Познакомьтесь с Postjer Group, Fast Remote Services и Semillas Urbanas México: стартапы недели HackerNoon

Добро пожаловать всем на HackerNoon Startups of the week!





Каждую неделю команда HackerNoon выделяет выдающиеся стартапы из нашей базы данных «Стартапы года». Каждый представленный стартап был номинирован как лучший в своей технологической категории или регионе.





Хотите быть номинированным на премию HackerNoon's Startups of the Year? Узнайте, как это сделать, здесь .





На этой неделе мы с радостью представляем вашему вниманию Postjer Group , Fast Remote Services и Semillas Urbanas México .

Встречайте стартапы недели

Postjer Group — многопрофильный консалтинговый и инновационный партнер, специализирующийся на разработке устойчивой продукции, услугах креативных агентств и инвестициях в стартапы, помогающий компаниям процветать и превращать дальновидные идеи в ощутимый успех.





Компания Postjer Group, базирующаяся в Брайтоне (Великобритания) , была номинирована как лучший стартап в регионе, а также получила дополнительные номинации в области ИТ-услуг , бизнес-аналитики и разработки программного обеспечения .

Поддержите группу Postjer, проголосовав здесь .





С 2020 года Fast Remote Services поставила перед собой задачу изменить то, как мы учимся и создаем технологии. Это компания цифрового образования и технических решений, нацеленная на создание сообщества лидеров технологий нового поколения.





Fast Remote Services был номинирован как один из лучших стартапов в Найроби, Кения , а также в трех дополнительных номинациях в категориях «ИТ-услуги» , «Обмен сообщениями и связь» и «Ведение блогов» .

Проголосуйте за Fast Remote Services здесь .





Semillas Urbanas México расширяет возможности жителей Гвадалахары, предлагая им долевое участие в проектах устойчивого городского развития, способствуя местному росту и позволяя жителям активно формировать будущее своего города.





Они заняли место среди лучших стартапов в Гвадалахаре, Мексика , а также были номинированы в категориях «Развитие бизнеса» , «Финтех » и «Краудфандинг» .

Поддержите Semiillas Urbanas Mexico. Голосуйте здесь .





Главное интервью недели

После номинации следуйте примеру Semillas Urbanas México и создайте свою бизнес-страницу на HackerNoon, чтобы максимально эффективно пройти бесплатное интервью «Стартапы года» .





Выберите из нашего списка шаблонов интервью для стартапов , включая интервью по кибербезопасности , которое предлагает адаптированную структуру для стартапов в сфере кибербезопасности, чтобы подчеркнуть их вклад в отрасль. Расскажите, что вдохновило вас на вступление в кибербезопасность, какую уникальную ценность вы вносите и с какими трудностями столкнулись при защите пользователей от развивающихся угроз. Обсудите, как вы преодолели эти препятствия и опережали новые тенденции, затем опишите свое долгосрочное видение и цели, чтобы показать избирателям, почему они должны поддержать ваш стартап в номинации «Стартапы года» .





Вот цитата из опубликованного интервью компании Semillas Urbanas México, в которой она рассказывает, почему «Стартапы года» являются важной инициативой:

Участие в Startups of the Year — это возможность пообщаться с другими предпринимателями и продемонстрировать наши амбициозные цели. Взаимодействие с экспертами, предпринимателями и даже потенциальными клиентами через Hackernoon позволит нам охватить более широкую аудиторию и получить ценную информацию из экосистемы инноваций и технологий, особенно в отношении краудфандинга в сфере недвижимости.









Пакет специальных предложений для стартапов

Стартапы года HackerNoon предлагают невероятную возможность брендинга для вашего стартапа. Независимо от того, ищете ли вы узнаваемость бренда или генерацию лидов, мы предлагаем дружественные стартапам пакеты, чтобы усилить ваши маркетинговые усилия.





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На сегодня все. До следующего раза, продолжайте изобретать!

Команда HackerNoon