Conheça o Postjer Group, Fast Remote Services e Semillas Urbanas México: HackerNoon Startups da Semana

Bem-vindos, pessoal, ao HackerNoon Startups da semana!





A cada semana, a equipe do HackerNoon destaca Startups de destaque do nosso banco de dados Startups of the Year. Cada startup apresentada foi indicada como a melhor em sua respectiva categoria de tecnologia ou região.





Esta semana, temos o prazer de destacar Postjer Group , Fast Remote Services e Semillas Urbanas México .

Conheça as Startups da Semana

O Postjer Group é um parceiro de consultoria e inovação multifacetado, especializado em desenvolvimento de produtos sustentáveis, serviços de agência criativa e investimentos em startups, ajudando empresas a prosperar e transformar ideias visionárias em sucesso tangível.





Operando em Brighton, Reino Unido , o Postjer Group foi nomeado como a principal startup da região, com indicações adicionais em serviços de TI , Business Intelligence e Desenvolvimento de Software .

Desde 2020, a Fast Remote Services tem a missão de mudar a forma como aprendemos e construímos tecnologia. Eles são uma empresa de educação digital e soluções tecnológicas focada em construir uma comunidade de líderes de tecnologia de última geração.





A Fast Remote Services foi indicada como uma das melhores startups em Nairóbi, Quênia , com três indicações adicionais nas categorias Serviços de TI , Mensagens e Comunicações e Blogs .

A Semillas Urbanas México capacita a população de Guadalajara ao oferecer propriedade fracionada em projetos de desenvolvimento urbano sustentável, contribuindo para o crescimento local e permitindo que os moradores moldem ativamente o futuro de sua cidade.





Eles conquistaram um lugar entre as principais startups de Guadalajara, no México , e também receberam indicações nas categorias Desenvolvimento de Negócios , Fintech e Crowdfunding .

Entrevista em destaque da semana

Aqui está uma citação da Semillas Urbanas México apresentada em sua entrevista publicada , nos contando por que Startups do Ano é uma iniciativa importante:

Fazer parte do Startups of the Year é uma oportunidade de nos conectar com colegas empreendedores e mostrar nossas metas ambiciosas. Engajar-se com especialistas, empreendedores e até mesmo clientes em potencial por meio do Hackernoon nos permitirá atingir um público mais amplo e obter insights valiosos do ecossistema de inovação e tecnologia, particularmente em relação ao crowdfunding imobiliário.









A equipe do HackerNoon