Gặp gỡ Postjer Group, Fast Remote Services & Semillas Urbanas México: Các công ty khởi nghiệp của tuần của HackerNoon

Tuần này, chúng tôi rất vui mừng được giới thiệu Postjer Group , Fast Remote Services và Semillas Urbanas México .

Gặp gỡ các công ty khởi nghiệp của tuần

Postjer Group là đối tác tư vấn và đổi mới đa năng chuyên về phát triển sản phẩm bền vững, dịch vụ công ty sáng tạo và đầu tư khởi nghiệp, giúp các doanh nghiệp phát triển và biến những ý tưởng mang tính tầm nhìn thành thành công thực tế.





Có trụ sở tại Brighton, Vương quốc Anh , Postjer Group đã được đề cử là công ty khởi nghiệp hàng đầu trong khu vực, với các đề cử bổ sung trong các lĩnh vực dịch vụ CNTT , Trí tuệ doanh nghiệp và Phát triển phần mềm .

Từ năm 2020, Fast Remote Services đã thực hiện sứ mệnh thay đổi cách chúng ta học và xây dựng công nghệ. Họ là một công ty giải pháp công nghệ và giáo dục kỹ thuật số tập trung vào việc xây dựng cộng đồng các nhà lãnh đạo công nghệ thế hệ tiếp theo.





Fast Remote Services đã được đề cử là một trong những công ty khởi nghiệp tốt nhất tại Nairobi, Kenya , với ba đề cử bổ sung ở các hạng mục Dịch vụ CNTT , Nhắn tin & Truyền thông và Viết blog .

Semillas Urbanas México trao quyền cho người dân Guadalajara bằng cách cung cấp quyền sở hữu một phần trong các dự án phát triển đô thị bền vững, đóng góp vào sự tăng trưởng của địa phương và cho phép cư dân chủ động định hình tương lai của thành phố.





Họ đã giành được một vị trí trong số những công ty khởi nghiệp hàng đầu tại Guadalajara, Mexico và cũng nhận được đề cử ở các hạng mục Phát triển doanh nghiệp , Công nghệ tài chính và Gây quỹ cộng đồng.

Phỏng vấn đặc sắc của tuần

Dưới đây là trích dẫn từ Semillas Urbanas México trong bài phỏng vấn được công bố của họ, cho chúng ta biết lý do tại sao Startups of the Year lại là một sáng kiến quan trọng:

Trở thành một phần của Startups of the Year là cơ hội để kết nối với những doanh nhân khác và giới thiệu các mục tiêu đầy tham vọng của chúng tôi. Việc tương tác với các chuyên gia, doanh nhân và thậm chí là khách hàng tiềm năng thông qua Hackernoon sẽ giúp chúng tôi tiếp cận được nhiều đối tượng hơn và có được những hiểu biết có giá trị từ hệ sinh thái đổi mới và công nghệ, đặc biệt là về huy động vốn cộng đồng bất động sản.









