Postjer Group, Hızlı Uzaktan Hizmetler ve Semillas Urbanas México ile tanışın: Haftanın HackerNoon Girişimleri

Haftanın Girişimleri HackerNoon'a hepiniz hoş geldiniz!





HackerNoon ekibi her hafta Yılın Girişimleri veritabanımızdan öne çıkan Girişimleri vurgular. Öne çıkan her girişim, kendi teknoloji kategorisinde veya bölgesinde en iyi olarak aday gösterilmiştir.





HackerNoon'un Yılın Girişimleri'ne aday gösterilmek mi istiyorsunuz? Buradan nasıl yapacağınızı öğrenin .





Bu hafta Postjer Group , Fast Remote Services ve Semillas Urbanas México'yu tanıtmaktan heyecan duyuyoruz.

Haftanın Girişimleriyle Tanışın

Postjer Group, sürdürülebilir ürün geliştirme, yaratıcı ajans hizmetleri ve girişim yatırımları konusunda uzmanlaşmış, işletmelerin gelişmesine ve vizyoner fikirleri somut başarıya dönüştürmesine yardımcı olan çok yönlü bir danışmanlık ve inovasyon ortağıdır.





İngiltere'nin Brighton kentinde faaliyet gösteren Postjer Group, bölgenin en iyi girişim şirketi olarak aday gösterilirken, BT hizmetleri , İş Zekası ve Yazılım Geliştirme alanlarında da aday gösterildi.

Burada oy vererek Postjer Grubunu destekleyin.





2020'den beri Fast Remote Services, öğrenme ve teknoloji oluşturma şeklimizi değiştirme misyonundadır. Yeni nesil teknoloji liderlerinden oluşan bir topluluk oluşturmaya odaklanmış bir dijital eğitim ve teknoloji çözümleri şirketidir.





Fast Remote Services , Kenya, Nairobi'deki en iyi girişimlerden biri olarak aday gösterildi; ayrıca BT Hizmetleri , Mesajlaşma ve İletişim ve Blog kategorilerinde üç ek adaylık daha aldı.

Hızlı Uzaktan Hizmetler için buradan oy verin.





Semillas Urbanas México, sürdürülebilir kentsel gelişim projelerinde kesirli mülkiyet sunarak, yerel büyümeye katkıda bulunarak ve sakinlerin şehirlerinin geleceğini aktif olarak şekillendirmelerine olanak tanıyarak Guadalajara halkını güçlendiriyor.





Meksika'nın Guadalajara kentindeki en iyi girişimler arasında yer aldılar ve ayrıca İş Geliştirme , Fintech ve Kitle Fonlaması kategorilerinde aday gösterildiler.

Semillas Urbanas Meksika'yı destekleyin. Burada oy verin .





Haftanın Özel Röportajı

Aday gösterildikten sonra Semillas Urbanas México'nun yolundan gidin ve HackerNoon'da işletme sayfanızı oluşturarak Yılın Girişimcileri röportajından en iyi şekilde yararlanın.





Siber güvenlik girişimlerinin sektör katkılarını vurgulamaları için özel bir çerçeve sunan Siber Güvenlik Görüşmesi de dahil olmak üzere girişim görüşmesi şablonları listemizden seçim yapın. Siber güvenliğe girişinize neyin ilham verdiğini, getirdiğiniz benzersiz değeri ve kullanıcıları gelişen tehditlerden korumada karşılaşılan zorlukları paylaşın. Bu engellerin üstesinden nasıl geldiğinizi ve ortaya çıkan trendlerin önünde nasıl kaldığınızı tartışın, ardından seçmenlere Yılın Girişimleri ödüllerinde girişiminizi neden desteklemeleri gerektiğini göstermek için uzun vadeli vizyonunuzu ve hedeflerinizi ana hatlarıyla belirtin.





Semillas Urbanas México'nun yayınlanan röportajında yer alan, Startups of the Year'ın neden önemli bir girişim olduğunu anlatan bir alıntı şöyle:

Yılın Girişimleri'nin bir parçası olmak, diğer girişimcilerle bağlantı kurmak ve iddialı hedeflerimizi sergilemek için bir fırsattır. Hackernoon aracılığıyla uzmanlar, girişimciler ve hatta potansiyel müşterilerle etkileşim kurmak, daha geniş bir kitleye ulaşmamızı ve özellikle gayrimenkul kitle fonlamasıyla ilgili olarak inovasyon ve teknoloji ekosisteminden değerli içgörüler elde etmemizi sağlayacaktır.









Öne Çıkan Başlangıç Özel Paketleri

HackerNoon'un Yılın Girişimleri, girişiminiz için inanılmaz bir markalaşma fırsatı sunuyor. İster marka bilinirliği ister potansiyel müşteri yaratma peşinde olun, pazarlama çabalarınızı artırmak için girişim dostu paketler sunuyoruz.





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Bugünlük bu kadar. Bir sonraki sefere kadar, yenilik yapmaya devam edin!

HackerNoon Ekibi