações.





Isso nunca seria possível se a comunidade tivesse objetivos diferentes.





3. A comunidade Web3 impulsiona a adoção e o dimensionamento do projeto

Deixe-me fazer estas perguntas novamente:





Sem a comunidade Bitcoin dedicada nos primeiros dias da criptomoeda, o Bitcoin sobreviverá?





E quanto ao Ethereum? UniSwap? E todos os produtos e serviços conhecidos da web3?





O sucesso dos projetos web3 mencionados e de outros deveu-se à contribuição dos membros da sua comunidade.





O Bitcoin não valia nada no seu início. Portanto, o projeto teria falhado se não houvesse pessoas orientadas para objetivos que acreditassem na visão de Satoshi Nakamoto. E o mesmo aconteceu com Ethereum, UniSwap e outros.





Assim, uma comunidade web3 orientada para objetivos trabalhará para amplificar o projeto, manter a rede e aumentar os efeitos da rede. E isso impulsionará efetivamente a adoção e fará evoluir o ecossistema.





Além disso, por acreditarem que trabalham para o bem comum, os membros da comunidade costumam ser apaixonados, tornando-se embaixadores do projeto.





Isto resulta na divulgação do projeto através de vários canais, nutrindo e convertendo os recém-chegados em defensores e garantindo que as conversas se concentrem no projeto e no desenvolvimento da comunidade.





4. Aproveite a força coletiva

Existe um ditado famoso: “Dois é melhor que um”.









No sentido literário, esta é a força da comunidade web3.





Uma comunidade web3 ajuda você a aproveitar a força coletiva. Reunir dezenas de milhares de pessoas apaixonadas, dedicadas e criativas para se concentrarem num objectivo comum aumenta as probabilidades de sucesso.





Portanto, uma comunidade web3 é uma fonte de experiência e paixão – duas habilidades importantes necessárias para o crescimento e a inovação. Se a sua comunidade estiver bem estabelecida (isto é, orientada para objetivos e não focada no dinheiro), ela se tornará um terreno fértil para ideias que desafiarão o status quo.





O que impulsiona o crescimento da comunidade na Web3?

Construir uma comunidade web3 é uma coisa; transformá-lo em um de classe mundial é outra. Projetos web3 bem-sucedidos não se limitam a iniciar uma comunidade – eles se esforçam para transformar sua comunidade em um nome familiar.





O objetivo não é apenas construir uma comunidade, mas aumentar o alcance.





Aqui está o que impulsiona o crescimento nas comunidades web3.





1. Sentido de comunidade





Uma forma comprovada de fazer crescer a sua comunidade é transformar os membros da comunidade em embaixadores. Uma forma de o fazer é através da inclusão e da diversidade: transformando-os em defensores, deixando-os sujar as mãos.





Para construir a inclusão e a diversidade, seja transparente na governança, na tomada de decisões e na distribuição de recompensas. O nível de visibilidade da operação e do processo de tomada de decisão da comunidade ajudará a construir intimidade entre os membros da comunidade.





2. Engajamento e Contribuição

Quanto mais ativa for a sua comunidade, mais pessoas vão querer aderir. Portanto, incentive discussões, compartilhamento de ideias e assistência mútua para promover a paixão e a proximidade da comunidade.





Quando o benefício de fazer parte de uma comunidade é maior do que o que está em jogo, as pessoas sempre desejarão fazer parte dela. E não fazendo parte sozinhos, eles também convidarão seus amigos para se juntarem a eles.





Torne a sua comunidade envolvente, organizando chamadas e chats com líderes de pensamento e influenciadores, desenvolvendo recursos educacionais, criando consciência sobre o projeto web3 e incentivando o envolvimento e a contribuição. Além disso, organize seções AMA (Ask Me Anything) para aumentar a transparência. Com isso, as pessoas acharão interessante fazer parte da sua comunidade.





Ao incentivar os membros da comunidade ao envolvimento e à contribuição, tome cuidado contra a manipulação. Certifique-se de que as recompensas sejam voltadas para o envolvimento/desenvolvimento do projeto, desenvolvimento de habilidades e resolução de problemas.





3. Interesse Compartilhado

A comunidade Web3 é uma congregação de pessoas com interesses e objetivos comuns. O fato de ser descentralizado não significa que não deva haver um senso de propósito e direção.





Veja a comunidade Ethereum.





Os membros estavam trabalhando em prol de um objetivo comum – uma Internet descentralizada onde nenhuma cooperação central controla nada. Mesmo que o objetivo ainda esteja longe, eles continuam trabalhando para alcançá-lo e não se importam onde estão.





Os membros da sua comunidade devem ter ideias semelhantes. Certifique-se de ter uma descrição clara de seu propósito, visão e objetivo desde o início. Com isso, você atrai para a comunidade apenas quem quer resolver o mesmo problema que você.





Além disso, pessoas com interesses e objetivos comuns investirão tempo e dinheiro para alcançá-los. Uma comunidade formada por pessoas com objetivos e interesses comuns se sentirá realizada ao alcançá-los.





4. Moderação (Liderança e Gestão Comunitária)

A moderação é crucial para manter uma comunidade ativa e próspera. Para expandir sua comunidade, você precisa mantê-la segura e acolhedora para outras pessoas. Um ambiente positivo incentiva a participação, o que, por sua vez, leva ao crescimento.





Portanto, uma comunidade deve ter um moderador que garanta que as discussões sejam baseadas no propósito, objetivos e interesses da comunidade. Deveria haver regras e moderação proativa para evitar que maus atores destruíssem a comunidade.





Um gerente de comunidade também deve ser proativo. Envolva-se com os membros, modere discussões e forneça suporte técnico para resolver problemas imediatamente.





Como desenvolver uma comunidade Web3

A comunidade Web3 mudou o marketing. O crescimento da comunidade tornou-se fundamental para muitas estratégias de marketing empresarial. Projetos com uma comunidade grande, engajada e voltada para objetivos têm maior probabilidade de vencer.





Por que? Porque a comunidade é rei.





Então, se você precisa construir uma comunidade próspera, mas não sabe como fazer isso, veja como.





1. Compreenda a cultura Web3

Construir uma comunidade web3 exige que você entenda o que o web3 implica. A menos que você faça parte de uma comunidade web3, talvez não consiga se dar bem neste setor. A cultura Web3 é diferente. E para sobreviver, você precisa entender o que funciona aqui.





Portanto, aprenda os fundamentos das comunidades web3. Entenda os léxicos e conheça as nuances do setor. Este setor é um setor de alta tecnologia. Os memes são importantes aqui, o que significa que para atrair indivíduos com ideias semelhantes e focados na web3, você deve se inclinar para o que eles querem e entendem.





Adicione um toque pessoal e senso de humor e seja criativo. Se você está confuso sobre o que fazer, dê uma olhada no que outras comunidades conhecidas estão fazendo e aprenda com elas. Com isso, você pode construir uma comunidade de pessoas com ideias semelhantes que se tornam evangelistas e fazem o que for preciso para desenvolver a marca web3.





2. Sua meta e objetivos

Construir uma comunidade web3 é como começar um novo negócio: você precisa de uma meta e de objetivos.





Você quer desenvolver um protocolo cross-chain avançado? Você está trabalhando em uma segurança aprimorada para web3? Você está construindo um Dapp ou trabalhando para expandir o ecossistema? Seja qual for o seu trabalho, informe os membros da sua comunidade desde o início.





Seja transparente sobre tudo. Deixe sua comunidade saber o que você tem e o que está fazendo. Elabore uma declaração de missão focada na comunidade. Desenvolva uma meta mensurável. Implemente uma abordagem colaborativa e descentralizada para o seu projeto. A ênfase deve ser colocada na transparência, confiança e participação ativa.





Se você está construindo uma comunidade web3, não pode simplesmente desenvolver uma meta e um objetivo em particular e esperar que todos aceitem sua decisão. A comunidade web3 nunca concordará com a decisão de um homem só.





Se você está construindo uma comunidade web3, não pode simplesmente desenvolver uma meta e um objetivo em particular e esperar que todos aceitem sua decisão. A comunidade web3 nunca concordará com a decisão de um homem só.





Certifique-se de enfatizar a transparência, a tomada de decisões da comunidade e a confiança. Alinhe o objetivo da sua comunidade com o objetivo do seu produto. Defina metas SMART (simples, mensuráveis, atingíveis, realistas e oportunas). E tenha KPIs para medir seu crescimento.





3. Crie presença e impressão construindo em público

A transparência é importante. Web3 não é como web2.





Os projetos Web3 geralmente são projetos de código aberto. Quanto mais rápido você adotar isso, melhor será para sua comunidade. Você não apenas comunica seu progresso à sua comunidade. Você cria presença e impressão – você constrói em público.





Compartilhe seu roteiro e comunique seus marcos de tempos em tempos. Além de estabelecer confiança em sua comunidade, construir em público responsabiliza seus desenvolvedores.





Além disso, quando você constrói em público, a sua comunidade se sente envolvida no projeto, mesmo que não tenha contribuído para os processos de desenvolvimento. Apenas compartilhar feedback e ver seu feedback implementado irá motivá-los a se envolver.





Portanto, ao construir em público, compartilhe atualizações regulares, relatórios, marcos de desenvolvimento e notícias importantes. A comunicação não deve ser unilateral, então crie mecanismos de feedback (como seções AMA (Ask Me Anything), encontros virtuais, hackathons, conferências e enquetes) para promover relacionamentos e dar aos membros uma sensação de envolvimento.





Não peça apenas feedback; implementar o feedback. E se você não conseguir implementar o feedback, diga o motivo.





Finalmente, só porque lhe disseram para construir em público não significa que você deva divulgar sua vantagem competitiva. Comunique-se, mas não comunique demais.





4. Atraia e retenha membros

Construir uma comunidade web3 perfeita é ótimo, mas não é suficiente. Você precisa atrair e reter novos membros para sua comunidade. Uma maneira de fazer isso é aumentando seus níveis de atividade.





A colaboração é significativa aqui. Quando você está apenas começando, você precisa de credibilidade. Uma maneira de fazer isso é colaborando com comunidades, influenciadores e projetos estabelecidos.





Esse tipo de colaboração estratégica amplifica seu alcance para um público apropriado. Lembrar! Construir em público é crucial aqui. Mantenha uma presença ativa nas redes sociais. Participe de discussões relevantes, compartilhe atualizações com frequência, selecione e compartilhe conteúdo envolvente e organize eventos. No geral, gere entusiasmo e buzz em sua comunidade e projeto com campanhas estratégicas de marketing.





Por fim, deixe seu público fazer parte de sua equipe. Ofereça experiências personalizadas com base nas preferências dos membros. Sua comunidade deve ser uma iniciativa liderada por membros. Com isso, você pode promover uma cultura positiva e inclusiva. E construir um forte senso de valores compartilhados.





5. Defina os canais de comunicação, ferramentas e estratégia da sua comunidade Web3

Uma comunidade web3 é global, ou seja, é uma comunidade online 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por dia.





Além disso, consiste em pessoas de diferentes fusos horários. Portanto, lembre-se sempre disso sempre que estiver planejando sua estratégia de comunicação web3. Você não vai querer fornecer suporte para um fuso horário específico e deixar outros de fora. Ou peça para sua equipe de desenvolvimento se desconectar por causa de um feriado nacional em um país.





Você deseja ser inclusivo e incluir todos os membros da sua comunidade de diferentes fusos horários em sua estratégia para comunicação e inclusão adequadas.





Existem três canais de comunicação populares na web3: X(Twitter) , Discord e Telegram . A mídia social que você escolhe como canal de comunicação principal depende da sua estratégia de comunicação e do que você deseja alcançar. Considere qual canal funcionará para sua comunicação e onde você deseja que os membros da sua comunidade se reúnam.





Ao criar sua estratégia de comunicação:





Priorize a navegação e a facilidade de uso

Crie bate-papos fixados e organize suas comunicações

Crie subgrupos com base na comunicação vital nos canais

Crie grupos de interesse específicos e permita que seus membros encontrem o que procuram com facilidade

No geral, certifique-se de que seu processo de integração seja fácil; e o canal da comunidade é bem organizado





6. Sustente sua comunidade web3

Construir e reter membros da comunidade é insuficiente para tornar sua comunidade web3 bem-sucedida – você precisa sustentar a comunidade.





Uma maneira de fazer isso é incentivando sua comunidade. Distribuir incentivos aos membros da comunidade dedicados e ativos para motivá-los a fazer mais.





Mas observe que os incentivos são facas de dois gumes. Eles podem sustentar e arruinar sua comunidade. Se bem feito, sua comunidade crescerá organicamente em um ritmo mais rápido. E se for feito de forma errada, é mais rápido destruir uma comunidade do que um vírus.





Forneça uma estratégia adequada de distribuição de tokens para incentivar os primeiros usuários e contribuidores do projeto. A tokenomics adequada melhorará as iniciativas de construção de comunidade. E quando feito de forma errada, poderia atrair vigaristas que manipulariam o sistema.





Certifique-se de que sua distribuição de tokens funcione para sustentar sua comunidade. Implementar mecanismos de governança que incentivem a sustentabilidade. Apresente recursos, eventos e iniciativas que melhorem a experiência dos membros da sua comunidade e motivem a sustentabilidade a longo prazo.





Ao projetar sua tokenomics, considere a distribuição de tokens, a inflação e os mecanismos para afastar golpistas e recompensar os primeiros e leais membros da comunidade. Use cronogramas de aquisição de direitos e bloqueio de token para evitar aqueles que querem dinheiro rápido.





Mapeie e antecipe suas necessidades de tokens em dois a cinco anos. Você não quer queimar todo o seu suprimento de tokens no primeiro ano. No geral, a distribuição de tokens deve funcionar para a sua comunidade.





Conclusão

Construir uma comunidade Web3 é um empreendimento que exige esforço, trabalho árduo e cuidado.





A Web3 está apenas evoluindo, então tenha a mente aberta na tomada de decisões. Trabalhe de acordo com este guia, mas procure tendências emergentes e adapte-se às tendências.





No geral, seja adaptável, aceite as mudanças e continue a aprender. A Web3 está evoluindo rapidamente e as mudanças são sempre constantes.





WAGMI